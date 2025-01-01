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Програмне забезпечення для редагування аудіо
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Програмне забезпечення для редагування аудіо - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для редагування аудіо дозволяє користувачам створювати та змінювати аудіофайли. Аудіоредактори та інженери використовують ці інструменти, щоб мікшувати або видаляти частини аудіо, коригувати певні регіони та розробляти нові аудіокомпоненти. Ці програми часто містять ефекти для зміни звуку аудіофайлів різними способами. Зазвичай вони підтримують декілька форматів файлів, наприклад MP3, WAV, Windows Media та MPEG-4. Програмне забезпечення для редагування звуку широко використовується аудіоінженерами, музичними продюсерами, мікшерами, монтажерами та звуковими дизайнерами у музичному, кіно- та телевізійному виробництві. Він часто використовується разом із програмним забезпеченням для редагування відео та у співпраці з командами виробництва відео.

Запит на новий застосунок


Speechify

Speechify

speechify.com

Speechify - додаток для перетворення тексту в аудіо, що підтримує різні формати і мови, і допомагає користувачам слухати контент на ходу.

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Riverside.fm - платформа для запису подкастів та відео з високою якістю, що підтримує віддалену співпрацю та автоматичне редагування.

Soundtrap

Soundtrap

soundtrap.com

Soundtrap - це онлайн-платформа для створення музики та подкастів, що дозволяє співпрацювати в режимі реального часу з різними інструментами та циклами.

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI - це платформа для перетворення тексту в мову з налаштуванням голосів, що використовується для відео, подкастів, презентацій та інших застосунків.

Descript

Descript

descript.com

Descript – це редактор відео та аудіо з функціями ІІ для легкого редагування мультимедійного контенту, включаючи подкасти та відео.

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Podcastle — це платформа для створення, редагування та розповсюдження подкастів з використанням AI, що підходить як для початківців, так і для професіоналів.

Lalal.ai

Lalal.ai

lalal.ai

Lalal.ai - платформа для видалення вокалу та ізоляції інструментів з аудіотреків з високою точністю без втрати якості.

Soundation

Soundation

soundation.com

Soundation – це безкоштовна онлайн-студія для створення музики, яка дозволяє записувати, редагувати аудіо та співпрацювати в реальному часі.

Dubverse

Dubverse

dubverse.ai

Dubverse.ai - платформа на основі ШІ для автоматичного створення субтитрів і озвучування відео з підтримкою понад 60 мов, що полегшує виробництво контенту.

Zencastr

Zencastr

zencastr.com

Zencastr — це онлайн-платформа для запису та редагування подкастів без установки, яка підтримує до 4K відео та високоякісний звук.

AudioStrip

AudioStrip

audiostrip.co.uk

AudioStrip — безкоштовний онлайн-інструмент для ізоляції або усунення вокалу з пісень. Підходить для караоке, реміксів і створення фонового звуку.

Typecast

Typecast

typecast.ai

Typecast - це онлайн-інструмент, що перетворює текст на реалістичну мову з великим вибором голосів для створення аудіо для різних проектів.

Ableton

Ableton

ableton.com

Ableton - це цифрова аудіо робоча станція для виробництва музики, живих виступів та звукового дизайну з унікальними інструментами для творчості.

Auphonic

Auphonic

auphonic.com

Auphonic - це веб-сервіс для автоматичної обробки аудіо, що зменшує шум, нормалізує гучність та балансує звук, спрощуючи покращення аудіозаписів.

LANDR

LANDR

landr.com

LANDR – це платформа для музикантів, яка пропонує послуги майстерності, розповсюдження музики та написання пісень, допомагаючи створювати та публікувати музику.

Audiotool

Audiotool

audiotool.com

Audiotool — хмарна платформа для створення та редагування музики з набором інструментів та звуків, доступна в браузері.

Krotos

Krotos

krotos.studio

Krotos - професійне програмне забезпечення для створення, редагування та вдосконалення звукових ефектів з використанням технології AI.

SoundPiece

SoundPiece

soundpiece.co

SoundPiece дозволяє створювати музику за допомогою ШІ. Вкажіть настрій, стиль і тривалість, і отримайте нову пісню за секунди.

Alitu

Alitu

alitu.com

Alitu - це веб-додаток для редагування подкастів, що автоматизує технічні процеси, дозволяючи користувачам зосередитися на створенні контенту.

Narration Box

Narration Box

narrationbox.com

Narration Box - це додаток для перетворення тексту в голос з понад 700 AI-оповідачами, які говорять 140+ мовами, з можливістю налаштування та імпорту тексту.

Deepsync

Deepsync

deepsync.com

Deepsync використовує технологію клонування голосу для прискорення виробництва аудіо-контенту для медіа-компаній у 10 разів.

Numa Studio

Numa Studio

numastudio.io

Додаток Numa Studio об'єднує управління музичними проектами в одному інтуїтивному інтерфейсі, спрощуючи співпрацю та організацію роботи для музикантів і команд.

Boomcaster

Boomcaster

boomcaster.com

Boomcaster - платформа для запису та трансляції подкастів з високоякісним аудіо та відео, що спрощує процес виробництва контенту та віддалену взаємодію.

Vollume

Vollume

vollume.com

Vollume — це інструмент для музикантів, який дозволяє керувати плейлистами, обмінюватись повідомленнями та файлами, а також зберігати дані в хмарі.

Audiorista

Audiorista

audiorista.com

Audiorista дозволяє створити власний медіа-додаток для підписки, перетворюючи аудіокниги, подкасти, електронні книги та курси без навичок програмування.

Avid

Avid

avid.com

Avid – це набір інструментів для медіа- і звукового виробництва, який підтримує редагування, змішування звуку й цифрову співпрацю.

Audiohook

Audiohook

audiohook.com

Audiohook – це платформа, яка дозволяє бізнесам взаємодіяти з клієнтами через усі цифрові та традиційні аудіоканали.

Notetracks

Notetracks

notetracks.com

Notetracks - онлайн-платформа для спільної роботи над аудіо- та відеопроектами, що дозволяє додавати нотатки і маркери безпосередньо до медіафайлів.

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