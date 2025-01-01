Програмні комплекси ALM - Найпопулярніші застосунки

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Програмні комплекси управління життєвим циклом додатків (ALM) полегшують розробку програмних додатків від початкової концепції до кінцевої доставки. Ці пакети створюють екосистему спільної роботи, де користувачі можуть працювати разом і виконувати завдання для створення або вдосконалення програмного забезпечення. Комплекти ALM встановлюють процеси проектування, тестування, розгортання та керування програмними додатками, пропонуючи інтегровані функції для розробки, тестування якості, управління вимогами та керування проектами. Різні відділи можуть використовувати пакети ALM протягом усього процесу створення програмного забезпечення: розробники на етапі створення, а менеджери продуктів або керівники із забезпечення якості для моніторингу після розгортання. Пакет ALM застосовний до різноманітних проектів програмного забезпечення та підтримує співробітників у різних ролях протягом життєвого циклу розробки. Вони часто інтегруються з інструментами управління проектами або мають спільні функції, а також можуть включати або з’єднуватися з програмним забезпеченням для проектування та розробки, таким як інтегровані середовища розробки (IDE) або інструменти створення прототипів.
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Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, що перетворює будівлі на розумні простори за допомогою сенсорів Cisco, забезпечуючи безпечний та зручний досвід.
Apptimized
apptimized.com
Apptimized — це інструмент для упаковки додатків, що дозволяє створювати, тестувати та упаковувати програми у браузері без спеціальних навичок.
Progress
progress.com
Додаток Progress дозволяє підприємствам розробляти, керувати додатками та даними на різних платформах для покращення цифрового досвіду.
PubNub
pubnub.com
PubNub - платформа для реального часу, що дозволяє розробникам створювати додатки з функціями спілкування та обміну даними без сервера.
Ably
ably.com
Ably - платформа для розробки реального часу, що забезпечує передачу даних між пристроями у реальному часі, підтримуючи різні протоколи та масштабування додатків.
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