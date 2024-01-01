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AI Writing Assistants - Найпопулярніші застосунки
Помічники з написання зі штучним інтелектом використовують машинне навчання для спрощення процесу написання, охоплюючи такі завдання, як дослідження, перевірка граматики та тону, а також локалізація. Ці інструменти використовують обробку природної мови (NLP) для ретельного вивчення тексту та надання пропозицій або пов’язаних матеріалів. Завдяки цьому вони пришвидшують створення вмісту, надаючи користувачам можливість писати зі швидкістю та впевненістю. Доповнене написання знаходить корисність у різних професіях, обслуговуючи маркетологів контенту, які прагнуть отримати більш привабливий матеріал, або співробітників відділу кадрів, які вдосконалюють оголошення про роботу. Ландшафт помічників для написання ШІ різноманітний, починаючи від комплексних платформ, де користувачі створюють весь вміст, до простіших ботів, які пропонують рекомендації після написання. У той час як деякі зосереджені на конкретних функціях, таких як створення форм або індивідуальні пропозиції щодо написання, багато інших надають широку допомогу. Щоб продукт був класифікований як AI Writing Assistant, він повинен: * Використовуйте штучний інтелект для допомоги в написанні завдань * Надати інформацію або рекомендації для покращення письмового вмісту * Надайте додаткові відповідні ресурси для збагачення знань письменника * Виправте граматичні помилки в письмових роботах
Запит на новий застосунок
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — це американська багатонаціональна технологічна компанія, яка розробляє однойменне програмне забезпечення — інструмент для цифрового письма англійською мовою з використанням штучного інтелекту та обробки природної мови. Завдяки алгоритмам машинного та глибокого навчання продукт Grammarly ...
QuillBot
quillbot.com
Інструменту перефразування QuillBot довіряють мільйони людей у всьому світі, щоб переписати речення, абзаци чи статті за допомогою найсучаснішого ШІ.
Wordtune
wordtune.com
Ваші думки в словах. Скажіть саме те, що ви маєте на увазі, чітко, переконливо та автентично.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Jenni AI
jenni.ai
Покращіть свою наступну наукову роботу. Дослідіть і напишіть свою наступну роботу з JenniAI.
AI Writer
ai-writer.com
Створюйте точний, доречний і якісний контент за 2 хвилини. AI-Writer — це найточніша платформа для створення контенту, яка використовує найсучасніші моделі написання штучного інтелекту для створення статей із лише заголовка.
Copy.ai
copy.ai
Ми створили найдосконаліший у світі копірайтер зі штучним інтелектом, який дозволяє створювати маркетингову копію за лічені секунди!
Jasper
jasper.ai
Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
NovelAI
novelai.net
AI Storyteller на основі GPT. Керуючись штучним інтелектом, створюйте унікальні історії, захоплюючі казки, спокусливі романи або просто дурійте. Щось йде!
Murf AI
murf.ai
Переходьте від тексту до мовлення за допомогою універсального генератора голосу AI. Увімкнено штучний інтелект, справжні голоси людей. Зробіть озвучку студійної якості за лічені хвилини. Використовуйте реалістичні штучні голоси Murf для подкастів, відео та всіх ваших професійних презентацій.
Spike
spikenow.com
Потужна папка «Вхідні» Spike містить розмовну електронну пошту, завдання, нотатки, документи для спільної роботи, сховище файлів і ваш календар — усе в одному каналі.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш особистий тренер з письма. Засіб перевірки граматики, редактор стилів і наставник з написання в одному пакеті. Найкраще письмо залежить не лише від правильної граматики. Вам потрібен інструмент редагування, який також висвітлює проблеми стилю та порівнює ваші твори з найкращими письменниками у в...
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Bitrix24
bitrix24.com
Бітрікс24 – це безкоштовна (для малого бізнесу) платформа соціальних підприємств. Це об’єднаний робочий простір, який обробляє багато аспектів щоденних операцій і завдань. Створіть власну соціальну інтранет за лічені хвилини!
Craft
craft.do
Створений для цифрових пристроїв з нуля, Craft повертає радість письму. Craft — це інструмент для створення красивих документів і нотаток, а також для обміну своїми думками. Усім, що ви створюєте в Craft, можна поділитися одним дотиком. Craft підтримує вбудовану розмітку, зворотні посилання, фрагме...
Rytr
rytr.me
Rytr — це інструмент для написання на основі штучного інтелекту, який допомагає створювати високоякісний вміст усього за кілька секунд за незначну ціну!
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — це ваш помічник у цифровому дослідженні, який читає за вас статті та дає вам основні моменти! Scholarcy перетворює ваші документи на доступні для пошуку й спільного використання бібліотеки карток із підсумками, доступні на будь-якому пристрої, із спільним створенням нотаток і анотаціями...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic робить надзвичайно легким для вас створення високоефективних статей, цільових сторінок, оголошень, описів продуктів тощо за лічені секунди.
Paperpal
paperpal.com
Відчуйте майбутнє академічного письма. Збільште свої шанси на успіх за допомогою пропозицій щодо мови в реальному часі, які допоможуть вам писати краще та швидше!
Fibery
fibery.io
Нескінченно гнучкий робочий простір для підключення всіх процесів компанії без коду. Створюйте простори, об’єднуйте їх разом, запрошуйте товаришів по команді і зробити щось круте.
Smodin
smodin.io
Смодін прагне зробити повсякденні програми доступними для всіх мов. Ми насамперед зосереджені на допомозі студентам, письменникам, педагогам і віртуальним працівникам у їхній повсякденній роботі.
HyperWrite
hyperwriteai.com
Ваш персональний помічник з письма. HyperWrite надає пропозиції та завершення речень, щоб покращити ваше письмо, де б ви не писали.
Simplified
simplified.com
Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.
TextCortex
textcortex.com
Один інструмент ШІ для створення всього вашого вмісту. Текст для маркетингу, продажів і веб-сайту, написаний за лічені секунди. Завдяки передовому штучному інтелекту. Інтегровано в понад 1000 платформ.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — це незасудливий, завжди готовий прочитати ще одну чернетку, ніколи не закінчуються ідеї навіть о 3:00, партнер зі штучного інтелекту, якого ви завжди хотіли.️
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser — найкращий інструмент для перефразування речень і переписування есе. Наш словозмінник може змінювати структуру речень і замінювати синоніми
Writer
writer.com
Writer — це помічник із штучного інтелекту для написання, який допомагає кожному у вашій команді добре писати. Створюйте зрозумілий, послідовний і оригінальний контент всюди. Спробуйте безкоштовно сьогодні.
Writecream
writecream.com
A.I створив холодні листи та вміст.
GravityWrite
gravitywrite.com
Зробіть свій контент більш потужним за допомогою штучного інтелекту. Створюйте блоги, копії оголошень, електронні листи, публікації в соціальних мережах тощо за лічені секунди!
Cohesive AI
cohesive.so
Створюйте чарівний вміст за допомогою найпотужнішого редактора AI. Припиніть боротьбу із підказками ChatGPT. Створюйте, вдосконалюйте, редагуйте та публікуйте легко за допомогою Cohesive.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Пишіть і оцінюйте в 20 разів швидше з GetGenie - вашим особистим помічником штучного інтелекту. Будь то WordPress, програма SaaS або чат-бот — GetGenie Ai допоможе вам на всіх фронтах у всіх напрямках роботи!
Frase
frase.io
Збільште органічний трафік, коефіцієнт конверсії та дохід за допомогою інтегрованої оптимізації контенту та інструментів штучного інтелекту. Створіть безкоштовний обліковий запис сьогодні.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Дозвольте ШІ написати ваш вміст за лічені секунди. Без письменницького блоку. Введіть кілька ключових слів, і ми миттєво перетворимо їх на повноцінні статті та маркетинговий вміст, використовуючи наш штучний інтелект світового рівня з великим знанням світу.
WordHero
wordhero.co
Дізнайтеся, чому понад 10 000 письменників, маркетологів і власників бізнесу ЛЮБлять WordHero. Створюйте контент на основі штучного інтелекту в 1 клік. За допомогою технології штучного інтелекту WordHero ви можете створювати оригінальні дописи в блогах, вміст у соціальних мережах, електронні листи...
WriterZen
writerzen.net
Універсальне рішення для вмісту, яке полегшить ваші потреби в цифровому написанні: від кластеризації ключових слів за допомогою SEO до пошукових запитів.
Krater AI
krater.ai
Виведіть свої підприємства на новий рівень за допомогою Krater AI. Наша універсальна програма SuperApp розкриває потужність технології штучного інтелекту, уможливлюючи все: від створення вмісту до можливостей перетворення тексту в мовлення. З Krater ви отримаєте доступ до безмежних можливостей і спр...
Essaybot
essaybot.com
Essaybot — це ваш особистий інструмент для написання AI. За допомогою назви вашого есе Essaybot пропонує найбільш релевантний вміст. Це перефразовування для вас, щоб стерти проблеми щодо плагіату. Тепер із розумним пошуком цитат!
nichesss
nichesss.com
Готові знайти бізнес-ідею чи розвинути існуючу? Nichesss допоможе вам. 💪
Jounce AI
jounce.ai
Необмежений безкоштовний ШІ-копірайтинг. Jounce — це відповідь на величезну прірву між 55 мільйонами маркетологів і 600 тисячами копірайтерів, яка надає найпередовішу технологію штучного інтелекту маркетологам у всьому світі.
Ludwig
ludwig.guru
Лінгвістична пошукова система та розумний перекладач, який допоможе вам знайти ідеальне слово чи речення, щоб висловити свої ідеї.
Team-GPT
team-gpt.com
Інтуїтивно зрозумілий чат GPT для всієї вашої компанії Team-GPT гарантує впровадження ChatGPT для команд від 2 до 2000 людей. Упорядковуйте знання, співпрацюйте та опануйте ШІ в одному спільному робочому просторі.
NeuronWriter
neuronwriter.com
Оптимізуйте вміст свого веб-сайту, щоб Google його обожнював. Розширений редактор вмісту із семантичними моделями (NLP), аналізом Google SERP і даними про конкуренцію. NEURONwriter допоможе вам планувати та оптимізувати контент з урахуванням намірів користувача!
Outwrite
outwrite.com
Пишіть ефектно. Перетворіть свої ідеї на потужні речення за допомогою помічника Outwrite зі штучним інтелектом.
Chatbase
chatbase.co
Спеціальний ChatGPT для ваших даних. Просто завантажте свої документи або додайте посилання на свій веб-сайт і отримайте для своїх даних чат-бота, подібного до ChatGPT. Потім додайте його як віджет на свій веб-сайт або спілкуйтеся з ним через API.
Yoodli
app.yoodli.ai
Підвищте свою впевненість за допомогою персоналізованого коучинга спілкування від Yoodli. Отримайте відгук про свої ораторські навички без тиску аудиторії.
GoCharlie.AI
gocharlie.ai
ЗНАЙОМТЕСЬ, ЧАРЛІ, новий найкращий друг творця контенту! Чарлі допомагає створювати НЕОБМЕЖЕНУ кількість зображень 4k. Повні публікації в блогах. Оголошення. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО ЗАРАЗ Як видно з кроку 1. Виберіть варіант використання. Виберіть із зображень, блогів або понад 60 типів маркетингового...
Type
type.ai
Редактор документів на основі штучного інтелекту, який допомагає вам писати надзвичайно швидко.
Upword
upword.ai
Upword — це інструмент узагальнення на основі штучного інтелекту, який має на меті допомогти людям продуктивніше використовувати свої знання. За допомогою Upword ви можете перетворити вміст на знання.
Hive
hive.com
Платформа продуктивності №1 для швидкозмінних команд. Керуйте проектами, відстежуйте завдання та співпрацюйте з командами будь-якого розміру. Розпочніть безкоштовну 14-денну пробну версію вже сьогодні.
Originality.ai
originality.ai
Найточніший детектор вмісту зі штучним інтелектом і засіб перевірки плагіату, створений для видавців серйозного контенту Якщо ви оптимізатор пошукової системи, маркетолог вмісту або видавець веб-сайтів, цей інструмент ОБОВ’ЯЗКОВИЙ! Зрозумійте справжнє джерело вмісту, який ви отримуєте, і перевірте...
ChibiAI
chibi.ai
Нарешті. Інструмент для написання штучного інтелекту фактично зосереджений на написанні. Думайте про Chibi як про свого творчого партнера. Він завершує ваші думки, дає вам нові ідеї та підштовхує вас, коли настає блокування письменника.
Molin AI
molin.ai
Миттєво створюйте вміст. Molin — це штучний інтелект, який створює унікальний і високоякісний вміст із кількох слів за лічені секунди.
Writeseed
writeseed.com
Найкращий інструмент для написання AI. Writeseed — це програма для створення штучного інтелекту, яка дозволяє створювати оптимізований для SEO вміст для вашого блогу, веб-сайту тощо в 10 разів швидше.
AIWRITER
aiwriter.fi
Хочете заробити гроші за допомогою Chat GPT? Не дивіться далі, ніж AI Writer – найкращий інструмент для створення високоякісного, цікавого вмісту за лічені секунди. Завдяки нашим передовим алгоритмам штучного інтелекту та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу ви можете з легкістю створювати дописи в бл...
Reword
reword.co
Пишіть ефективні статті з редактором, який думає. Reword допомагає вашій команді етично співпрацювати з ШІ, щоб ви могли писати видатні статті для своїх читачів.
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds допоможе вам провести мозковий штурм і дослідити теми, щоб розробити оптимізований для SEO вміст, який зробить вас авторитетом у своїй галузі.