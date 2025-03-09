Програмне забезпечення AI Meeting Assistants - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Асистенти AI зустрічей підвищують ефективність і продуктивність зустрічей шляхом автоматизації різноманітних завдань, пов’язаних із зустрічами. Використовуючи технології штучного інтелекту (AI) і обробки природної мови (NLP), ці інструменти вирішують такі завдання, як транскрибування нарад, відстеження розмов і спікерів, окреслення завдань і створення підсумків нарад. Крім того, деякі помічники зі штучного інтелекту виконують аналіз настроїв, оцінюючи емоційний стан учасників на основі шаблонів мовлення, щоб отримати уявлення про емоційний тон зустрічі. Ці інструменти можуть бути використані будь-ким в організації для оптимізації завдань наради та ефективного обміну знаннями та ключовими висновками з тими, хто не може бути присутнім. На відміну від традиційного програмного забезпечення для керування нарадами, помічники нарад зі штучним інтелектом призначені для активної участі в нарадах. Вони пропонують підтримку в реальному часі за допомогою транскрипції, відстеження розмов і автоматизації завдань, пов’язаних із зустрічами. Навпаки, інструменти керування нарадами в основному використовуються для планування, організації та керування нарадами, зосереджуючись на розкладі, створенні порядку денного та документації після наради. Хоча деякі продукти можуть включати елементи обох типів рішень, помічники зі штучним інтелектом відрізняються своєю активною участю та можливостями реального часу.
Запит на новий застосунок
Avoma
avoma.com
Avoma-це помічник для зустрічей з AI, що автоматично записує, транскрибує та аналізує зустрічі для підвищення ефективності команд, інтегруючись з CRM.
X Image Generator
ximagegenerator.com
Генератор X Image - це інструмент, що створює зображення з текстових підказок, використовуючи модель Grok AI для візуалізації ідей користувачів.
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
Скоротіть час отримання доходу за допомогою помічника №1 із продуктів, який стоїть за 20 000 успішних команд. Перетворює невикористані дані, наприклад записи дзвінків, на найцінніші результати.
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock — це фасилітатор зустрічей для гнучких команд, який пропонує ефективність, співпрацю та швидкість із ретроспективами за допомогою штучного інтелекту, щоденними стендапами та плануванням оціночних сесій у покер. Він працює як для віддалених, так і для гібридних команд через асинхронні або синхронні сеанси. Усі надані служби повністю інтегровані з інструментами для співпраці та відстеження, такими як Slack, Microsoft Teams, Jira, Asana, Linear і Basecamp.
Meetingflow
meetingflow.com
Meetingflow забезпечує оптимізацію зустрічей клієнтів для команд, які співпрацюють. Створено спеціально для команд із стратегічними спільними рухами прибутку, представники краще підготовлені, більш залучені та виконують оперативніші дії за допомогою Meetingflow.
Konch.ai
konch.ai
Konch — це інструмент, який використовує вдосконалені моделі ШІ для точного перетворення аудіо- та відеофайлів у текст. Серед інших функцій ми пропонуємо транскрипцію штучним інтелектом 50 мовами, редагування з часовим кодуванням, транскрипцію відео YouTube і Generative AI. KonchMate особливо корисний для транскрибування ваших онлайн-зустрічей. Він може записувати, транскрибувати та зберігати стенограми ваших зустрічей 50 мовами. Вам не потрібно робити нотатки під час зустрічі. Ви можете легко отримувати доступ до аудіо/відео наради та стенограм і ділитися ними зі свого робочого середовища. Одним із наших найпопулярніших продуктів є «Точність». Наші сертифіковані транскриптори підвищують точність вашої розшифровки до 100%, дозволяючи вам розслабитися, поки наша досвідчена команда піклується про вашу розшифровку. Konch — ідеальне рішення для всіх ваших потреб у транскрипції.
Scribbl
scribbl.co
Змініть свої враження від зустрічей за допомогою Scribbl – найкращого інструменту на основі ШІ для підвищення продуктивності та співпраці. Попрощайтеся з нотатками та прийміть нову еру ефективних зустрічей. Scribbl легко фіксує, транскрибує та записує ваші зустрічі, гарантуючи, що ви ніколи не пропустите жодного моменту. Наш передовий штучний інтелект розбиває кожну зустріч на доступні теми та завдання, спрощуючи процес перегляду. За допомогою розширення Chrome від Scribbl відзначайте ключові моменти в режимі реального часу, створюючи плавний міст між живими дискусіями та аналізом після зустрічі. Обмін статистикою ніколи не був таким простим. Інтуїтивно зрозумілі функції обміну Scribbl дозволяють швидко й ефективно поширювати інформацію, незалежно від того, чи це ваша команда чи зовнішні зацікавлені сторони.
Spinach
spinach.ai
Шпинат AI, підкріплений Y Combinator, Zoom та Atlassian,-помічник зустрічі AI, який допомагає розпочати вашу зустріч, узагальнює розмову та автоматизує завдання після зустрічі. Шпинат інтегрується з існуючими інструментами та підтримує 100 мов.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помічник для віртуальних зустрічей. Equal Time виходить за рамки транскрипції зустрічі та автоматизованих дій, щоб сприяти більш інклюзивним зустрічам. Наша технологія допомагає вам використовувати тихіші голоси та отримувати персоналізовані рекомендації щодо того, як покращити своє лідерство. Перегляньте деталі зустрічі пізніше за допомогою стенограми з можливістю пошуку та обміну. Отримайте уявлення про вартість вашої зустрічі з оцінкою понесених витрат. Використовуйте айсбрейки, таймери зустрічей і раунди, щоб оживити свої зустрічі. Почніть безкоштовно вже сьогодні! www.equaltime.io Заснована у 2021 році двома жінками-техніками, компанія Equal Time швидко розширилася до команди відданих справі та талановитих людей, які захоплюються підвищенням продуктивності та інклюзивності в цифровому робочому просторі. У Equal Time наша місія чітка – ми прагнемо революціонізувати спосіб взаємодії та співпраці команд під час віртуальних зустрічей, сприяючи розвитку культури рівності та ефективності. Забезпечуючи чітку комунікацію, ретельне ведення записів і більш справедливу участь, Equal Time дає можливість командам процвітати в сучасному цифровому робочому просторі.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — це перший і єдиний у світі цифровий помічник, створений для менеджерів з питань успіху клієнтів. Завдяки інтеграції в Zoom ми автоматично робимо нотатки, фіксуємо та призначаємо завдання, визначаємо ризики та надсилаємо відгуки про продукт. Більш того, ми допомагаємо вам писати подальші електронні листи та готуватися до завтрашніх дзвінків. CSM у всьому світі відчувають менше стресу, використовуючи UpdateAI, і вони вперше виявляють, що виграють війну з адміністративною роботою.
Fathom
fathom.video
Fathom — це AI-додаток, що записує та підсумовує зустрічі. Він інтегрується з CRM і дозволяє ділитися ключовими моментами.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us — платформа для проведення зустрічей і вебінарів з можливістю планування, управління прогресом і співпраці з учасниками.
tl;dv
tldv.io
tl;dv - це додаток для запису і транскрипції зустрічей на Zoom та Google Meet, що дозволяє користувачам виділяти і ділитися важливими моментами.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk - платформа для проведення віртуальних демонстрацій продуктів та автоматизації процесу продажів, з інтерактивними можливостями для команди продажів.
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустрічей до оновлень проектів Rewatch надає інформацію, яка потрібна вашій команді, під рукою. Залишайтеся на зв’язку, співпрацюйте швидше та просувайтеся вперед із Rewatch.
Sembly
sembly.ai
Sembly – це додаток для запису, транскрибування зустрічей та автоматичного створення підсумків з ключовими моментами обговорень.
Laxis
laxis.com
Laxis - це AI помічник для зустрічей, який записує, транскрибує та підсумовує важливі моменти зустрічей, інтегрується з CRM та підтримує багатомовність.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek - це додаток для автоматизації зустрічей, який записує відео, транскрибує зміст, надає підсумки та аналітику для покращення продуктивності команд.
Notta
notta.ai
Notta - це інструмент транскрипції на основі AI, що перетворює голосові бесіди на текст, підтримує понад 58 мов та інтегрується з платформами для відеоконференцій.
Vowel
vowel.com
Vowel – це інструмент для відеоконференцій з AI, який забезпечує транскрипцію, підсумки зустрічей та керування змістом в режимі реального часу.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim - це додаток для планування, який автоматично знаходить найкращий час для завдань, зустрічей та перерв, оптимізуючи управління календарем.
Otter
otter.ai
Otter - це додаток для запису та транскрипції голосових бесід, що допомагає користувачам фіксувати, шукати та ділитися інформацією з зустрічей і інтерв'ю.
Krisp
krisp.ai
Krisp - це додаток для видалення фонових шумів під час онлайн-зустрічей, пропонує транскрипцію розмов та запису зустрічей.
Grain
grain.com
Grain — це інструмент для запису зустрічей на базі штучного інтелекту, який дозволяє людям, орієнтованим на клієнта, легко зрозуміти та відстоювати потреби своїх клієнтів. Grain підключається до таких платформ для зустрічей, як Zoom, Google Meet або Microsoft Teams, щоб автоматизувати створення нотаток, ведення записів і отримання інформації з кожної розмови з клієнтом. На відміну від звичайних записів зустрічей, нотаток або інструментів аналізу доходів, Grain простий, доступний і доступний для будь-якої ролі. Будь-хто може легко поділитися точкою зору клієнтів власним голосом безпосередньо в таких інструментах, як Slack, Notion, HubSpot, Salesforce тощо, для створення команд, орієнтованих на клієнтів, і прийняття обґрунтованих рішень.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai – це голосовий помічник на базі ШІ, який автоматично записує, транскрибує та підсумовує зустрічі, інтегруючись з популярними платформами для відеоконференцій.
Fellow
fellow.app
Fellow - це програма для транскрипції та управління зустрічами з AI. Вона інтегрується з популярними інструментами для організації ефективних зустрічей.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.