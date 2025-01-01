Програмне забезпечення ізоляції браузера - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення ізоляції браузера дозволяє компаніям захищати кінцеві точки, надаючи користувачам віртуальні абстрактні веб-браузери. Ці ізольовані веб-переглядачі відокремлюють діяльність веб-перегляду від кінцевої точки, тому в разі злому чи ін’єкції зловмисного програмного забезпечення скомпрометовано лише веб-переглядач, а не сам пристрій. Компанії впроваджують ці інструменти для застосування політик безпеки на кількох віддалених кінцевих точках, надаючи адміністраторам розширений контроль над доступом і покращену видимість загроз у мережах і пристроях користувачів. Ці продукти безперешкодно забезпечують роботу браузера, полегшуючи користувачам доступ до веб-додатків і потенційно ризикованих сайтів, одночасно захищаючи їхні кінцеві пристрої. Незважаючи на те, що деякі з цих інструментів можуть нагадувати захищені веб-шлюзи, які головним чином контролюють доступність сайту та фільтрацію URL-адрес, рішення ізоляції браузера йдуть далі, створюючи повністю ізольоване середовище веб-виконання.
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Citrix Cloud
citrix.com
Citrix Cloud – це платформа для віртуалізації, яка дозволяє організаціям управляти програмами та настільними комп'ютерами з хмари, забезпечуючи безпечний доступ з різних пристроїв.
Mimecast
mimecast.com
Mimecast — це рішення для забезпечення безпеки електронної пошти, яке блокує небезпечні загрози, використовуючи AI та машинне навчання.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
Apozy
apozy.com
Apozy — платформа захисту браузера, яка автоматично блокує небезпечні веб-сайти під час натискання за допомогою оригінальної ізоляції браузера.
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