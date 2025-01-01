AI Writing Assistants - Найпопулярніші застосунки

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Помічники з написання зі штучним інтелектом використовують машинне навчання для спрощення процесу написання, охоплюючи такі завдання, як дослідження, перевірка граматики та тону, а також локалізація. Ці інструменти використовують обробку природної мови (NLP) для ретельного вивчення тексту та надання пропозицій або пов’язаних матеріалів. Завдяки цьому вони пришвидшують створення вмісту, надаючи користувачам можливість писати зі швидкістю та впевненістю. Розширене написання знаходить корисність у різних професіях, обслуговуючи контент-маркетологів, які прагнуть отримати більш привабливий матеріал, або кадрового персоналу, який вдосконалює оголошення про роботу. Ландшафт помічників з написання ШІ різноманітний: від комплексних платформ, де користувачі створюють весь вміст, до простіших ботів, які пропонують рекомендації після написання. У той час як деякі зосереджені на конкретних функціях, таких як створення форм або індивідуальні пропозиції щодо написання, багато інших надають широку допомогу. Щоб продукт був класифікований як AI Writing Assistant, він повинен: * Використовуйте штучний інтелект для допомоги в написанні завдань * Надати інформацію або рекомендації для покращення письмового вмісту * Надайте додаткові відповідні ресурси для збагачення знань письменника * Виправте граматичні помилки в письмових роботах
Запит на новий застосунок
Grammarly
grammarly.com
Grammarly - це інструмент для письма, який пропонує перевірку граматики, орфографії та стилю, адаптуючися до різних стилів письма і підтримуючи співпрацю.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot - це AI-додаток для письма, який допомагає покращити текст, перевіряти граматику, уникати плагіату та пропонує альтернативи слів.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni AI - це помічник для швидкого та точного письма, що пропонує автозаповнення, перевірку плагіату та допомогу в створенні контенту різних жанрів.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.
Podium
podium.com
Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.
Jasper
jasper.ai
Jasper-це AI-інструмент для створення контенту, який дозволяє писати в голосі вашого бренду, оптимізуючи процес генерації тексту для різних платформ.
AI Writer
ai-writer.com
AI Writer - це інструмент для генерації вмісту за заголовком, допомагає боротися з блоком письменника та адаптується до різних стилів і форматів.
1min.AI
1min.ai
1 хв.AI - це універсальний додаток зі штучним інтелектом, що пропонує різноманітні функції для створення контенту, редагування та взаємодії з кількома моделями AI.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune - це AI-інструмент для покращення письма, який допомагає користувачам перефразовувати тексти, коригувати тон і граматику, а також підтримує переклад на англійську.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai - це застосунок для генерації тексту, який допомагає маркетологам швидко створювати контент, адаптований до потреб цільової аудиторії.
Murf AI
murf.ai
Murf AI - це платформа для перетворення тексту в мову з налаштуванням голосів, що використовується для відео, подкастів, презентацій та інших застосунків.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal - це AI-допомога для академічного письма, що пропонує перевірку на плагіат, мовні поради та допомогу в редагуванні тексту.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Prowritingaid - це інструмент для перевірки граматики, редагування стилю та аналізу письма, що допомагає покращити навички написання в різних жанрах.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic - це інструмент для створення контенту з AI, який допомагає писати текст, генерувати зображення та забезпечувати інтеграцію з чат-ботами.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — це інструмент на основі штучного інтелекту для створення художнього контенту, який допомагає письменникам генерувати історії та розвивати ідеї.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex- це AI-помічник для створення та вдосконалення контенту, який допомагає користувачам ефективно комунікувати через електронну пошту.
Monica
monica.im
Monica — це розширення Chrome, яке допомагає у спілкуванні та копірайтингу, використовуючи ChatGPT. Вона пропонує шаблони та допомогу в обробці тексту на веб-сторінках.
Simplified
simplified.com
Simplified - це додаток для створення, спільної роботи та публікації маркетингового контенту: дизайну, тексту, відео, публікацій у соцмережах.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite - помічник письма на основі ШІ, що допомагає авторам у створенні історій, розвитку персонажів і покращенні стилю написання.
Spike
spikenow.com
Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 – це програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, включаючи CRM, управління проектами, комунікацію та онлайн-продажі.
Craft
craft.do
Craft — це додаток для спільної роботи, що дозволяє користувачам записувати думки, створювати документи, управляти завданнями та співпрацювати в команді.
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite - це AI-асистент для написання, що допомагає швидко створювати текст, блоги, електронні листи та інше, з функціями генерації та редагування контенту.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite - це інструмент для генерації контенту, який використовує штучний інтелект для створення якісних текстів, блогів, маркетингових матеріалів та оптимізації SEO.
Smodin
smodin.io
Smodin – це AI-асистент для письма, який пропонує перевірку плагіату, граматичні виправлення, генерацію тексту та інші інструменти для допомоги у написанні.
Writer
writer.com
Writer — це платформа генеративного ШІ для підприємств, що покращує продуктивність та творчість, працюючи з даними компанії.
Cohesive AI
cohesive.so
Cohesive AI допомагає створювати якісний контент, комбінуючи штучний інтелект з вашою творчістю. Програма дозволяє редагувати та публікувати без зусиль.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse AI - це платформа для створення контенту, яка використовує штучний інтелект для генерування статей, описів продуктів та рекламних текстів.
Paraphraser
paraphraser.io
Парафразатор - це інструмент, що допомагає переписувати тексти, змінюючи структуру речень та замінюючи слова синонімами без втрати значення.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT - платформа для спільної роботи, що дозволяє командам використовувати AI для підвищення продуктивності і співпраці.
Krater AI
krater.ai
Krater AI - універсальна платформа для створення контенту та автоматизації процесів за допомогою технології штучного інтелекту.
GetGenie Ai
getgenie.ai
GetGenie AI — це інструмент для створення та оптимізації вмісту, оснащений функціями для аналізу SEO та генерації контенту для різних платформ.
Rytr
rytr.me
Rytr — платформа, що надає рішення для написання текстів за допомогою ШІ, допомагаючи створювати оригінальний контент для блогів, соціальних мереж та інших потреб.
Humbot
humbot.ai
Humbot - це AI-хуманізатор, який допомагає обійти детекцію AI-текстів, створюючи оригінальний та читабельний контент без граматичних помилок.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy - цифровий помічник для досліджень, що створює стислі картки з наукових праць та дозволяє їх систематизацію та спільне обговорення.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
Friday AI
heyfriday.ai
П’ятниця AI – це інструмент для написання, що допомагає створювати унікальний контент, оптимізуючи текст за допомогою шаблонів та різних тонів.
Writeseed
writeseed.com
Writeseed — це AI-додаток для створення контенту: статей, рекламних оголошень та SEO, з понад 70 шаблонами на вибір.
Writecream
writecream.com
Writecream - це AI-інструмент для створення текстового контенту, який допомагає писати оголошення, блоги, описи продуктів і персоналізовані електронні листи.
Fibery
fibery.io
Fibery - це платформа для управління продуктами, яка допомагає командам аналізувати відгуки користувачів та більшість даних для стратегічного планування.
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai - це платформа штучного інтелекту для автоматизації продажів, що покращує персоналізацію спілкування з потенційними клієнтами та управління електронною поштою.
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter — це AI-інструмент для створення та оптимізації контенту, що полегшує написання статей та покращує їх видимість у пошукових системах.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI - інструмент для перевірки оригінальності текстів на наявність AI-вмісту та плагіату, що допомагає видавцям публікувати унікальний контент.
Clay
clay.com
Clay - це AI інструмент для автоматизації вихідних кампаній, збагачення даних та управління контактами для ефективного залучення клієнтів.
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx - це платформа для створення контенту на базі штучного інтелекту, що включає генерацію зображень, статей, логотипів та чат-ботів.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter — це платформа SaaS, що використовує штучний інтелект GPT-4 від OpenAI для генерації текстового контенту та зображень у 33 мовах.
Chatbase
chatbase.co
Chatbase - це платформа для створення чат-ботів на основі ваших даних, що дозволяє легко інтегрувати їх на веб-сайти та у додатки.
Essaybot
essaybot.com
Essaybot - безкоштовний AI-інструмент для написання есе, що пропонує контент, допомагає з перефразуванням та цитуванням, запобігаючи плагіату.
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds — безкоштовний інструмент для мозкового штурму, дослідження та планування контенту з автоматичним генеруванням ідей і структур.
Headline Studio
coschedule.com
Headline Studio – це інструмент для створення та аналізу заголовків, який покращує їх ефективність для різного контенту, з урахуванням SEO та залученості.
Writey AI
writey.ai
Writey AI — це додаток, який дозволяє створювати оригінальні, досліджені блоги за кілька хвилин. Доступний безкоштовний випробувальний період.
Reword
reword.co
Reword - це редагувальник, що використовує ШІ для спільного написання статей, аналізує контент та допомагає покращити його якість.
WordHero
wordhero.co
WordHero – це помічник для написання, що генерує різний контент, включаючи статті, електронні листи та соціальні пости, за допомогою штучного інтелекту.
Frase
frase.io
Frase – інструмент на основі ШІ для створення та оптимізації вмісту, що полегшує створення SEO-матеріалів без потреби в знаннях кодування.
Rephrase.info
rephrase.info
Rephrase.info – онлайн-інструмент для перефразування тексту з використанням ШІ, підтримує кілька мов та різні режими. Допомагає створювати унікальний контент.
Arvin
arvin.chat
Арвін - це розширення браузера на базі AI, яке допомагає у написанні текстів, створенні зображень, перекладі та стислому резюме документів.
Jounce AI
jounce.ai
Jounce – це інструмент на базі штучного інтелекту для швидкого створення маркетингового контенту з використанням шаблонів та функцій редагування документів.
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