Звіти про репутацію споживачів Token of Trust® — це найпростіший спосіб для споживачів підтвердити свою особу компаніям та іншим. Компанії можуть використовувати платформу ідентифікації Token of Trust для перевірки споживачів під час реєстрації облікового запису, під час оформлення замовлення або в будь-який момент за запитом. Чи потрібно вашій компанії підтверджувати вік клієнтів? Розташування? Ідентичність? Не хвилюйтеся — це наша спеціалізація. За допомогою настроюваних робочих процесів Token of Trust компанії можуть визначати ідентифікаційні характеристики споживача, які важливо фіксувати та перевіряти, а потім установлювати правила для автоматичного виконання процесу затвердження.