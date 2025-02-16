Програмне забезпечення AI Meeting Assistants - Найпопулярніші застосунки - Сирія

Reclaim

reclaim.ai

Додаток для планування на основі AI для зайнятих команд, який знаходить найкращий час для ваших завдань, звичок, зустрічей і перерв. Відновіть до 40% робочого тижня за допомогою адаптивного планування в режимі реального часу, зберігаючи при цьому свій календар гнучким за допомогою інтелектуального прогнозування, щоб динамічно відстоювати пріоритети в міру наповнення тижня, щоб у вас завжди був час для зосередженої роботи, залишаючись відкритим для співпраці зі своєю командою. Ви можете повідомити Reclaim, як саме ви хочете, щоб ваші пріоритети були розкладені, як і ваш чудовий помічник. А коли плани змінюються, він автоматично перебудовує ваш графік за лічені секунди. Хочете дізнатися більше? Ознайомтеся лише з деякими функціями Reclaim нижче: • Завдання: автоматично плануйте свої справи у своєму календарі • Звички: блокуйте гнучкий час для повторюваних процедур • Розумний 1:1: знайдіть найкращий час для зустрічей один на один • Планування Посилання: бронюйте розумніше за допомогою гнучких посилань на зустрічі • Синхронізація календаря: блокуйте свою доступність у календарях • Час буфера: автоматично плануйте перерви та час у дорозі • Кольорове кодування: автоматично позначайте свої події кольоровим кодом за категоріями • Дні без зустрічей: запобігайте зустрічам і автоматично плануйте роботу з головою • Аналітика команди: відстежуйте час вашої команди на зустрічах, завданнях, показниках самопочуття тощо • Завдання Інтеграції: синхронізуйте завдання з Asana, Todoist, Jira, ClickUp, Linear і Google Tasks у свій календар • Інтеграція Slack: налаштуйте та синхронізуйте свій статус Slack із ваш календар у режимі реального часу Понад 20 000 компаній покладаються на Reclaim, щоб отримати більше від своїх робочих тижнів. Зареєструйтеся та почніть безкоштовно, щоб ви та ваша команда могли щотижня проводити час там, де це найважливіше.