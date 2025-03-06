Інструменти оркестровки випуску програми (ARO). - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

GitHub

github.com

Github, Inc. - американська багатонаціональна корпорація, яка забезпечує хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою GIT. Він пропонує функціональність розподіленої версії та функціональність управління вихідним кодом (SCM), а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та кілька функцій співпраці, таких як відстеження помилок, запити на функції, управління завданнями та вікі для кожного проекту. Штаб -квартира в Каліфорнії, вона була дочірньою компанією Microsoft з 2018 року. Github пропонує свої основні послуги безкоштовно. Його більш досконалі професійні та підприємницькі послуги є комерційними. Безкоштовні облікові записи Github зазвичай використовуються для розміщення проектів з відкритим кодом. Станом на січень 2019 року Github пропонує необмежені приватні сховища для всіх планів, включаючи безкоштовні рахунки, але дозволяли лише до трьох співробітників на репозиторій безкоштовно. Починаючи з 15 квітня 2020 року, безкоштовний план дозволяє необмеженим співробітникам, але обмежує приватні сховища до 2000 хвилин на місяць. Станом на січень 2020 року Github повідомляє, що понад 40 мільйонів користувачів та понад 100 мільйонів сховищ (у тому числі щонайменше 28 мільйонів громадських сховищ), що робить його найбільшим безліччю вихідного коду у світі.