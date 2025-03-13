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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для перевірки віку - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для перевірки віку використовується для підтвердження віку особи, як правило, у двох сценаріях: онлайн для трансакцій електронної комерції або особисто в кіоску точки продажу (POS) роздрібного магазину. Ці рішення необхідні для перевірки віку клієнтів, які купують товари чи послуги з віковими обмеженнями, зокрема енергетичні напої, алкоголь, тютюнові вироби, вироби з марихуани, зброю, вміст для дорослих, азартні ігри та інші регульовані товари.