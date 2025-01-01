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Бухгалтерські послуги допомагають підтримувати організацію бізнесу шляхом документування щоденних фінансових операцій. Ці постачальники, яких також називають бухгалтерами, ретельно записують фінансові дані, включаючи витрати, доходи, борги та дрібну готівку. На відміну від бухгалтерських служб, які пропонують фінансові рекомендації, бухгалтери зосереджуються виключно на реєстрації операцій. Хоча багато бухгалтерських фірм включають бухгалтерію як частину своїх послуг, є також незалежні постачальники, які спеціалізуються в цій галузі. Як правило, ці організації пропонують клієнтам онлайн-платформи для подання фінансових даних, таких як квитанції та рахунки, для обробки. Бухгалтери зазвичай використовують електронні таблиці, бази даних і бухгалтерське програмне забезпечення, що полегшує підприємствам електронний доступ до своїх записів. Такі послуги особливо популярні серед малих підприємств, які можуть не залучати бухгалтерські фірми на регулярній основі.
Запит на новий застосунок
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online - це хмарне бухгалтерське програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу, що дозволяє управляти фінансами та бухгалтерськими операціями.
Osome
osome.com
Osome - це цифрова платформа для автоматизації бухгалтерського обліку, управління фінансами та звітністю для бізнесу.
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai - це платформа для з'єднання бізнесу з кваліфікованими фінансовими експертами, що пропонує послуги з бухгалтерії, аналізу та стратегічного консультування.
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 - онлайн-бухгалтерська послуга для малого та середнього бізнесу, що забезпечує фінансову звітність, узгодження банків і податкове дотримання.
Zeni
zeni.ai
Zeni — це платформа для автоматизації фінансових операцій стартапів, що надає бухгалтерський облік, управління податками, налаштування звітності та підтримку.
Profit Matters
profitmatters.co
Додаток "Прибуток" допомагає користувачам відстежувати фінансові показники, аналізувати звітність і приймати обґрунтовані рішення для покращення прибутків.
Fincent
fincent.com
Fincent - платформа для ведення бухгалтерії, податкової підтримки, виставлення рахунків і відстеження витрат для бізнесу.
Digits
digits.com
Digits - це сучасна платформа для бухгалтерії, що автоматизує облік та звітність для технологічних компаній, забезпечуючи швидке та ефективне обслуговування.
Block Advisors
blockadvisors.com
Додаток Block Advisors спрощує підготовку податків, надає доступ до документів та підтримку податкових фахівців для управління складними податковими ситуаціями.
Counto
mycounto.com
Counto - фінансовий додаток, що автоматизує бухгалтерський облік, оптимізує податки та управляє витратами для малих бізнесів.
Pilot
pilot.com
Pilot - бухгалтерський додаток для стартапів та малих бізнесів, що пропонує облік, CFO та податкові послуги.
Xendoo
xendoo.com
Xendoo пропонує послуги бухгалтерського обліку та податкового консультування для бізнесу, забезпечуючи точність фінансових записів та легкість у їх управлінні.
inDinero
indinero.com
inDinero - це бухгалтерське програмне забезпечення для малого бізнесу, що надає послуги бухгалтерії, податкової підготовки і управління заробітною платою.
CoCountant
cocountant.com
CoCountant пропонує комплексні бухгалтерські послуги для стартапів та малих бізнесів у США з фіксованою вартістю та новітніми технологіями.
Ceterus
ceterus.com
Ceterus - застосунок для автоматизації бухгалтерії та фінансових процесів, що допомагає малим підприємствам ефективно управляти фінансами та зменшувати витрати.
BlueMeg
bluemeg.com
BlueMeg - це платформа для цифрового управління корпоративними даними та документами, яка спрощує організацію та оптимізує робочі процеси.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant — це бухгалтерський додаток для малого бізнесу, що пропонує підготовку податків, управління заробітною платою та фінансове планування з підтримкою CPA.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Додаток Perkins & Co забезпечує безпечне управління і обмін фінансовими документами через хмарну платформу для бухгалтерів і клієнтів.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud пропонує фінансові послуги та програмне забезпечення для стартапів, зокрема бухгалтерський облік та звітність.
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