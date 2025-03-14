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Програмне забезпечення для перевірки віку використовується для підтвердження віку особи, як правило, у двох сценаріях: онлайн для трансакцій електронної комерції або особисто в кіоску точки продажу (POS) роздрібного магазину. Ці рішення необхідні для перевірки віку клієнтів, які купують товари чи послуги з віковими обмеженнями, зокрема енергетичні напої, алкоголь, тютюнові вироби, вироби з марихуани, зброю, вміст для дорослих, азартні ігри та інші регульовані товари.
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GeoComply
geocomply.com
GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis - платформа для юридичних досліджень, що інтегрує AI для аналізу документів та управління юридичними задачами.
Yoti
yoti.com
Yoti — це цифрова платформа для зберігання особистих даних та перевірки віку і ідентичності з використанням біометрії та технології перевірки документів.
Onfido
onfido.com
Onfido - це платформа для автоматизованої перевірки ідентичності, що використовує AI для підтвердження особистості та запобігання шахрайству.
Persona
withpersona.com
Persona - платформа для автоматизації перевірки ідентичності, що дозволяє організаціям збирати, перевіряти та керувати інформацією про користувачів.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube - платформа для автоматизації підтвердження особистості, дотримання AML та KYC, що використовує біометричні дані для перевірки клієнтів.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub - платформа для перевірки ідентичності, дотримання AML/KYC, моніторингу транзакцій та запобігання шахрайству для різних галузей.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.cloud - платформа для розпізнавання облич з функціями виявлення, ідентифікації, верифікації облич, розпізнавання емоцій та аналізу даних про обличчя.
Veriff
veriff.com
Veriff - це програма для автоматизованої перевірки ідентичності користувачів за допомогою AI, що забезпечує безпеку та відповідність вимогам.
Ondato
ondato.com
Ondato - платформа для автоматизації перевірки ідентичності та відповідності KYC/AML, що використовує AI для швидкої обробки клієнтських запитів.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck - це додаток для перевірки ідентичності, що забезпечує рішення для верифікації особистості, документів та віку в різних форматах.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® – платформа для перевірки ідентичності користувачів бізнесом, що забезпечує автентифікацію та запобігання шахрайству.
Socure
socure.com
Socure - платформа для перевірки цифрової ідентичності та запобігання шахрайству з автоматизованою оцінкою ризиків і верифікацією документів.
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