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Інструменти проектування API забезпечують безпечне середовище розробки, де користувачі можуть планувати, створювати та змінювати інтерфейси прикладного програмування (API). Ці інструменти оптимізують підготовче керування API, дозволяючи розробникам створювати ідеї, встановлювати інструкції щодо проектування та створювати API на єдиній інформаційній панелі. Вони також полегшують координацію між розробниками та зусиллями IT-відділу щодо керування API. Хоча деякі рішення ринку API включають інструменти для редагування API, їхня основна увага зосереджена на виборі зовнішніх API для вдосконалення продукту, а не на розробці та управлінні API.
Запит на новий застосунок
Postman Web
postman.com
Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub надає організаціям, які розробляють API, центральну платформу для співпраці, яка надає єдине джерело правди для розробки та документації API, посилення стандартизації та забезпечення кращого узгодження між API та передбачуваною бізнес-ціллю.
Backendless
backendless.com
Backendless — це платформа для розробки візуальних додатків, яка пропонує повний набір інструментів з низьким кодом і без нього для розробників додатків і веб-розробників будь-якого рівня досвіду. Функції Backendless включають компонентний UI Builder, базу даних у реальному часі, пакет автентифікації та керування користувачами, push-повідомлення та консоль обміну повідомленнями в додатку, логічний Builder без коду, керування API та багато іншого. Backendless було розроблено спочатку з бекенда, що робить його ідеальним доповненням до будь-якого кодованого або безкодового інтерфейсу. Візуальний підхід платформи Backendless і попередньо створені API дозволяють легко створювати серверну частину будь-якої програми в 10 разів швидше, ніж за допомогою традиційних рішень кодування, і за невелику частку вартості.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io — це платформа без коду, розроблена для того, щоб допомогти компаніям створювати додатки продуктивного рівня з генерацією коду: серверні, веб- та власні мобільні додатки. За допомогою AppMaster.io ви можете перерости від MVP до корпоративного рішення з мільйонами запитів на хвилину, маючи при цьому повний контроль над тим, де розгортати свою програму, і залишаючись незалежними від платформи завдяки експорту вихідного коду. Основні функції: - Створюйте реляційні бази даних у форматі, сумісному з PostgreSQL, із повною гнучкістю у візуальному дизайнері - Керуйте складною бізнес-логікою із сотнями функцій та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом перетягування - Створюйте та керуйте доступом до свого API та налаштовуйте свої кінцеві точки за допомогою проміжного програмного забезпечення, автоматично створювати документацію API - Створюйте веб-панелі за лічені хвилини за допомогою автоматично згенерованих сторінок і готових компонентів - Розробляйте рідні мобільні програми для iOS і Android і публікуйте їх у Google Play & App Store - Розгорніть свою програму в кластерах у хмарі AppMaster.io, AWS, Azure, Google Cloud або на локальному сервері та експортуйте двійкові файли та вихідний код у будь-який момент - Увімкніть свою програму та підключіть її до ваших улюблених інструментів з модулями (авторизація, email, SMS, Stripe, Telegram, AWS, Slack, Zoom та десятки інших)
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC), на базі штучного інтелекту та наскрізної платформи керування даними, яка об’єднує, керує та об’єднує дані практично в будь-якій мультихмарній гібридній системі, демократизація даних і надання підприємствам можливості модернізувати свої бізнес-стратегії. Клієнти приблизно в 100 країнах і 86 зі списку Fortune 100 покладаються на Informatica для цифрової трансформації на основі даних. Інформатика. Де дані та штучний інтелект оживають.™
Stoplight
stoplight.io
Нехай Stoplight стане вашою платформою для створення високоякісних API будь-якого масштабу з найкращим у своєму класі редагуванням, документуванням і керуванням із вбудованим мокінгом, лінінгом, посібниками зі стилю, бібліотеками компонентів тощо. Кодування API до їх розробки витрачає час і гроші та створює непотрібний ризик. Створюйте успішні програми API будь-якого масштабу, які сприяють досягненню бізнес-результатів за допомогою підходу, орієнтованого на дизайн. Stoplight — це єдине рішення API, орієнтоване на дизайн. Завдяки інтегрованій документації та управлінню платформа Stoplight забезпечує послідовність, багаторазове використання та якість для приємного досвіду розробника. Платформа дає змогу створювати успішні програми API, що керуються цифровою трансформацією, розробкою платформи та API як продуктом — для нових або вже відомих команд.
Xano
xano.com
Масштабований сервер без коду. Xano — це найшвидший спосіб створити масштабовану серверну частину для вашої програми за допомогою No-Code. Кожен обліковий запис Xano поставляється з масштабованим сервером, гнучкою базою даних і конструктором API без коду, який може трансформувати, фільтрувати та інтегрувати дані з будь-якого місця. Тисячі людей у всьому світі використовують Xano, щоб забезпечити будь-що: від споживчих додатків до корпоративних робочих процесів. Зробіть будь-яку програму масштабованою, безпечною та сумісною з Xano! Навіщо використовувати Xano? * Масштабуйте для підтримки мільйонів користувачів без турбот. * Захищені дані на перевіреній сумісній інфраструктурі (ISO 27001, ISO 9001, HIPPA, GDPR) і SOC 2 TYPE II незабаром! * Можливість вибору з багатьох серверів. * Зберігайте дані в потужній базі даних PostgreSQL без обмежень на запис. * Легко створюйте API із простою та складною бізнес-логікою без використання коду. * Інтегруйте та підключайтеся до будь-якої платформи або зовнішньої частини. * Безтурботно запускайте захищену інфраструктуру Xano з понад 250 навчальними відео, надійною документацією та жвавою спільнотою. Для кого Xano? * Громадські розробники: розробники, які використовують No-Code для створення без обмежень * Власники продуктів: швидко перевіряйте ідеї та розгортайте програми без інженерів * Цифрові маркетологи: інтегруйте системи та автоматизуйте точки взаємодії з клієнтами * Студенти: вивчайте концепції бекенд-розробки, створюючи MVP без коду * Традиційні Розробники: Швидше розгортайте додатки без шкоди для якості чи масштабу * Агентства з розробки: Спростіть роботу клієнта за допомогою кращого передачі * Команди: співпрацюйте в режимі реального часу протягом усього життєвого циклу розробки * Організації підприємства: створюйте масштабоване, безпечне програмне забезпечення без накладних витрат. Люди звертаються до Xano, коли хочуть... * Один серверний процесор для роботи багатьох інтерфейсів * Створення без обмежень: ми є єдиним повним Turing No Code API Builder * Без обмежень записів: гнучкі параметри зберігання * No-Code ETL: Xano як маршрутизатор, що з’єднує багато різних джерел даних. * Для швидкого створення API: легко створюйте задокументовані API та підключайтеся до зовнішніх * Масштаб: Xano побудовано на найкращій у своєму класі масштабованій інфраструктурі
Tinybird
tinybird.co
Tinybird — це платформа даних у реальному часі. У Tinybird ми дозволяємо розробникам і групам обробки даних використовувати потужність даних у реальному часі та швидко створювати канали даних і продукти обробки даних. За допомогою Tinybird ви можете завантажувати численні джерела даних у великому масштабі, запитувати та формувати їх, використовуючи 100% чистий SQL, який ви вже знаєте та любите, і публікувати результати як API з низькою затримкою та високою паралельністю, які ви використовуєте у своїх програмах. Розробники можуть створювати швидкі API, швидше. Те, на що раніше були потрібні години й дні, тепер займає лише хвилини. Tinybird — це незамінний інструмент, на який чекали інженери обробки даних і розробники програмного забезпечення. Наша команда засновників має глибокий досвід у створенні хмарних продуктів і продуктів із інтенсивним використанням даних, які обслуговують організації в усьому світі, і нас підтримують чудові члени команди та інвестори, які створили або створюють деякі з найрелевантніших інструментів для розробників (включно із засновниками). GitHub, Algolia та Vercel, серед інших.) Будучи дистанційною компанією з понад 60 пташками з різних національностей, ми віримо, що наша сила полягає в культивуванні різноманітного середовища. Кожен у Tinybird відіграє певну роль у формуванні та реалізації нашої стратегії, і ми щиро віримо, що наша різноманітна робоча сила є ключем до отримання найбільшої цінності для наших клієнтів.
Kernex
kernex.io
Kernex — це безголова хмарна платформа CMS. Це дозволяє вам заощадити час і гроші під час створення свого CMS API. Ми пропонуємо підтримку широкого діапазону типів полів, вбудоване сховище та CDN, автоматично створені визначення машинописів і багато іншого.
Boomi
boomi.com
Boomi — компанія з інтелектуальної інтеграції та автоматизації, яка сприяє трансформації. Платформа Boomi дозволяє компаніям швидше з’єднувати додатки, людей і дані, щоб усунути цифрову фрагментацію, спричинену експоненційним зростанням додатків і даних. Завдяки поєднанню Generative AI, попередньо створених конекторів для додатків, автоматизації з низьким кодом, рецептів для звичайних бізнес-процесів, повного керування життєвим циклом API та керованої подіями архітектури для хмарної та гібридної локальної інтеграції платформа Boomi забезпечує широту та глибину підтримки, необхідної для сучасної цифрової трансформації на зручній у використанні платформі з безпекою, масштабованістю та надійністю корпоративного рівня.
Beeceptor
beeceptor.com
У Beeceptor ми переосмислюємо підхід малих до великих команд до розробки програмного забезпечення за допомогою нашої найсучаснішої платформи віртуалізації сервісів і API Mocking. Це інноваційне рішення унікальним чином поєднує макетний сервер, локальний тунель і проксі-сервер HTTP, забезпечуючи бездоганну симуляцію API і служб. Ця потужна тріада в поєднанні з нашим підходом без кодування та завантажень забезпечує найшвидше впровадження в індустрію. Beeceptor має сертифікати SOC2 Type 2 та ISO 27001, що гарантує найвищі стандарти безпеки та відповідності, що робить його надійним вибором для підприємств у всьому світі. Віртуалізація сервісу має вирішальне значення для розробників і команд контролю якості, що дозволяє їм відокремити залежності та забезпечити паралельну розробку, значно підвищивши продуктивність і співпрацю. Використовуючи Beeceptor, команди можуть швидко створювати імітаційні служби, скорочуючи час циклу розробки та скорочуючи витрати. Приєднуйтесь до числа задоволених підприємств, які змінили свої робочі процеси за допомогою ефективної, надійної та безпечної платформи Beeceptor. Революціонізуйте свої процеси розробки та тестування з Beeceptor вже сьогодні!
Kong
konghq.com
Оскільки архітектура програмного забезпечення вашої організації розвивається, вам потрібен кращий метод посередництва в обміні інформацією між вашими службами. Розподілені системи та все більше впровадження мікросервісів створюють нові виклики для управління комунікаціями у вашій архітектурі. Kong API Gateway забезпечує швидку, масштабовану та гнучку платформу для складних сучасних архітектур. Kong API Gateway доступний із відкритим вихідним кодом або як частина Kong Enterprise, яка є платформою керування послугами повного життєвого циклу, яка захищає, керує та контролює всі ваші служби для прискорення інновацій на всіх платформах, протоколах і моделях розгортання. Kong Enterprise — єдине рішення, розроблене для оптимізації сучасних потреб модернізації додатків шляхом автоматизації повного життєвого циклу API та мікросервісів. Kong Enterprise розширює найпоширеніший шлюз із відкритим вихідним кодом, Kong Gateway, із корпоративними плагінами, порталом для розробників, аналітичною платформою, функціями безпеки, покращеною продуктивністю, графічним інтерфейсом користувача, підтримкою 24/7 тощо. Використовуйте Kong Enterprise, щоб об’єднати свої команди розробників, партнерів і клієнтів за допомогою єдиної платформи. Зменшіть затримку до менше 1 мс. Усуньте здуття живота за допомогою архітектури на основі плагінів і легкої інтеграції. Масштабуйте кластери без зусиль, незалежно від середовища, постачальника, конфігурації чи шаблону розгортання. Вбудована підтримка gRPC і REST, а також інтеграція з сервером Apollo GraphQL і службами Apache Kafka. Kong Enterprise надає одну платформу для «голого металу» та «хмарної» платформи, від моноліту до мікросервісів, мережевої мережі тощо.
Zuplo
zuplo.com
Zuplo допомагає вам постачати чудові API з першого дня. Стартапи та великі підприємства постачають автентифікацію API, обмеження швидкості та документацію для розробників із чудовим DX за допомогою нашого безсерверного шлюзу API, розгорнутого на межі. Ви можете почати безкоштовно на zuplo.com і надіслати API за лічені хвилини.
Synatic
synatic.com
Платформа даних Synatic — це комбінація iPaaS, ESB, ETL і API Management, створена для забезпечення цілісного рішення, яке забезпечує неймовірну швидкість. Завдяки простим у користуванні інструментам у поєднанні з функціями корпоративного рівня ми скорочуємо час і витрати на інтеграцію даних, автоматизацію та аналітику до 80% за розумною ціною. Наша хмара, ваша хмара, на прем. Без коду, низький код, ваш код. Готові рішення або налаштовані з нуля. Synatic робить все.
Infinito
goinfinito.com
Продукт ValueFirst, Infinito – це платформа для розробки багатоканальних розмовних подорожей. З Infinito тисячі підприємств проводять кампанії в чат-ботах, електронній пошті, RCS Business Messaging, SMS, Voice і WhatsApp. Infinito дозволяє брендам покращити залучення споживачів. шляхом створення правил автоматизації на основі подій споживача. Це може включати будь-яку взаємодію клієнта з брендом, входження в сегментацію клієнтів або навіть якщо вони ризикують відмовитися. Редактор Infinito з функцією перетягування спрощує створення кампанії та не дозволяє споживачам залишати бренд. Infinito допомагає підприємствам отримувати, конвертувати, залучати та радувати користувачів інтуїтивно зрозумілим та персоналізованим спілкуванням.
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