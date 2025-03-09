Інструменти керування API - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Singular

singular.net

Ключем до успіху для сучасних маркетологів є розуміння того, куди і як інвестувати свій наступний долар від реклами. Singular дозволяє маркетологам робити саме це, надаючи повне уявлення про рентабельність маркетингових інвестицій із атрибуцією наступного покоління, маркетинговими даними про повну послідовність і найкращим у своєму класі захистом від шахрайства. За допомогою Singular ви можете: Вимірювати та звітувати про всі канали, з якими ви працюєте: Вимірюйте кросплатформну продуктивність у додатках, Інтернеті, SMS, рефералах, електронній пошті та телебаченні за допомогою відкритої інтеграційної системи Singular. - Аналізуйте рентабельність інвестицій, поєднуючи атрибуцію з агрегацією передових витрат: потужні конектори даних поєднуються з атрибуцією, щоб розблокувати маркетингову ефективність для кожної кампанії, видавця, оголошення та ключового слова. - Відстежуйте та аналізуйте весь життєвий цикл користувача: фіксуйте весь свій шлях користувача, щоб звітувати про придбання та повторне залучення на різних платформах за допомогою глибоких посилань, атрибуції веб-програми та різних пристроїв. - Блокуйте більше шахрайства за допомогою найкращих у своєму класі засобів запобігання шахрайству: зосереджуйте ваші рекламні бюджети на реальних користувачах і уникайте неправдивих звітів за допомогою додаткових методів виявлення та відхилення шахрайства до атрибуції. - Відстежуйте єдиний керований конвеєр для готових до аналізу маркетингових даних: завантажуйте атрибуцію, витрати на рекламу, оголошення, ставки та дані монетизації реклами безпосередньо в Redshift, Snowflake, BigQuery тощо. Singular співпрацює з деякими з найбільших видавців мобільних додатків у світі, зокрема Lyft, Twitter, Rovio, King і LinkedIn.