Програмне забезпечення для керування випускниками - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керування випускниками полегшує зв’язки між компаніями та навчальними закладами та їхніми випускниками. Ці рішення допомагають керувати контактною інформацією випускників і організовувати заходи. Команди зі зв’язків з випускниками, адміністратори вищих навчальних закладів і рекрутери компаній можуть використовувати це програмне забезпечення для створення мережевих можливостей, які покращують їхні стратегії найму та залучення. Деякі інструменти управління випускниками створені спеціально для компаній, що дозволяє рекрутерам і менеджерам з персоналу розвивати мережі випускників як джерело потенційних наймів. Ці рішення надають доступ до пулу кваліфікованих випускників та їхньої контактної інформації, що полегшує проведення заходів, підтримку зв’язків і організацію сесій набору персоналу. З іншого боку, деякі продукти управління випускниками розроблені для вищих навчальних закладів. Ці інструменти допомагають співробітникам із залучення випускників координувати ініціативи зі збору коштів і пожертвувань, сприяючи постійним стосункам з випускниками. Покращуючи спілкування та співпрацю, ці рішення зміцнюють спільноту навчального закладу, створюючи більше можливостей для бізнес-ідей, працевлаштування та, зрештою, заохочуючи більше студентів.
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Embrk
embrk.com
Embrk - програмне забезпечення для автоматизації післялікувальної допомоги у сфері психічного здоров'я, що покращує взаємозв'язок з випускниками лікувальних центрів.
GiveCampus
givecampus.com
GiveCampus — платформа для збору коштів, що допомагає навчальним закладам залучати донорів та ефективно управляти пожертвами.
ToucanTech
toucantech.com
ToucanTech - це хмарне програмне забезпечення для управління та розвитку спільнот випускників навчальних закладів та організацій.
Boomerangs
boomerangs.ai
Boomerangs - платформа для управління корпоративними випускниками, що дозволяє залучати колишніх співробітників та отримувати рекомендації для вакансій.
EverTrue
evertrue.com
EverTrue - додаток для управління даними, який допомагає організаціям залучати донорів через персоналізовані комунікації та ефективний аналіз інформації.
Gradnet
gradnet.io
Gradnet - це платформа для приватного мережевого спілкування, яка допомагає організаторам збирати кошти, організовувати події та управляти членством.
Insala
insala.com
Insala – всебічне рішення для наставництва, що включає консультування, навчання та програмне забезпечення для підтримки учасників у різних сферах.
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