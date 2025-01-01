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Програмне забезпечення для створення коду ШІ
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Програмне забезпечення для створення коду ШІ - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для створення коду AI використовує можливості штучного інтелекту (AI) і машинного навчання (ML), щоб автоматично генерувати один або кілька рядків коду на основі введення природною мовою. Ці інструменти використовують величезні набори даних для створення ефективного функціонального коду, який відповідає найкращим практикам кодування. Користувачі описують бажану функціональність природною мовою, спонукаючи генератори коду ШІ створити або запропонувати код, який відповідає конкретним завданням. Розробники використовують програмне забезпечення для створення коду штучного інтелекту, щоб оптимізувати повторювані завдання кодування, заощаджуючи час і зусилля. Завдяки плавній інтеграції завершення коду штучним інтелектом у свій робочий процес розробники покращують послідовність коду та підвищують продуктивність. Незважаючи на те, що ця галузь є відносно новою, доступний різноманітний діапазон генераторів коду AI, які пропонують різні функції та варіанти інтеграції. Деякі генератори коду AI доступні через інтерфейси онлайн-чату, тоді як інші легко інтегруються в існуючі інтегровані середовища розробки як комплексні помічники коду AI. Для включення в категорію AI Code Generation продукт має відповідати таким критеріям: * Використовуйте ШІ для автоматичного створення коду * Підтримка кількох мов програмування * Створення коду на основі введених користувачами природних мов * Дозволяє користувачам налаштовувати код, згенерований ШІ Підсумовуючи, програмне забезпечення для створення коду штучного інтелекту дає змогу розробникам кодувати ефективніше, підвищуючи продуктивність і формуючи майбутнє розробки програмного забезпечення.

Запит на новий застосунок


ChatGPT

ChatGPT

chatgpt.com

ChatGPT — безкоштовний AI-додаток для бесід, автоматизації завдань, аналізу даних та обробки зображень, що підтримує голосове введення і має функцію пам'яті.

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

Google Gemini - це додаток для взаємодії з AI, який допомагає в створенні текстів, генерації зображень і пошуку інформації в режимі реального часу.

Claude

Claude

claude.ai

Claude – це AI асистент, що допомагає в розмовах, генерує текст, аналізує документи та підтримує різні мови для користувачів і підприємств.

Blackbox

Blackbox

blackbox.ai

Blackbox - AI-інструмент для програмістів, що прискорює налагодження, автоматизує завдання та покращує прийняття рішень, підвищуючи продуктивність.

Replit

Replit

replit.com

Replit - це онлайн IDE, що дозволяє користувачам писати код, створювати додатки та сайти, співпрацювати в реальному часі та ділитися проектами.

Build AI

Build AI

buildai.space

Додаток Build AI дозволяє користувачам створювати веб-додатки з функціями штучного інтелекту без технічних навичок.

Krater AI

Krater AI

krater.ai

Krater AI - універсальна платформа для створення контенту та автоматизації процесів за допомогою технології штучного інтелекту.

Autocode

Autocode

autocode.com

Autocode — це платформа для створення ботів, автоматизації завдань, управління сповіщеннями, виконання SQL запитів та роботи з API за допомогою JavaScript.

AI Code Mentor

AI Code Mentor

code-mentor.ai

AI Code Mentor - це застосунок на базі штучного інтелекту, який допомагає розробникам зрозуміти код і логіку програмування через пояснення.

AIWRITER

AIWRITER

aiwriter.fi

AIWriter — це платформа SaaS, що використовує штучний інтелект GPT-4 від OpenAI для генерації текстового контенту та зображень у 33 мовах.

Tabnine

Tabnine

tabnine.com

Tabnine - це AI помічник для кодування, що пропонує інтелектуальні пропозиції коду та фрагменти для оптимізації процесу розробки.

Codeium

Codeium

codeium.com

Codeium - це AI-інструмент для розробників, що допомагає в кодуванні, пропонуючи автозавершення коду, пошук та чат. Підтримує понад 70 мов програмування.

DeftGPT

DeftGPT

deftgpt.com

DeftGPT - це додаток для оптимізації написання контенту, управління командами та спілкування з документами у різних форматах.

WPCode

WPCode

wpcode.com

WPCode дозволяє автоматизувати додавання кодових фрагментів на сайти WordPress, підтримуючи різні мови програмування та умови вставки.

CodePal

CodePal

codepal.ai

CodePal - платформа для розробників, що надає інструменти для генерації, аналізу та оптимізації коду в різних мовах програмування.

Sourcegraph

Sourcegraph

sourcegraph.com

Sourcegraph - це платформа для аналізу коду, яка допомагає розробникам шукати, розуміти та покращувати програмний код у великих кодових базах.

CodeMate AI

CodeMate AI

codemate.ai

CodeMate AI - інструмент для розробників, що допомагає писати, налагоджувати та оптимізувати код швидше і без помилок, з інтеграцією в популярні середовища розробки.

AskCodi

AskCodi

askcodi.com

AskCodi — це AI помічник для кодування, який допомагає розробникам генерувати, пояснювати та документувати код, інтегруючись з популярними IDE.

Refraction

Refraction

refraction.dev

Refraction — це інструмент для розробників, що генерує код, документацію, юніт-тести та проводить рефакторинг коду на основі штучного інтелекту.

Tune AI

Tune AI

tunehq.ai

Tune AI підтримує впровадження генеративного штучного інтелекту в підприємствах через чат-додаток, інструменти для розробників та відкритий движок запитів.

CodeSquire.ai

CodeSquire.ai

codesquire.ai

Codesquire.ai - це AI помічник для програмістів, який генерує код, пояснює його, автоматизує завдання та допомагає в аналізі даних.

AI2sql

AI2sql

ai2sql.io

AI2sql допомагає створювати SQL запити простими англійськими реченнями, спрощуючи аналіз даних для користувачів без глибоких знань SQL.

mutable.ai

mutable.ai

mutable.ai

mutable.ai — це інструмент штучного інтелекту для генерації кодів високої якості, оптимізації процесу розробки та автоматичного створення тестів.

Pareto

Pareto

pareto.io

Pareto - це платформа штучного інтелекту, що допомагає маркетологам автоматизувати процеси та зберігати час для важливих завдань.

Refact.ai

Refact.ai

refact.ai

Refact.ai - це відкритий AI асистент для кодування, який оптимізує код, покращує продуктивність розробників і спрощує процес рефакторингу коду.

Bito

Bito

bito.ai

Bito - це AI-інструмент для розробників, що пропонує автоматизовані огляди коду, завершення коду та аналіз для підвищення ефективності програмування.

Programming Helper

Programming Helper

programming-helper.com

Додаток Helper Programming допомагає розробникам підвищити продуктивність, надаючи інструменти для автоматизації кодування, рефакторингу, усунення помилок та інтеграцію з IDE.

iSenseHUB

iSenseHUB

isensehub.ai

iSenseHUB - платформа з більш ніж 65 інструментами AI для створення контенту, дизайну та оптимізації бізнес-процесів з єдиного інтерфейсу.

Moderne

Moderne

moderne.io

Moderne – платформа для спільної роботи розробників, що автоматизує рефакторинг, аналіз коду та міграцію джерельного коду з високою швидкістю.

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