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Програмне забезпечення для перевірки віку використовується для підтвердження віку особи, як правило, у двох сценаріях: онлайн для трансакцій електронної комерції або особисто в кіоску точки продажу (POS) роздрібного магазину. Ці рішення необхідні для перевірки віку клієнтів, які купують товари чи послуги з віковими обмеженнями, зокрема енергетичні напої, алкоголь, тютюнові вироби, вироби з марихуани, зброю, вміст для дорослих, азартні ігри та інші регульовані товари.
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Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck - це додаток для перевірки ідентичності, що забезпечує рішення для верифікації особистості, документів та віку в різних форматах.
Veriff
veriff.com
Veriff - це програма для автоматизованої перевірки ідентичності користувачів за допомогою AI, що забезпечує безпеку та відповідність вимогам.
Ondato
ondato.com
Ondato - платформа для автоматизації перевірки ідентичності та відповідності KYC/AML, що використовує AI для швидкої обробки клієнтських запитів.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube - платформа для автоматизації підтвердження особистості, дотримання AML та KYC, що використовує біометричні дані для перевірки клієнтів.
Socure
socure.com
Запатентована платформа машинного навчання Socure забезпечує підвищений стандарт бездоганної відповідності вимогам CIP/KYC, виявлення шахрайства, перевірки документів, що посвідчують особу, і підтвердження прав власності на банківський рахунок за допомогою спеціально створеного набору комплексних рішень, що забезпечує надійну, провідну в галузі точність щоб розблокувати довіру до ідентифікаційної інформації для цифрової взаємодії та залучення під час адаптації та протягом усього шляху клієнта.
Onfido
onfido.com
Onfido - це платформа для автоматизованої перевірки ідентичності, що використовує AI для підтвердження особистості та запобігання шахрайству.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis - платформа для юридичних досліджень, що інтегрує AI для аналізу документів та управління юридичними задачами.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.cloud - платформа для розпізнавання облич з функціями виявлення, ідентифікації, верифікації облич, розпізнавання емоцій та аналізу даних про обличчя.
Persona
withpersona.com
Persona - платформа для автоматизації перевірки ідентичності, що дозволяє організаціям збирати, перевіряти та керувати інформацією про користувачів.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub - платформа для перевірки ідентичності, дотримання AML/KYC, моніторингу транзакцій та запобігання шахрайству для різних галузей.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Звіти про репутацію споживачів Token of Trust® — це найпростіший спосіб для споживачів підтвердити свою особу компаніям та іншим. Компанії можуть використовувати платформу ідентифікації Token of Trust для перевірки споживачів під час реєстрації облікового запису, під час оформлення замовлення або в будь-який момент за запитом. Чи потрібно вашій компанії підтверджувати вік клієнтів? Розташування? Ідентичність? Не хвилюйтеся — це наша спеціалізація. За допомогою настроюваних робочих процесів Token of Trust компанії можуть визначати ідентифікаційні характеристики споживача, які важливо фіксувати та перевіряти, а потім установлювати правила для автоматичного виконання процесу затвердження.
Yoti
yoti.com
Yoti — це цифрова платформа для зберігання особистих даних та перевірки віку і ідентичності з використанням біометрії та технології перевірки документів.
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