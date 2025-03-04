Програмне забезпечення для створення зображень AI - Найпопулярніші застосунки - Танзанія

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Генератори зображень зі штучним інтелектом – це програмні додатки або платформи, які використовують генеративний ШІ (штучний інтелект) для створення високоякісних зображень. Ці алгоритми створені для імітації людської творчості та художнього стилю, дозволяючи створювати візуально привабливі та різноманітні зображення на основі визначених користувачем вхідних даних або критеріїв. Технологія створення зображень штучного інтелекту дозволяє користувачам створювати зображення, які нагадують реальні об’єкти, сцени або художні концепції. Ці системи на основі штучного інтелекту стали цінними інструментами для художників, дизайнерів, творців контенту та інших професіоналів, яким потрібен доступ до широкого репертуару візуальних ресурсів для їхніх проектів. Однією з ключових особливостей генераторів зображень штучного інтелекту є їх здатність перетворювати текст у зображення. Користувачі можуть надавати описові текстові підказки або ключові слова, а програмне забезпечення розумно інтерпретує та перетворює їх у візуально привабливі зображення. Незалежно від того, чи йдеться про яскравий опис ландшафту, зовнішності персонажа чи конкретного об’єкта, генератор зображень ШІ використовує свої розширені алгоритми для створення зображень, які точно відповідають наданому текстовому введенню. На додаток до функції перетворення тексту в зображення, генератори зображень штучного інтелекту надають користувачам різноманітний набір параметрів налаштування. Користувачі можуть вказати різні атрибути зображення, такі як стиль, колірна схема, композиція або конкретні деталі об’єкта, щоб отримати бажаний візуальний результат. Програмне забезпечення використовує складні моделі глибокого навчання, щоб гарантувати, що згенеровані зображення мають реалістичні деталі, точне відтворення та загальну цілісну композицію. На відміну від традиційного програмного забезпечення для редагування зображень, яке в основному покладається на ручні маніпуляції або фільтри, наприклад програмне забезпечення для редагування фотографій, генератори зображень зі штучним інтелектом використовують методи машинного навчання для аналізу шаблонів, вивчення величезних наборів даних і створення зображень із вражаючим рівнем деталізації та художнього стилю. Ці генератори не обмежуються вже існуючими ресурсами зображень, але мають можливість створювати абсолютно нові візуальні ефекти на основі визначених користувачем параметрів або текстових вводів. Крім того, генератори зображень зі штучним інтелектом мають схожість із програмним забезпеченням для синтетичних медіа, оскільки вони обидва зосереджені на створенні візуального контенту. Щоб отримати право на включення до категорії генераторів зображень AI, продукт повинен: * Використовуйте вдосконалені алгоритми штучного інтелекту для створення високоякісних зображень, які імітують людську творчість і художній стиль за допомогою текстових підказок. * Забезпечте гнучкі параметри налаштування, дозволяючи користувачам керувати різними аспектами створених зображень, такими як стиль, композиція, колірна палітра або певні атрибути об’єкта. * Дозвольте користувачам взаємодіяти з процесом генерації зображень штучного інтелекту, надаючи засоби для повторення, уточнення або точного налаштування результату за допомогою механізмів зворотного зв’язку або інтерактивних інтерфейсів.
Запит на новий застосунок
Leonardo.AI
leonardo.ai
Генеруйте активи якості виробництва для своїх творчих проектів зі швидкістю та стильною відповідністю.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer-це інструмент дизайну, що працює на AI, який допомагає створювати дизайни та редагувати фотографії за лічені секунди. Розкрийте свою творчість - візуально створити, дизайн та редагувати майже все, що ви можете собі уявити за допомогою AI. Використовуйте силу генеративного AI, щоб створити привабливі зображення зі своїми словами, ремеслом дизайну наступного рівня, які випускають як персоналізовані листівки на день народження, святкові листівки та шпалери для вашого телефону, і навіть використовуйте AI для редагування фотографій, таких як експерт-стирання небажаних Об'єкти з фотографій. Створіть те, що хочете, коли і де вам це потрібно. Ключові можливості: * Зображення: Створіть будь -яке зображення, яке ви можете собі уявити. Науково-фантастичне мистецтво, сюрреалістичні сцени, смішні образи? Мріяти, опишіть його та створіть за допомогою AI. Ваша уява безмежна! * Наклейки: Створіть щось, що прилипає. Зробіть спеціальні наклейки, які допомагають вам дотримуватися додатків для обміну повідомленнями, соціальними тощо. * Відредагуйте за допомогою AI: Зробіть свої фотографії та зображення ідеальними за допомогою AI. * Генеративна стирання: Стерти небажані відволікання, щоб зробити предмети, які ви не хочете, у своєму зображенні зникають. * Видаліть фон: Скажи до побачення до поганих фонів. Легко видаліть небажані фони зображення за один крок. * Розмиття фону: принесіть те, що найважливіше у фокусі. Розмиває фон будь -якого зображення, щоб зробити ваш предмет поп -поп. * Додайте фільтри, коригуйте яскравість, змініть розмір: налаштувати, щоб відповідати своєму творчому баченню, включаючи розмір розміру, щоб перетворити свої творіння на квадратний або спеціальний розмір, який підходить саме право. * Шпалери/фони: поставте все на дисплеї. Створіть власні шпалери або фон, щоб відповідати вашому поточному настрою, зробити заяву або зберегти особливий випадок спереду та зосередитись на екрані телефону. * Вітальні листівки: виготовляйте ідеальне привітання для будь -якого випадку. Від листівки до дня народження до святкових листівок і за його межами створіть продуману вітальну листівку з персоналізованими повідомленнями та зображеннями, навіть якщо ви втрачаєте слова. * Монограми: Зробіть свій слід. Додайте трохи особистої попси до свого повсякденного життя або на особливий випадок, як весілля з спеціальними монограмами, які використовують листи та інше, щоб визначити ваш знак. * Запрошення: Створіть запрошення, які вау. Налаштуйте свої запрошення на кожен раз та будь -яку подію, як дні народження, весілля та все інше велике чи маленьке. * Соціальні повідомлення: виділяються в Інтернеті. Підніміть та розробляйте наступну соціальну публікацію з дизайнером, щоб створити ідеальне зображення та текст, щоб поділитися в Інтернеті. * Значки: висловлюйте себе візуально. Створіть піктограми, щоб легко передавати своє бачення та прикрасити свої конструкції. * Емоджи: висловлюйте себе! Майте ідеальну реакцію під рукою з спеціальними емоційними емоджами, щоб відповідати будь -якому настрою. * Сторінки книжок -розмальовки: забарвлюйте його та потрапляйте у свій потік. Створіть спеціальні сторінки розмальовки, щоб зробити розмальовку більш захоплюючим. Чудово підходить для будь -якого віку. * Зображення кадру: Перетворіть свої фотографії в індивідуальну обрамлену пам'ять, якою ви можете поділитися всюди. * Колажі: принесіть улюблені фотографії, стилі та описи разом, створіть власний колаж із улюблених спогадів. * Банери: Створіть банери для заголовків інформаційних бюлетенів, соціальних профілів тощо, щоб привернути увагу та виділитися.
Simplified
simplified.com
Спрощено - єдине додаток для створення, співпраці та масштабування маркетингу. Дизайн, запишіть маркетингову копію, створюйте відео, співпрацюйте та публікуйте в соціальних місцях - все в тому ж місці. Побудований для швидкості та простоти, спрощення допомагає понад 400 000 творців, маркетологів та підприємств для масштабування їх маркетингу, впорядкування своїх робочих процесів та виконання роботи за кілька кліків. Завдяки редактору дизайну без коду, письменником AI, приголомшливими шаблонами, декількома наборами брендів, необмеженими робочими просторами та видавництвом в додатку ви можете запустити та закінчити свій маркетинг без перемикання вкладок. Коли -небудь.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stability AI.
1min.AI
1min.ai
Підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це хороший спосіб покращити вашу роботу та життя. Однак змінювати або вивчати нові інструменти для різних варіантів використання не весело, а також дорого! 1min.AI — це комплексна програма зі штучним інтелектом, яка розблоковує всі функції штучного інтелекту. Ви платите лише за те, що використовуєте в 1min.AI, без жодних прихованих витрат чи налаштування в іншому місці. Унікальні функції 1min.AI пропонують різноманітні функції штучного інтелекту на основі різних моделей штучного інтелекту. Ви можете чітко це побачити за допомогою функції «Чат з багатьма помічниками», яка включає Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... Інші мультимедійні функції, як-от вміст, зображення, аудіо та відео, також можна використовувати з різними моделями, щоб використовувати їхні можливості та отримувати найкращі результати. Нарешті, ми пропонуємо кредитну оцінку та прозору історію використання, щоб ви точно знали, скільки коштує функція перед запуском, і могли легко відстежувати використання. Спробуйте 1min.AI безкоштовно, щоб переконатися, що він вам підходить, перш ніж приймати будь-яке рішення!
Playground AI
playground.com
Playground AI-це безкоштовний інструмент для створення зображень в Інтернеті, що працює від штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різних творчих потреб, включаючи створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентації, плакатів, відео, логотипів тощо. Він забезпечує зручний для початківців спосіб редагування зображень, як професіонал, через його функціональні можливості, що підтримуються AI. Користувачі можуть створювати унікальні твори мистецтва, фотореалістичні зображення та експериментувати з злиттям реальних та синтетичних зображень для створення приголомшливих візуальних зображень. Ця платформа також пропонує "змішане редагування зображень", динамічний спосіб поєднання різних зображень у переконливі композиції, тим самим пропонуючи величезну творчу гнучкість. Пропозиція AI Playground виходить за рамки стандартного редагування зображень, дозволяючи користувачам витягувати зображення за межі своїх оригінальних кордонів, безперешкодно інтегрують об'єкти у різноманітні сцени та реалізують свої образні поняття у візуальну реальність. Це ще більше розширює потенціал спільної роботи, надаючи функції для поєднання ідей з іншими, таким чином розширюючи сферу творчості. Незважаючи на свої потужні можливості, Playground AI підтримує прихильність до зручності, доступності та інклюзивності, що робить його ідеальним вибором як для досвідчених дизайнерів, так і для новачків, що займаються створенням зображень.
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI Poster Generator — це інноваційний GPT, який спеціалізується на створенні приголомшливих плакатів. Незалежно від того, чи хочете ви розробити дизайн плаката Disney Pixar, плаката класичного фільму чи будь-якого іншого типу дизайну плаката, цей GPT допоможе вам. Він служить універсальним інструментом для створення плакатів, використовуючи штучний інтелект для перетворення ваших ідей у візуально захоплюючий дизайн. AI Poster Generator ідеально підходить як для професіоналів, так і для любителів, пропонуючи зручний інтерфейс, який спрощує процес створення плакатів. З акцентом на естетику дизайну та увагу до деталей цей GPT гарантує, що кожен створений вами плакат буде привабливим і адаптованим до ваших конкретних потреб.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI Image Generator — це найсучасніша модель генерації тексту в зображення, розроблена Black Forest Labs. Він створює високоякісні зображення на основі текстових підказок, використовуючи передові методи штучного інтелекту для створення реалістичних і художніх зображень.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Генерація зображень штучного інтелекту для команд - Ви можете легко створити логотип штучного інтелекту, обкладинки книг штучного інтелекту, плакати штучного інтелекту тощо - Stockimg AI Stockimg AI — це інноваційний інструмент для розробки та створення контенту на основі штучного інтелекту, призначений для оптимізації процесу створення візуального та письмового контенту. Ідеально підходить для компаній, маркетологів і менеджерів соціальних мереж, Stockimg AI дозволяє користувачам створювати приголомшливі дизайни швидко та ефективно.
FluxAI.art
fluxai.art
Перетворюйте текст на зображення за допомогою Flux.1, передового генератора зображень ШІ від Black Forest Labs. Відчуйте неперевершену якість зображення та швидке виконання творчих проектів із Flux.1 [pro], Flux.1 [dev] і Flux.1 [schnell].
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI-це всеосяжний генератор відео-генератора AI, який пропонує перетворення тексту до відео, надійний редактор відео з підписами, B-Roll, переходів та музики, а також хостинг відео. За допомогою Vadoo AI Video Generator перетворіть текст підказки у відео за лічені хвилини. Використовуйте теми, додає VoiceOvers, субтитри та просто створіть короткі відеоролики AI. Vadoo - це всебічна платформа, яка пропонує дві основні послуги: * Vadoo AI: Відео платформа штучного інтелекту "все в одному", яка спрощує створення та редагування відеоролики з короткою формою. Це дозволяє користувачам перетворювати текстові підказки у залучення відео за лічені хвилини, пропонуючи такі функції, як настроювані теми, голоси, субтитри та вдосконалені інструменти редагування. Платформа підтримує багатомову підпису на понад 50 мовах, що робить його придатним для глобальної аудиторії. Крім того, Vadoo AI забезпечує безшовну інтеграцію з платформами соціальних медіа, такими як YouTube, Instagram та Tiktok, що дозволяє користувачам без зусиль експортувати та ділитися своїм вмістом. * Vadoo.tv: Професійне рішення для хостингу відео, яке пропонує складний набір інструментів відео з маркетингу, щоб допомогти підприємствам рости з відео. Він надає такі функції, як хостинг відео, настроювані відеоплеєри, цільові сторінки та маркетингові інтеграції, що дозволяє користувачам ефективно керувати та ділитися відеоконтентом. Разом ці послуги дають можливість користувачам створювати, редагувати, розміщувати та ділитися якісним відеоконтентом безперешкодно.
Idyllic
idyllic.app
Idyllic — це генеративна платформа штучного інтелекту, яка перетворює ваші текстові описи на високоякісні зображення, використовуючи вдосконалені алгоритми штучного інтелекту, щоб втілити ваші творчі бачення в життя.
Rubbrband
rubbrband.com
Rubbrband створює художника зі штучним інтелектом, який може створювати та редагувати красиві зображення для вас.
Shakker AI
shakker.ai
AI Generation Image не повинно бути незграбним, коли ви використовуєте Shakker. Незалежно від того, чи хочете ви створювати зображення, змінювати стилі, комбінувати компоненти або враховувати будь -які частини, Shakker робить його більш гладким, ніж будь -коли для вас із швидкими пропозиціями та точними конструкціями.
Sticker AI
stickerai.net
Генератор наклейок AI може швидко створити високоякісну наклейку за лічені хвилини, заощаджуючи ваш дорогоцінний час і зусилля.
PixieMint
pixiemint.com
Миттєво створюйте приголомшливі візуальні ефекти за лічені секунди. З легкістю використовуйте підібрані генеративні інструменти ШІ для маркетингу, реклами, фотографій продуктів, концептуального мистецтва тощо. Навички використання Photoshop не потрібні. PixieMint пропонує широкий вибір креативних інструментів ШІ з найкращою фотореалістичною генерацією ШІ: 1. Перетворення тексту на зображення 2. Зображення до зображення 3. Замінити об'єкт 4. Видалити об'єкт 5. Замінити фон 6. Видаліть фон 7. Введіть і замініть 8. Високоякісне зображення 9. Генеративна заливка 10. Візуалізація ескізу 11. Створювач наклейок 12. Зміна обличчя 13. Переосмисліть 14. Генерація аудіо 15. Генерація відео
Invoke
invoke.com
Invoke — це потужна, безпечна та проста в розгортанні генеративна платформа AI для професійних студій для створення візуальних медіа. Навчайте моделі на своїй інтелектуальній власності, контролюйте кожен аспект виробничого процесу та зберігайте повне право власності на свої дані назавжди.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
Генератор аніме зі штучним інтелектом — це інструмент, заснований на технології штучного інтелекту, який використовується для створення різноманітних персонажів аніме та ілюстрацій. Він використовує алгоритми глибокого навчання та методи генерації зображень для створення унікальних і реалістичних зображень персонажів аніме за допомогою навчених моделей. За допомогою AI Anime Generator користувачі можуть досліджувати нескінченні можливості для створення аніме-персонажів і створювати унікальні аніме-персонажі.
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator — це найсучасніша модель генерації тексту в зображення, розроблена Black Forest Labs. Він створює високоякісні зображення на основі текстових підказок, використовуючи передові методи штучного інтелекту для створення реалістичних і художніх зображень.
Remix
remix.ai
Remix AI — це соціальна мережа для вашої уяви. Remix — це веб-додаток і соціальна мобільна програма для iOS і Android, яка є місцем для виявлення та створення найкращого AI відео та графічного вмісту. Поділіться своїми Midjourneys, Runways і подивіться, що створюють інші. Створюйте за допомогою нашого власного механізму спільного штучного інтелекту. Беріть участь у веселих змаганнях із хештегами, темами та дослідженнями. Додаток розроблено з нуля, використовуючи ML та AI для найкращого досвіду. Створюйте зображення та відео штучного інтелекту та діліться ними з друзями або спільнотою Remix. Використовуйте безкоштовно без реклами або оновіть до Remix Pro, щоб отримати необмежений доступ і насолоджуватися неперевершеними враженнями. * Створюйте та реміксуйте за допомогою ШІ * Створюйте та спілкуйтеся з друзями * Поділіться зі світом
Arthemy
arthemy.ai
Arthemy — це сервіс для створення зображень на базі ШІ. Використовуючи прості описи разом із приблизними ескізами чи початковими зображеннями, Arthemy може створити безліч потенційних остаточних дизайнів або натхнення, щоб допомогти вам подолати творчі блоки та дослідити нові рішення як для окремих художників, так і для команд.
Instantgen AI
instantgen.ai
instantgen.ai — це платформа на основі штучного інтелекту, яка може генерувати зображення та текст за лічені секунди. Незалежно від того, чи йдеться про дописи в соціальних мережах, маркетингові кампанії, написання електронних листів чи створення візуальних матеріалів для проекту, Instantgen пропонує швидке та зручне рішення для створення високоякісних і творчих результатів, які можуть задовольнити широкий спектр потреб і цілей.
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons — це генератор значків додатків зі штучним інтелектом, який надає користувачам тисячі унікальних і ексклюзивних значків додатків для покращення візуальної привабливості їхніх додатків. Створюйте гарні безкоштовні піктограми додатків із тексту в три кліка. CandyIcons перетворює ваші ідеї в реальність за допомогою новітньої технології ШІ (DALL·E 3). Опишіть свою іконку кількома словами, виберіть кольори та стиль і дивіться, як відбувається чарівництво! CandyIcons також пропонує готові значки для користувачів, яким може бракувати натхнення. Ці готові значки охоплюють широкий спектр категорій, гарантуючи, що для кожної програми знайдеться щось підходяще.
WindyBot
windybot.com
WindyBot — це набір сервісів на основі ШІ. Наша перша служба дозволяє користувачам Slack використовувати GPT-3 у робочому просторі Slack. У вашому робочому просторі Slack WindyBot діє як розумний помічник AI, відповідаючи на запитання, вирішуючи проблеми та покращуючи вашу продуктивність.
Tolio.se
tolio.se
TOLIO — це інструмент для письма на основі штучного інтелекту, який оптимізує все написання. Відкрийте для себе майбутнє створення контенту вже сьогодні. Tolio переосмислює спосіб створення контенту. За допомогою нашої платформи на базі штучного інтелекту ви створюєте все, починаючи від захопливих маркетингових текстів і закінчуючи детальними статтями. Швидко, просто та ефективно.
Stunning
stunning.so
Stunning.so – це інноваційна платформа, призначена для спрощення процесу створення веб-сайтів і генерації контенту. Використовуючи штучний інтелект, він пропонує користувачам легкий спосіб створювати індивідуальні веб-сайти та створювати цікавий контент для соціальних мереж за допомогою простого інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу. Цей інструмент ідеально підходить для компаній, які шукають ефективні рішення для швидкого та легкого створення сильної присутності в Інтернеті. Ідеально підходить для підприємців і малого бізнесу, Stunning.so акцентує увагу на зручних технологіях для вдосконалення стратегій цифрового маркетингу.
Plask
plask.ai
Plask Motion — це інструмент захоплення руху та анімації на основі штучного інтелекту. Використовуючи технологію штучного інтелекту, він перетворює відео на приголомшливу анімацію, надаючи практичні рішення для створення 3D і робочих процесів. Інструмент спеціально створений для задоволення потреб розробки прототипу гри, що робить створення анімації простим і ефективним. Зручний для користувача Plask Motion має навчальні посібники для спільноти, які полегшують процес засвоєння та навчання, надаючи покрокові вказівки щодо найкращого використання його функцій. Крім того, він пропонує користувачам гнучкість імпорту готових анімацій у їхній бажаний інструмент. Обслуговуючи широкі творчі індустрії, включаючи ігри, кіно та віртуальну реальність, Plask Motion довів, що оптимізує захоплення руху та створює безперебійне та ефективне створення анімації. На платформі користувачам зручно знайти відповіді на поширені запитання. Завдяки зацікавленій спільноті користувачів його використовували багато творців для реалізації творчих проектів.
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder дозволяє створювати зображення так само швидко, як і пошук зображень. Для творців це робить мозковий штурм, розкадрування та ітерацію вмісту набагато швидшими, ніж будь-який інший ШІ. Для команд він дає змогу створювати UGC для ігор або програм у реальному часі, де досвід персоналізується на місці для користувача, і він стає творцем. За допомогою PicFinder уже створено понад 100 мільйонів зображень.
StockLibrary
stocklibrary.ai
Stock Library AI — це передова платформа, яка використовує штучний інтелект для створення налаштованих стокових зображень на основі ваших детальних описів. Просто введіть те, що вам потрібно, і його ШІ втілить ваше бачення в життя.
SoundMadeSeen
soundmadeseen.com
Створіть приголомшливі відео з аудіо вмістом у моменти! Перетворіть свої подкасти, музику та розповідь у захоплюючі відео за допомогою SoundMadeseen - ваш ярлик до дивовижних візуальних зображень! Легко переписати та проаналізувати свій аудіо вміст. Отримайте пропозиції щодо найкращих цитат, щоб робити відео з або поділитися як публікації соціальних медіа. Зробіть конструкції з нуля або вибирайте з різноманітних шаблонів. Додайте текст, зображення, форми, смуги прогресу, аудіовілізатори та субтитри за допомогою нашого спеціального редактора. Розкрийте свою творчість, використовуючи наш вбудований генератор зображень AI. Використовуйте один із наших випадково вибраних підказок, якщо ви шукаєте натхнення! SoundMadeseen надає всі інструменти, необхідні для створення відео з короткою формою за допомогою аудіо вмісту. Ідеально підходить для соціальних медіа!
PicStock.ai
picstock.ai
PICSTOCK-це фотографічна платформа, яка спеціалізується на зображеннях, що генеруються AI. Це забезпечує простір для творців AI, щоб поділитися своєю роботою та зв’язатися з користувачами, які потребують унікальних, якісних візуальних зображень. Його платформа розроблена як справедлива і прозора, художники заробляють 90% доходу від продажу преміум -класу. Він прагне створити різноманітну та кураторну бібліотеку зображень, і вона постійно працює над вдосконаленням своєї платформи та послуг на основі відгуків від своїх користувачів та художників. Орієнтуючись на вміст, що генерується AI, та визначивши пріоритетність справедливості та якості, він має на меті створити кращий досвід як для художників, так і для користувачів на ринку фотографій.
StockCake
stockcake.com
Stockcake-це веб-сайт, який пропонує фотографії, що генеруються AI. Усі фотографії знаходяться у відкритому доступі, тобто ви можете використовувати їх вільно для особистих чи комерційних цілей, не потребуючи прохання дозволу або надання кредиту.
Gagen
gagen.ai
Gagen — це потужний і неймовірно зручний генератор мистецтва штучного інтелекту, який включає в себе найсучасніші моделі малювання, великі мовні моделі та численні професійні робочі процеси. У Gagen вам не потрібно вивчати спеціальні підказки, розгортати та налаштовувати складні професійні робочі процеси або налагоджувати параметри. Ви можете повністю уникнути цих неприємних процесів, які витрачають час. Просто спілкуйтеся зі штучним інтелектом найкомфортнішим способом і улюбленою мовою. AI зрозуміє ваші потреби та створить приголомшливі твори мистецтва. Якщо вам потрібні налаштування, ви можете поспілкуватися зі штучним інтелектом, і штучний інтелект автоматично вибере найкращі інструменти та методи для редагування ваших зображень, доки ви не будете повністю задоволені.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
Перетворення мрій ШІ в реальність за допомогою EVE AI. Відкрийте для себе товариство, креативний пакет і NFT, які працюють на блокчейні. Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю. EVEAI вчиться на взаємодії з клієнтами, щоб постійно покращувати свою продуктивність за допомогою алгоритмів глибокого навчання.
2Moons
2moonsai.com
2Moons має інструменти штучного інтелекту для створення зображень за допомогою кількох механізмів, таких як FLUX. Перегляньте велику колекцію зі 100 тисяч підказок, щоб отримати натхнення та ідеї для свого наступного твору ШІ. 2moons — це платформа на базі штучного інтелекту, розроблена для створення та виявлення унікальних підказок зображень. Він пропонує користувачам можливість досліджувати різні мистецькі стилі, як-от вінтаж, дизайни, натхненні Pixar, поп-арт, ігрові візуальні ефекти тощо. Сайт організовує свій вміст за такими категоріями, як ілюстрації, фотографії, анотація, природа та фантазія, надаючи користувачам ряд варіантів на основі їхніх творчих потреб. 2moons регулярно висвітлює вибрані підказки, пропонуючи користувачам підібрану колекцію ілюстрацій, створених штучним інтелектом, щоб розпалити творчість. Ці підказки служать натхненням для різних проектів, дозволяючи користувачам досліджувати різні стилі та художні можливості. Крім того, інструмент забезпечує функцію пошуку, що дозволяє користувачам легко знаходити ідеї зображень, адаптовані до їхніх конкретних потреб, що робить його універсальним ресурсом для тих, хто хоче створити або покращити візуальний вміст. 2moons обслуговує цифрових художників, дизайнерів, фотографів і всіх, хто цікавиться мистецтвом, створеним штучним інтелектом, дозволяючи їм створювати зображення професійної якості з мінімальними зусиллями. Завдяки легкому доступу до різноманітних стилів і натхнення, це творчий простір, де користувачі можуть експериментувати та швидко втілювати свої художні бачення. Платформа зручна для користувачів і пропонує як безкоштовні, так і преміальні варіанти доступу.
PicTrix.ai
pictrix.ai
Pictrix.ai пропонує: 100+ заздалегідь визначених стилів, складіть власний стиль, кольорові SVG, типографію, багато розмірів / співвідношень сторін, необмежена кількість завантажень, 10 безкоштовних поколінь зображень на день, направляйте AI з власним зображенням тощо!
PolyBuzz
polybuzz.ai
Polybuzz (раніше Poly.AI)-це інноваційна платформа чатів, розроблена для сприяння більш глибоким та стриманим розмовам, використовуючи штучний інтелект наступного покоління. Він пропонує користувачам можливість займатися безкоштовними та динамічними чатами з понад 10 мільйонами унікальних персонажів, покращуючи досвід рольової гри та випадкові розмови.
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX — це всебічний безкоштовний набір інструментів штучного інтелекту, призначений для оптимізації вашого творчого процесу. Якщо ви хочете поміняти обличчя, перетворити текст на зображення чи відредагувати фотографії, ви можете знайти все, що вам потрібно, в одному місці.
Runware
runware.ai
Надшвидкісні генеративні носії з найменшою вартістю. Працює на спеціалізованому апаратному забезпеченні, живиться зеленою енергією. Без зусиль розгортайте вміст штучного інтелекту – не потрібні експерти з інфраструктури чи машинного навчання. Завдяки поєднанню фірмового апаратного забезпечення з прискореним програмним забезпеченням і оркестровкою Runware неймовірно швидко створює зображення за неймовірно низькою ціною. Жодного погіршення якості зображення, лише покращена стабільна дифузія через добре розроблений API, який підтримує всю екосистему SD, включаючи такі технології, як ControlNet, LoRA, IP-адаптери, InstantID тощо. Отримайте повну гнучкість у виборі моделей із понад 180 тис. SD-моделей з відкритим кодом, а також можливість використовувати будь-яку з ваших власних моделей, навчених у приватному порядку, або налаштовувати. Runware підтримується деякими провідними світовими інвесторами, зокрема: a16z Speedrun, Lunar Ventures, Zero Prime, Begin Capital тощо.
Mixart.ai
mixart.ai
З нашим безкоштовним генератором зображень штучного інтелекту створення та редагування зображень ніколи не було таким простим. Використовуйте потенціал штучного інтелекту, щоб легко створювати та налаштовувати візуальні ефекти відповідно до свого бачення. Почніть творити сьогодні!
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI – ваш улюблений високоякісний генератор штучного інтелекту. Одним клацанням миші перетворите свої ідеї на вражаючі візуальні шедеври. Незалежно від того, створюєте ви приголомшливі візуальні ефекти для соціальних мереж, занурюєтеся у світ NFT або скорочуєте витрати на дизайн, DrawThis.ai зробить це легко. Створюйте захоплюючі парейдолії (приховані) зображення, які залучають аудиторію та покращують вашу присутність в Інтернеті — і все це без обмежень. Відчуйте чисту творчу силу у вас під рукою!
IconPea
iconpea.com
IconPea.com — це безкоштовний онлайн-інструмент штучного інтелекту, призначений для створення безкоштовних піктограм. Він використовує передову технологію штучного інтелекту для створення унікальних і високоякісних значків для різних цілей, зокрема веб-дизайну, розробки значків додатків і графічних проектів.
Aux Machina
auxmachina.com
Спробуйте Aux Machina, щоб створити найпростіший фотогенератор штучного інтелекту у всесвіті. Ніяких підказок не потрібно. Безкоштовно протягом обмеженого часу.
Picsman
picsman.ai
Легко покращуйте та створюйте фотографії продуктів за допомогою наших інструментів редагування AI. Видалення фону, генератор зображень штучного інтелекту, видалення об’єктів, покращення фотографій і пакетне редагування. Професійний інструмент для редагування фотографій, який автоматично видаляє фон і допомагає стерти об’єкти з ваших зображень одним дотиком, а також має потужні функції штучного інтелекту. За допомогою цієї програми перетворите свої зображення на зображення професійної якості, які дозволять вам продавати більше продуктів.
BeautyPlus
beautyplus.com
Фоторедактор BeautyPlus AI призначений для легкого редагування фотографій. Це програма для редагування зображень на базі штучного інтелекту, яка використовує вдосконалені алгоритми штучного інтелекту для автоматичного покращення та редагування зображень для кращої якості.
PicLumen
piclumen.com
Генерація зображень штучного інтелекту за допомогою методів перетворення тексту в зображення та зображення в зображення. Необмежена кількість безкоштовних творів у різних стилях без водяних знаків.
Imagine Anything
imagineanything.ai
Створюйте безкоштовні зображення ШІ за допомогою Imagine Anything. Легко створюйте фотографії, кліпарти, графіку тощо за допомогою нашого AI Generator. Imagine Anything наразі є генератором зображень штучного інтелекту, але він працює над створенням універсальної платформи для творчих людей, які зможуть втілювати свої бачення в життя. Його мета — запропонувати повний набір інструментів штучного інтелекту для створення різних типів контенту, включаючи зображення, відео, сценарії, книги, озвучення, субтитри та музику.
illostrationAI
illostration.com
IllostrationAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати ілюстрації, згенеровані ШІ, за лічені секунди. За допомогою IllostrationAI ви можете вибрати свій стиль із бібліотеки різних стилів, описати об’єкт, який хочете проілюструвати, і покращити свої результати за допомогою масштабування AI. Ви також можете видалити фон і додати власний фон.
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba знаходиться в авангарді генеративної технології штучного інтелекту, спрямованої на трансформацію того, як створюється та споживається цифровий контент. Платформа Qolaba надає інноваційні інструменти, які дають змогу творцям цифрового контенту, фрілансерам, художникам, фотографам, студентам, маркетинговим агентствам і компаніям у всьому світі. Завдяки набору розширених функцій, включаючи генерацію тексту в зображення, можливості перетворення тексту в мовлення та складні мовні моделі, такі як Claude Opus, Gemini Pro та Mistral Large, Qolaba дозволяє користувачам втілювати свої творчі бачення в життя ефективніше та з приголомшлива якість. Прагнення Qolaba до якості, доступності та зручного дизайну полегшує творцям із будь-яким професійним становищем досягнення визнання в галузі та вдосконалення творчих процесів.
Geleza
geleza.app
Єдина платформа AI, яка вам коли-небудь знадобиться! Втомилися від великої кількості платформ ШІ? Ми теж! Знайдіть усі інструменти в одному місці. Революціонізуйте свою роботу за допомогою ШІ. Приєднуйтесь до нас і почніть інновації вже сьогодні.
iSenseHUB
isensehub.ai
Зустрічайте iSenseHUB: найкращу платформу на базі штучного інтелекту, розроблену для революції у способах створення, проектування та оптимізації. Оснащений понад 65 передовими інструментами штучного інтелекту, наша місія полягає в тому, щоб дати можливість окремим особам і компаніям оптимізувати свої процеси та створювати високоякісний контент із блискавичною швидкістю. Подумайте про iSenseHUB як про свого персонального помічника зі штучним інтелектом, який готовий вирішувати широкий спектр завдань. Від генерації коду, розробки статей, оптимізованих для SEO, дизайну графіки до керування публікаціями в соціальних мережах – у нас є все. Наші інструменти створені для спрощення складних завдань, дозволяючи вам зосередитися на найважливішому: розвитку вашого бізнесу та розпаленні творчих здібностей. iSenseHUB — це не просто інструмент; це комплексний набір рішень на основі ШІ. Це ніби у вас під рукою ціла команда експертів, але без високої ціни. Незалежно від того, чи є ви стартапом, який прагне масштабуватися, великою корпорацією, яка прагне до ефективності, чи окремою особою, яка прагне максимізувати продуктивність, iSenseHUB — це універсальний магазин для всього, що стосується ШІ. Відчуйте силу ШІ з iSenseHUB. Приєднуйтесь до нас сьогодні та змініть свій спосіб роботи назавжди. Пориньте в майбутнє створення, дизайну та оптимізації контенту з iSenseHUB — де ШІ зустрічається з ефективністю.
Artimator
artimator.io
Безкоштовний генератор штучного інтелекту Наш БЕЗКОШТОВНИЙ генератор штучного інтелекту базується на Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion XL (SDXL) і штучному інтелекті Artimator і допоможе вам легко створювати дивовижні та найкрасивіші мистецтва з текстового опису чи зображення за допомогою ШІ! Ви можете створити необмежену кількість унікальних мистецтв на основі свого текстового опису. Якщо вам не подобається отримане мистецтво штучного інтелекту, ви можете створити його знову з тим самим текстовим описом, щоб отримати інший результат або додати додаткові пояснення до підказки. За допомогою фотогенератора Artimator AI ви можете стилізувати своє селфі в різних стилях і дізнатися, як ваші улюблені мультяшні герої виглядатимуть у реальному житті. Також наш AI-генератор зображень дозволяє легко видаляти непотрібні об’єкти з вашої фотографії, наприклад незнайомців. Генератор штучного інтелекту заощадить ваш час від пошуку безкоштовних зображень і заощадить гроші від купівлі зображень. Коли ви створюєте мистецтво ШІ за допомогою нашого безкоштовного генератора зображень ШІ, ви автоматично отримуєте всі права на своє мистецтво ШІ.
AKOOL
akool.com
Akool - це проривна генеративна платформа AI для персоналізованого візуального маркетингу та реклами. Платформа дозволяє легко створити студію якісні онлайн-тренінгові відео з використанням аватарів, що генеруються AI, що призводить до значної економії витрат та розширення творчих можливостей. За допомогою Akool творці маркетингу та інноватори можуть створити власний, залучаючи досвід, який тягне людей всередину бренду таким чином, що перетворює їх на лояльних клієнтів. Akool дозволяє підприємствам, за масштабами, генерувати комерційні якісні гіпер персоналізовані відео та зображення на бренду та на кожного клієнта через веб -сайт та API, з варіантами безпеки корпоративних класів.
Try it on AI
tryitonai.com
Спробуйте це на місії штучного інтелекту побудувати майбутнє персональних зображень. У грудні 2022 року ми запустили першу у світі фотостудію зі штучним інтелектом, названу WSJ лідером у сфері візуальних рішень штучного інтелекту. Оптимізуючи час і витрати без шкоди для візуальної досконалості, а також пропонуючи приголомшливу бібліотеку портретних стилів, наше рішення студії штучного інтелекту зайняло перше місце. світ штормом. У Try it on AI ми віримо, що кожен заслуговує на візуальне представлення, яке багато говорить про його довіру та досвід. Наші рішення призначені як для студентів, так і для професіоналів, які хочуть покращити свої профілі LinkedIn, маркетингові матеріали, бренд роботодавця, соціальні профілі та веб-сайти за допомогою приголомшливих візуальних зображень, які справляють незабутнє враження як на клієнтів, так і на клієнтів. Оскільки 300 000 осіб і понад 1000 компаній уже використовують Try it on AI для своїх візуальних потреб, ви теж можете приєднатися до революції вже сьогодні.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos — це інструмент на основі штучного інтелекту, створений для створення високоякісних зображень для використання в профілях додатків для знайомств. Користувачеві потрібно завантажити 10-15 зображень себе, на яких чітко видно обличчя. Потім модель AI використовує ці зображення для створення більш якісних зображень, які потім можна використовувати в профілі знайомств користувача. Весь процес простий і включає три етапи: завантаження зображень, їх обрізання та потроєння збігів користувача. Інструмент безкоштовний для використання, але користувачі можуть перейти на преміум-план, щоб видалити водяні знаки із зображень. Real Fake Photos пропонує зручність і доступність, а також доведено ефективність у покращенні збігів профілів знайомств. Якщо користувачі не задоволені результатами, вони можуть звернутися до служби підтримки, щоб вирішити проблему.
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI — це винятковий веб-додаток на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам розкрити свій творчий потенціал і втілити в життя свої художні ідеї. Завдяки зручному інтерфейсу він дозволяє користувачам, незалежно від їхнього рівня досвіду, створювати приголомшливі та унікальні твори мистецтва, використовуючи власні концепції, ескізи та фотографії. Завдяки перетворенню думок на захоплюючі візуальні ефекти, співпраці зі штучним інтелектом за допомогою особистих ескізів і малюнків і створенню дивовижних варіацій власних зображень ArtBlast AI справді пропонує безмежний потенціал для творчості. Крім того, користувачі можуть ще більше персоналізувати свої творіння, додаючи описовий текст, що робить його неперевершеним інструментом для роботи з технологією ШІ. Відчуйте магію створення мистецтва штучного інтелекту за допомогою ArtBlast AI. Перетворіть зображення на мистецтво мрії за допомогою ArtBlast AI - генератора зображень на основі штучного інтелекту. Дайте волю творчості за допомогою персоналізованих варіацій.
Aihairstyles
aihairstyles.com
Спробуйте різні зачіски за допомогою штучного інтелекту - зачесане назад, помподур тощо. Чоловічий і жіночий стилі
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — медіа-технологічний стартап, який розробляє інструмент штучного інтелекту, який дозволить незалежним кінематографістам створювати відеофільми на рівні блокбастерів за незначну частину бюджету.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai — це генератор зображень штучного інтелекту, який створює приголомшливі реалістичні зображення з простих текстових і графічних підказок. Незалежно від того, чи потрібні вам зображення для маркетингових матеріалів, натхнення для дизайну чи фотографії електронної комерції, Artsmart.ai допоможе вам. Просто виберіть стиль, який відповідає стилю, який ви прагнете, наприклад фотореалістичний або імпресіоністський, і введіть підказку для опису зображення, яке ви хочете створити. За допомогою Artsmart.ai ви можете легко покращити свою маркетингову гру та вразити аудиторію візуально захоплюючим вмістом.
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