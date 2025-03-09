Програмне забезпечення для створення коду ШІ - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для створення коду AI використовує можливості штучного інтелекту (AI) і машинного навчання (ML), щоб автоматично генерувати один або кілька рядків коду на основі введення природною мовою. Ці інструменти використовують величезні набори даних для створення ефективного функціонального коду, який відповідає найкращим практикам кодування. Користувачі описують бажану функціональність природною мовою, спонукаючи генератори коду ШІ створити або запропонувати код, який відповідає конкретним завданням. Розробники використовують програмне забезпечення для створення коду штучного інтелекту, щоб оптимізувати повторювані завдання кодування, заощаджуючи час і зусилля. Завдяки плавній інтеграції завершення коду штучним інтелектом у свій робочий процес розробники покращують послідовність коду та підвищують продуктивність. Незважаючи на те, що ця галузь є відносно новою, доступний різноманітний діапазон генераторів коду AI, які пропонують різні функції та варіанти інтеграції. Деякі генератори коду AI доступні через інтерфейси онлайн-чату, тоді як інші легко інтегруються в існуючі інтегровані середовища розробки як комплексні помічники коду AI. Для включення в категорію AI Code Generation продукт має відповідати таким критеріям: * Використовуйте ШІ для автоматичного створення коду * Підтримка кількох мов програмування * Створення коду на основі введених користувачами природних мов * Дозволяє користувачам налаштовувати код, згенерований ШІ Підсумовуючи, програмне забезпечення для створення коду штучного інтелекту дає змогу розробникам кодувати ефективніше, підвищуючи продуктивність і формуючи майбутнє розробки програмного забезпечення.
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iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB - платформа з більш ніж 65 інструментами AI для створення контенту, дизайну та оптимізації бізнес-процесів з єдиного інтерфейсу.
WPCode
wpcode.com
WPCode дозволяє автоматизувати додавання кодових фрагментів на сайти WordPress, підтримуючи різні мови програмування та умови вставки.
Refact.ai
refact.ai
Refact.ai - це відкритий AI асистент для кодування, який оптимізує код, покращує продуктивність розробників і спрощує процес рефакторингу коду.
Programming Helper
programming-helper.com
Додаток Helper Programming допомагає розробникам підвищити продуктивність, надаючи інструменти для автоматизації кодування, рефакторингу, усунення помилок та інтеграцію з IDE.
Moderne
moderne.io
Moderne — це платформа для співпраці розробників для автоматизованого рефакторингу та аналізу коду, яка швидко й точно переносить, підтримує та захищає вихідний код у масовому масштабі. Виправлення коду, оновлення та міграції, які можуть зайняти багато місяців ручної роботи, можна виконати за лічені хвилини. Наша унікальна IP-адреса дає вам змогу точно трансформувати кілька сховищ одночасно та безпечно використовувати штучний інтелект (ШІ) для покращення коду.
CodePal
codepal.ai
CodePal - платформа для розробників, що надає інструменти для генерації, аналізу та оптимізації коду в різних мовах програмування.
mutable.ai
mutable.ai
mutable.ai — це інструмент штучного інтелекту, який спрямований на прискорення розробки програмного забезпечення, надаючи можливості генерації коду продуктивної якості. Він пропонує такі функції, як AI Autocomplete, що дозволяє користувачам ефективно створювати прототипи коду, мінімізуючи час, витрачений на шаблонний код і пошук рішень у Stack Overflow. Одним клацанням миші інструмент дає змогу перетворювати прототипи на код продуктивної якості, що дозволяє легко рефакторингувати, документувати та додавати типи. Однією з визначних особливостей mutable.ai є його оперативна розробка, яка дозволяє користувачам напряму вказувати штучному інтелекту змінити свій код. Ця функція дає змогу розробникам ефективно взаємодіяти з інструментом і швидко вносити необхідні зміни до своєї кодової бази. Крім того, інструмент пропонує можливості генерації тестів, автоматично генеруючи модульні тести за допомогою штучного інтелекту та методів метапрограмування, заощаджуючи час і зусилля розробників на написання тестів вручну. mutable.ai сумісний із такими популярними середовищами розробки, як VS Code, JetBrains і GitHub, що робить його доступний широкому колу розробників. Інструмент надає документацію для цих середовищ, гарантуючи, що користувачі мають необхідні ресурси для ефективного використання його можливостей. Загалом mutable.ai пропонує комплексне рішення для розробників програмного забезпечення, що дозволяє їм оптимізувати свій робочий процес, покращити якість коду та заощадити час, використовуючи передові технології ШІ.
CodeSquire.ai
codesquire.ai
Codesquire.ai - це AI помічник для програмістів, який генерує код, пояснює його, автоматизує завдання та допомагає в аналізі даних.
Codeium
codeium.com
Codeium - це AI-інструмент для розробників, що допомагає в кодуванні, пропонуючи автозавершення коду, пошук та чат. Підтримує понад 70 мов програмування.
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate AI - інструмент для розробників, що допомагає писати, налагоджувати та оптимізувати код швидше і без помилок, з інтеграцією в популярні середовища розробки.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine - це AI помічник для кодування, що пропонує інтелектуальні пропозиції коду та фрагменти для оптимізації процесу розробки.
Bito
bito.ai
Bito - це AI-інструмент для розробників, що пропонує автоматизовані огляди коду, завершення коду та аналіз для підвищення ефективності програмування.
Pareto
pareto.io
Pareto — це платформа штучного інтелекту рідного покоління. Ми з гордістю обслуговуємо понад 500 000 користувачів у понад 107 країнах світу, включаючи понад 400 платоспроможних середніх і великих підприємств. Наш інноваційний прорив стався з появою Тесс, першого у світі помічника з маркетингу штучного інтелекту (AI). Тесс відіграла важливу роль у прискоренні людських досягнень завдяки вмілому інтегруванню даних і систем за допомогою наскрізної автоматизації. Завдяки Pareto маркетологи повертають свій дорогоцінний час, дозволяючи їм зосередитися на більш стратегічних та ефективних заходах. Ми забезпечуємо кращі результати з меншим залученням до повторюваних завдань.
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування командою: DeftGPT спрощує керування та виставлення рахунків, дозволяючи запрошувати необмежену кількість учасників до облікового запису вашої організації. Це економить ваші гроші, підвищуючи загальну продуктивність. Крім того, за допомогою нашого плану ви можете об’єднати свої платежі в одному обліковому записі для додаткової зручності. * Спілкуйтеся в чаті з будь-яким PDF-файлом або документом: від юридичних угод до фінансових звітів, DeftGPT вдихає життя у ваші документи. Ви можете ставити запитання, отримувати підсумки, знаходити інформацію та багато іншого. Крім того, він сумісний з різними форматами, включаючи PDF, txt, docx, doc і навіть eml! * Отримуйте результати, схожі на ChatGPT, поруч із Пошуком Google: ідеальний інструмент для отримання точних і надійних результатів пошуку разом із Google. Попрощайтеся з нерелевантними даними та отримуйте точні відповіді за допомогою нашої інтелектуальної інтеграції. Оптимізуйте пошук за допомогою DeftGPT! * Створюйте вміст у Chrome у будь-який час: створюйте винятковий вміст із легкістю за допомогою Chrome, натискаючи налаштований ярлик. Цей швидкий і легкий спосіб дає змогу створювати характерний та привабливий вміст або змінювати наявний текст для таких завдань, як перегляд біографій у соціальних мережах або скорочення статей. Крім того, ви можете налаштувати ярлик відповідно до ваших уподобань. * Використовуйте DeftGPT де завгодно: DeftGPT — це ваш улюблений інструмент для бездоганної інтеграції на різноманітних платформах. Використовуйте його в популярних програмах, таких як Документи Google, клієнти електронної пошти та соціальні мережі. Крім того, завдяки своїй універсальності DeftGPT без зусиль працює з такими платформами, як Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook тощо.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого налаштування та розгортання LLM ChainFury: наш відкритий механізм підказок, доступний на GitHub
Autocode
autocode.com
Сповіщення про нових користувачів. Сповіщення про покупки. Планові роботи. Боти спільноти. SQL запити. Внутрішня оснастка. Створюйте все, що завгодно, за допомогою JavaScript і API.
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox - AI-інструмент для програмістів, що прискорює налагодження, автоматизує завдання та покращує прийняття рішень, підвищуючи продуктивність.
AskCodi
askcodi.com
AskCodi — це AI помічник для кодування, який допомагає розробникам генерувати, пояснювати та документувати код, інтегруючись з популярними IDE.
Claude
claude.ai
Claude – це AI асистент, що допомагає в розмовах, генерує текст, аналізує документи та підтримує різні мови для користувачів і підприємств.
Krater AI
krater.ai
Krater AI - універсальна платформа для створення контенту та автоматизації процесів за допомогою технології штучного інтелекту.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter — це платформа SaaS (програмне забезпечення як послуга), яка використовує складну технологію штучного інтелекту OpenAI GPT4 для створення різноманітного текстового вмісту, наприклад статей, блогів, реклами, медіа тощо 33 мовами. Користувачі також можуть генерувати зображення AI, просто описуючи зображення за допомогою рішення OpenAI DALL-E AI Solution. Користувачі можуть ввести підказку або тему в AIWriter, а платформа згенерує повний фрагмент тексту на основі цього введення за допомогою технології GPT4.
Refraction
refraction.dev
Refraction — це інструмент для створення коду на основі штучного інтелекту для розробників, який рефакторює код, генерує документацію, створює модульні тести тощо. Просто вставте блок коду, виберіть свою мову чи фреймворк, а потім натисніть «Створити», щоб побачити магію
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor — це програма для пояснення коду на основі штучного інтелекту (AI), розроблена, щоб допомогти розробникам усіх рівнів, але особливо початківцям, зрозуміти, як код працює на різних мовах програмування. Цей інструмент інтуїтивно зрозумілий, вам просто потрібно ввести код, який вас цікавить, і вибрати, як ви хочете, щоб він був пояснений. Використовуючи AI Code Mentor, ви глибше зрозумієте логіку програмування та станете кращим розробником.
Build AI
buildai.space
Додаток Build AI дозволяє користувачам створювати веб-додатки з функціями штучного інтелекту без технічних навичок.
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini - це додаток для взаємодії з AI, який допомагає в створенні текстів, генерації зображень і пошуку інформації в режимі реального часу.
AI2sql
ai2sql.io
AI2sql допомагає створювати SQL запити простими англійськими реченнями, спрощуючи аналіз даних для користувачів без глибоких знань SQL.
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — безкоштовний AI-додаток для бесід, автоматизації завдань, аналізу даних та обробки зображень, що підтримує голосове введення і має функцію пам'яті.
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph - це платформа для аналізу коду, яка допомагає розробникам шукати, розуміти та покращувати програмний код у великих кодових базах.
Replit
replit.com
Replit - це онлайн IDE, що дозволяє користувачам писати код, створювати додатки та сайти, співпрацювати в реальному часі та ділитися проектами.
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