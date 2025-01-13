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Програмне забезпечення для створення відео AI - Найпопулярніші застосунки - Острови Піткерн
Програмне забезпечення для створення відео зі штучним інтелектом є втіленням новаторського поєднання штучного інтелекту та виробництва мультимедійного контенту. Він охоплює низку інструментів і технологій, які дають змогу користувачам створювати, редагувати, зберігати та поширювати відеоконтент за допомогою складних алгоритмів ШІ. Ця категорія відображає розвиток цифрового контенту, де ШІ відіграє ключову роль у формуванні концепції, виробництві та розповсюдженні відео. Інструменти створення відео зі штучним інтелектом служать надійною платформою для створення відеоконтенту з нуля. Вони дозволяють користувачам використовувати технологію штучного інтелекту для перетворення письмового тексту в мовлення з природним звучанням, пропонуючи контроль над такими атрибутами, як гучність, висота та емоції. Маючи в своєму розпорядженні безліч інструментів розробки вмісту, користувачі можуть плавно переходити від текстових до захоплюючих відеопрезентацій, демократизуючи виробництво відео та роблячи його доступним для ширшої аудиторії. Можливості редагування в цій категорії полегшують вирізання, компонування та маніпулювання відео. Користувачі можуть зберігати та експортувати файли в різних форматах, взаємодіяти з вмістом через соціальні функції та використовувати вдосконалення на основі ШІ для спрощення процесу редагування. Ці функції сприяють бездоганній інтеграції на різних етапах виробництва відео, сприяючи творчості та ефективності. Окрім створення та редагування, інструменти створення відео зі штучним інтелектом допомагають користувачам керувати їхніми відеофайлами, пропонуючи функції для завантаження, зберігання, організації та спільного використання вмісту. Функції тегів і метаданих оптимізують організацію, спрощуючи навігацію великими бібліотеками вмісту. Ці функції є незамінними для обробки складних робочих процесів, пов’язаних із сучасним відеовиробництвом. Розповсюдження — важливий аспект генерації відео ШІ з інструментами, які допомагають користувачам ділитися відео різними каналами. Функції кодування та перекодування забезпечують сумісність із різними платформами, а інтеграція із соціальними медіа та системами керування вмістом покращує охоплення. Ці можливості узгоджуються з багатоканальним характером сучасного цифрового ландшафту, де контент має бути налаштований та оптимізований для різноманітних аудиторій. Щоб отримати право на включення до категорії AI Video Generation, продукт повинен: * Дозвольте користувачам створювати відеоконтент на основі технології AI, не покладаючись на зовнішній відеоматеріал. * Перетворіть письмовий текст на природне мовлення та забезпечте контроль над такими аспектами, як гучність, висота та емоції. * Надайте інструменти для вирізання, упорядкування та обробки відео, а також опції збереження та експорту в різні типи файлів. * Впроваджуйте чіткі, прозорі та надійні системи модерації вмісту. * Полегшення зберігання, організації та спільного використання відеофайлів, включаючи функції тегів і метаданих. * Дозвольте користувачам співпрацювати в одній або кількох робочих областях за допомогою коментарів, спільних публікацій, лайків тощо. * Встановіть політику модерації вмісту, щоб забезпечити етичне та безпечне використання технології генерації відео AI.
Запит на новий застосунок
Captiwiz
captiwiz.com
Створюйте дивовижні відео з субтитрами на основі штучного інтелекту Створюйте захоплюючі підписи, виділіть ключові слова та додайте музику та анімовані емодзі за лічені секунди
Pareto
pareto.io
Pareto — це платформа штучного інтелекту рідного покоління. Ми з гордістю обслуговуємо понад 500 000 користувачів у понад 107 країнах світу, включаючи понад 400 платоспроможних середніх і великих підприємств. Наш інноваційний прорив стався з появою Тесс, першого у світі помічника з маркетингу штучного інтелекту (AI). Тесс відіграла важливу роль у прискоренні людських досягнень завдяки вмілому інтегруванню даних і систем за допомогою наскрізної автоматизації. Завдяки Pareto маркетологи повертають свій дорогоцінний час, дозволяючи їм зосередитися на більш стратегічних та ефективних заходах. Ми забезпечуємо кращі результати з меншим залученням до повторюваних завдань.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — це передовий інструмент для створення контенту на основі штучного інтелекту. Він генерує привабливий текст, персоналізовані зображення, унікальні записи голосу та анімовані відео-аватари, створені для покращення вашого корпоративного та особистого спілкування. Перетворіть свою творчість за допомогою ASKtoAI.
Waymark
waymark.com
Waymark — це революційна платформа виробництва штучного інтелекту, яка використовує одну підказку для створення приголомшливих персоналізованих рекламних роликів і рекламних роликів за лічені хвилини — не потрібні творчі навички. Незалежно від того, чи працюєте ви в ЗМІ, продажах чи агентстві, Waymark дає вам змогу використовувати відео у своїх робочих процесах як ніколи раніше, підвищуючи ефективність, дохід і зростання. Відчуйте силу Waymark.
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
У Studio Neiro AI ми пропонуємо унікальну можливість створювати відеоаватари, наповнені людськими рисами та нюансами мікровиразів. Ці аватари можуть легко представляти сценарій вашого бренду або голосовий аудіо з доданою можливістю налаштувати голос аватара зі штучним інтелектом, щоб резонувати з унікальною персоною мовця. Відчуйте майбутнє спілкування з нашою Студією, де вас чекають наступні функції: * Перетворюйте текст у захоплюючі відео понад 150 мовами. Виберіть із нашого асортименту аватарів штучного інтелекту, налаштуйте їх голос і встановіть бажані емоції для захоплюючої презентації. * Відчуйте нашу технологію синтезу голосу з природним звучанням, яка ідеально підходить для створення реалістичного озвучення тексту в мовлення (TTS), адаптованого до будь-яких бізнес-вимог. * Завантажте аудіозапис і легко замініть голос, зберігаючи оригінальні вокальні вирази, емоції та акценти з надзвичайною точністю. * Оптимізуйте свої маркетингові зусилля, створюючи ефектну рекламу, яка справді зв’яжеться з вашою цільовою аудиторією, використовуючи наші передові аватари штучного інтелекту та технологію синтезу мовлення.
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs є провідною компанією, що займається перетворенням тексту в мовлення зі штучним інтелектом, і першою синтетичною медіа-службою, яка досягла рівня людського голосу. Творці, розробники продуктів і бренди підсилюють свої історії та цифровий досвід за допомогою різноманітних стилів голосу, акцентів і мов — у масштабі.
Immersive Fox
immersive-fox.com
Веб-платформа для перетворення тексту на відео на основі штучного інтелекту. Створюйте відео за лічені хвилини. Не тижні. Немає потреби в акторах, камерах, освітленні та нескінченному монтажі.
Pipio
pipio.ai
Створювати професійні відео зі штучним інтелектом тепер просто, просто вводячи текст, клацаючи та перетягуючи. Pipio пропонує понад 100 реалістичних віртуальних речників, яких можна повністю налаштувати відповідно до ваших потреб. Ці аватари зі штучним інтелектом можуть розмовляти понад 40 мовами з різними акцентами, слугуючи вашим особистим відеооператором для маркетингу, продажів, електронного навчання, навчання тощо. Усунувши потребу в дорогих знімальних групах, талантах або агентствах, Pipio надає студію відеовиробництва у вас під рукою.
Atlabs
atlabs.ai
Створюйте захоплюючі відео за лічені хвилини за допомогою ШІ. Введіть текст або імпортуйте наявний вміст, встановіть параметри та отримайте професійне відео, адаптоване до вашого бренду – із плавною анімованою графікою, B-rolls, субтитрами тощо.
Desk AI
desks.ai
Desk AI — це платформа для створення персоналізованих продажів, маркетингу та навчальних відео за допомогою доповідачів зі штучним інтелектом. * Проводьте навчання клієнтів у масштабі * Доставляйте з необхідною швидкістю * Використовуйте Google Reviews, PDF, CSV, зображення, блоги * Створюйте навчальні відео для клієнтів на основі даних за лічені хвилини З Desk AI тепер ви можете: * Імпорт наявних презентацій #PowerPoint * Додайте доповідачів зі штучним інтелектом, навіть свого цифрового клону! * Інтегруйте інтерактивні тести * Експорт до SCORM для безперебійного відстеження LMS
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box — це компанія, що займається перетворенням тексту в мовлення та голосом за кадром на основі штучного інтелекту. Вона пропонує понад 700 дикторів зі штучним інтелектом, які можуть розмовляти більш ніж 140 місцевими та надмісцевими мовами. Багато з цих оповідачів зі штучним інтелектом усвідомлюють контекст, що дозволяє їм розвивати контекстні голоси з різними акцентами та емоціями. За допомогою Narration Box ви можете імпортувати текст через URL-адресу або документ і керувати всіма текстовими та голосовими ресурсами у своїй спеціальній студії. Кожен диктор AI має власний набір функцій, які можна налаштувати відповідно до ваших конкретних вимог. Крім того, Narration Box забезпечує надійну та оперативну підтримку клієнтів, щоб допомогти вам протягом усього процесу. Незалежно від того, чи потрібна вам професійна озвучка для вашого проекту, привабливий диктор для вашої аудіокниги чи локалізований голос для вашого багатомовного вмісту, Narration Box пропонує комплексне рішення з великою бібліотекою оповідачів штучного інтелекту та зручною платформою.
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker — це інструмент підвищення продуктивності, який генерує ролики з тексту або вмісту, як-от факти, статистика, вікторини, ідеї та освітня тема. Усі барабани включають голосову розповідь за допомогою вдосконаленого ШІ або клонованої версії вашого голосу. Завдяки режиму автопілота він полегшує автоматичне створення та публікацію роликів на таких платформах, як TikTok, YouTube Shorts і Instagram Reels. За бажанням кожен ролик може бути перевірений людиною перед публікацією. Усі барабани містять назву вашої компанії та логотип. * Генерація сценаріїв штучним інтелектом: він створює сценарії барабанів із різноманітних текстових підказок або категорій, таких як факти, статистика, дрібниці, ідеї, просування тощо. * Штучний інтелект і клонований голосовий диктор: вибирайте між голосовою бібліотекою, створеною штучним інтелектом, або клонуйте свій голос для унікального дотику. * Режим автопілота для створення барабанів: автоматизуйте процес створення та публікації ваших барабанів. * Автоматична публікація на платформах соціальних мереж: публікуйте безпосередньо в TikTok, YouTube Shorts і Instagram Reels. * Можливість брендингу: розміщуйте назву або логотип свого бренду на барабанах. * Різноманітні параметри шаблонів: виберіть із ряду шаблонів, які відповідають стилю вашого вмісту. * Простий інтерфейс користувача: простий у використанні дизайн для всіх рівнів користувачів. * Аналітика продуктивності: доступ до вбудованих інструментів для відстеження та аналізу ефективності ваших барабанів.
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video – це ініціатива, яка надає відеорішення з технологіями штучного інтелекту та дозволяє охопити більшу аудиторію до 1000% завдяки своїм продуктам. Kuasar 1.1, який разом використовує відеодані з галузевих досягнень, щоб допомогти роздрібним торговцям збільшити продажі, залучити нових клієнтів і утримати існуючих шляхом персоналізації пропозицій через глибоке розуміння своїх клієнтів. Розкриваючи найточніший контент для агентств і виробників контенту, Kuasar 1.1 дозволяє вам створювати свій контент швидше та дешевше.
Feedeo
feedeo.spreading.ai
Залучайте потенційних клієнтів, демонструйте продукти, гейміфікуйте взаємодію та збирайте відгуки без зусиль за допомогою інтерактивної відеоплатформи Feedeo.
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis — це інноваційна програма, яка використовує передову технологію deepfake і обробку природної мови (NLP) для створення дуже реалістичних відео, на яких вибрані люди передають певний текст.
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphysic PRO допоможе вам створити цінне портфоліо даних про обличчя, голос і продуктивність за все життя, включаючи зображення вашого обличчя, записи вашого голосу чи відео вашого виступу.
Personate AI
personate.ai
Personate — це платформа створення відео зі штучним інтелектом за допомогою синтетичних людей. За допомогою Personate ви можете створювати відеопрезентації для навчання та розвитку для ваших команд без камери та змусити людину говорити, просто ввівши текст. Це звільняє вас від дорогих витрат на створення відео та економить більше часу, ніж звичайні методи. Персональний штучний інтелект може максимізувати конверсії по всій послідовності відвідувачів, зменшити відсоток вилучення з кошика, повторно залучити втрачені потенційні клієнти та покращити взаємодію з клієнтами завдяки гіперперсоналізованим відео в масштабі, адресуючи кожному користувачеві одночасно.
Reface
reface.ai
Reface – тут ви можете міняти місцями обличчя у відео та GIF-файлах за допомогою лише одного селфі, анімувати фотографії та перетворювати фотографії на мультфільми.
Rizzle
rizzle.com
Rizzle створює тизери, основні моменти та кліпи з подкастів і відео. Використовуючи AI, Rizzle скорочує час редагування з 8+ годин до менш ніж 30 хвилин. Rizzle співпрацює з Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic та іншими, щоб створити відео виняткової якості.
Vidext
vidext.io
Створюйте відеокурси під керівництвом ведучого, які зацікавлять і надихнуть вашу робочу силу та які можна легко оновлювати, перекладати та персоналізувати. Поясніть, презентуйте та продайте це за допомогою відео. Створюйте відеопрезентації з дикторами 40 мовами, доступними в Vidext, зручно вводячи текст. Попрощайтеся з акторами, знімальною групою та дорогою технікою.
Laetro
laetro.com
Залучайте творчі команди світового рівня для реалізації ваших проектів — у будь-який час. Рухайтесь швидше за допомогою творчої та дизайнерської підтримки на вимогу. Агентства не потрібні.
X-Me
x-me.ai
Введення тексту для створення ваших відео-аватар зі штучним інтелектом! Лише 10 секунд!
Argil
argil.ai
Механізм генерації відео для економіки творців – отримайте ідеальне відео про себе в соціальних мережах або загальний аватар за 2 хвилини
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit Me — це інструмент, який дозволяє користувачам миттєво створювати відео з цифровими аватарами. Використовуючи технологію перетворення тексту в мовлення, Spirit Me створює відео з реалістичними зображеннями, голосами та виразами. Інструмент розроблений як простий і доступний, пропонуючи безкоштовний план із трьома хвилинами відео та двома стандартними аватарами, а також план підписки на один власний аватар за 69 доларів США на місяць або 499 доларів США на рік. Крім того, Spirit Me пропонує план передоплати з різними варіантами оплати та аватарами відповідно до індивідуальних потреб. Інструмент ідеально підходить для тих, хто хоче стати цифровими впливовими особами, створювати персоналізовану відеорекламу та залучати своїх глядачів. Spirit Me також пропонує інтеграцію чат-бота та можливість генерувати нескінченну кількість вмісту цифрових аватарів. Користувачі можуть приєднатися до списку розсилки, щоб бути в курсі новин і пропозицій. Загалом, Spirit Me надає просту у використанні та доступну платформу для створення відео цифрових аватарів.
Runway
runwayml.com
Runway — це дослідницька компанія прикладного штучного інтелекту, яка формує наступну еру мистецтва, розваг і людської творчості. Усе, що потрібно для швидкого редагування відео. Чарівні інструменти ШІ, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір для створення відео наступного покоління.
Simplified
simplified.com
Simplified – це платформа для розробки та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент на всіх каналах без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, водночас повертаючи маркетологам години часу, які вони б витратили на публікацію чи редагування медіа-файлів у різних інструментах своїх агентств.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED — це універсальна платформа для компаній, які хочуть масштабувати виробництво відео. Клієнти з понад 200 країн у сфері маркетингу, продажів, L&D і соціальних медіа створюють відео у 30 разів швидше, ніж будь-коли раніше. VEED дає владу вашій команді, щоб: * Записуйте якісний вміст * Легко редагуйте відео * Транскрибувати автоматично Забудьте про вивчення незграбного та дорогого програмного забезпечення для редагування або покладатися на агентства. VEED — це інтуїтивно зрозумілий набір відеоінструментів. Кожен, від генерального директора до стажера, може використовувати його для створення професійних відео без професійних навичок. VEED Enterprise дозволяє: * Співпрацюйте з іншими членами команди в режимі реального часу * Отримайте доступ до бібліотеки з понад 30 000 медіаресурсів * Використовуйте спеціальні шаблони, щоб заощадити час О, і VEED має набір інструментів AI, щоб зробити виробництво в 10 разів ефективнішим. VEED AI дозволяє: * Перетворення тексту на відео за допомогою аватарів AI * Автоматично генерувати точні субтитри * Миттєво видаляйте фонове зображення та відео * І багато іншого VEED — це програмне забезпечення, яке підтримує відеостратегії світового рівня для понад 3 мільйонів творців. * VEED — це платформа для редагування відео, яка пропонує такі функції, як автоматичні субтитри, визначення вмісту та різні варіанти дизайну. * Користувачі часто згадують про простоту використання, точність функції субтитрів і різноманітність варіантів дизайну, які дозволяють творчо редагувати та створювати відео професійної якості. * Рецензенти зіткнулися з такими проблемами, як обмеження функцій залежно від рівня членства, іноді повільна обробка та бажання розширеніших функцій у базовому плані.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — рейтингова платформа для створення відео зі штучним інтелектом. Тисячі компаній використовують його для створення відео 120 мовами, заощаджуючи до 80% свого часу та бюджету. Довіряють Accenture, BBC, Google, Amazon тощо. Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні, дешевий і масштабований. Створюйте захоплюючі відео з доповідачами прямо з вашого браузера
Typecast
typecast.ai
ШІ-генератор голосу з емоційним перетворенням тексту в мову за допомогою Typecast — це онлайн-інструмент, який дозволяє користувачам перетворювати текст у реалістичне мовлення. Завдяки бібліотеці з понад 400 гіперреалістичних голосів, цей інструмент дозволяє користувачам створювати вміст саме так, як вони хочуть. Він пропонує різноманітні функції та функції для різних цілей, включаючи оповідання історій, презентації, маркетинг продукту, навчальні відео, відео YouTube та навчання. Генератор голосу AI Voice Generator Typecast створений для надання реалістичних голосів і аватарів штучного інтелекту, що дозволяє користувачам захоплювати свій відеовміст і захоплюючий звук. Користувачі можуть легко створити персонажа, ввести потрібний текст, вибрати стиль голосу та завантажити згенероване аудіо. Інструмент також пропонує шаблони перетворення тексту в голос для різних категорій, таких як аудіокниги, освіта, продажі, документальні фільми, тренінги та ігри, що полегшує користувачам початок роботи. Однією з ключових переваг використання AI Voice Generator від Typecast є його здатність щоб заощадити час і позбавити від клопоту виробничих витрат. Користувачам не потрібно наймати акторів, керувати знімальною групою чи орендувати студію, оскільки інструмент усуває потребу в записі екрану та редагуванні після виробництва. Він пропонує простий і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам вводити, вставляти або імпортувати свій письмовий вміст безпосередньо на платформу. Загалом, Typecast’s AI Voice Generator — це веб-платформа, яка надає користувачам широкий спектр можливостей для створення високоякісний відеоконтент із людськими віртуальними аватарами. Він пропонує емоційні налаштування перетворення тексту в голос, величезну бібліотеку акторів, які озвучують кадри, і бездоганний досвід редагування. Завдяки зручному інтерфейсу та потужним функціям генератор AI Voice від Typecast є цінним інструментом для творців контенту, які хочуть покращити свої відео реалістичним і привабливим звуком.
Colossyan
colossyan.com
Тут, у Colossyan, майбутнє навчання було створено завдяки штучному інтелекту. Проста у використанні відеоплатформа зі штучним інтелектом Colossyan змінює ландшафт створення контенту L&D. Приєднуйтеся до провідних компаній, таких як Novartis, Continental, WSP і Paramount, і попрощайтеся з дорогими зйомками, затримками в плануванні та низькою залученістю. Colossyan дає змогу створювати навчальні відео за допомогою штучного інтелекту за меншою ціною, ніж традиційне виробництво, з вищою ефективністю, ніж лише текстові матеріали. * Створення відео з тексту Створюйте ефективні відео з тексту, PDF-файлів, професійно розроблених шаблонів або за допомогою інструменту Prompt-to-Video на основі штучного інтелекту. Використовуйте потужність передової технології перетворення тексту в мовлення Colossyan, яку доповнюють готові до використання шаблони, інструменти локалізації та простий та інтуїтивно зрозумілий відеоредактор. * Виберіть ідеального доповідача зі штучним інтелектом Colossyan пропонує велику та різноманітну бібліотеку з понад 100 високоякісних аватарів штучного інтелекту, що полегшує персоналізацію ваших відео за допомогою гіперреалістичних доповідачів. Скористайтеся унікальною функцією розмов Colossyan, щоб практикувати навчання на основі сценаріїв із декількома аватарами в одній сцені, або створіть свого доповідача зі штучним інтелектом за допомогою доповнення Custom AI Avatar від Colossyan. * Локалізація в чотири кліки Створюйте відео понад 70 мовами з акцентами та легко перекладайте свої відео Colossyan лише за чотири кліки за допомогою нашої функції автоматичного перекладу. * Спробуйте Colossyan безкоштовно Відчуйте переваги Colossyan за допомогою нашої безризикової 14-денної пробної версії. Розкрийте потенціал вашої команди за допомогою відеонавчання на основі ШІ.
D-ID
d-id.com
D-ID — це зв’язок інновацій у генеративному ландшафті штучного інтелекту, який перетворює нерухомі фотографії на динамічні відеорозповіді штучного інтелекту та інтерактивний досвід за участю цифрових людей. Його надійний API є унікальним завдяки своїй здатності генерувати відео в реальному часі, яке є центральним для прямої трансляції та інтерактивного взаємодії в таких секторах, як Customer Experience (CX), маркетинг, навчання та розвиток. Студія самообслуговування Creative Reality™ Studio та мобільні додатки розширюють інноваційний охоплення D-ID, спрощуючи створення та налаштування відео, згенерованих штучним інтелектом, і втілюючи прагнення D-ID до збагачення цифрових комунікацій.
Munch
getmunch.com
Munch — це новий дім для професіоналів із контенту. Він забезпечує автоматичне перепрофілювання вмісту, інтелектуальне розповсюдження та створення контенту на основі даних за допомогою новітньої технології ШІ Munch витягує найцікавіші, трендові та вражаючі кліпи з ваших довгих відео, використовуючи сучасний генеративний штучний інтелект і маркетингову аналітику.
Vidon.ai
vidon.ai
idon.ai автоматично створює захоплюючі відеоролики, якими можна поділитися, з ваших дописів у блозі. Використовуйте відео, щоб виділятися в соціальних мережах, підвищувати рейтинг у Google і ділитися своїм вмістом на платформах лише для відео. Ключові переваги: * Виділяйтеся в соціальних мережах: поділіться відео-тизером до свого нового блогу в соціальних мережах. Потенційні клієнти віддають перевагу перегляду відео, і ймовірність того, що ним поділиться, у 3 рази більша. * Вищий рейтинг у Google: Google любить відеовміст! Підвищте свій рейтинг і час перебування, вставивши відео у свої публікації в блозі. * Обмежте свою аудиторію: діліться своїм вмістом на платформах лише для відео, таких як TikTok і YouTube, щоб поговорити, щоб перепропонувати свій вміст новій аудиторії. Як це працює: * Відео автоматично генеруються з вашого допису в блозі за лічені секунди. * Просто введіть URL-адресу статті та натисніть «Створити»! * Заголовки, текст і зображення вашої статті будуть використані для створення відео. * Виберіть одну з наших суперреалістичних озвучок штучного інтелекту, щоб прочитати свій текст. * Ви також можете створити відео вручну, щоб отримати повний контроль. Які типи відео я можу робити? * Тизер публікації в блозі: поділіться вступом до статті та запропонуйте прочитати статтю повністю на своєму веб-сайті. Ці відео ідеально підходять для того, щоб поділитися вашою новою публікацією в блозі, оскільки вони мають вищий рейтинг кліків, ніж публікації лише з текстом/зображеннями. * Відгуки / тематичні дослідження: нехай відгуки клієнтів і приклади говорять самі за себе. Перетворює текстові відгуки на відео. * Інструкції: створюйте пояснювальні відео для маркетингу, навчання чи підтримки за лічені хвилини, а не години. * Оголошення: поділіться зі своєю аудиторією новинами про нові функції чи вакансіями у більш привабливому відеоформаті. Відео може підвищити SEO: * Фрагменти функцій: сторінки з відео мають вищі шанси бути обраними як фрагменти функцій. * Підвищення рейтингу кліків: сторінки з відео іноді відображатимуть мініатюру відео на сторінці результатів пошукової системи. Це може різко підвищити ваш CTR, навіть якщо ви не перший результат. * Ширше охоплення: сайти з відео відображатимуться в Google зображеннях і Google Video Search, що розширить ваше охоплення. * Довший час перебування: час перебування – це кількість часу, який відвідувачі проводять на вашому сайті. Це ключовий показник для вашого рейтингу в пошуку. Оскільки відео є більш захоплюючими та їх не можна переглядати, вони можуть значно збільшити час перебування та ваш рейтинг. * Менше конкуренції: Google любить відеовміст! Є сотні статей за кожним ключовим словом, за яким ви хочете отримати рейтинг, але лише кілька відео. Відео розширює кількість ваших читачів у соціальних мережах: * Збільште свою аудиторію: багато платформ рекламують відео замість тексту/зображень. Більше шансів, що його побачать і поділяться. Показ вашого вмісту ширшій аудиторії. * Виділяйтеся: відео привертає увагу та захоплює, створюйте відео, які зупиняють прокручування, із наявного вмісту. * Підвищення рейтингу кліків: відео виглядає більш особистим і дає вам змогу заздалегідь поділитися більшою цінністю, що покращує рейтинг кліків для вашого веб-сайту. * Платформи лише для відео: багато платформ дозволяють лише відео, перепрофілюйте свій текст у відео, щоб залучити ширшу аудиторію. Діліться своїми блогами на YouTube, TikTok, Instagram тощо!
Tavus
tavus.io
Tavus — це орієнтований на розробників інструмент дослідження відео зі штучним інтелектом, який полегшує створення реплік штучного інтелекту в програмах. За допомогою простих у використанні API Tavus користувачі можуть створювати персоналізовані відео про себе з тексту. Це усуває потребу у високовартісному та високоскладному записі відео студійного рівня. Tavus також може похвалитися обходом традиційних методів і створенням гіперреалістичних відео з розмовною головою з природними рухами та виразом обличчя. Окрім цього, Tavus також приділяє ключову увагу безпеці та обробці відеомоделей. Для підтримки більш плавного циклу розробки Tavus надає вичерпну, просту для розуміння документацію разом із оперативною підтримкою під час створення та запуску процесу. Як відеоінструмент зі штучним інтелектом, Tavus включає такі функції, як клонування голосу штучного інтелекту, синхронізацію губ штучного інтелекту HD, необмежену кількість змінних аудіо, динамічний фон відео, власне брендування та вбудовані CTA. Це забезпечує більш стабільне та масштабоване створення відео ШІ. API Tavus можна використовувати в широкому діапазоні галузей, таких як інструменти для редагування відео, додатки для впливу, додатки для продажу відео та освітні сектори тощо.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Інструмент DeepBrain AI пропонує різноманітний вибір привабливих аватарів AI для бізнесу на вибір. Цей інструмент оснащений різними етнічними приналежностями, віками та стилями, щоб ідеально відповідати будь-яким потребам бізнесу. AI Studios також пропонує ці аватари понад 80 мовами, що робить їх глобальним рішенням для компаній у всьому світі. Аватари зі штучним інтелектом доступні не лише для представників різних етнічних груп і професій, але цей інструмент також дозволяє налаштовувати аватари відповідно до конкретних потреб бізнесу. Інструмент AI Avatar також включає такі функції, як Пам’ять, Текст у відео, PowerPoint у відео, ChatGPT, Face Swap і Текст у мову. Ці функції забезпечують додаткову гнучкість для компаній, дозволяючи їм створювати відео з легкістю та ефективністю. Інструмент DeepBrain AI може бути корисним у різних галузях, включаючи фінансові послуги, роздрібну торгівлю, освіту та ЗМІ. Крім того, аватари можна використовувати для різних цілей, включаючи навчальні відео, відео з інструкціями та створення онлайн-відео. Загалом інструмент DeepBrain AI надає підприємствам динамічне рішення для їхніх потреб у створенні відео. Він універсальний і налаштовується, що робить його ідеальним для компаній, які шукають творчий підхід для покращення своєї маркетингової стратегії.
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video: легке створення та розповсюдження відео за допомогою ШІ Hippo Video дає можливість компаніям створювати вражаючі відео в масштабі, усуваючи потребу в тривалих сеансах запису чи складному редагуванні. Наша платформа на основі ШІ спрощує процес, дозволяючи вам: * Створюйте професійні відео за лічені хвилини: Hippo Video пропонує перетворення тексту у відео, інтерактивні людські аватари, а також параметри запису екрана та веб-камери для швидкого створення досконалих відео. * Охоплення ширшої аудиторії: персоналізуйте відео за допомогою спеціального фону, закликів до дії та багатомовних можливостей. Залучайте глядачів у всьому світі та задовольняйте різноманітні вподобання. * Підвищення ефективності залучення: виходьте за межі статичного вмісту. Наші інтерактивні відео дозволяють глядачам виконувати дії із закликами до дії, формами, опитуваннями та опитуваннями, захоплюючи їх усюди. * Підвищення ефективності: автоматизуйте створення відео, перепрофілюйте наявний вміст (блоги, документи, презентації) у цікаві формати та звільніть дорогоцінний час вашої команди. Розширення можливостей ваших команд у відділах: * Збільште вплив GTM: створюйте вражаючі електронні листи з відео, поясненнями та демонстраціями, щоб покращити свою стратегію продажів і маркетингу. * Покращення L&D: створюйте цікаві та інтерактивні навчальні відео для більш ефективного навчання. * Покращте обслуговування клієнтів: створіть повну відеобібліотеку із поширеними запитаннями, статтями бази знань і демонстраційними версіями продуктів, зменшивши навантаження на підтримку. * Персоналізуйте охоплення в масштабі: створюйте персоналізовані відео для ширшої аудиторії за допомогою шаблонів на основі штучного інтелекту, сприяючи глибшим зв’язкам. * Розширення можливостей розробників: інтегруйте можливості відео у свою існуючу платформу за допомогою Hippo Video SDK.
Elai.io
elai.io
Elai.io — це універсальна платформа створення відео зі штучним інтелектом для корпоративного навчання. Elai, якому довіряють понад 2000 клієнтів, у тому числі такі провідні компанії, як Fujitsu, Beiersdorf, Generali та інші, дозволяє створювати інтерактивний відеоконтент, який розповідають цифрові доповідачі, за лічені хвилини, без потреби в камері, студії чи зеленому екрані. З Elai ви можете: * Створюйте навчальні відео з тексту або URL-адреси. * Перекладайте свої відео понад 75 мовами за лічені секунди. * Створюйте навчальні сценарії з нуля за допомогою AI Storyboard. * Додайте інтерактивні тести та робочі процеси до своїх відео. * Доступ до бібліотеки з понад 80 високоякісних аватарів. * Створюйте власні цифрові аватари з відео або фотографій. * Клонуйте свій голос понад 28 мовами. * Додайте кілька аватарів для динамічних розмов і навчання на основі сценаріїв. * Створення персоналізованого відеовмісту за допомогою API І багато іншого!
Hour One
hourone.ai
Hour One революціонізує створення контенту для бізнесу, централізувавши всі робочі процеси на одній платформі на базі ШІ. Ми можемо похвалитися найреалістичнішими аватарами на ринку з природними рухами, які яскраво оживляють ваші ділові повідомлення. Наші шаблони, які можна налаштувати під будь-який бренд, дають змогу командам створювати персоналізований вміст у великих масштабах — не потрібні навички дизайну чи редагування. Крім того, завдяки швидкому рендерингу та безпеці найвищого рівня Hour One виділяється як найкраща операційна система для вмісту, розроблена для корпоративних потреб. Те, на що раніше були потрібні місяці, тепер займає лише хвилини та сприяє більшому залученню... Працюйте розумніше, а не складніше з Hour One і створюйте персоналізовані бізнес-відео, які створюють ефект. * HourOne — це інструмент для створення відео, який дозволяє користувачам створювати маркетингові відео та презентації з різними шаблонами, голосами та персонажами. * Користувачам подобається простота використання, вибір голосів і символів, швидкий процес і час завантаження, а також підтримка команди успіху клієнтів. * Рецензенти зіткнулися з такими проблемами, як роботизована функція тексту для розмови, обмежені параметри аватарів, крива навчання для випадкових користувачів, обмежені можливості брендингу, повільне завантаження та відсутність чітких інструкцій для певних функцій.
Exemplary AI
exemplary.ai
Exemplary AI — це універсальний інструмент для створення вмісту, який об’єднує багатомовну транскрипцію, переклад і генерацію вмісту за допомогою штучного інтелекту в єдину платформу. Його зручний інтерфейс дозволяє без зусиль витягувати інформацію та створювати вміст, включаючи резюме, аудіограми, субтитри та чат у реальному часі AI. Крім того, користувачі можуть генерувати кліпи штучного інтелекту, підписи для певної платформи та хештеги, що спрощує публікацію в соціальних мережах безпосередньо з платформи. Ідеально підходить для творців контенту, дослідників, журналістів і професіоналів, Exemplary AI оптимізує робочі процеси, підвищує продуктивність і покращує доступність контенту завдяки своїм передовим рішенням AI.
HeyGen
heygen.com
Професійні відео зі штучним інтелектом можна створювати, просто вводячи текст, клацаючи, перетягуючи, і все! Завдяки неперевершеному досвіду налаштування та персоналізації понад 100 реалістичних аватарів штучного інтелекту HeyGen можуть стати вашим привабливим представником, який розмовлятиме понад 40 мовами з різними акцентами для різних випадків використання, включаючи маркетингове просування, персоналізовану презентацію продажів, електронне навчання, навчання та розвиток, пояснення та інструкції. відео. Більше жодних дорогих і трудомістких операторів, відеоагентств чи акторів/актрис. Тепер у ваших руках особиста відеостудія! * Цей продукт є інструментом для створення відео, який дозволяє користувачам створювати відео з аватарами штучного інтелекту та функцією перетворення тексту в мовлення. * Користувачам подобається простота використання, якість аватарів і синхронізації губ, а також швидкість, з якою вони можуть створювати відео. * Рецензенти помітили проблеми з обслуговуванням клієнтів, приховані обмеження на попередній перегляд, дорогу кредитну систему та проблеми з функцією перекладу відео.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio — це інструмент для створення відео зі штучним інтелектом, який дозволяє користувачам створювати та перекладати відео в стилі «розмовляючої голови» за лічені хвилини, не потребуючи дорогих камер, акторів чи студій. Функція VidVoice забезпечує бездоганний синхронізований переклад на 8 мов із дубляжем у реальному часі 5 мовами. Yepic API дозволяє масштабовано створювати відео в реальному часі, що робить автоматизацію робочого процесу відео більш ефективною. Yepic Studio може персоналізувати відео з динамічним вмістом на 68 мовах за допомогою вибору аватарів із функцією розмовних фотографій, яка перетворює зображення на аватари. VidVoice дозволяє динамічно дублювати відеоконтент у реальному часі, дозволяючи користувачам легко долати мовні бар’єри. Сфери використання Yepic і VidVoice включають електронну комерцію, освіту та нерухомість. Інструмент створення відео отримав високу оцінку клієнтів на таких платформах огляду, як G2 і Trustpilot, і користувачі хвалять його простоту використання, різноманітність функцій і ефективність у створенні якісних відео. Дослідницька група Yepic співпрацює з CVSSP в Університеті Суррея, авторитетною установою з дослідження сприйняття аудіовізуальних машин. Yepic активно наймає цілеспрямованих, чуйних і цікавих людей, які прагнуть приєднатися до їх команди та змінити обличчя спілкування.
Gan AI
gan.ai
Запишіть лише один раз і персоналізуйте відео в масштабі для кожного користувача в кожній точці взаємодії на шляху клієнта. До Gan.ai бренди могли створювати лише персоналізовані текстові кампанії, вставляючи ім’я користувача в електронний лист чи SMS, або в кращому випадку як текстову графіку у відео. За допомогою Gan.ai ім’я користувача (та будь-які інші змінні) може вимовлятися актором у відео, що призводить до набагато більшого залучення, конверсій, рейтингу кліків і запам’ятовуваності брендів у їхніх маркетингових кампаніях. За допомогою лише одного відеозапису Gan.ai дозволяє брендам створювати сотні, тисячі чи мільйони персоналізованих копій із змінними в голосі та синхронізації губ, ніби це було особисто записано для кожного глядача. Моделі штучного інтелекту синхронізації губ і голосу створюють певні фрагменти відео в режимі реального часу та доставляють їх користувачам на різних платформах. Корпоративні бренди, як-от Samsung, Zomato, vivo, EyeCare Partners, Mumbai Indians, MPL і Swiggy, використовують Gan.ai для проведення гіперперсональних відеокампаній із знаменитостями, лідерами та іншими зацікавленими сторонами, називаючи імена користувачів, місцезнаходження, товари для замовлення, магазини поблизу, назви потенційних клієнтів тощо— максимізація CTR, рентабельності інвестицій, впливу кампаній і конверсій/заброньованих зустрічей. Gan.ai інтегрується з ним: електронна пошта, SMS, соціальні мережі, WhatsApp, реклама на початку ролика, IPTV, мобільні додатки, персоналізовані каси та цільові сторінки чи будь-що, що вимагається брендами.
Rask.ai
rask.ai
Зустрічайте Rask AI – універсальний інструмент локалізації, який дозволяє творцям вмісту та компаніям швидко й ефективно перекладати свої відео понад 130 мовами. Завдяки технологіям «Text-to-Voice» і «Voice Cloning» вони можуть додати до відео закадровий голос професійної якості без необхідності запису чи найму актора голосу. І тепер ви можете зберегти свій власний голос або закадровий тон під час дубляжу. На початку квітня 2023 року Rask AI отримав нагороду «Продукт дня» на Product Hunt, і протягом перших кількох тижнів проект досяг першого рубежу в 10 000 реєстрацій! Команда зняла обмеження на 20 хвилин і 100 МБ для користувачів із підпискою. Тепер творці можуть дублювати довгі відео для YouTube або курсів без будь-яких обмежень. І ще одна чудова річ - процес дубляжу відбувається втричі швидше та ефективніше! Виявлення та переклад кількох мовців є унікальною функцією, яка, на нашу думку, відрізняє нас від інших служб. Команда ШІ Rask пишається тим, що одна з перших надала цей досвід. Інструменти повністю інтегровані з популярними відеоплатформами та сайтами соціальних мереж, такими як YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter і TikTok. На початку травня команда додасть дві чудові функції. Ви синхронізуєте рухи губ із будь-яким звуком. Друга особливість — конспектування. Або просто шорти. Штучний інтелект вибере найяскравіші моменти з відео та перетворить їх на набір найсоковитіших епізодів. Команда Rask AI долає мовні бар’єри та допомагає творцям контенту та компаніям ділитися своїм контентом з різними аудиторіями по всьому світу, збільшуючи потенційне охоплення та вплив свого контенту.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip — це генеративна платформа для редагування відео зі штучним інтелектом, яка одним клацанням легко перетворює ваші довгі відеоматеріали на готові до вірусів короткі фільми. Opus Clip створено з місією демократизації створення відеовмісту, що робить його доступним для будь-кого, хто хоче розповісти історію або хоче поділитися, а не лише для тих, хто має досвід створення вмісту чи редагування відео.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою зручного проведення цікавих цифрових і особистих подій. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для підвищення відвідуваності, створення захоплюючих вражень, перепрофілювання вмісту подій та отримання прибутку від даних про наміри. Підніміть свої події за допомогою Goldcast для справжнього залучення аудиторії, розвитку бренду та зростання доходу; перехід від базових подій до залучення прибутку від вебінарів і демонстрацій продуктів до експертних панелей і особистих вечерь.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — це платформа, яка використовує передові інструменти штучного інтелекту для оптимізації виробництва подкастів, пропонуючи такі функції, як швидка транскрипція, ідентифікація мовця, генерація метаданих і уможливлення взаємодії з хостом штучного інтелекту.