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Програмне забезпечення для створення коду ШІ - Найпопулярніші застосунки - Сербія
Програмне забезпечення для створення коду AI використовує можливості штучного інтелекту (AI) і машинного навчання (ML), щоб автоматично генерувати один або кілька рядків коду на основі введення природною мовою. Ці інструменти використовують величезні набори даних для створення ефективного функціонального коду, який відповідає найкращим практикам кодування. Користувачі описують бажану функціональність природною мовою, спонукаючи генератори коду ШІ створити або запропонувати код, який відповідає конкретним завданням. Розробники використовують програмне забезпечення для створення коду штучного інтелекту, щоб оптимізувати повторювані завдання кодування, заощаджуючи час і зусилля. Завдяки плавній інтеграції завершення коду штучним інтелектом у свій робочий процес розробники покращують послідовність коду та підвищують продуктивність. Незважаючи на те, що ця галузь є відносно новою, доступний різноманітний діапазон генераторів коду AI, які пропонують різні функції та варіанти інтеграції. Деякі генератори коду AI доступні через інтерфейси онлайн-чату, тоді як інші легко інтегруються в існуючі інтегровані середовища розробки як комплексні помічники коду AI. Для включення в категорію AI Code Generation продукт має відповідати таким критеріям: * Використовуйте ШІ для автоматичного створення коду * Підтримка кількох мов програмування * Створення коду на основі введених користувачами природних мов * Дозволяє користувачам налаштовувати код, згенерований ШІ Підсумовуючи, програмне забезпечення для створення коду штучного інтелекту дає змогу розробникам кодувати ефективніше, підвищуючи продуктивність і формуючи майбутнє розробки програмного забезпечення.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — це безкоштовна система ШІ. Використовуйте його для захоплюючих розмов, отримання інформації, автоматизації завдань і спостерігайте за майбутнім штучного інтелекту – все в одному місці.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini надає вам прямий доступ до найкращої сімейства моделей ШІ Google, щоб ви могли: - Отримайте допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Узагальнюйте та швидко знаходьте інформацію з Gmail або Google Drive - Створення зображень на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії та камеру, щоб отримувати допомогу новими способами Раніше відомий як Бард.
Claude
claude.ai
Claude від Anthropic — це помічник зі штучним інтелектом наступного покоління, розроблений Anthropic і навчений бути безпечним, точним і безпечним, щоб допомогти вам виконувати вашу роботу якнайкраще.
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писати код і створювати програми та веб-сайти за допомогою браузера. Крім того, Repl.it дозволяє користувачам ділитися проектами різними способами. Також влаштовують «джеми», змагання з програмування на певну тему. Призи конкурсу часто відрізняються від тимчасового оновлення облікового запису, грошей, криптовалюти або подарункової картки. Repl на Repl.it — це інтерактивне середовище програмування. Ви можете створити робочий простір на більшості популярних мов програмування, де вам буде надано контейнер на віртуальній машині, де ваш код може працювати. У будь-якій відповіді є дві основні частини - редактор і консоль. Редактор використовує Monaco, ту саму технологію, яка підтримує Visual Studio Code. На мобільному телефоні редактор Ace. Repl.it має преміальний рівень під назвою Hacker plan. Він надає більше місця для зберігання, приватний код і необмежену кількість співавторів у проекті, а освітній план Github включає 3 місяці безкоштовного використання плану Hacker. На repl.it є понад 60 різних мов програмування, включаючи Python, Ruby, HTML і Java. Компанія отримала фінансування від Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta та інших. «У компанії понад 500 000 активних розробників щотижня та понад 3 мільйони користувачів. На сайті Repl.it також є форум Talk. Цей форум використовується багатьма розробниками в усьому світі, щоб поділитися своїми творіннями. Форум підтримується в чистоті модераторами Repl Talk.
Pareto
pareto.io
Pareto — це платформа штучного інтелекту рідного покоління. Ми з гордістю обслуговуємо понад 500 000 користувачів у понад 107 країнах світу, включаючи понад 400 платоспроможних середніх і великих підприємств. Наш інноваційний прорив стався з появою Тесс, першого у світі помічника з маркетингу штучного інтелекту (AI). Тесс відіграла важливу роль у прискоренні людських досягнень завдяки вмілому інтегруванню даних і систем за допомогою наскрізної автоматизації. Завдяки Pareto маркетологи повертають свій дорогоцінний час, дозволяючи їм зосередитися на більш стратегічних та ефективних заходах. Ми забезпечуємо кращі результати з меншим залученням до повторюваних завдань.
WPCode
wpcode.com
Автоматизуйте свій сайт і програми WordPress. Створюйте розширену автоматизацію за лічені хвилини, яка підключається до ваших улюблених плагінів, інших сайтів WordPress і програм, що не належать до WordPress. Це і легко, і потужно!
Bito
bito.ai
Bito створює доступні та точні інструменти ШІ, яким довіряють розробники з усього світу. Розроблений, щоб допомогти розробникам програмного забезпечення надсилати швидший і кращий код, Bito пропонує низку інструментів, зокрема: агентів перевірки коду AI, чат AI у вашій IDE або CLI, завершення коду AI та штучний інтелект, який розуміє ваш код. Останній агент Bito, AI Code Review Agent, забезпечує високоякісну перевірку коду AI, що скорочує час розробки людей у запитах на отримання на 50%.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine — це помічник кодування штучного інтелекту, який прискорює та спрощує розробку програмного забезпечення, зберігаючи ваш код конфіденційним, безпечним і сумісним. Підвищте швидкість розробки, якість коду та задоволення розробників шляхом автоматизації робочого процесу кодування — і швидше виходьте на ринок — за допомогою Tabnine AI.
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate, найшвидший спосіб написання коду без помилок. CodeMate — це інструмент на базі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти розробникам кодувати в 10 разів швидше шляхом автоматичного виправлення помилок, не виходячи з середовища. Це як пара програмістів, які завжди готові допомогти вам налагодити й оптимізувати код. Ключові характеристики * CodeMateGPT: ця функція автоматизує такі завдання, як налагодження коду, виправлення помилок, перегляд і оптимізація. Це дає вам найкращу версію написаного коду за лічені секунди. * Миттєве налагодження: CodeMate може проаналізувати ваш код на кількох тестових прикладах на основі вашого підходу та створити детальні виправлення разом із описом помилки. * Звіт CodeMate: отримуйте детальний звіт про продуктивність і якість вашого коду разом із оцінкою програмування, що допоможе вам покращити свої навички програмування, щоб писати код галузевого рівня. * Чат CodeMate: ставте будь-які запитання та отримуйте відповіді, адаптовані відповідно до вашої власної кодової бази. Ця функція чату на основі штучного інтелекту знаходиться прямо у вашому редакторі та має наскрізне шифрування. * Детальна перевірка коду: перевірте свій код відповідно до найкращих практик, яких слід дотримуватися при розробці програмного забезпечення за допомогою ШІ, ніби досвідчений розробник сидить поруч з вами.
Codeium
codeium.com
Codeium — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для полегшення процедур кодування за допомогою ефективних функцій, таких як завершення коду штучним інтелектом, пошук і чат, орієнтований на розробників і професіоналів із програмування. Він підтримує широкий спектр понад 70 мов і інтегрований для роботи з широко використовуваними IDE, забезпечуючи бездоганний інтерфейс для користувачів. Інструмент потенційно трансформує досвід розробників, оскільки він створений для прискорення процесів кодування та підвищення рівня продуктивності. Можливості генерації коду Codeium можуть допомогти користувачам заощадити час на кодування, таким чином дозволяючи швидше доставляти продукти. Codeium доступний у вільному доступі та має необмежену функцію автозаповнення, зберігаючи всеосяжну та зростаючу підтримку мови. Крім того, він має спеціально навчену власну модель та інфраструктуру, яка забезпечує функції автозаповнення та пошуку, а також функцію чату для додаткової підтримки. Його пропозиції варіюються від індивідуального використання до корпоративного рівня, з різноманітними функціями, як-от швидке автозаповнення коду, помічник чату AI у редакторі, необмежене використання, підтримка через різні платформи, розширена персоналізація вашої кодової бази та підтримка GPT-4 серед інших, залежно на обраному пакеті. Він розширює свої можливості завершення коду та пошуку в різних сховищах кодування.
CodeSquire.ai
codesquire.ai
Помічник із написання коду штучного інтелекту для науковців, інженерів і аналітиків. Отримуйте доповнення коду та пропозиції під час введення. * Пише код, адаптований до вашого стилю коду та випадків використання * Пише складні функції, вказуючи кілька кроків * Пояснює код *Перекладає мову в запити SQL * Пише функції за допомогою відомих бібліотек * Перетворює ваші коментарі на код
mutable.ai
mutable.ai
mutable.ai — це інструмент штучного інтелекту, який спрямований на прискорення розробки програмного забезпечення, надаючи можливості генерації коду продуктивної якості. Він пропонує такі функції, як AI Autocomplete, що дозволяє користувачам ефективно створювати прототипи коду, мінімізуючи час, витрачений на шаблонний код і пошук рішень у Stack Overflow. Одним клацанням миші інструмент дає змогу перетворювати прототипи на код продуктивної якості, що дозволяє легко рефакторингувати, документувати та додавати типи. Однією з визначних особливостей mutable.ai є його оперативна розробка, яка дозволяє користувачам напряму вказувати штучному інтелекту змінити свій код. Ця функція дає змогу розробникам ефективно взаємодіяти з інструментом і швидко вносити необхідні зміни до своєї кодової бази. Крім того, інструмент пропонує можливості генерації тестів, автоматично генеруючи модульні тести за допомогою штучного інтелекту та методів метапрограмування, заощаджуючи час і зусилля розробників на написання тестів вручну. mutable.ai сумісний із такими популярними середовищами розробки, як VS Code, JetBrains і GitHub, що робить його доступний широкому колу розробників. Інструмент надає документацію для цих середовищ, гарантуючи, що користувачі мають необхідні ресурси для ефективного використання його можливостей. Загалом mutable.ai пропонує комплексне рішення для розробників програмного забезпечення, що дозволяє їм оптимізувати свій робочий процес, покращити якість коду та заощадити час, використовуючи передові технології ШІ.
CodePal
codepal.ai
CodePal — найкращий компаньйон у кодуванні. Це комплексна платформа, яка пропонує ряд помічників у кодуванні та інструментів для допомоги розробникам. Він чудово підходить для студентів, початківців, досвідчених розробників і компаній, які хочуть покращити свій процес розробки. Генератори коду штучного інтелекту можуть виконувати різноманітні завдання, такі як програмування, застосовувати перетворення та маніпуляції з кодом, а також багато інших завдань. Генератори коду зі штучним інтелектом дуже корисні для навчання, оскільки вони можуть добре зрозуміти, як завдання має бути написано в коді.
Moderne
moderne.io
Moderne — це платформа для співпраці розробників для автоматизованого рефакторингу та аналізу коду, яка швидко й точно переносить, підтримує та захищає вихідний код у масовому масштабі. Виправлення коду, оновлення та міграції, які можуть зайняти багато місяців ручної роботи, можна виконати за лічені хвилини. Наша унікальна IP-адреса дає вам змогу точно трансформувати кілька сховищ одночасно та безпечно використовувати штучний інтелект (ШІ) для покращення коду.
Programming Helper
programming-helper.com
Більше, ніж просто генератор коду. Інструмент, який допоможе вам вирішити широкий спектр завдань. Все в одному місці.
Refact.ai
refact.ai
Refact — це помічник кодування штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом із надзвичайно швидким завершенням коду, потужними інструментами вдосконалення коду та чатом. Тонко налаштований AI Coding Assistant, який підвищує продуктивність команди розробників на 45%.
Autocode
autocode.com
Сповіщення про нових користувачів. Сповіщення про покупки. Планові роботи. Боти спільноти. SQL запити. Внутрішня оснастка. Створюйте все, що завгодно, за допомогою JavaScript і API.
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування командою: DeftGPT спрощує керування та виставлення рахунків, дозволяючи запрошувати необмежену кількість учасників до облікового запису вашої організації. Це економить ваші гроші, підвищуючи загальну продуктивність. Крім того, за допомогою нашого плану ви можете об’єднати свої платежі в одному обліковому записі для додаткової зручності. * Спілкуйтеся в чаті з будь-яким PDF-файлом або документом: від юридичних угод до фінансових звітів, DeftGPT вдихає життя у ваші документи. Ви можете ставити запитання, отримувати підсумки, знаходити інформацію та багато іншого. Крім того, він сумісний з різними форматами, включаючи PDF, txt, docx, doc і навіть eml! * Отримуйте результати, схожі на ChatGPT, поруч із Пошуком Google: ідеальний інструмент для отримання точних і надійних результатів пошуку разом із Google. Попрощайтеся з нерелевантними даними та отримуйте точні відповіді за допомогою нашої інтелектуальної інтеграції. Оптимізуйте пошук за допомогою DeftGPT! * Створюйте вміст у Chrome у будь-який час: створюйте винятковий вміст із легкістю за допомогою Chrome, натискаючи налаштований ярлик. Цей швидкий і легкий спосіб дає змогу створювати характерний та привабливий вміст або змінювати наявний текст для таких завдань, як перегляд біографій у соціальних мережах або скорочення статей. Крім того, ви можете налаштувати ярлик відповідно до ваших уподобань. * Використовуйте DeftGPT де завгодно: DeftGPT — це ваш улюблений інструмент для бездоганної інтеграції на різноманітних платформах. Використовуйте його в популярних програмах, таких як Документи Google, клієнти електронної пошти та соціальні мережі. Крім того, завдяки своїй універсальності DeftGPT без зусиль працює з такими платформами, як Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook тощо.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого налаштування та розгортання LLM ChainFury: наш відкритий механізм підказок, доступний на GitHub
iSenseHUB
isensehub.ai
Зустрічайте iSenseHUB: найкращу платформу на базі штучного інтелекту, розроблену для революції у способах створення, проектування та оптимізації. Оснащений понад 65 передовими інструментами штучного інтелекту, наша місія полягає в тому, щоб дати можливість окремим особам і компаніям оптимізувати свої процеси та створювати високоякісний контент із блискавичною швидкістю. Подумайте про iSenseHUB як про свого персонального помічника зі штучним інтелектом, який готовий вирішувати широкий спектр завдань. Від генерації коду, розробки статей, оптимізованих для SEO, дизайну графіки до керування публікаціями в соціальних мережах – у нас є все. Наші інструменти створені для спрощення складних завдань, дозволяючи вам зосередитися на найважливішому: розвитку вашого бізнесу та розпаленні творчих здібностей. iSenseHUB — це не просто інструмент; це комплексний набір рішень на основі ШІ. Це ніби у вас під рукою ціла команда експертів, але без високої ціни. Незалежно від того, чи є ви стартапом, який прагне масштабуватися, великою корпорацією, яка прагне до ефективності, чи окремою особою, яка прагне максимізувати продуктивність, iSenseHUB — це універсальний магазин для всього, що стосується ШІ. Відчуйте силу ШІ з iSenseHUB. Приєднуйтесь до нас сьогодні та змініть свій спосіб роботи назавжди. Пориньте в майбутнє створення, дизайну та оптимізації контенту з iSenseHUB — де ШІ зустрічається з ефективністю.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — це LLM для кодування, розроблений, щоб змінити спосіб створення програмного забезпечення. Створюючи BLACKBOX.AI, наша мета полягає в тому, щоб: Прискорення темпів інновацій у компаніях, дозволяючи інженерам у 10 разів швидше створювати та випускати продукти Прискорити зростання кількості інженерів програмного забезпечення в усьому світі та збільшити кількість інженерів у 10 разів із ~100 млн. до 1 млрд.
AskCodi
askcodi.com
AskCodi — це помічник кодування штучного інтелекту, який служить парним програмістом для розробників. Він пропонує різноманітні функції та програми для підвищення продуктивності та ефективності завдань кодування. Завдяки AskCodi програмісти можуть скористатися такими функціями на базі штучного інтелекту, як Codi Chat, безперебійним інтерфейсом чату для створення кодових розмов, і Codi Workbooks, блокнотами в стилі Jupyter, які відкривають безмежні можливості для розробників. Інструмент також забезпечує створення коду, автозаповнення та переклад між мовами програмування, що робить його універсальним і зручним для розробників. AskCodi наголошує на інтуїтивно зрозумілому користувальницькому досвіді, розробленому розробниками для розробників, щоб легко орієнтуватися та зосереджуватися під час завдань кодування. Він також надає пріоритет конфіденційності та безпеці, включаючи першокласні інструменти для захисту коду. Завдяки зростанню під керівництвом користувачів, AskCodi прагне постійно вдосконалюватися та розвиватися на основі відгуків і потреб користувачів. Інструмент забезпечує ефективність на основі штучного інтелекту, яка підвищує продуктивність за рахунок скорочення повторюваних процесів і звільнення часу для важливих дій. Він спрямований на розкриття майбутнього кодування та інновацій, надаючи платформу для підвищення продуктивності та оптимізації робочих процесів розробників. Унікальний підхід AskCodi до кодування в стилі робочого зошита розроблено для швидкого та ефективного навчання. Він пропонує знайомий інтерфейс, крок за кроком і можливість генерувати, пояснювати, документувати та тестувати код. Крім того, Codi Apps, набір додатків, призначений для покращення досвіду кодування, покращення робочого процесу та підвищення ефективності. AskCodi доступний як веб-додаток і як розширення/плагіни для популярних IDE, таких як Visual Studio Code, Sublime Text і IDE JetBrains. Він пропонує гнучкі та прозорі варіанти ціноутворення, що дозволяє користувачам вибирати потрібні функції за ціною, яка відповідає їхнім потребам.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai — це ваша універсальна платформа для додатків зі штучним інтелектом. Krater.ai дозволяє легко створювати вміст і копіювати його за лічені секунди, використовуючи потужність ШІ. Виведіть свої підприємства на новий рівень із Krater AI. Наша універсальна програма SuperApp розкриває потужність технології штучного інтелекту, уможливлюючи все: від створення вмісту до можливостей перетворення тексту в мовлення. З Krater ви отримаєте доступ до безмежних можливостей і справжніх інновацій. Відчуйте неперевершену функціональність і простоту використання – зареєструйтеся зараз і отримайте перевагу ШІ.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter — це платформа SaaS (програмне забезпечення як послуга), яка використовує складну технологію штучного інтелекту OpenAI GPT4 для створення різноманітного текстового вмісту, наприклад статей, блогів, реклами, медіа тощо 33 мовами. Користувачі також можуть генерувати зображення AI, просто описуючи зображення за допомогою рішення OpenAI DALL-E AI Solution. Користувачі можуть ввести підказку або тему в AIWriter, а платформа згенерує повний фрагмент тексту на основі цього введення за допомогою технології GPT4.
Refraction
refraction.dev
Refraction — це інструмент для створення коду на основі штучного інтелекту для розробників, який рефакторює код, генерує документацію, створює модульні тести тощо. Просто вставте блок коду, виберіть свою мову чи фреймворк, а потім натисніть «Створити», щоб побачити магію
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor — це програма для пояснення коду на основі штучного інтелекту (AI), розроблена, щоб допомогти розробникам усіх рівнів, але особливо початківцям, зрозуміти, як код працює на різних мовах програмування. Цей інструмент інтуїтивно зрозумілий, вам просто потрібно ввести код, який вас цікавить, і вибрати, як ви хочете, щоб він був пояснений. Використовуючи AI Code Mentor, ви глибше зрозумієте логіку програмування та станете кращим розробником.
Build AI
buildai.space
Створюйте власні веб-програми на основі штучного інтелекту, адаптовані до вашого бізнесу. Технічні навички не потрібні. Створюйте інтерфейси ШІ за лічені хвилини. Просто опишіть свою програму, а все інше зробить наша платформа. Кодування не потрібно!
AI2sql
ai2sql.io
З AI2sql будь-хто – від інженерів до зовсім початківців – може створювати ефективні та точні запити SQL. Попрощайтеся з синтаксичними помилками та довгими годинами кодування.
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph — це провідна платформа аналізу коду, яка революційно змінює те, як розробники розуміють, виправляють і автоматизують свій код. У Sourcegraph ми використовуємо потужність штучного інтелекту разом із Коді, нашим помічником із кодування ШІ, щоб допомогти розробникам краще зрозуміти свій код. Наша технологія полегшує навігацію великими кодовими базами, знаходить відповідні фрагменти коду та отримує історичний контекст. Крім того, наші інструменти пошуку та аналізу коду допомагають швидко виправляти помилки, виконувати рефакторинг коду та підвищувати продуктивність – і все це в одному простому інтерфейсі. Понад один мільйон інженерів використовують Sourcegraph для покращення безпеки коду, ефективної роботи розробників, сприяння повторному використанню коду, вирішення інцидентів і підвищення працездатності коду. Інтелектуальний код є критично важливою можливістю, яка підвищує швидкість проектування підприємства, якість і стабільність програмного забезпечення, а також працездатність команди. Такі провідні компанії, як Databricks, Plaid, Uber, Lyft, Reddit, GE та Dropbox, покладаються на Sourcegraph для створення продуктів, на які ми всі покладаємося. Sourcegraph — це повністю віддалена компанія, яку підтримують Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Craft Ventures, Redpoint Ventures і Goldcrest Capital.