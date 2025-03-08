Reclaim

reclaim.ai

Додаток планування, що працює на AI, для зайнятих команд, які знаходять найкращий час для ваших завдань, звичок, зустрічей та перерв. Отримайте назад до 40% робочого тижня з адаптивним плануванням у режимі реального часу, зберігаючи свій календар гнучким з прогнозним інтелектом, щоб динамічно захищати пріоритети, коли ваш тиждень заповнюється-тому ви завжди маєте час для цілеспрямованої роботи, залишаючись відкритими для співпраці з вашою командою. Ви можете сказати, як саме ви хочете запланувати ваші пріоритети, як і ви чудовий помічник. І коли плани змінюються, це автоматично переробляє ваш графік за лічені секунди. Reclaim.ai-це додаток для планування AI, який автоматично знаходить найкращий час у вашому календарі для зустрічей, завдань, звичок та перерв, щоб повернутись до 40% робочого тижня. Ви встановлюєте свої пріоритети та відновлюють автоматично свій графік навколо того, що найбільше має значення (як би чудовий помічник!) Топ -функції Reclaim: * Завдання: Автоматичні довідки у вашому календарі * Звички: блокувати гнучкий час для процедур * Розумні зустрічі: автоматичний розклад у найкращий час для всіх відвідувачів * Посилання на планування: Поділіться своєю наявністю * Синхронізація календаря: синхронізуйте всі ваші календарі * Час буфера: автоматичне розриви та час подорожі * Кодування кольору: Автоматично кольоровий код вашого календаря * Дні без зборів: Захистіть продуктивний час * Відстеження часу: проаналізуйте, де ви проводите свій час * Інтеграції завдань: для Asana, Todoist, Jira, ClickUP, Linear & Google * Інтеграція Slack: синхронізуйте статус слабкої вашої календаря