Програмне забезпечення для створення відео AI - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

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Програмне забезпечення для створення відео зі штучним інтелектом є втіленням новаторського поєднання штучного інтелекту та виробництва мультимедійного контенту. Він охоплює низку інструментів і технологій, які дають змогу користувачам створювати, редагувати, зберігати та поширювати відеоконтент за допомогою складних алгоритмів ШІ. Ця категорія відображає розвиток цифрового контенту, де ШІ відіграє ключову роль у формуванні концепції, виробництві та розповсюдженні відео. Інструменти створення відео зі штучним інтелектом служать надійною платформою для створення відеоконтенту з нуля. Вони дозволяють користувачам використовувати технологію штучного інтелекту для перетворення письмового тексту в мовлення з природним звучанням, пропонуючи контроль над такими атрибутами, як гучність, висота та емоції. Маючи в своєму розпорядженні безліч інструментів розробки вмісту, користувачі можуть плавно переходити від текстових до захоплюючих відеопрезентацій, демократизуючи виробництво відео та роблячи його доступним для ширшої аудиторії. Можливості редагування в цій категорії полегшують вирізання, компонування та маніпулювання відео. Користувачі можуть зберігати та експортувати файли в різних форматах, взаємодіяти з вмістом через соціальні функції та використовувати вдосконалення на основі ШІ для спрощення процесу редагування. Ці функції сприяють бездоганній інтеграції на різних етапах виробництва відео, сприяючи творчості та ефективності. Окрім створення та редагування, інструменти створення відео зі штучним інтелектом допомагають користувачам керувати їхніми відеофайлами, пропонуючи функції для завантаження, зберігання, організації та спільного використання вмісту. Функції тегів і метаданих оптимізують організацію, спрощуючи навігацію великими бібліотеками вмісту. Ці функції є незамінними для обробки складних робочих процесів, пов’язаних із сучасним відеовиробництвом. Розповсюдження — важливий аспект генерації відео ШІ з інструментами, які допомагають користувачам ділитися відео різними каналами. Функції кодування та перекодування забезпечують сумісність із різними платформами, а інтеграція із соціальними медіа та системами керування вмістом покращує охоплення. Ці можливості узгоджуються з багатоканальним характером сучасного цифрового ландшафту, де контент має бути налаштований та оптимізований для різноманітних аудиторій. Щоб отримати право на включення до категорії AI Video Generation, продукт повинен: * Дозвольте користувачам створювати відеоконтент на основі технології AI, не покладаючись на зовнішній відеоматеріал. * Перетворіть письмовий текст на природне мовлення та забезпечте контроль над такими аспектами, як гучність, висота та емоції. * Надайте інструменти для вирізання, упорядкування та обробки відео, а також опції збереження та експорту в різні типи файлів. * Впроваджуйте чіткі, прозорі та надійні системи модерації вмісту. * Полегшення зберігання, організації та спільного використання відеофайлів, включаючи функції тегів і метаданих. * Дозвольте користувачам співпрацювати в одній або кількох робочих областях за допомогою коментарів, спільних публікацій, лайків тощо. * Встановіть політику модерації вмісту, щоб забезпечити етичне та безпечне використання технології генерації відео AI.
Запит на новий застосунок
Runway
runwayml.com
Все, що потрібно для редагування відео, швидко. Магічні інструменти AI, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір створення відео наступного покоління. Злітно -посадкова смуга - це дослідницька компанія, яка є норацією нових інструментів для уяви людини. Він був на передньому плані багатомодальних систем AI, гарантуючи, що майбутнє створення контенту доступне, контрольоване та розширення можливостей для творців. Місія злітно -посадкової смуги - забезпечити, щоб хтось де завгодно розповісти свої історії. Він вважає, що методи глибокого навчання, застосовані до аудіовізуального контенту, назавжди змінить засоби мистецтва, творчості та дизайну.
VEED
veed.io
VEED-це все-в-одна платформа для підприємств, які хочуть масштабувати відеопродукцію. Клієнти в 200+ країнах з маркетингу, продажів, науково -дослідних та соціальних медіа створюють відео 30 разів швидше, ніж будь -коли раніше. Veed ставить силу в руки вашої команди: * Запишіть якісний вміст * Редагувати відео з легкістю * Транскрибуйте автоматично Забудьте про вивчення незграбного та дорогого програмного забезпечення для редагування або покладання на агенції. VEED - ваш інтуїтивно зрозумілий набір відеороликів. Кожен, від генерального директора до стажування, може використовувати його для створення професійних відеороликів, без професійних навичок. Veed Enterprise дозволяє вам: * Співпрацюйте з іншими членами команди в режимі реального часу * Доступ до бібліотеки з 30 000+ акцій медіа -медіа * Використовуйте власні шаблони, щоб заощадити час О, і VEED має набір інструментів AI, щоб зробити виробництво 10 разів ефективнішим. Eeed ai дозволяє вам: * Перетворити текст на відео за допомогою аватар AI * Автоматично генерувати точні субтитри * Миттєво видалити фони відео та зображення * І багато іншого VEED-це програмне забезпечення, що підживлює відео стратегії світового класу для понад 3 мільйони творців. * Veed - це платформа для редагування відео, яка пропонує такі функції, як автоматичні субтитри, виявлення вмісту та різні варіанти дизайну. * Користувачі часто згадують простоту використання, точність функції підзаголовка та різноманітність варіантів дизайну, які дозволяють творче редагування та відеоролики професійної якості. * Рецензенти пережили такі питання, як обмеження щодо функцій на основі рівня членства, випадкових повільних часів обробки та прагнення до більш досконалих функцій базового плану.
HeyGen
heygen.com
Професійні відеоролики AI можна зробити, просто зафіксувавши, натиснувши, перетягнувшись, це все! Завдяки незрівнянному досвіду налаштування та персоналізації, 100+ реалістичних аватари AI Heygen можуть бути вашим захоплюючим речником, який розмовляє на 40+ мовами з різними акцентами для різних випадків використання, включаючи просування маркетингу, персоналізоване поле з продажу, навчання, навчання та розвиток, пояснюваче Відео. Не дорожче та трудомістка екіпаж камери, відео агентства чи актори/актриса. Тепер у вас є особиста відеостудія в руці! * Продукт-це інструмент створення відео, який дозволяє користувачам генерувати відео з аватарами AI та функціональністю тексту-мови. * Користувачам подобається простота використання, якість аватари та синхронізації губ та швидкість, з якою вони можуть створювати відео. * Рецензенти відзначили проблеми із обслуговуванням клієнтів, прихованими обмеженнями на попередньому перегляді, дорогій кредитній системі та проблем із функцією перекладу відео.
OpusClip
opus.pro
Opusclip-це генеративна платформа для редагування відео AI, яка без особливих зусиль перетворює ваші довгі кадри в шорти, готові до вірусу, одним клацанням. Opusclip побудований з місією демократизації створення відеоконтенту, що робить його доступним для будь -кого, хто має розповідь, або пристрасть поділитися, а не лише тим, хто має досвід створення контенту чи редагування відео.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia - це платформа створення відео AI, яка перетворює текст у професійні відео з налаштованими аватарами - не потрібні камери. Швидкий, економічно вигідний та ідеальний для навчання, маркетингу та освіти, це революціонує, як спілкуються підприємства та творці. Тисячі компаній використовують його для створення відео на 120 мовах, заощаджуючи до 80% свого часу та бюджету. Довіряють Accenture, BBC, Google, Amazon та багато іншого. Створіть відео AI, просто ввівши текст. Простий у використанні, дешеві та масштабовані. Зробіть захоплюючі відео з людськими ведучими - безпосередньо з вашого браузера
D-ID
d-id.com
D-ID-це зв'язок інновацій у генеративному пейзажі AI, перетворюючи все ще фотографії на динамічні відео-розповіді та інтерактивний досвід, що демонструє цифрові люди. Його надійний API є унікальним у своїй здатності забезпечити генерацію відео в режимі реального часу, яке є центральним для прямих потоків та інтерактивних занять у таких секторах, як досвід клієнтів (CX), маркетинг та навчання та розвиток. Студія та мобільні додатки Creative Reality ™ розширюють інноваційне охоплення D-ID, спрощуючи створення та налаштування відеороликів, що генеруються AI, та втілення прихильності D-ID до збагачення цифрового спілкування.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — це платформа, яка використовує передові інструменти штучного інтелекту для оптимізації виробництва подкастів, пропонуючи такі функції, як швидка транскрипція, ідентифікація мовця, генерація метаданих і уможливлення взаємодії з хостом штучного інтелекту.
Reface
reface.ai
Reface - Тут ви можете поміняти обличчя у відео та GIF лише з одним селфі, анімаційними фотографіями та перетворити фотографії на мультфільми.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
Перетворення мрій ШІ в реальність за допомогою EVE AI. Відкрийте для себе товариство, креативний пакет і NFT, які працюють на блокчейні. Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю. EVEAI вчиться на взаємодії з клієнтами, щоб постійно покращувати свою продуктивність за допомогою алгоритмів глибокого навчання.
Pipio
pipio.ai
Створення професійних відеороликів AI тепер просте, просто введення, натискання та перетягування. Pipio пропонує понад 100 реалістичних віртуальних представників, які можна повністю налаштувати, щоб відповідати вашим потребам. Ці аватари AI можуть говорити на 40+ мовами з різноманітними акцентами, виконуючи функції вашого особистого відеооператора для маркетингу, продажів, навчання, навчання тощо. Усунувши потребу в дорогих екіпажах камер, талантів чи агентств, Pipio ставить студію відеопродукції у ваші пальці.
Atlabs
atlabs.ai
Створюйте захоплюючі відео за лічені хвилини за допомогою ШІ. Введіть текст або імпортуйте наявний вміст, встановіть параметри та отримайте професійне відео, адаптоване до вашого бренду – із плавною анімованою графікою, B-rolls, субтитрами тощо.
Desk AI
desks.ai
Desk AI — це платформа для створення персоналізованих продажів, маркетингу та навчальних відео за допомогою доповідачів зі штучним інтелектом. * Проводьте навчання клієнтів у масштабі * Доставляйте з необхідною швидкістю * Використовуйте Google Reviews, PDF, CSV, зображення, блоги * Створюйте навчальні відео для клієнтів на основі даних за лічені хвилини З Desk AI тепер ви можете: * Імпорт наявних презентацій #PowerPoint * Додайте доповідачів зі штучним інтелектом, навіть свого цифрового клону! * Інтегруйте інтерактивні тести * Експорт до SCORM для безперебійного відстеження LMS
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box — це компанія, що займається перетворенням тексту в мовлення та голосом за кадром на основі штучного інтелекту. Вона пропонує понад 700 дикторів зі штучним інтелектом, які можуть розмовляти більш ніж 140 місцевими та надмісцевими мовами. Багато з цих оповідачів зі штучним інтелектом усвідомлюють контекст, що дозволяє їм розвивати контекстні голоси з різними акцентами та емоціями. За допомогою Narration Box ви можете імпортувати текст через URL-адресу або документ і керувати всіма текстовими та голосовими ресурсами у своїй спеціальній студії. Кожен диктор AI має власний набір функцій, які можна налаштувати відповідно до ваших конкретних вимог. Крім того, Narration Box забезпечує надійну та оперативну підтримку клієнтів, щоб допомогти вам протягом усього процесу. Незалежно від того, чи потрібна вам професійна озвучка для вашого проекту, привабливий диктор для вашої аудіокниги чи локалізований голос для вашого багатомовного вмісту, Narration Box пропонує комплексне рішення з великою бібліотекою оповідачів штучного інтелекту та зручною платформою.
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker — це інструмент підвищення продуктивності, який генерує ролики з тексту або вмісту, як-от факти, статистика, вікторини, ідеї та освітня тема. Усі барабани включають голосову розповідь за допомогою вдосконаленого ШІ або клонованої версії вашого голосу. Завдяки режиму автопілота він полегшує автоматичне створення та публікацію роликів на таких платформах, як TikTok, YouTube Shorts і Instagram Reels. За бажанням кожен ролик може бути перевірений людиною перед публікацією. Усі барабани містять назву вашої компанії та логотип. * Генерація сценаріїв штучним інтелектом: він створює сценарії барабанів із різноманітних текстових підказок або категорій, таких як факти, статистика, дрібниці, ідеї, просування тощо. * Штучний інтелект і клонований голосовий диктор: вибирайте між голосовою бібліотекою, створеною штучним інтелектом, або клонуйте свій голос для унікального дотику. * Режим автопілота для створення барабанів: автоматизуйте процес створення та публікації ваших барабанів. * Автоматична публікація на платформах соціальних мереж: публікуйте безпосередньо в TikTok, YouTube Shorts і Instagram Reels. * Можливість брендингу: розміщуйте назву або логотип свого бренду на барабанах. * Різноманітні параметри шаблонів: виберіть із ряду шаблонів, які відповідають стилю вашого вмісту. * Простий інтерфейс користувача: простий у використанні дизайн для всіх рівнів користувачів. * Аналітика продуктивності: доступ до вбудованих інструментів для відстеження та аналізу ефективності ваших барабанів.
Captiwiz
captiwiz.com
Створюйте дивовижні відео з субтитрами на основі штучного інтелекту Створюйте захоплюючі підписи, виділіть ключові слова та додайте музику та анімовані емодзі за лічені секунди
Feedeo
feedeo.spreading.ai
Залучайте потенційних клієнтів, демонструйте продукти, гейміфікуйте взаємодію та збирайте відгуки без зусиль за допомогою інтерактивної відеоплатформи Feedeo.
Immersive Fox
immersive-fox.com
Веб-платформа для перетворення тексту на відео на основі штучного інтелекту. Створюйте відео за лічені хвилини. Не тижні. Немає потреби в акторах, камерах, освітленні та нескінченному монтажі.
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis — це інноваційна програма, яка використовує передову технологію deepfake і обробку природної мови (NLP) для створення дуже реалістичних відео, на яких вибрані люди передають певний текст.
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphysic PRO допоможе вам створити цінне портфоліо даних про обличчя, голос і продуктивність за все життя, включаючи зображення вашого обличчя, записи вашого голосу чи відео вашого виступу.
Personate AI
personate.ai
Персонал - це платформа Generation Video, що використовує синтетичні люди. За допомогою персоналу ви можете створити відео -презентації для вмісту навчання та розробки для своїх команд без камери та зробити людську мову, просто ввівши текст. Це звільняє від дорогих витрат на виробництво відео та економить більше часу, ніж звичайні методи. Персональний AI може максимально збільшити конверсію через воронку клієнтів, знизити показники скидання кошиків, повторно залучати втрачені потенційні клієнти та покращити досвід клієнтів за допомогою гіпер-персоналізованих відео в масштабі, що звертається до одного користувача одночасно.
Rizzle
rizzle.com
Rizzle створює тизери, основні моменти та кліпи з подкастів і відео. Використовуючи AI, Rizzle скорочує час редагування з 8+ годин до менш ніж 30 хвилин. Rizzle співпрацює з Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic та іншими, щоб створити відео виняткової якості.
Vidext
vidext.io
Створюйте відеокурси під керівництвом ведучого, які зацікавлять і надихнуть вашу робочу силу та які можна легко оновлювати, перекладати та персоналізувати. Поясніть, презентуйте та продайте це за допомогою відео. Створюйте відеопрезентації з дикторами 40 мовами, доступними в Vidext, зручно вводячи текст. Попрощайтеся з акторами, знімальною групою та дорогою технікою.
Laetro
laetro.com
Залучайте творчі команди світового рівня для реалізації ваших проектів — у будь-який час. Рухайтесь швидше за допомогою творчої та дизайнерської підтримки на вимогу. Агентства не потрібні.
X-Me
x-me.ai
Введення тексту для створення ваших відео-аватар зі штучним інтелектом! Лише 10 секунд!
Argil
argil.ai
Механізм генерації відео для економіки творців – отримайте ідеальне відео про себе в соціальних мережах або загальний аватар за 2 хвилини
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI-це всеосяжний генератор відео-генератора AI, який пропонує перетворення тексту до відео, надійний редактор відео з підписами, B-Roll, переходів та музики, а також хостинг відео. За допомогою Vadoo AI Video Generator перетворіть текст підказки у відео за лічені хвилини. Використовуйте теми, додає VoiceOvers, субтитри та просто створіть короткі відеоролики AI. Vadoo - це всебічна платформа, яка пропонує дві основні послуги: * Vadoo AI: Відео платформа штучного інтелекту "все в одному", яка спрощує створення та редагування відеоролики з короткою формою. Це дозволяє користувачам перетворювати текстові підказки у залучення відео за лічені хвилини, пропонуючи такі функції, як настроювані теми, голоси, субтитри та вдосконалені інструменти редагування. Платформа підтримує багатомову підпису на понад 50 мовах, що робить його придатним для глобальної аудиторії. Крім того, Vadoo AI забезпечує безшовну інтеграцію з платформами соціальних медіа, такими як YouTube, Instagram та Tiktok, що дозволяє користувачам без зусиль експортувати та ділитися своїм вмістом. * Vadoo.tv: Професійне рішення для хостингу відео, яке пропонує складний набір інструментів відео з маркетингу, щоб допомогти підприємствам рости з відео. Він надає такі функції, як хостинг відео, настроювані відеоплеєри, цільові сторінки та маркетингові інтеграції, що дозволяє користувачам ефективно керувати та ділитися відеоконтентом. Разом ці послуги дають можливість користувачам створювати, редагувати, розміщувати та ділитися якісним відеоконтентом безперешкодно.
2Moons
2moonsai.com
2Moons має інструменти штучного інтелекту для створення зображень за допомогою кількох механізмів, таких як FLUX. Перегляньте велику колекцію зі 100 тисяч підказок, щоб отримати натхнення та ідеї для свого наступного твору ШІ. 2moons — це платформа на базі штучного інтелекту, розроблена для створення та виявлення унікальних підказок зображень. Він пропонує користувачам можливість досліджувати різні мистецькі стилі, як-от вінтаж, дизайни, натхненні Pixar, поп-арт, ігрові візуальні ефекти тощо. Сайт організовує свій вміст за такими категоріями, як ілюстрації, фотографії, анотація, природа та фантазія, надаючи користувачам ряд варіантів на основі їхніх творчих потреб. 2moons регулярно висвітлює вибрані підказки, пропонуючи користувачам підібрану колекцію ілюстрацій, створених штучним інтелектом, щоб розпалити творчість. Ці підказки служать натхненням для різних проектів, дозволяючи користувачам досліджувати різні стилі та художні можливості. Крім того, інструмент забезпечує функцію пошуку, що дозволяє користувачам легко знаходити ідеї зображень, адаптовані до їхніх конкретних потреб, що робить його універсальним ресурсом для тих, хто хоче створити або покращити візуальний вміст. 2moons обслуговує цифрових художників, дизайнерів, фотографів і всіх, хто цікавиться мистецтвом, створеним штучним інтелектом, дозволяючи їм створювати зображення професійної якості з мінімальними зусиллями. Завдяки легкому доступу до різноманітних стилів і натхнення, це творчий простір, де користувачі можуть експериментувати та швидко втілювати свої художні бачення. Платформа зручна для користувачів і пропонує як безкоштовні, так і преміальні варіанти доступу.
Hippo Video
hippovideo.io
ВІДЕО HIPPO: Легке створення та розповсюдження відео з AI з AI Hippo Video дає можливість бізнесу створювати вражаючі відео в масштабі, усуваючи необхідність тривалих сеансів запису або складного редагування. Наша платформа, що працює на AI, впорядковує процес, що дозволяє вам: * Професійні відеоролики ремесла за лічені хвилини: Hippo Video пропонує текст-відео, інтерактивні аватари людини, а також параметри запису екрану та веб-камери, щоб швидко створити відшліфовані відео. * Досягніть більш широкої аудиторії: персоналізуйте відео -досвід із користувацькими фоном, CTA та багатомовними можливостями. Залучайте глядачів у всьому світі та задовольняйте різноманітні уподобання. * Підвищення ефективності залучення: виходить за рамки статичного контенту. Наші інтерактивні відео дозволяють глядачам вживати заходів з CTA, формами, опитуваннями та опитуваннями, зберігаючи їх зачаровані протягом усього часу. * Підвищення ефективності: автоматизація виробництва відео, переробка існуючого вмісту (блогів, документів, презентацій) у залучення форматів та звільняйте цінний час вашої команди. Роздайте можливість своїм командам між відділами: * Підвищення впливу GTM: Створіть вражаючі відео -електронні листи, пояснювачі та демонстрації, щоб підвищити стратегію продажів та маркетингу. * Посилення L&D: Розробіть залучення та інтерактивні навчальні відео для більш ефективного досвіду навчання. * Поліпшення обслуговування клієнтів: побудувати комплексну відео -бібліотеку з поширеними питаннями, статтями KB та демонстраційними продуктами, зменшенням навантаження на підтримку. * Персоналізуйте Outreach в масштабах: ремесло персоналізовані відео для широкої аудиторії за допомогою шаблонів, що працюють на AI, що сприяють більш глибоких зв’язках. * Розширення можливостей розробників: інтегруйте можливості відео у свою існуючу платформу з SDK Video Hippo.
Exemplary AI
exemplary.ai
Зразок AI-це всеосяжний інструмент створення вмісту, який інтегрує багатомовну транскрипцію, переклад та генерацію вмісту в одну платформу. Його зручний інтерфейс дозволяє легко вивчити та створити вміст, включаючи резюме, аудіограми, субтитри та чат AI в режимі реального часу. Крім того, користувачі можуть генерувати кліпи AI, специфічні для платформи підписи та хештеги, спрощуючи публікацію соціальних медіа безпосередньо з платформи. Ідеально підходить для творців контенту, дослідників, журналістів та професіоналів, зразковий AI впорядковує робочі процеси, підвищує продуктивність та покращує доступ до вмісту завдяки передовим рішенням AI.
Simplified
simplified.com
Спрощено - єдине додаток для створення, співпраці та масштабування маркетингу. Дизайн, запишіть маркетингову копію, створюйте відео, співпрацюйте та публікуйте в соціальних місцях - все в тому ж місці. Побудований для швидкості та простоти, спрощення допомагає понад 400 000 творців, маркетологів та підприємств для масштабування їх маркетингу, впорядкування своїх робочих процесів та виконання роботи за кілька кліків. Завдяки редактору дизайну без коду, письменником AI, приголомшливими шаблонами, декількома наборами брендів, необмеженими робочими просторами та видавництвом в додатку ви можете запустити та закінчити свій маркетинг без перемикання вкладок. Коли -небудь.
Typecast
typecast.ai
ШІ-генератор голосу з емоційним перетворенням тексту в мову за допомогою Typecast — це онлайн-інструмент, який дозволяє користувачам перетворювати текст у реалістичне мовлення. Завдяки бібліотеці з понад 400 гіперреалістичних голосів, цей інструмент дозволяє користувачам створювати вміст саме так, як вони хочуть. Він пропонує різноманітні функції та функції для різних цілей, включаючи оповідання історій, презентації, маркетинг продукту, навчальні відео, відео YouTube та навчання. Генератор голосу AI Voice Generator Typecast створений для надання реалістичних голосів і аватарів штучного інтелекту, що дозволяє користувачам захоплювати свій відеовміст і захоплюючий звук. Користувачі можуть легко створити персонажа, ввести потрібний текст, вибрати стиль голосу та завантажити згенероване аудіо. Інструмент також пропонує шаблони перетворення тексту в голос для різних категорій, таких як аудіокниги, освіта, продажі, документальні фільми, тренінги та ігри, що полегшує користувачам початок роботи. Однією з ключових переваг використання AI Voice Generator від Typecast є його здатність щоб заощадити час і позбавити від клопоту виробничих витрат. Користувачам не потрібно наймати акторів, керувати знімальною групою чи орендувати студію, оскільки інструмент усуває потребу в записі екрану та редагуванні після виробництва. Він пропонує простий і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам вводити, вставляти або імпортувати свій письмовий вміст безпосередньо на платформу. Загалом, Typecast’s AI Voice Generator — це веб-платформа, яка надає користувачам широкий спектр можливостей для створення високоякісний відеоконтент із людськими віртуальними аватарами. Він пропонує емоційні налаштування перетворення тексту в голос, величезну бібліотеку акторів, які озвучують кадри, і бездоганний досвід редагування. Завдяки зручному інтерфейсу та потужним функціям генератор AI Voice від Typecast є цінним інструментом для творців контенту, які хочуть покращити свої відео реалістичним і привабливим звуком.
Colossyan
colossyan.com
Тут, у Колоссяні, майбутнє навчання було побудовано AI Video. Проста у користуванні відео-платформа AI Colossyan переробляє ландшафт створення контенту науково-дослідної роботи. Приєднуйтесь до вищих компаній, таких як Novartis, Continental, WSP та Paramount, і попрощайтеся з дорогими зйомками, затримками планування та низькою участю. Колосян дозволяє створювати навчальні відео за допомогою AI за частку вартості традиційного виробництва, з більшою ефективністю, ніж матеріал, що стосується лише тексту. * Створіть відео з тексту Створіть ефективні відео з тексту, PDF-файлів, професійно розроблених шаблонів або використовуючи інструмент підприємства для відео. Використовуйте потужність вдосконаленої технології тексту-мовного мови Колосян, доповнена залученням готових до використання шаблонів, інструментів локалізації та простим та інтуїтивно зрозумілим відео-редактором. * Виберіть свого ідеального ведучого AI Колосян пропонує велику та різноманітну бібліотеку з 100+ найкращих якісних аватарів AI, що полегшує, ніж будь-коли, персоналізувати свої відео з гіперреалістичними ведучими. Візьміть унікальні розмови Колосян для практики навчання на основі сценаріїв з декількома аватарами в одній сцені або створення власника AI з власником Colossyan Custom Ai Avatar. * Локалізуйте за чотири кліки Створіть відео на 70+ мовах та акцентах, а також легко перекладіть свої колосальські відео лише за чотири кліки, використовуючи нашу функцію автоматичного перекладу. * Спробуйте Колосян безкоштовно Переживайте різницю в колоссії за допомогою нашого безризикового 14-денного випробування. Розблокуйте потенціал вашої команди за допомогою AI-навчання відео.
Munch
getmunch.com
Munch-це розширена платформа AI, яка допомагає підприємствам покращити їх рентабельність інвестицій (ROI) для відеоконтенту з тривалої форми. Технологія AI Munch перетворює тривалі відео в оптимізовані соціальні медіа кліпи, які захоплюють аудиторію та тримають бренди перед грою в цифрових тенденціях. Інноваційна платформа Munch не тільки переробляє вміст довгої форми в оптимальні укуси соціальних медіа, але й впорядковує ресурсний процес редагування відео та дослідження тенденцій. Це автоматизоване рішення, призначене для задоволення вимогливої частоти видавництва соціальних медіа, без особливих зусиль зберігаючи свій бренд на передовій залучення аудиторії.
Vidon.ai
vidon.ai
idon.ai автоматично створює захоплюючі відеоролики, якими можна поділитися, з ваших дописів у блозі. Використовуйте відео, щоб виділятися в соціальних мережах, підвищувати рейтинг у Google і ділитися своїм вмістом на платформах лише для відео. Ключові переваги: * Виділяйтеся в соціальних мережах: поділіться відео-тизером до свого нового блогу в соціальних мережах. Потенційні клієнти віддають перевагу перегляду відео, і ймовірність того, що ним поділиться, у 3 рази більша. * Вищий рейтинг у Google: Google любить відеовміст! Підвищте свій рейтинг і час перебування, вставивши відео у свої публікації в блозі. * Обмежте свою аудиторію: діліться своїм вмістом на платформах лише для відео, таких як TikTok і YouTube, щоб поговорити, щоб перепропонувати свій вміст новій аудиторії. Як це працює: * Відео автоматично генеруються з вашого допису в блозі за лічені секунди. * Просто введіть URL-адресу статті та натисніть «Створити»! * Заголовки, текст і зображення вашої статті будуть використані для створення відео. * Виберіть одну з наших суперреалістичних озвучок штучного інтелекту, щоб прочитати свій текст. * Ви також можете створити відео вручну, щоб отримати повний контроль. Які типи відео я можу робити? * Тизер публікації в блозі: поділіться вступом до статті та запропонуйте прочитати статтю повністю на своєму веб-сайті. Ці відео ідеально підходять для того, щоб поділитися вашою новою публікацією в блозі, оскільки вони мають вищий рейтинг кліків, ніж публікації лише з текстом/зображеннями. * Відгуки / тематичні дослідження: нехай відгуки клієнтів і приклади говорять самі за себе. Перетворює текстові відгуки на відео. * Інструкції: створюйте пояснювальні відео для маркетингу, навчання чи підтримки за лічені хвилини, а не години. * Оголошення: поділіться зі своєю аудиторією новинами про нові функції чи вакансіями у більш привабливому відеоформаті. Відео може підвищити SEO: * Фрагменти функцій: сторінки з відео мають вищі шанси бути обраними як фрагменти функцій. * Підвищення рейтингу кліків: сторінки з відео іноді відображатимуть мініатюру відео на сторінці результатів пошукової системи. Це може різко підвищити ваш CTR, навіть якщо ви не перший результат. * Ширше охоплення: сайти з відео відображатимуться в Google зображеннях і Google Video Search, що розширить ваше охоплення. * Довший час перебування: час перебування – це кількість часу, який відвідувачі проводять на вашому сайті. Це ключовий показник для вашого рейтингу в пошуку. Оскільки відео є більш захоплюючими та їх не можна переглядати, вони можуть значно збільшити час перебування та ваш рейтинг. * Менше конкуренції: Google любить відеовміст! Є сотні статей за кожним ключовим словом, за яким ви хочете отримати рейтинг, але лише кілька відео. Відео розширює кількість ваших читачів у соціальних мережах: * Збільште свою аудиторію: багато платформ рекламують відео замість тексту/зображень. Більше шансів, що його побачать і поділяться. Показ вашого вмісту ширшій аудиторії. * Виділяйтеся: відео привертає увагу та захоплює, створюйте відео, які зупиняють прокручування, із наявного вмісту. * Підвищення рейтингу кліків: відео виглядає більш особистим і дає вам змогу заздалегідь поділитися більшою цінністю, що покращує рейтинг кліків для вашого веб-сайту. * Платформи лише для відео: багато платформ дозволяють лише відео, перепрофілюйте свій текст у відео, щоб залучити ширшу аудиторію. Діліться своїми блогами на YouTube, TikTok, Instagram тощо!
Tavus
tavus.io
Tavus — це орієнтований на розробників інструмент дослідження відео зі штучним інтелектом, який полегшує створення реплік штучного інтелекту в програмах. За допомогою простих у використанні API Tavus користувачі можуть створювати персоналізовані відео про себе з тексту. Це усуває потребу у високовартісному та високоскладному записі відео студійного рівня. Tavus також може похвалитися обходом традиційних методів і створенням гіперреалістичних відео з розмовною головою з природними рухами та виразом обличчя. Окрім цього, Tavus також приділяє ключову увагу безпеці та обробці відеомоделей. Для підтримки більш плавного циклу розробки Tavus надає вичерпну, просту для розуміння документацію разом із оперативною підтримкою під час створення та запуску процесу. Як відеоінструмент зі штучним інтелектом, Tavus включає такі функції, як клонування голосу штучного інтелекту, синхронізацію губ штучного інтелекту HD, необмежену кількість змінних аудіо, динамічний фон відео, власне брендування та вбудовані CTA. Це забезпечує більш стабільне та масштабоване створення відео ШІ. API Tavus можна використовувати в широкому діапазоні галузей, таких як інструменти для редагування відео, додатки для впливу, додатки для продажу відео та освітні сектори тощо.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Інструмент Deepbrain AI пропонує різноманітний вибір привабливих аватарів AI для вибору бізнесу. Цей інструмент оснащений різноманітними етносами, віками та стилями, щоб забезпечити ідеальну відповідність будь -яких потреб у бізнесі. Студії AI також пропонують ці аватари на 80+ мовах, що робить їх глобальним рішенням для бізнесу по всьому світу. Аватарі AI не тільки доступні в декількох етнічних групах та професіях, але цей інструмент також дозволяє налаштувати аватари для відповідності конкретним потребам бізнесу. Інструмент AI Avatar також включає такі функції, як «Пам'ятка, текст до відео, PowerPoint до відео, чатгпт, своп обличчя та текст до мови. Ці функції забезпечують подальшу гнучкість для підприємств, що дозволяє їм створювати відео з легкістю та ефективністю. Інструмент Deepbrain AI може бути корисним у різних галузях, включаючи фінансові послуги, роздрібну торгівлю, освіту та ЗМІ. Крім того, аватари можна використовувати для цілей, включаючи навчальні відеоролики, відеоролики та онлайн-створення відео. Загалом, інструмент AI Deepbrain надає підприємствам динамічне рішення для їх потреб у відео. Він універсальний і настроюється, що робить його ідеальним підходом для підприємств, які шукають творчого підходу для покращення їх маркетингової стратегії.
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit Me - це інструмент, який дозволяє користувачам миттєво створювати відео з цифровими аватарами. Використовуючи технологію текстового мовлення, Spirit Me генерує відео з реалістичними візуальними зображеннями, голосами та виразами. Інструмент призначений для простих і доступних, пропонуючи безкоштовний план із трьома хвилинами відео та двома акційними аватарами, а також план передплати для одного спеціального аватара на рівні 69 доларів на місяць або 499 доларів на рік. Крім того, Spirit Me пропонує передплачений план з різноманітними варіантами оплати та аватарами, щоб відповідати індивідуальним потребам. Інструмент ідеально підходить для тих, хто хоче стати цифровими впливовими, створювати персоналізовані відеорекламу та залучати своїх глядачів. Spirit Me також пропонує інтеграцію чату та можливість генерувати нескінченну кількість цифрового вмісту аватара. Користувачі можуть приєднатися до списку електронних листів, щоб бути в курсі новин та пропозицій. Загалом, Spirit Me надає просту у користуванні та доступну платформу для створення цифрових відео-аватарів.
Elai.io
elai.io
Elai.io-це все-в-одна платформа для генерації відео AI для корпоративного навчання. Довіряють понад 2000 клієнтів, включаючи провідні компанії, такі як Fujitsu, Beiersdorf, Generali та інші, Elai дозволяє генерувати інтерактивний відеоконтент, який розповідають цифровими представниками людини за лічені хвилини, без необхідності камери, студії або зеленого екрану. З Elai ви можете: * Створити навчальні відео з текстових або URL -входів. * Перекладіть свої відео на 75+ мовами за лічені секунди. * Сценарії тренувань з ремесла з нуля з AI Storyboard. * Додайте інтерактивні вікторини та робочі процеси до своїх відео. * Доступ до бібліотеки 80+ високоякісних аватарів. * Створіть власні цифрові аватарі з відео чи фотографій. * Клонуйте свій голос на 28+ мовами. * Додайте кілька аватарів для динамічних розмов та навчання на основі сценаріїв. * Створіть персоналізований відеоконтент за допомогою API І багато іншого!
Hour One
hourone.ai
Година одна революціонує створення контенту для бізнесу, централізуючи всі робочі процеси на одній платформі, що працює на AI. Ми можемо похвалитися найбільш рятувальними аватарами ринку, що містять природні рухи, які яскраво оживляють ваші ділові повідомлення. Наші шаблони, що налаштовуються для будь -якого бренду, надають командам можливості розробляти персоналізований контент у масштабі - не потрібні навички дизайну чи редагування. Плюс до того, при швидкому рендерінгу та безпеці вищого рівня, година One виділяється як операційна система Premier Content, розроблена для потреб підприємства. Що раніше займає місяці, зараз займає лише хвилини і створює більш високу взаємодію ... Робота розумніша, не важча з годиною та створює персоналізовані ділові відео, які спричиняють вплив. * Hourone - це інструмент створення відео, який дозволяє користувачам створювати маркетингові відео та презентації з різноманітними шаблонами, голосами та персонажами. * Користувачам подобається простота використання, асортимент голосів та персонажів на вибір, швидкий процес та час завантаження та підтримка команди успіху клієнтів. * Рецензенти пережили такі проблеми, як функція роботизованого тексту-розмову, обмежені варіанти аватара, крива навчання для випадкових користувачів, обмежені можливості брендингу, повільний час завантаження та відсутність чітких інструкцій для певних функцій.
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs є провідною компанією, що займається перетворенням тексту в мовлення зі штучним інтелектом, і першою синтетичною медіа-службою, яка досягла рівня людського голосу. Творці, розробники продуктів і бренди підсилюють свої історії та цифровий досвід за допомогою різноманітних стилів голосу, акцентів і мов — у масштабі.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio — це інструмент для створення відео зі штучним інтелектом, який дозволяє користувачам створювати та перекладати відео в стилі «розмовляючої голови» за лічені хвилини, не потребуючи дорогих камер, акторів чи студій. Функція VidVoice забезпечує бездоганний синхронізований переклад на 8 мов із дубляжем у реальному часі 5 мовами. Yepic API дозволяє масштабовано створювати відео в реальному часі, що робить автоматизацію робочого процесу відео більш ефективною. Yepic Studio може персоналізувати відео з динамічним вмістом на 68 мовах за допомогою вибору аватарів із функцією розмовних фотографій, яка перетворює зображення на аватари. VidVoice дозволяє динамічно дублювати відеоконтент у реальному часі, дозволяючи користувачам легко долати мовні бар’єри. Сфери використання Yepic і VidVoice включають електронну комерцію, освіту та нерухомість. Інструмент створення відео отримав високу оцінку клієнтів на таких платформах огляду, як G2 і Trustpilot, і користувачі хвалять його простоту використання, різноманітність функцій і ефективність у створенні якісних відео. Дослідницька група Yepic співпрацює з CVSSP в Університеті Суррея, авторитетною установою з дослідження сприйняття аудіовізуальних машин. Yepic активно наймає цілеспрямованих, чуйних і цікавих людей, які прагнуть приєднатися до їх команди та змінити обличчя спілкування.
Gan AI
gan.ai
Запишіть лише один раз і персоналізуйте відео в масштабі для кожного користувача в кожній точці взаємодії на шляху клієнта. До Gan.ai бренди могли створювати лише персоналізовані текстові кампанії, вставляючи ім’я користувача в електронний лист чи SMS, або в кращому випадку як текстову графіку у відео. За допомогою Gan.ai ім’я користувача (та будь-які інші змінні) може вимовлятися актором у відео, що призводить до набагато більшого залучення, конверсій, рейтингу кліків і запам’ятовуваності брендів у їхніх маркетингових кампаніях. За допомогою лише одного відеозапису Gan.ai дозволяє брендам створювати сотні, тисячі чи мільйони персоналізованих копій із змінними в голосі та синхронізації губ, ніби це було особисто записано для кожного глядача. Моделі штучного інтелекту синхронізації губ і голосу створюють певні фрагменти відео в режимі реального часу та доставляють їх користувачам на різних платформах. Корпоративні бренди, як-от Samsung, Zomato, vivo, EyeCare Partners, Mumbai Indians, MPL і Swiggy, використовують Gan.ai для проведення гіперперсональних відеокампаній із знаменитостями, лідерами та іншими зацікавленими сторонами, називаючи імена користувачів, місцезнаходження, товари для замовлення, магазини поблизу, назви потенційних клієнтів тощо— максимізація CTR, рентабельності інвестицій, впливу кампаній і конверсій/заброньованих зустрічей. Gan.ai інтегрується з ним: електронна пошта, SMS, соціальні мережі, WhatsApp, реклама на початку ролика, IPTV, мобільні додатки, персоналізовані каси та цільові сторінки чи будь-що, що вимагається брендами.
Rask.ai
rask.ai
Зустрічайте Rask AI – універсальний інструмент локалізації, який дозволяє творцям вмісту та компаніям швидко й ефективно перекладати свої відео понад 130 мовами. Завдяки технологіям «Text-to-Voice» і «Voice Cloning» вони можуть додати до відео закадровий голос професійної якості без необхідності запису чи найму актора голосу. І тепер ви можете зберегти свій власний голос або закадровий тон під час дубляжу. На початку квітня 2023 року Rask AI отримав нагороду «Продукт дня» на Product Hunt, і протягом перших кількох тижнів проект досяг першого рубежу в 10 000 реєстрацій! Команда зняла обмеження на 20 хвилин і 100 МБ для користувачів із підпискою. Тепер творці можуть дублювати довгі відео для YouTube або курсів без будь-яких обмежень. І ще одна чудова річ - процес дубляжу відбувається втричі швидше та ефективніше! Виявлення та переклад кількох мовців є унікальною функцією, яка, на нашу думку, відрізняє нас від інших служб. Команда ШІ Rask пишається тим, що одна з перших надала цей досвід. Інструменти повністю інтегровані з популярними відеоплатформами та сайтами соціальних мереж, такими як YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter і TikTok. На початку травня команда додасть дві чудові функції. Ви синхронізуєте рухи губ із будь-яким звуком. Друга особливість — конспектування. Або просто шорти. Штучний інтелект вибере найяскравіші моменти з відео та перетворить їх на набір найсоковитіших епізодів. Команда Rask AI долає мовні бар’єри та допомагає творцям контенту та компаніям ділитися своїм контентом з різними аудиторіями по всьому світу, збільшуючи потенційне охоплення та вплив свого контенту.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast-це індивідуальна платформа подій B2B, яка перетворює маркетинг через безпроблемний хостинг залучення цифрових та особистих подій. Тисячі маркетологів Enterprise B2B від таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, Leverage Goldcast для підвищення відвідування, створення захоплюючого досвіду, переробки вмісту подій та використання даних про наміри. Підніміть свої події за допомогою Goldcast для справжнього залучення аудиторії, розвитку бренду та зростання доходів; Виходячи за межі основних подій, щоб залучити дохід від вебінари та демонстраційних продуктів до панелей лідерства та особистих обідів.
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video – це ініціатива, яка надає відеорішення з технологіями штучного інтелекту та дозволяє охопити більшу аудиторію до 1000% завдяки своїм продуктам. Kuasar 1.1, який разом використовує відеодані з галузевих досягнень, щоб допомогти роздрібним торговцям збільшити продажі, залучити нових клієнтів і утримати існуючих шляхом персоналізації пропозицій через глибоке розуміння своїх клієнтів. Розкриваючи найточніший контент для агентств і виробників контенту, Kuasar 1.1 дозволяє вам створювати свій контент швидше та дешевше.
Pareto
pareto.io
Pareto — це платформа штучного інтелекту рідного покоління. Ми з гордістю обслуговуємо понад 500 000 користувачів у понад 107 країнах світу, включаючи понад 400 платоспроможних середніх і великих підприємств. Наш інноваційний прорив стався з появою Тесс, першого у світі помічника з маркетингу штучного інтелекту (AI). Тесс відіграла важливу роль у прискоренні людських досягнень завдяки вмілому інтегруванню даних і систем за допомогою наскрізної автоматизації. Завдяки Pareto маркетологи повертають свій дорогоцінний час, дозволяючи їм зосередитися на більш стратегічних та ефективних заходах. Ми забезпечуємо кращі результати з меншим залученням до повторюваних завдань.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — це передовий інструмент для створення контенту на основі штучного інтелекту. Він генерує привабливий текст, персоналізовані зображення, унікальні записи голосу та анімовані відео-аватари, створені для покращення вашого корпоративного та особистого спілкування. Перетворіть свою творчість за допомогою ASKtoAI.
Waymark
waymark.com
Waymark - це проривна виробнича платформа AI, яка використовує єдиний підказ для створення приголомшливих, персоналізованих рекламних роликів та специфічних місць за лічені хвилини - творчих навичок не потрібні. Незалежно від того, чи працюєте ви в медіа, продажах чи агентстві, Waymark надає вам можливість використовувати відео у своїх робочих процесах, як ніколи, підвищення ефективності, доходу та зростання. Переживайте силу Waymark.
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
У Studio Neiro AI ми пропонуємо унікальну можливість створювати відеоаватари, наповнені людськими рисами та нюансами мікровиразів. Ці аватари можуть легко представляти сценарій вашого бренду або голосовий аудіо з доданою можливістю налаштувати голос аватара зі штучним інтелектом, щоб резонувати з унікальною персоною мовця. Відчуйте майбутнє спілкування з нашою Студією, де вас чекають наступні функції: * Перетворюйте текст у захоплюючі відео понад 150 мовами. Виберіть із нашого асортименту аватарів штучного інтелекту, налаштуйте їх голос і встановіть бажані емоції для захоплюючої презентації. * Відчуйте нашу технологію синтезу голосу з природним звучанням, яка ідеально підходить для створення реалістичного озвучення тексту в мовлення (TTS), адаптованого до будь-яких бізнес-вимог. * Завантажте аудіозапис і легко замініть голос, зберігаючи оригінальні вокальні вирази, емоції та акценти з надзвичайною точністю. * Оптимізуйте свої маркетингові зусилля, створюючи ефектну рекламу, яка справді зв’яжеться з вашою цільовою аудиторією, використовуючи наші передові аватари штучного інтелекту та технологію синтезу мовлення.
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