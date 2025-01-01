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Інструменти оркестровки випуску програми (ARO). - Найпопулярніші застосунки - Нова Зеландія
Розробники та команди DevOps використовують інструменти оркестровки випуску програм, щоб керувати процесами випуску програм і оптимізувати їх. Це програмне забезпечення пропонує повний огляд конвеєрів випусків, дозволяючи користувачам планувати, відстежувати, планувати та виконувати різні елементи робочих процесів CI/CD. Компанії покладаються на ці інструменти, щоб забезпечити ефективні внутрішні та зовнішні випуски. Команди можуть планувати та виконувати розгортання додатків за допомогою візуального відображення робочого процесу, оптимізації конвеєра та призначення завдань. Програмне забезпечення для оркестрування випуску додатків інтегрується або включає власні функції для безперервної інтеграції, безперервної доставки та інструментів безперервного розгортання, полегшуючи автоматизовану структуру CI/CD.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та к...
GitLab
gitlab.com
GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмит...
Codefresh
codefresh.io
Codefresh — це CI/CD нового покоління для сучасних програм. Ми допомагаємо вам автоматизувати від коду до хмари за допомогою блискавичних збірок і розгортань Canary і Blue/Green GitOps. Команди DevOps із GoodRx, Monday.com, Deloitte тощо покладаються на Codefresh для створення та розгортання свого п...
Octopus Deploy
octopus.com
Заснована в 2012 році, Octopus Deploy забезпечує успішне розгортання для понад 25 000 компаній у всьому світі. До Octopus Deploy оркестровка випусків і інструменти автоматизації DevOps були незграбними, обмежувалися великими підприємствами і не давали того, що обіцяли. Octopus Deploy був першим інст...
mogenius
mogenius.com
mogenius – операційна платформа Kubernetes, спрощує операції Kubernetes у хмарних і локальних середовищах, впроваджуючи найкращі практики продуктивності розробників за допомогою покращених механізмів доставки програмного забезпечення та можливостей самообслуговування. Ця хмарна агностична платформа ...
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity — це найшвидший спосіб створити хмарну інфраструктуру та керувати нею. Внутрішня платформа розробника Gravity дозволяє групам інженерів запускати програмне забезпечення у вашій хмарі з автоматизацією без програмного коду та огорожами за знижених витрат на хмару
Instaclustr
instaclustr.com
Повністю розміщена та керована служба для OpenSearch OpenSearch — це потужний пошуковий і аналітичний пакет, який дозволяє завантажувати, реєструвати, шукати, агрегувати, переглядати та аналізувати дані. Ці можливості забезпечують широкий спектр цінних випадків використання, таких як журналювання та...
CloudBees
cloudbees.com
Повна платформа DevOps. CloudBees дає змогу вашим командам із постачання програмного забезпечення трансформувати ваш бізнес. Платформа CloudBees об’єднує команди розробки, операцій, ІТ, безпеки та бізнесу, щоб: Швидко створювати за допомогою масштабованих повторюваних робочих процесів. Постійно покр...
JFrog
jfrog.com
Швидко доставляйте надійне програмне забезпечення. Єдина платформа ланцюжка поставок програмного забезпечення, яка забезпечує наскрізну видимість, безпеку та контроль для автоматизації доставки довірених випусків. Масштабована гібридна платформа JFrog є відкритою, гнучкою та інтегрованою з усіма па...