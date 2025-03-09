Інструменти керування API - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Інструменти керування API дозволяють користувачам наглядати, контролювати та монетизувати свої інтерфейси прикладного програмування (API) у безпечному середовищі розробки. Ці інструменти допомагають адміністраторам відстежувати стабільність з’єднання, трафік, помилки та безпеку для опублікованих їхніми командами API. ІТ-відділ використовує ці інструменти на етапі пост-виробництва життєвого циклу API, переймаючи розробників після завершення розробки API. З цього моменту все обслуговування, моніторинг і керування API відбуваються в межах платформи керування API. У той час як деякі рішення ринку API включають інструменти для керування API, ці інструменти зосереджені на виборі зовнішніх API для вдосконалення продукту, а не на управлінні самими API.
Запит на новий застосунок
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT — це інтелектуальна інтеграційна платформа (iPaaS), яка об’єднує програми та автоматизує бізнес-процеси. Платформа має вбудований конструктор візуальної інтеграції з низьким кодом «ProcessFlow
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs - платформа для збагачення та управління даними про людей, пропонуючи доступ до інформації понад 1,5 мільярда унікальних особистостей.
Informatica
informatica.com
Informatica - платформа для управління даними, яка допомагає підприємствам інтегрувати, покращувати якість та організовувати дані в різних середовищах.
Boomi
boomi.com
Boomi — компанія з інтелектуальної інтеграції та автоматизації, яка сприяє трансформації. Платформа Boomi дозволяє компаніям швидше з’єднувати додатки, людей і дані, щоб усунути цифрову фрагментацію, спричинену експоненційним зростанням додатків і даних. Завдяки поєднанню Generative AI, попередньо створених конекторів для додатків, автоматизації з низьким кодом, рецептів для звичайних бізнес-процесів, повного керування життєвим циклом API та керованої подіями архітектури для хмарної та гібридної локальної інтеграції платформа Boomi забезпечує широту та глибину підтримки, необхідної для сучасної цифрової трансформації на зручній у використанні платформі з безпекою, масштабованістю та надійністю корпоративного рівня.
Xano
xano.com
Xano - платформа без коду для створення масштабованих бекендів, що забезпечує інтеграцію, управління даними та логікою без технічних знань.
Moesif
moesif.com
Відстежуйте та збільшуйте використання API за допомогою потужної платформи спостереження та монетизації.
Warrant
warrant.dev
Warrant — це служба авторизації з відкритим вихідним кодом, яка допомагає розробникам впроваджувати та застосовувати контроль доступу у своїх програмах. Warrant слугує спеціальною централізованою платформою для обробки авторизації користувачів і контролю доступу, щоб групи інженерів могли зосередитися на створенні своїх основних продуктів.
Choreo
choreo.dev
Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своєму коді, а не на створенні чи підтримці платформи. Деякі функції, які пропонуються в Choreo, включають: - Архітектура програми: розробка на основі домену, архітектура мікросервісів, керування версіями Керування API: Керування API, шлюз, портал розробника, керування життєвим циклом, ринок API, безпека API, аналітика API - Розробка платформи: CI/CD , GitOps, керування випусками, конфігурації, секрети, оптимізація витрат - Управління інфраструктурою: контейнери та K8, без серверів, середовища, брандмауер, балансування навантаження, геомаршрутизація, DNS, багатохмарне забезпечення - Безпека: нульова довіра, шифрування, керування секретами, TLS, автентифікація та авторизація - Статистика та спостереження: журнали, трасування, метрики, сповіщення, аналітика, метрики DORA, бізнес-аналітика
Blobr
blobr.io
Blobr — це портал для розробників, який перетворює більше та збільшує продажі. З Blobr: - розповсюджуйте API на ваших умовах, вирішуючи умови доступу та моделі монетизації; - забезпечте незабутні враження, надавши доступ до компактного інтерфейсу з документами, фрагментами коду тощо, - зрозумійте свою поведінку користувачів завдяки детальній аналітиці та швидко вживайте заходів.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI — це один із небагатьох хмарних інструментів для створення REST API. Це дозволяє розробникам миттєво генерувати RESTful API з будь-якого джерела даних, усуваючи бекенд-розробку сучасних мобільних, веб-додатків і додатків IoT.
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator — це платформа інтеграції ERP, яка з’єднує системи ERP дистриб’юторів із будь-якою кількістю бізнес-додатків, включаючи платформу електронної комерції, CRM, інвентаризацію, бухгалтерію, логістику та торговельні майданчики, як-от 3M, тощо. Залежно від інтеграції він може надавати в режимі реального часу дані про клієнтів, дані про продукт, дані про запаси, дані про замовлення, фінансові дані тощо. Це допомагає дистриб’юторам заощаджувати тисячі годин ручної роботи, створювати плавніші робочі процеси та приймати кращі рішення на основі точних даних. Ми дуже раді, що допомогли сотням дистриб’юторів у різних секторах. Ми працювали з такими іменами, як Robertson Lighting, Sunrise Electrical Supply (член IMARK Electrical), Province Electrical (канадський дистриб’ютор Schneider Electric), C-Line Products, Bosch Hydraulic Connections, WG Henschen, Belmont Equipment & Technologies і Marysville Морські дистриб’ютори – допомога їм заощадити кошти та покращити бізнес-розуміння. Гаразд, все сказано, ось переваги, які ви отримаєте, перейшовши на платформу інтеграції сьогодні: • Немає потреби в ручній синхронізації • Виконуйте оновлення без потреби розробника • Безпечно та надійно автоматизуйте передачу даних • Зіставляйте та змінюйте дані на інтуїтивно зрозуміла візуальна інформаційна панель • Створено на основі гнучкої архітектури для повного налаштування. Після того, як усе налаштовано, DCKAP Integrator бере кермо та автоматизує весь процес інтеграції. Делегуйте дорогий і трудомісткий процес ручних операцій DCKAP Integrator, щоб ви могли зосередитися на створенні надзвичайного досвіду для своїх клієнтів.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel - платформа для B2B продажів через WhatsApp, що надає інструменти для управління повідомленнями, автоматизації та інтеграції з CRM.
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly — це хмарна платформа, розроблена, щоб допомогти розробникам створювати, керувати та симулювати макет API для цілей розробки та тестування. Він пропонує низку функцій, які відрізняють його від інших інструментів імітації, таких як інтеграція ШІ для генерації даних, імітаційні відмінності для відстеження змін і розширення Chrome для автоматичного додавання кінцевих точок. Ключові особливості Mockfly включають: * Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс: він має зручний інтерфейс, який дозволяє легко створювати і керувати фіктивними API. * Можливості співпраці: ви можете запрошувати членів команди до співпраці над макетними проектами API, що робить його ідеальним для командного середовища. *Кілька відповідей: це дозволяє створювати кілька відповідей для однієї кінцевої точки для імітації різних сценаріїв. * Автоматичне документування: Mockfly може автоматично створювати повну документацію для вашого API, заощаджуючи час і зусилля. * Генерація випадкових даних: інтеграція з Faker.js дозволяє додавати випадкові дані до відповідей API для більш реалістичного тестування. *Функції на основі штучного інтелекту: штучний інтелект використовується для створення реалістичних імітаційних даних і автоматичних описів кінцевих точок, що підвищує ефективність. * Співпраця в режимі реального часу: команди можуть ефективно співпрацювати за допомогою оновлень у режимі реального часу для фіктивних проектів API. * Mockfly також пропонує безкоштовну версію з обмеженням у 500 запитів на день, що дозволяє користувачам досліджувати її функції, не зобов’язуючись використовувати платний план.
ModelsLab
modelslab.com
Підготовка до того, щоб зробити ШІ доступнішим. Models Lab — це набір API, які спрощують для компаній створення візуального вмісту. Наші API прості у використанні та інтегруються з різними програмами, що дає змогу компаніям будь-якого розміру скористатися перевагами наших послуг.
Pellerex
pellerex.com
Екосистема автономних і керованих основ, API і Live Services, які допоможуть вам швидко створювати та трансформувати програмне забезпечення. Наші основи прискорять ваш вихід на ринок на багато місяців, а наші API допоможуть вам зосередитися на вашому продукті, а не на навколишній інфраструктурі. Pellerex — це зона посадки CloudNative. Він надає вам усі основні функції програмного забезпечення, включаючи ідентифікацію, оплату, обмін повідомленнями та Marketplace у повному стековому середовищі на рівнях інтерфейсу користувача, API, DevOps, контейнера та інфраструктури. Він доступний у двох варіантах: Enterprise та Hub. Версія Enterprise розгортається у вашій інфраструктурі та дає вам доступ до коду та всього стеку на вашому боці. Версія Hub управляється нами, що дозволяє вам отримати доступ до всіх основних служб у середовищі з кількома клієнтами як послуг, у той час як ви розгортаєте лише свої програми та API, а ми керуємо рештою.
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data є провідним постачальником даних із 10 API для основних пошукових сайтів і сайтів електронної комерції. Більшість джерел даних є дорогими та обмеженими за обсягом, що ускладнює виявлення інформації, яка насправді допоможе вашому бізнесу розвиватися. Ми надаємо надійні, надійні дані в реальному часі організаціям, які хочуть бути найрозумнішими у своїй галузі. Ми пропонуємо масштабовану модель ціноутворення, яка є доступною та гнучкою, тож ви можете купувати стільки даних, скільки потрібно, коли вам це потрібно. Інші постачальники фільтрують дані через дорогу платформу, яка дає вам часткове уявлення про результати — і це те саме, що бачать ваші конкуренти. Ми надаємо великі обсяги детальних даних, які інтегруються з вашою існуючою екосистемою даних, щоб ви могли налаштувати свій аналіз і знаходити унікальні ідеї. За допомогою Traject Data ви можете отримати доступ до більшої кількості даних і контролювати їх, щоб швидко й легко визначати статистику та приймати розумніші бізнес-рішення, які сприятимуть розвитку вашого бізнесу.
Apitally
apitally.io
Apitally пропонує просте рішення SaaS для моніторингу REST API з акцентом на конфіденційність даних і доступність. Його надзвичайно легко налаштувати та використовувати для нових і існуючих проектів за допомогою Python або Node.js і він ніколи не збирає конфіденційні дані. Моніторинг та аналітика трафіку API: відстежуйте запити API, помилки, час відповіді тощо за допомогою нашої простої інформаційної панелі. Отримайте уявлення про використання та продуктивність кожної кінцевої точки. Фільтруйте за споживачем API, щоб зрозуміти різні моделі використання. Моніторинг та сповіщення про безвідмовну роботу API: відстежуйте безперебійну роботу та доступність API. Отримайте сповіщення негайно, якщо щось піде не так. Підтримувані веб-фреймворки: FastAPI, Starlette, Flask, Django Ninja, Django REST Framework, Express, NestJS, Fastify, Koa Чому Apitally? Зосередьтеся на конфіденційності даних. Жодного збору конфіденційних даних. Легко інтегрується з новими та існуючими проектами API. Не впливає на продуктивність. Жодних змін інфраструктури не потрібно. Без обмежень на кількість запитів. Доступний безкоштовний план.
APItoolkit
apitoolkit.io
Перетворіть керування API вашої технічної команди за допомогою APIToolkit. Наша платформа забезпечує моніторинг у реальному часі, відстеження помилок і аналіз продуктивності, забезпечуючи бездоганну роботу ваших API і те, що вихідні інтеграції API не вплинуть на ваш бізнес через критичні зміни. Допоможіть своїм командам підтримки розслідувати скарги клієнтів і допоможіть своїм командам інженерів краще зрозуміти їхні системи та системи, від яких вони залежать.
broadpeak.io
broadpeak.io
broadpeak.io — це платформа на основі API відео, яка пропонує постачальникам контенту, операторам платного ТБ і постачальникам послуг OTT простий, швидкий і надійний спосіб надати абонентам передову якість потокового передавання. Він адаптує потоки в реальному часі, тож глядачі автоматично отримують потрібні. Він персоналізує потоки на основі інформації про споживача, права на вміст, мережу, місцезнаходження, пристрій тощо. Платформа контекстуалізує потокове відео, пропонуючи такі додатки, як Content Replacement, Virtual Channel або DAI, з іншими. З точки зору взаємодії з кінцевим користувачем, служба broadpeak.io змінює правила гри, оскільки вона гарантує, що контент, який переглядає кожен глядач, завжди є найрелевантнішим, незалежно від того, яка платформа доставки відео використовується.
Hyphen API
hyphenapi.com
API дефісу забезпечує готові для використання API для розробників і бізнесу, полегшуючи інтеграцію та автоматизацію процесів через прості REST виклики.
RSS API
rssapi.net
API RSS дозволяє розробникам легко інтегрувати та обробляти RSS, ATOM та JSON-канали через REST API і отримувати оновлення через Webhooks.
Userparser
userparser.com
Userparser — це аналізатор агента користувача та API пошуку IP-адреси, який перетворює агента користувача та ip-адресу на детальні аналітичні дані. Парсери агентів користувачів і API пошуку IP-адреси — це два інструменти, за допомогою яких можна визначити місцезнаходження користувача. Парсери агентів користувачів працюють, переглядаючи інформацію, що міститься в HTTP-заголовках, надісланих браузером користувача. Ця інформація включає в себе операційну систему користувача, тип браузера та інші деталі. API пошуку IP-адрес використовують базу даних IP-адрес для геолокації користувача на основі його IP-адреси. Як парсери агентів користувачів, так і API пошуку IP можна використовувати для приблизного місцезнаходження користувача та виявлення пристрою, але вони мають різні сильні та слабкі сторони. Парсери агентів користувачів точніші для користувачів, які мають доступ до Інтернету з мобільних телефонів, оскільки ці пристрої зазвичай надсилають більш детальну інформацію у своїх заголовках HTTP. API-інтерфейси пошуку IP є більш точними як для користувачів мобільних пристроїв, так і для настільних комп’ютерів чи ноутбуків, оскільки неважливо, чи їхні веб-браузери зазвичай надсилають більш-менш детальну інформацію у своїх HTTP-заголовках. Ви можете використовувати Userparser для виконання аналізованого пошуку агента користувача та ip-адреси за один виклик API.
Tray.io
tray.io
Tray.io - це платформа для інтеграції та автоматизації бізнес-процесів, що спрощує синхронізацію даних між різними програмами.
Apigee
google.com
Apigee - це платформа для створення, управління та захисту API, яка забезпечує аналітику, безпеку та підтримує різні середовища розгортання.
Checkly
checklyhq.com
Checkly дозволяє інженерам писати монітори E2E як код, забезпечуючи програмне управління моніторингом для покращення продуктивності веб-додатків.
elastic.io
elastic.io
elastic.io - платформа інтеграції для з'єднання SaaS, локальних систем, IoT і мобільних програм, спрощуючи обмін даними між різними системами.
Formcarry
formcarry.com
Ваша <form>, але вона насправді працює. Перетворіть свою <форму> HTML на щось повністю функціональне Отримуйте сповіщення електронною поштою, завантажуйте файли, інтегруйте з іншими програмами. 3 хвилини для налаштування та вільного використання.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit сприяє трансформації бізнесу завдяки надійним рішенням для інтеграції та розробки корпоративних додатків із низьким кодом. Ми єдиний постачальник, який об’єднує та спрощує потужність iPaaS, APIM, EDI та LCAP, щоб підвищити цінність локальних, хмарних і SaaS систем і прискорити цифрову подорож. Тисячі організацій по всьому світу покладаються на глибокий досвід Jitterbit, відзначену нагородами технологію та розгалужену партнерську мережу, щоб допомогти їм заощадити час і гроші, усунути тертя та зменшити ризики без шкоди для взаємодії з користувачем. Разом із Jitterbit компанії можуть трансформувати та підготувати свою діяльність до майбутнього, водночас створюючи щасливіших і продуктивніших людей.
Kong
konghq.com
Kong - це платформа для управління API, що забезпечує управління, безпеку та моніторинг API в різних архітектурах та середовищах.
Mockaroo
mockaroo.com
Mockaroo - безкоштовний генератор тестових даних, що дозволяє створювати набори даних у форматах CSV, JSON, SQL та Excel для тестування програмного забезпечення.
Postman Web
postman.com
Postman Web - це інструмент для розробки, тестування та управління API, що забезпечує простоту у створенні та автоматизації HTTP-запитів.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic - платформа для інтеграції даних, яка з'єднує хмарні та локальні додатки, спрощуючи управління робочими процесами та автоматизацію.
Stellate
stellate.co
Масштабуйте, перевіряйте та захищайте свій GraphQL API. Кешуйте свої запити на межі, отримуйте уявлення про його використання та захищайте його від зловмисних запитів.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight - платформа для розробки API з функціями дизайну, документування та тестування, що забезпечує зручність та співпрацю в командах.
Workato
workato.com
Workato-це платформа для інтеграції додатків та автоматизації бізнес-процесів без коду, що спрощує синхронізацію даних та управління робочими потоками.
MovingLake
movinglake.com
Конектори даних і серверні конектори, які за замовчуванням керуються подіями та працюють у реальному часі. MovingLake — це найсучасніша платформа підключення API.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster – платформа без коду для створення та розгортання веб-додатків, мобільних додатків та бекенду з можливістю експорту вихідного коду.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub — це платформа для спільної роботи над дизайном і документацією API, що використовує OpenAPI для забезпечення стандартизації та управління API.
Backendless
backendless.com
Backendless — платформа для розробки додатків з інструментами безкоду і малокоду: база даних у режимі реального часу, управління користувачами, пуш-повідомлення.
Zuplo
zuplo.com
Zuplo допомагає вам постачати чудові API з першого дня. Стартапи та великі підприємства постачають автентифікацію API, обмеження швидкості та документацію для розробників із чудовим DX за допомогою нашого безсерверного шлюзу API, розгорнутого на межі. Ви можете почати безкоштовно на zuplo.com і надіслати API за лічені хвилини.
Singular
singular.net
Ключем до успіху для сучасних маркетологів є розуміння того, куди і як інвестувати свій наступний долар від реклами. Singular дозволяє маркетологам робити саме це, надаючи повне уявлення про рентабельність маркетингових інвестицій із атрибуцією наступного покоління, маркетинговими даними про повну послідовність і найкращим у своєму класі захистом від шахрайства. За допомогою Singular ви можете: Вимірювати та звітувати про всі канали, з якими ви працюєте: Вимірюйте кросплатформну продуктивність у додатках, Інтернеті, SMS, рефералах, електронній пошті та телебаченні за допомогою відкритої інтеграційної системи Singular. - Аналізуйте рентабельність інвестицій, поєднуючи атрибуцію з агрегацією передових витрат: потужні конектори даних поєднуються з атрибуцією, щоб розблокувати маркетингову ефективність для кожної кампанії, видавця, оголошення та ключового слова. - Відстежуйте та аналізуйте весь життєвий цикл користувача: фіксуйте весь свій шлях користувача, щоб звітувати про придбання та повторне залучення на різних платформах за допомогою глибоких посилань, атрибуції веб-програми та різних пристроїв. - Блокуйте більше шахрайства за допомогою найкращих у своєму класі засобів запобігання шахрайству: зосереджуйте ваші рекламні бюджети на реальних користувачах і уникайте неправдивих звітів за допомогою додаткових методів виявлення та відхилення шахрайства до атрибуції. - Відстежуйте єдиний керований конвеєр для готових до аналізу маркетингових даних: завантажуйте атрибуцію, витрати на рекламу, оголошення, ставки та дані монетизації реклами безпосередньо в Redshift, Snowflake, BigQuery тощо. Singular співпрацює з деякими з найбільших видавців мобільних додатків у світі, зокрема Lyft, Twitter, Rovio, King і LinkedIn.
Treblle
treblle.com
Виведення API Observability на новий рівень. Надзвичайно простий в інтеграції та бортових розробників. Функції, які дають вам можливість БАЧИТИ все, що відбувається з вашими API! Основні функції включають: моніторинг API у режимі реального часу, автоматично створювану документацію, спільний доступ до запитів, тестування одним кліком, потужну фільтрацію та аналітику, відстеження помилок тощо.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з уст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клієнтами, афілійованими особами, впливовими особами та партнерами. Споживчі бренди та B2B-компанії по всьому світу швидко впроваджують, масштабують та оптимізують свої програми реферального маркетингу, партнерські та афілійовані програми та кампанії для впливових людей за допомогою новаторського програмного забезпечення Ambassador.
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