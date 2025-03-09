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Програмне забезпечення для каси — це комплексне рішення для керування подіями, яке полегшує продаж квитків, продаж і керування списком відвідувачів для подій у прямому ефірі. Організатори подій використовують касове програмне забезпечення для збору реєстрацій, продажу квитків і товарів, прийому пожертвувань і керування профілями відвідувачів. Ці продукти можна використовувати під час і після події для продажу квитків на місці, реєстрації відвідувачів і аналізу успіху події. Деякі касові програми також включають функції програмного забезпечення CRM для керування профілями клієнтів або відвідувачів.
Запит на новий застосунок
Eventix
eventix.io
Програмне забезпечення онлайн-продажу квитків (SaaS), створене для перетворення. Ми допомагаємо організаторам подій будь-якого розміру розпродати свої події швидко та безперешкодно. Кому довіряють понад 16 000 клієнтів по всьому світу. https://eventix.io
Time.ly
time.ly
Програмне забезпечення Timely Event Ticketing — це повнофункціональна веб-система продажу квитків на події. Візьміть під контроль продаж квитків на події. Продавайте квитки онлайн і в касах як на віртуальні, так і на особисті заходи. - збільшити відвідуваність веб-сайту та підняти свій бренд за допомогою рішення white-label, яке дозволяє вам відповідати за брендинг вашої події. - підтримує всі види заходів, такі як мистецтво, музика, спорт і туризм. - сумісний з будь-яким типом місця проведення подій: театри, музеї, місцеві пам'ятки, фестивалі тощо. - простий у налаштуванні, освоєнні та використанні. - зручний для мобільних пристроїв. - простий і безпечний розрахунок. - звітність та аналітика в реальному часі.
Sparxo
sparxo.com
Створюйте кращі події. Продавайте квитки на своєму сайті. Правильне рішення для продажу квитків на події для розвитку вашого бренду, спільноти та SEO! Також реєстрація та POS!
Smeetz
smeetz.com
Незалежно від того, чи хочете ви покращити квитки, відстежити повну подорож відвідувачів, або ви хочете оптимізувати свій робочий процес, щоб зробити ваш бізнес більш ефективним; Наше єдине комерційне рішення для атракціонів, влада штучного інтелекту стане вашим союзником для досягнення ваших цілей.
pretix
pretix.eu
Pretix - це платформа для створення, управління та продажу квитків на події, яка автоматизує процеси та забезпечує безпеку і адаптивність.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout — це платформа продажу квитків, яка надає інформацію в режимі реального часу про тенденції реєстрації, трафік веб-сайту та доходи від продажів.
Hytix
hytix.com
Hytix — це сучасне програмне забезпечення онлайн-продажу квитків, яке революціонізує спосіб управління продажем квитків організаторами заходів. Як платформа продажу квитків на події, Hytix надає комплексне рішення для продажу квитків онлайн, що робить його чудовою альтернативою для різноманітних подій, від концертів до конференцій, атракціонів із привидами до квестів. Надійна система продажу квитків на події Hytix дозволяє організаторам оптимізувати свої процедури, зменшити ручну роботу та підвищити ефективність. За допомогою Hytix ви можете продавати квитки на події швидко та зручно, охоплюючи більшу аудиторію, посилюючи свої події. Крім того, Hytix виділяється серед інших платформ продажу квитків на події своїм передовим програмним забезпеченням продажу квитків у касі. Ця функція дозволяє продавати квитки на платформі Box-office. Незалежно від того, чи плануєте ви невелике місцеве зібрання чи масштабну міжнародну подію, програмне забезпечення онлайн-продажу квитків Hytix розроблено таким чином, щоб задовольнити ваші потреби та забезпечити безперебійну роботу з продажем квитків як для організаторів, так і для відвідувачів.
Cooltix
cooltix.hu
Квитки для вашого зростання - продавайте квитки легше, ніж будь-коли, з найнижчими комісіями! - Унікальна персоналізована сторінка для вашої події - Проста у користуванні платформа, де ви можете керувати подіями - Інструмент звітування та аналізу для відстеження показників продажів - Отримуйте свій дохід щодня - і багато іншого.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee — це платформа самообслуговування, яка дозволяє продавати квитки або бронювати ваші події чи заняття, віртуально чи особисто. Зареєструйтеся сьогодні!
ViewStub
viewstub.com
ViewStub — це готова гібридна платформа для проведення подій і програмне забезпечення для подій і вражень. Ми пропонуємо всеосяжне рішення для продажу квитків на події та реєстрації, відео в прямому ефірі та трансляції на вимогу, маркетингу та просування. Клієнти продають квитки, збирають реєстрацію та проводять віртуальні події та події безпосередньо на власному веб-сайті за допомогою білого програмного забезпечення ViewStub. Ми також пропонуємо безкоштовний ринок подій, де ви можете монетизувати, транслювати та проводити події по всьому світу. ViewStub — це ідеальне рішення для бізнес-конференцій, спортивних подій, музичних фестивалів, концертів, а також для тих, хто бажає перевести свої події на гібридний підхід. Все ще шукаєте традиційне рішення? ViewStub пропонує рішення для особистого продажу квитків на події, а також суто віртуальні варіанти.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite - це платформа для управління подіями, яка дозволяє користувачам створювати, просувати та продавати квитки на заходи.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody — це ефективна платформа для продажу квитків на події, яка створює безперебійний досвід для ведучих і відвідувачів. За допомогою Yapsody організатори подій можуть створювати настроювані квитки, відстежувати продажі квитків і рекламувати свої події за допомогою таких функцій, як інтеграція соціальних мереж і маркетинг електронною поштою. Доповідачі можуть приймати платежі через 14+ платіжних шлюзів і доставляти квитки електронною поштою, роздрукувати або навіть реєструватися біля дверей, створюючи безтурботний досвід. Завдяки конкурентоспроможним цінам, відмінному обслуговуванню клієнтів і ряду функцій, які роблять його найкращим вибором для організаторів заходів усіх типів, Yapsody є єдиним магазином для створення успішних заходів.
Showpass
showpass.com
Showpass - це глобальний лідер в галузі технологій подій, первинних квитків та розповсюдження, а також змішана доставка (жива, віртуальна та потокова) досвіду для десятків тисяч хостів подій. Showpass забезпечує доступ до глобальних каналів дистрибуції та відкриттів, включаючи рідні квитки Facebook, Google Rester та фірмову мережу видавців. Showpass створює рішення для складних заходів, великих організацій та виробників великих об'ємів і пишається тим, що обслуговує мільйони клієнтів.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura - це програмне забезпечення для управління квитками, донорством і членством у мистецьких та культурних організаціях.
SimpleTix
simpletix.com
Продавайте квитки онлайн на ваші пам’ятки, фестивалі, концерти, музеї тощо. SimpleTix не має контрактів, пропонує миттєві виплати та простий у використанні.
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets випереджає будь-яку іншу квиткову компанію, коли йдеться про ціну, підтримку клієнтів, обладнання на місці, резервне копіювання Wi-Fi, набір функцій, щоденні виплати та підвищення прибутковості вашої події. ЯК? Afton Tickets просто робить набагато більше за меншу суму. Передаючи нашу невелику комісію за обслуговування вашим учасникам, усе, що Afton робить для вас, може коштувати 0,00 доларів США.
ShowClix
showclix.com
Вийдіть за межі продажу квитків на події з ShowClix. Створюйте повністю фірмові сторінки подій, скористайтеся перевагами вбудованих інструментів маркетингу та аналітики, співпрацюйте з експертами з подій тощо.
TicketSpice
ticketspice.com
TicketSpice — платформа для онлайн-продажу квитків та управління подіями з налаштуваннями, скануванням квитків, аналітикою та безпечними платежами.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource - це безкоштовна онлайн-платформа для продажу квитків на заходи, що забезпечує зручне управління та підтримку клієнтів.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor - платформа для продажу квитків на події, яка пропонує налаштування, мобільні квитки та інтеграцію з платіжними системами.
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