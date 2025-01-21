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Програмне забезпечення AI Meeting Assistants - Найпопулярніші застосунки - Сербія
Асистенти AI зустрічей підвищують ефективність і продуктивність зустрічей шляхом автоматизації різноманітних завдань, пов’язаних із зустрічами. Використовуючи технології штучного інтелекту (AI) і обробки природної мови (NLP), ці інструменти вирішують такі завдання, як транскрибування нарад, відстеження розмов і спікерів, окреслення завдань і створення підсумків нарад. Крім того, деякі помічники зі штучного інтелекту виконують аналіз настроїв, оцінюючи емоційний стан учасників на основі шаблонів мовлення, щоб отримати уявлення про емоційний тон зустрічі. Ці інструменти можуть бути використані будь-ким в організації для оптимізації завдань наради та ефективного обміну знаннями та ключовими висновками з тими, хто не може бути присутнім. На відміну від традиційного програмного забезпечення для керування нарадами, помічники нарад зі штучним інтелектом призначені для активної участі в нарадах. Вони пропонують підтримку в реальному часі за допомогою транскрипції, відстеження розмов і автоматизації завдань, пов’язаних із зустрічами. Навпаки, інструменти керування нарадами в основному використовуються для планування, організації та керування нарадами, зосереджуючись на розкладі, створенні порядку денного та документації після наради. Хоча деякі продукти можуть включати елементи обох типів рішень, помічники зі штучним інтелектом відрізняються своєю активною участю та можливостями реального часу.
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Reclaim
reclaim.ai
Додаток для планування на основі AI для зайнятих команд, який знаходить найкращий час для ваших завдань, звичок, зустрічей і перерв. Відновіть до 40% робочого тижня за допомогою адаптивного планування в режимі реального часу, зберігаючи при цьому свій календар гнучким за допомогою інтелектуального прогнозування, щоб динамічно відстоювати пріоритети в міру наповнення тижня, щоб у вас завжди був час для зосередженої роботи, залишаючись відкритим для співпраці зі своєю командою. Ви можете повідомити Reclaim, як саме ви хочете, щоб ваші пріоритети були розкладені, як і ваш чудовий помічник. А коли плани змінюються, він автоматично перебудовує ваш графік за лічені секунди. Хочете дізнатися більше? Ознайомтеся лише з деякими функціями Reclaim нижче: • Завдання: автоматично плануйте свої справи у своєму календарі • Звички: блокуйте гнучкий час для повторюваних процедур • Розумний 1:1: знайдіть найкращий час для зустрічей один на один • Планування Посилання: бронюйте розумніше за допомогою гнучких посилань на зустрічі • Синхронізація календаря: блокуйте свою доступність у календарях • Час буфера: автоматично плануйте перерви та час у дорозі • Кольорове кодування: автоматично позначайте свої події кольоровим кодом за категоріями • Дні без зустрічей: запобігайте зустрічам і автоматично плануйте роботу з головою • Аналітика команди: відстежуйте час вашої команди на зустрічах, завданнях, показниках самопочуття тощо • Завдання Інтеграції: синхронізуйте завдання з Asana, Todoist, Jira, ClickUp, Linear і Google Tasks у свій календар • Інтеграція Slack: налаштуйте та синхронізуйте свій статус Slack із ваш календар у режимі реального часу Понад 20 000 компаній покладаються на Reclaim, щоб отримати більше від своїх робочих тижнів. Зареєструйтеся та почніть безкоштовно, щоб ви та ваша команда могли щотижня проводити час там, де це найважливіше.
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналістам і студентам бути більш зосередженими, співпрацювати та ефективніше під час зустрічей, інтерв’ю, лекцій та будь-де, де відбуваються важливі розмови.
Notta
notta.ai
Notta — це провідний інструмент для транскрипції зі штучним інтелектом і записник зустрічей, який допомагає швидко транскрибувати та підсумовувати будь-які голосові розмови в практичний текст із підтримкою 58 мов. * Важлива новина: Airgram приєднався до Notta! Окрім транскрибування відео/аудіофайлів, виступів у прямому ефірі, Notta інтегрується з провідними платформами для відеоконференцій, зокрема Zoom, Microsoft Teams і Google Meet, для створення автоматизованих нотаток зустрічі. Це також дозволяє користувачам переглядати, шукати, редагувати, експортувати та ділитися стенограмами з членами команди для безперебійної співпраці. Notta дає вам змогу максимізувати цінність кожної розмови.
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — це інструмент на основі штучного інтелекту, створений для революції в веденні нотаток під час зустрічей. Він фокусується на миттєвому підведенні підсумків зустрічей, дозволяючи користувачам зосередитися на розмовах, а не документувати деталі. Інструмент працює шляхом запису, транскрибування, виділення та підсумовування ключових моментів, які обговорювалися під час зустрічей. Після зустрічі Fathom надає підсумки, які готові протягом короткого проміжку часу після завершення зустрічі. Окрім транскрипції та резюме, Fathom також пропонує можливість поділитися кліпами з певних частин зустрічі, що може бути корисним для надання контексту колегам або зацікавлені сторони. Крім того, Fathom автоматично синхронізує підсумки зустрічей і завдання з програмним забезпеченням користувача для керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM), заощаджуючи користувачам час на введенні даних після зустрічі. Fathom розроблений для сумісності з кількома платформами та мовами відеоконференцій, наразі підтримує 28 поширених у всьому світі, що робить його гнучким інструментом для міжнародних команд або компаній. Інструмент також інтегрується з різними популярними інструментами на робочому місці, дозволяючи користувачам легко копіювати/вставляти підсумки та дії в Slack, Google Docs, Gmail або інші програми керування завданнями. Відгуки клієнтів підкреслюють ефективність інструменту, простоту використання та його здатність підвищити продуктивність і загальну активність спілкування під час зустрічей.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустрічей до оновлень проектів Rewatch надає інформацію, яка потрібна вашій команді, під рукою. Залишайтеся на зв’язку, співпрацюйте швидше та просувайтеся вперед із Rewatch.
Krisp
krisp.ai
Krisp — це інтелектуальна програма, призначена для підвищення ефективності та чіткості онлайн-зустрічей і дзвінків. Насамперед він використовує ШІ для шумозаглушення, ефективно усуваючи фонові шуми, голоси та відлуння під час онлайн-взаємодії. Ця функція забезпечує чітке та якісне спілкування в різних налаштуваннях, від індивідуальних розмов до командних зустрічей і кол-центрів. Окрім шумопоглинання, Krisp також пропонує стенограми зустрічей у реальному часі, що покращує доступність і допомагає вести записи. Крім того, він має можливість генерувати стислі нотатки та підсумки наради, фактично слугуючи помічником на нарадах зі штучним інтелектом. Ще одна важлива функція Krisp — функція запису зустрічей, яка автоматично записує віртуальні зустрічі в усіх комунікаційних програмах. Спеціально для середовища колл-центру Krisp надає функцію локалізації акцентів AI, яка перетворює акценти агентів у режимі реального часу відповідно до рідного акценту клієнтів для чіткішого спілкування. Він також надійно транскрибує розмови агентів і клієнтів у режимі реального часу. Сервіси програми можна інтегрувати в різні продукти за допомогою наданого SDK для розробників. Як багатофункціональний інструмент штучного інтелекту, Krisp обслуговує широке коло користувачів, включаючи окремих осіб, фрілансерів, гібридні робочі групи, групи продажів, професійні служби та кол-центри.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — це голосовий помічник зі штучним інтелектом, який допомагає транскрибувати, конспектувати нотатки та виконувати дії під час зустрічей. Наш помічник зі штучного інтелекту, Фред, інтегрується з усіма провідними платформами для веб-конференцій у світі, такими як Zoom, Google Meet, Webex і Microsoft Teams, а також із бізнес-додатками, такими як Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce тощо. Запис: миттєво записуйте зустрічі на всіх основних платформах веб-конференцій. Запросіть Світлячків або дозвольте автоматично захопити їх. Транскрибувати: Fireflies може транскрибувати живі зустрічі або аудіофайли, які ви завантажуєте. Переглядайте стенограми та слухайте аудіо одночасно. Підбиття підсумків: AI Super Summaries надає вам детальні огляди зустрічей, плани, нотатки зустрічі, ключові слова та завдання. Швидко відстежуйте та переглядайте всю зустріч за 5 хвилин! Співпрацюйте: додавайте коментарі та позначайте важливі моменти під час дзвінків, щоб товариші по команді могли їх легко переглядати. Пошук: перегляньте годинний дзвінок менш ніж за 5 хвилин. Фільтруйте за завданнями, датами, показниками та іншими важливими темами. Інтеграція: ваші нотатки, стенограми та записи зустрічей є більш цінними, коли вони автоматично синхронізуються з інструментами та платформами, які ви вже використовуєте. Реєструйте нотатки зустрічей, стенограми та записи у своїх програмах CRM і для співпраці, як-от Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier тощо. Аналіз: Conversation Intelligence дає статистичні дані про час розмови, тенденції тем, настрої та багато іншого. Інтелектуальний пакет розмов дозволяє визначити, що під час викликів працює, а що ні. Статистика допоможе вам навчити вашу команду продажів укладати більше угод. Вони допомагають вашим рекрутерам швидше наймати кращих талантів, визначаючи тенденції під час співбесід з кандидатами. Уся ваша організація може створювати кращі продукти, налаштовуючись на голос вашого клієнта. Дізнайтеся, які повідомлення працюють, а які ні, у взаємодії з клієнтами та командою.
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock — це фасилітатор зустрічей для гнучких команд, який пропонує ефективність, співпрацю та швидкість із ретроспективами за допомогою штучного інтелекту, щоденними стендапами та плануванням оціночних сесій у покер. Він працює як для віддалених, так і для гібридних команд через асинхронні або синхронні сеанси. Усі надані служби повністю інтегровані з інструментами для співпраці та відстеження, такими як Slack, Microsoft Teams, Jira, Asana, Linear і Basecamp.
Avoma
avoma.com
Avoma — це наскрізний помічник зі штучним інтелектом для зустрічей для команд, які працюють із клієнтами. Його технологія на основі штучного інтелекту допомагає командам, які працюють із клієнтами, отримувати важливу інформацію про клієнтів до, під час і після важливих зустрічей. Avoma аналізує думки та інтелектуальні дані, щоб допомогти представникам скоротити цикл продажів і захопити більше клієнтів. За допомогою Avoma ви можете автоматично записувати всі свої зустрічі, отримувати повні стенограми та зведені нотатки, а також корисну інформацію, синхронізовану безпосередньо з вашою CRM. Переглядайте дзвінки та зустрічі швидше, шукаючи безпосередньо в стенограмах і використовуючи визначені теми, щоб знайти саме те, що ви шукаєте. Avoma легко інтегрується з вашими улюбленими інструментами.
Meetingflow
meetingflow.com
Meetingflow забезпечує оптимізацію зустрічей клієнтів для команд, які співпрацюють. Створено спеціально для команд із стратегічними спільними рухами прибутку, представники краще підготовлені, більш залучені та виконують оперативніші дії за допомогою Meetingflow.
Konch.ai
konch.ai
Konch — це інструмент, який використовує вдосконалені моделі ШІ для точного перетворення аудіо- та відеофайлів у текст. Серед інших функцій ми пропонуємо транскрипцію штучним інтелектом 50 мовами, редагування з часовим кодуванням, транскрипцію відео YouTube і Generative AI. KonchMate особливо корисний для транскрибування ваших онлайн-зустрічей. Він може записувати, транскрибувати та зберігати стенограми ваших зустрічей 50 мовами. Вам не потрібно робити нотатки під час зустрічі. Ви можете легко отримувати доступ до аудіо/відео наради та стенограм і ділитися ними зі свого робочого середовища. Одним із наших найпопулярніших продуктів є «Точність». Наші сертифіковані транскриптори підвищують точність вашої розшифровки до 100%, дозволяючи вам розслабитися, поки наша досвідчена команда піклується про вашу розшифровку. Konch — ідеальне рішення для всіх ваших потреб у транскрипції.
Scribbl
scribbl.co
Змініть свої враження від зустрічей за допомогою Scribbl – найкращого інструменту на основі ШІ для підвищення продуктивності та співпраці. Попрощайтеся з нотатками та прийміть нову еру ефективних зустрічей. Scribbl легко фіксує, транскрибує та записує ваші зустрічі, гарантуючи, що ви ніколи не пропустите жодного моменту. Наш передовий штучний інтелект розбиває кожну зустріч на доступні теми та завдання, спрощуючи процес перегляду. За допомогою розширення Chrome від Scribbl відзначайте ключові моменти в режимі реального часу, створюючи плавний міст між живими дискусіями та аналізом після зустрічі. Обмін статистикою ніколи не був таким простим. Інтуїтивно зрозумілі функції обміну Scribbl дозволяють швидко й ефективно поширювати інформацію, незалежно від того, чи це ваша команда чи зовнішні зацікавлені сторони.
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
Скоротіть час отримання доходу за допомогою помічника №1 із продуктів, який стоїть за 20 000 успішних команд. Перетворює невикористані дані, наприклад записи дзвінків, на найцінніші результати.
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io — це помічник із зустрічей AI для команд розробки продуктів. — Створює порядок денний — Проводить ефективніші зустрічі — Робить нотатки зустрічей, стенограми та відео зі штучним інтелектом — Шаблони, розроблені для зустрічей із продуктами (стандап, планування, дослідження користувачів тощо) — Записує елементи дій та оновлює вашу дошку (Jira, Asana тощо) — Миттєве сховище командних рішень (Confluence, Notion, Docs) Автоматизуйте свою насичену роботу та зосередьтеся на створенні речей. Підтримується Atlassian, Zoom і Y Combinator.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помічник для віртуальних зустрічей. Equal Time виходить за рамки транскрипції зустрічі та автоматизованих дій, щоб сприяти більш інклюзивним зустрічам. Наша технологія допомагає вам використовувати тихіші голоси та отримувати персоналізовані рекомендації щодо того, як покращити своє лідерство. Перегляньте деталі зустрічі пізніше за допомогою стенограми з можливістю пошуку та обміну. Отримайте уявлення про вартість вашої зустрічі з оцінкою понесених витрат. Використовуйте айсбрейки, таймери зустрічей і раунди, щоб оживити свої зустрічі. Почніть безкоштовно вже сьогодні! www.equaltime.io Заснована у 2021 році двома жінками-техніками, компанія Equal Time швидко розширилася до команди відданих справі та талановитих людей, які захоплюються підвищенням продуктивності та інклюзивності в цифровому робочому просторі. У Equal Time наша місія чітка – ми прагнемо революціонізувати спосіб взаємодії та співпраці команд під час віртуальних зустрічей, сприяючи розвитку культури рівності та ефективності. Забезпечуючи чітку комунікацію, ретельне ведення записів і більш справедливу участь, Equal Time дає можливість командам процвітати в сучасному цифровому робочому просторі.
X Image Generator
ximagegenerator.com
X Image Generator — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати зображення з текстових підказок за допомогою моделі Grok AI із xAI Twitter. Користувачі вводять текстові підказки, що описують потрібне зображення, а модель Grok AI генерує відповідні зображення на основі цих підказок.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — це перший і єдиний у світі цифровий помічник, створений для менеджерів з питань успіху клієнтів. Завдяки інтеграції в Zoom ми автоматично робимо нотатки, фіксуємо та призначаємо завдання, визначаємо ризики та надсилаємо відгуки про продукт. Більш того, ми допомагаємо вам писати подальші електронні листи та готуватися до завтрашніх дзвінків. CSM у всьому світі відчувають менше стресу, використовуючи UpdateAI, і вони вперше виявляють, що виграють війну з адміністративною роботою.
Sessions.us
sessions.us
Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.
tl;dv
tldv.io
Записувач нарад на основі штучного інтелекту для Zoom і Google Meet - tl;dv. Відкрийте для себе програмне забезпечення для зустрічей на базі GPT, щоб записувати відео, транскрибувати, виділяти й ділитися своїми онлайн-зустрічами. Спробуйте tldv безкоштовно!
Demodesk
demodesk.com
Demodesk є провідною платформою для віртуальних продажів. Плануйте зустрічі на автопілоті, проводите професійні відеозустрічі та навчайте команди продажів у режимі реального часу за допомогою ШІ. 100% сумісність із GDPR, безпека та підтримка корпоративного рівня. Платформа автоматизує повторювані завдання та оптимізує весь процес продажу, дозволяючи торговим представникам зосередитися на налагодженні відносин і укладанні угод. Такі функції, як автоматичне планування, створення нотаток у реальному часі та інтеграція CRM, оптимізують ефективність і продуктивність. За допомогою Demodesk спеціалісти з продажу можуть надати захоплюючі демонстрації продукту, які виходять за рамки простих слайд-шоу. Платформа пропонує революційні можливості спільного використання екрана та інтерактивні можливості для створення захоплюючого та персоналізованого досвіду для потенційних клієнтів, що сприяє підвищенню залученості та вищим коефіцієнтам конверсії. Такі функції, як відстеження або інтегровані підручники та бойові картки, дають змогу коучингувати в реальному часі під час віртуальних дзвінків. Платформа пропонує комплексні функції аналітики та звітності, які надають практичну інформацію про ефективність продажів. Озброївшись цими цінними даними, керівники продажів можуть приймати рішення на основі даних, оптимізувати процеси продажів і визначати сфери, які потрібно вдосконалити. Компанії будь-якого розміру покладаються на нас, щоб оцифрувати продажі, підвищити продуктивність і збільшити дохід. Ключові результати від наших клієнтів: +25% економія часу на ручних завданнях (Pipedrive) ↑ 2x коефіцієнт конверсії (Clark) +30% вищий дохід на продавця (Treatwell) ↑ 3x підвищення продуктивності агента (Eigensonne) Для отримання додаткової інформації відвідайте demodesk.com .
Sembly
sembly.ai
Рішення Sembly SaaS, яке дозволяє менеджерам і командам записувати, транскрибувати та генерувати інтелектуальні підсумки нарад із протоколами нарад. Працює з Zoom, Google Meet і Microsoft Teams. Sembly доступний англійською та понад 42 мовами в Інтернеті, мобільних додатках iOS і Android. Найрозумніший помічник зі штучним інтелектом, який допомагає легко переглядати та ділитися підсумками зустрічей, записами зустрічей і транскрипціями. Перетворює ваші зустрічі на текст з можливістю пошуку, виділяє ключові моменти обговорення, створює примітки та підсумки.
Laxis
laxis.com
Націлений на оптимізацію розмов із клієнтами, Laxis — це AI Meeting Assistant, створений для того, щоб допомогти командам із доходів отримувати ключову інформацію під час їхньої взаємодії та підвищувати ефективність у різних комерційних сферах. Інструмент використовує систему штучного інтелекту, щоб записувати, транскрибувати та пропонувати точну дистиляцію основних моментів, які обговорювалися під час зустрічей з клієнтами, гарантуючи, що жодна критична деталь не буде упущена. Інструмент є корисним для різних професіоналів, у тому числі відділів продажів, маркетингу, розвитку бізнесу, менеджерів проектів і дизайнерів продуктів і UX, оскільки він допомагає в різних сферах, таких як дослідження ринку, відстеження нотаток портфоліо, фіксація вимог і діяльності клієнтів тощо. Особливістю Laxis є його здатність до інтеграції з різними платформами, включаючи відеоконференції та системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), де автоматично вводяться дії та дії клієнтів. Він може автоматично генерувати підсумки зустрічей і подальші електронні листи, а також дозволяє користувачам одним клацанням миші зберігати вимоги клієнтів, дії та підсумки зустрічей у вашій CRM. Користувачі також можуть отримати релевантну інформацію з окремих зустрічей або груп зустрічей. Завдяки включенню мовних налаштувань Laxis підтримує багатомовну взаємодію, гарантуючи точну транскрипцію зустрічей у реальному часі та детальне ведення записів багатомовних взаємодій. Це також дозволяє користувачам змінювати призначення аудіовмісту, як-от подкасти, вебінари та зустрічі, одним клацанням миші.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений для того, щоб зробити процеси зустрічей більш ефективними та проникливими. Цей інструмент забезпечує автоматичний відеозапис зустрічей у поєднанні з можливостями транскрипції на основі штучного інтелекту, щоб полегшити перегляд і розуміння змісту зустрічі пізніше. Окрім цього, MeetGeek включає такі функції, як автоматичні підсумки, які допомагають користувачам ефективно отримувати основні моменти зустрічей без потреби переглядати години вмісту. Інструмент також використовує штучний інтелект для виділення та виділення ключових тем із кожної зустрічі, забезпечуючи швидкий спосіб надолужити минулі події. Функція пошуку дозволяє користувачам легко отримувати доступ до минулих зустрічей, записів, стенограм і основних моментів з одного місця. MeetGeek також наголошує на командній співпраці, дозволяючи спільні правила щодо вмісту зустрічей. Його функція «інтелектуальних розмов» забезпечує аналітику на основі штучного інтелекту для продажів і розуміння клієнтів, отриманих під час зустрічей. Крім того, MeetGeek підвищує продуктивність завдяки можливостям автоматизації, автоматично синхронізуючи запис і виділення з системами користувачів. Спеціальні параметри брендування дозволяють користувачам зробити так, щоб досвід зустрічі відповідав іміджу їх бренду. Утиліта MeetGeek охоплює низку ролей, від відділу продажів до відділу кадрів, а також підходить для різних типів професійних дзвінків, включаючи дзвінки клієнтам та співбесіди.
Vowel
vowel.com
Vowel — це інструмент для відеоконференцій і зустрічей на базі ШІ. Завдяки підведенню підсумків зустрічей на основі штучного інтелекту Vowel робить кожну зустріч більш інклюзивною та корисною, завдяки простому, безпечному та надійному досвіду. Проводьте, записуйте, транскрибуйте, кліпуйте, шукайте та діліться зустрічами — додатки не потрібні! Основні функції: - Підсумки нарад на основі штучного інтелекту доступні миттєво, коли ви покладете слухавку - Елементи дій на основі штучного інтелекту (пропонуються в режимі реального часу) - MeetingGPT, запитання та відповіді на нарадах на основі штучного інтелекту - Підсумки нарад Catch Me Up - Проводьте чудові відеозустрічі в ваш веб-переглядач - Записуйте та транскрибуйте одним клацанням миші, навіть якщо ви використовуєте безкоштовний план - Співпрацюйте над порядком денним і нотатками зустрічі в режимі реального часу (включаючи завдання) - Шукайте кожне коли-небудь сказане слово в усьому вмісті вашої зустрічі - Інтеграція Zapier - Кліп зустрічі моменти та діліться для миттєвого контексту - Зробіть зустрічі більш інклюзивними за допомогою відстеження часу розмови, емодзі, підняття рук тощо. Спробуйте Vowel безкоштовно сьогодні!
Grain
grain.com
Grain — це інструмент для запису зустрічей на базі штучного інтелекту, який дозволяє людям, орієнтованим на клієнта, легко зрозуміти та відстоювати потреби своїх клієнтів. Grain підключається до таких платформ для зустрічей, як Zoom, Google Meet або Microsoft Teams, щоб автоматизувати створення нотаток, ведення записів і отримання інформації з кожної розмови з клієнтом. На відміну від звичайних записів зустрічей, нотаток або інструментів аналізу доходів, Grain простий, доступний і доступний для будь-якої ролі. Будь-хто може легко поділитися точкою зору клієнтів власним голосом безпосередньо в таких інструментах, як Slack, Notion, HubSpot, Salesforce тощо, для створення команд, орієнтованих на клієнтів, і прийняття обґрунтованих рішень.
Fellow
fellow.app
Fellow — це єдине комплексне програмне забезпечення для розшифровки та керування нарадами зі штучним інтелектом для віддалених і гібридних команд. Проводьте менше й ефективніші зустрічі та особисті зустрічі за допомогою штучного інтелекту, функцій керування поведінкою та бездоганної інтеграції. Fellow ідеально вписується в існуючу щоденну роботу вашої команди завдяки інтеграціям, розширенням для веб-переглядача та додатку для комп’ютера, тож усе, що вам потрібно до, під час і після зустрічі, буде саме там, де вам це потрібно, коли вам це потрібно. Прогресивні компанії, такі як Shopify, Aledade, Vidyard і GoCardless, довіряють Fellow заощадити час і гроші своїх команд, змінивши спосіб зустрічі.