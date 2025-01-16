Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для афілійованого маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Португалія
Програми афілійованого маркетингу пропонують дуже ефективний підхід до підвищення продажів і просування продуктів і послуг. Це дає можливість афілійованим особам отримати значний дохід, особливо якщо вони мають значну мережу чи аудиторію. Творці контенту, такі як блогери, впливові особи та інтернет-персони, часто використовують афілійований маркетинг як одну зі своїх стратегій монетизації. З точки зору рекламодавця, афілійовані маркетингові програми служать додатковим каналом для збільшення продажів і підвищення видимості бренду. Співпрацюючи з афілійованими компаніями, рекламодавці можуть залучити свою аудиторію та використати свій вплив для збільшення продажів і підвищення впізнаваності бренду. Загалом програми афілійованого маркетингу створюють взаємовигідні стосунки, де можуть процвітати як афілійовані особи, так і рекламодавці. Партнери мають потенціал для отримання значного доходу, тоді як рекламодавці можуть розширити своє охоплення та досягти своїх маркетингових цілей завдяки такому спільному підходу.
Запит на новий застосунок
ClickBank
clickbank.com
ClickBank є провідним світовим роздрібним продавцем із власним ринком. Ми дозволяємо продавцям і підприємцям збільшувати свої продажі за допомогою нашої глобальної партнерської мережі.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з уст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клієнтами, афілійованими особами, впливовими особами та партнерами. Споживчі бренди та B2B-компанії по всьому світу швидко впроваджують, масштабують та оптимізують свої програми реферального маркетингу, партнерські та афілійовані програми та кампанії для впливових людей за допомогою новаторського програмного забезпечення Ambassador.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — це наскрізна платформа для керування корпоративними творцями для маркетингових команд, які прагнуть об’єднати під одним дахом амбасадорів, впливових осіб і афілійованих осіб. Бренди, орієнтовані на споживача, як-от Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff & Live Nation, усі використовують SocialLadder для просування своїх клієнтів і перетворюють їх на драйвери зростання, активізуючи свою спільноту для створення вмісту та збільшення конверсій. Технологія SocialLadder дозволяє оптимізувати комунікацію, призначати цифрові та реальні завдання, відстежувати залучення та винагороджувати успішних амбасадорів за допомогу в просуванні вашого бренду. Ваші амбасадори налаштовані на успіх, дозволяючи вам зосередитися на загальній стратегії розвитку, а не витрачати час на щоденне керування справами. SocialLadder має інструменти, необхідні вашому бренду для: ВІДКРИТТЯ: Використовуйте машинне навчання для пошуку клієнтів у вашій CRM, які ідеально підходять для того, щоб стати амбасадорами ОТСЛЕЖИВАТЬ: націлюйте та призначайте завдання амбасадорам (цифрове, фізичне та відстеження конверсій) ВИМІРЮЙТЕ: ROI та одиниця економіка діяльності посла ІНТЕГРАЦІЯ: корпоративний API для складних розгортань СТРЕМЛАЙН: призначення завдань, спілкування та адаптація посла ЗАЛУЧЕННЯ: 100% мобільність для посла, щоб підтримувати вашу спільноту залученою та підзвітною ВИНАГОРОДА: інвентаризація та керування платежами, вбудовані в платформу МАСШТАБ: автоматично навчається від успішних амбасадори, щоб допомогти знайти більше. Зверніться до SocialLadder, щоб отримати живу демонстрацію.
Impact
impact.com
Impact.com, провідна глобальна платформа управління партнерством, змінює спосіб, у який підприємства виявляють і керують усіма типами партнерств, включаючи афілійованих осіб, впливових осіб, видавців комерційного контенту, B2B тощо, з моменту свого заснування в 2008 році. Їхня потужна, цілеспрямована Вбудована платформа допомагає компаніям — брендам, видавцям і агентствам — будувати автентичні, міцні та корисні відносини як з видавцями, так і зі споживачами. Забезпечуючи видимість усієї подорожі споживача, вони можуть з легкістю та прозорістю агрегувати, оркеструвати та оптимізувати загальну цінність усього поєднання партнерських відносин, стимулюючи зростання та створюючи нову цінність для споживачів. Щоб дізнатися більше про те, як технологічна платформа та партнерський ринок Impact.com сприяють збільшенню доходів глобальних корпоративних брендів, таких як Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's і 1-800-Flowers, відвідайте www.impact. ком.
Buzzbassador
buzzbassador.com
Розвивайте свій бізнес на автопілоті разом із творцями Buzzbassador допомагає вам об’єднатися та залучити впливових осіб і творців для створення автентичного маркетингу з уст в уста, який на 82% краще перетворює
Circlewise
circlewise.io
Partnership Hub від Circlewise — це повний набір інструментів для створення та керування вашими внутрішніми партнерськими програмами для всіх країн, пристроїв і галузей, включаючи електронну комерцію, фінансові технології, подорожі та послуги. Наш флагманський продукт надає нашим рекламодавцям наступні можливості: • Налаштуйте свій повністю фірмовий і налаштований інтерфейс, аналітику, керування пропозиціями та сторінки реєстрації партнерів. • Відстежуйте, контролюйте та оптимізуйте ефективність партнерів у їхніх внутрішніх партнерських програмах. • Отримайте переваги від Circlewise Marketplace і широкого спектру послуг із підбору та управління партнерами, включаючи дослідження та перевірку партнерів, монетизацію та оплату. • Додаткові послуги медіабаю, контент-маркетингу та programmatic кампаній. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.circlewise.io
Affiliatics
affiliatics.com
Програмне забезпечення для афілійованого маркетингу та відстеження афілійованих компаній для онлайн- та офлайн-бізнесу. Запустіть свою партнерську програму та збільште продажі. Спробуйте 30-денну безкоштовну пробну версію.
Social Snowball
socialsnowball.io
Прості партнерські програми для ваших клієнтів і творців Стимулюйте, автоматизуйте та аналізуйте маркетинг із вуст в уста серед ваших клієнтів, творців і спільноти.
MGID
mgid.com
Наше бачення полягає в тому, щоб розвивати новий рівень цифрових медіа, дозволяючи споживачам взаємодіяти з вмістом і спонсорованою рекламою однаково позитивно.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — це перша й найкраща пропозиція, яка ДОПОМАГАЄ БРЕНДАМ краще монетизувати своїх творців за допомогою вітрин Influencer Storefronts на УМОВАХ БРЕНДУ. LoudCrowd пропонує найкращі бренди в електронній комерції (Gymshark, boohoo тощо), рішення для авторської комерції, щоб фактично конкурувати з вибуховими сторонніми гравцями, такими як TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts тощо. Клієнти LoudCrowd не тільки повертають життєво важливий дохід від сторонніх гравців, але й бачать різко збільшені коефіцієнти конверсії між творцями та партнерами (CVR) і середню вартість замовлень (AOV), а також значно нижчі витрати на залучення клієнтів (CPA). LoudCrowd’s Influencer Storefronts працює, дозволяючи бренду надати будь-якому автору персоналізовану сторінку з білою міткою. Творці можуть створювати набори продуктів своїми руками, інтегрувати вміст із Instagram і TikTok і отримувати комісійні від продажів, які вони стимулюють. Персоналізовані цільові сторінки створюються автоматично, без будь-яких ресурсів розробки бренду. LoudCrowd's Influencer Storefronts представляє майбутнє для афілійованого маркетингу творців, яке працює на користь бренду.
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack — це комплексне рішення для афілійованого маркетингу, призначене для оптимізації діяльності афілійованих видавців. Завдяки wecantrack афілійовані видавці можуть без особливих зусиль консолідувати дані про продажі та конверсії з понад 350 афілійованих мереж в унікальну зручну платформу. Ця централізована платформа спрощує процес моніторингу та аналізу продуктивності партнерської мережі. Крім того, wecantrack пропонує повну інтеграцію з різними маркетинговими інструментами, включаючи Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Microsoft Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, Taboola, Outbrain тощо. Ця інтеграція дає змогу користувачам пов’язувати дані своїх афілійованих маркетингів із цими популярними маркетинговими платформами, забезпечуючи цілісне уявлення про їхні онлайн-кампанії. Набір функцій wecantrack є надійним і включає основні функції, такі як збір даних і звітування, спеціальні звіти та звіти електронною поштою, розширені звіти API та підтримка веб-хуків. Крім того, платформа пропонує інтеграцію з інструментами аналізу даних, такими як Looker (Data) Studio та BigQuery, що дозволяє користувачам глибше заглиблюватись у свої дані для отримання корисної інформації. Таким чином, wecantrack надає афілійованим видавцям потужне рішення для ефективного керування даними афілійованої мережі. Консолідуючи дані з різноманітних афілійованих мереж і інтегруючись із відомими маркетинговими інструментами, wecantrack спрощує процес афілійованого маркетингу, дозволяючи видавцям приймати обґрунтовані рішення та ефективно оптимізувати свої кампанії.
Refersion
refersion.com
Refersion, провідна платформа афілійованого маркетингу, працює з тисячами брендів електронної комерції, як-от Barstool Sports, Magic Spoon, Blenders Eyewear і Pura Vida Bracelets, щоб охопити нову аудиторію, збільшити кількість конверсій і збільшити дохід. Refersion керує, відстежує та допомагає розвивати програми амбасадорів, впливових осіб і афілійованих маркетингових програм за допомогою відстеження першої сторони, необмежених пропозицій і спеціальних комісійних структур, прямих партнерських платежів і податків. Refersion створює партнерські стосунки з брендами, які сприяють зростанню електронної комерції завдяки нашій провідній у галузі технології атрибуції та інтелектуальній статистиці даних. Ми інтегруємося з усіма основними торговельними платформами, такими як Shopify, Salesforce Commerce Cloud, Magento, WooCommerce і BigCommerce, а також з вашим повним стеком маркетингу електронної комерції. Розпочніть нашу 14-денну безкоштовну пробну версію зараз!
RedTrack
redtrack.io
RedTrack — це вдосконалена платформа аналітики та автоматизації для світу без файлів cookie. За допомогою RedTrack ви можете отримувати точні дані про конверсії в реальному часі з ваших маркетингових каналів. Як маркетолог або керівник, ви можете отримати неупереджену інформацію про ефективність, запобігти марнотратству реклами та збільшити дохід компанії. RedTrack створює рішення для афілійованих маркетологів, компаній електронної комерції, а також маркетингових агентств.
HOQU
hoqu.com
HOQU — це ефективна маркетингова платформа SaaS для створення мереж і керування, відстеження та оптимізації онлайн-рекламних кампаній. Користувачі HOQU отримують повний доступ до всіх основних функцій, що стосуються тарифного плану. Цінова політика заснована на конверсіях, а не на кліках - це дозволяє підприємствам економити до 90% своїх витрат.
Performcb
performcb.com
Perform[cb] дає змогу брендам залучати нових клієнтів через додаткові цифрові канали за моделлю «оплата за результати». Наша запатентована технологія та ретельно підібраний партнерський ринок узгоджують ціноутворення «ціна за» з довгостроковою цінністю клієнта. Незалежно від того, чи є ви підприємцем, який прагне залучити трафік, чи брендом зі списку Fortune 500, якому потрібна комплексна ефективна маркетингова стратегія, Perform[cb] є визнаним лідером у онлайн-маркетингу ефективності з ринком №1 у світі. Ми спеціалізуємося на стратегії продуктивного маркетингу для окремих галузей, щоб ви охоплювали потрібних вам клієнтів і платили лише за клієнтів, яких ви залучаєте.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — це партнерський ринок, який допомагає брендам DTC залучати нових клієнтів і збільшувати продажі в кожному каналі. Ми пропонуємо комплексне наскрізне рішення для задоволення потреб цифрового маркетолога. Підключіть свій цифровий магазин, запустіть необмежену кількість кампаній, зв’яжіться з медіа-експертами, присвоюйте та відстежуйте ефективність і оптимізуйте, сплачуючи лише за продажі.
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компаній і відкрийте для себе безліч преміум-додатків і готових інтеграцій, щоб ще більше підвищити результати. Зареєструйтеся БЕЗКОШТОВНО (кредитна картка не потрібна).
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect — це провідна комплексна платформа афілійованого маркетингу, мережа та агентство, спеціально створена для фінтех-компаній і банків. Завдяки Fintel фінансові бренди мають усе необхідне для збільшення залучення клієнтів за допомогою афілійованого та впливового маркетингу, включаючи спеціалізовану партнерську платформу (+система відповідності), підібрану мережу з тисяч афілійованих осіб та впливових осіб, які займаються фінансами, а також команду експертів для керування та масштабувати канал. Зараз ми підтримуємо партнерські програми понад 90 фінтех-компаній, банків і кредитних спілок по всій Північній Америці, зокрема Ramp, BMO та Live Oak Bank. Щоб дізнатися, як Fintel Connect може досягти масштабованого зростання вашого бренду, відвідайте www.fintelconnect.com.
RevGlue
revglue.com
Інструменти монетизації афілійованого маркетингу SaaS для британських афілійованих осіб і впливових людей у соціальних мережах. Створюйте нові веб-сайти з кешбеком, купонами, порівняння мобільних або широкосмугових мереж за лічені хвилини за допомогою партнерських інструментів і наборів даних RevGlue. Монетизуйте наявні веб-сайти, публікації в блогах, підписників у соціальних мережах або мобільні програми за допомогою безкоштовних інструментів для видавців RevGlue. Зв’яжіться з нами, щоб розробити партнерський проект на замовлення.
Monetate
monetate.com
Monetate дає змогу маркетологам зробити так, щоб клієнти відчували, що їх розуміють і цінують на індивідуальному рівні. Monetate дає брендам змогу створювати повністю інтегровану стратегію персоналізації. Архітектура, орієнтована на продуктивність, забезпечує відомий простий у використанні інтерфейс із вибором потужних інструментів, що охоплюють створення ідей та перевірку, аж до надання масштабованих міжканальних інтерфейсів 1-до-1. Порадуйте споживачів винятковим досвідом, щоб збільшити залученість, кількість конверсій і, зрештою, загальну цінність клієнта. Monetate впливає на мільярди доларів річного доходу провідних брендів, таких як Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group та сотень інших лідерів ринку.
LinkMink
linkmink.com
Збільшуйте дохід від SaaS Не потрібні сервери чи код. Компанії, які використовують платіжні посилання Stripe, можуть почати відстежувати рефералів за 5 хвилин завдяки нашій інтеграції копіювати та вставляти!
Metricks
metricks.io
Почніть розвивати свій бренд сьогодні. Рішення, необхідне для розвитку та масштабування афілійованого маркетингу.
LinkTrust
linktrust.com
Стійкий рок у постійно мінливому світі ефективного маркетингу. LinkTrust зі штаб-квартирою в самому центрі Silicon Slopes, штат Юта, має понад два десятиліття досвіду в галузі як платформи для тисяч компаній, філій, мереж і агентств, які використовують маркетинг, заснований на ефективності, для сприяння зростанню та позитивній рентабельності інвестицій.
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle — це потужне програмне забезпечення для партнерського маркетингу для рекламодавців, агентств і мереж. Це дозволяє вашій команді створювати, відстежувати, керувати, аналізувати та оптимізувати ваші партнерські програми. Платформа створена для ефективного керування всіма вашими партнерами, включаючи афілійованих осіб, впливових осіб, мобільні програми, клієнтів і медіа-покупців. Його точне націлювання на аудиторію та автоматичне виставлення рахунків партнерам і платежі означають, що керування вашими партнерами стає легким і розумним. Крім того, ви можете покращити свої програми з першого дня, підключившись до десятків тисяч попередньо інтегрованих партнерів Marketplace.
2Performant
2performant.com
Ми — технологічна компанія, що швидко розвивається, розробляє та керує партнерською мережею 2Performant.com. Наша платформа вже 13 років допомагає онлайн-магазинам віддалено співпрацювати з тисячами талантів у сфері цифрового маркетингу на демократичних і прозорих засадах. Ми віримо в маркетингову демократію та ефективний маркетинг. Це означає, що онлайн-маркетинг може стати доступним для кожного, хто має відповідні навички, і що зусилля завжди будуть відповідно винагороджені. Ми підтримуємо новий клас незалежних висококваліфікованих професіоналів і відкритих підприємців. Ці дві категорії можуть працювати разом і зробити революцію в сучасному бізнес-середовищі онлайн.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media — це глобальна афілійована мережа, яка дає змогу рекламодавцям і видавцям будь-якого розміру розвивати свій бізнес в Інтернеті. Наша мережа надає маркетингові рішення для наших партнерів і, крім того, ми пропонуємо глобальну спільноту людей, технологій і бізнес-аналітики. Незалежно від типу партнера, рівня обслуговування чи інструментів, які потрібні вашому бізнесу, ваш бізнес отримає кожне рішення для сталого зростання.
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 — це швидкозростаюча мережа, зосереджена на довірі, ефективності та довготривалій цінності. Ми успішно об’єднуємо рекламодавців і партнерів з усього світу.
FMTC Affiliates
fmtc.co
Спростіть свій бізнес. Використовуйте тисячі афілійованих програм через єдиний потік продукту API, який об’єднує ваші монетизовані посилання.
Get4views
get4views.com
Get4views - легальний сервіс просування YouTube каналів і відео. Це допомагає блогерам отримати перегляди та підписників, а також допомагає підприємствам збільшити продажі та залучити відвідувачів веб-сайту.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge — це програмне забезпечення відстеження преміум-класу для афілійованих компаній. Це стабільний і надійний продукт із першокласною допомогою, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і повним набором функцій, які дозволяють оптимізувати рекламні кампанії.
C3PA
c3pa.net
C3PA — це високотехнологічна мережа партнерських програм Pay-Per-Action. Ми швидко розвиваємося, надаючи нашим партнерам ексклюзивні пропозиції з індивідуальними умовами. Вертикалі, на яких ми спеціалізуємося: знайомства, тоталізатори та азартні ігри. Ви можете отримувати щотижневі виплати для категорій «Знайомства» та «Азартні ігри», net-15 для всіх інших категорій. У нас є деякі інструменти, які допоможуть зробити вашу роботу більш прибутковою: Smartlink, API, посилання для відстеження. Ми цінуємо високу якість трафіку та заохочуємо обсяги трафіку шляхом значного збільшення ставок виплат. Ви можете бути впевнені, що працюватимете з компетентними менеджерами, які дійсно дбають про успіх ваших кампаній.
Foxoffers
foxoffers.com
Завдяки Foxoffers ви отримуєте щоденні виплати в криптовалютах і фіатних валютах, користувацькі цільові сторінки та внутрішню команду закупівель медіа, яка допоможе вам на всьому шляху. Скажіть "так" маркетингу ефективності з Foxoffers!
RefMonkey
refmonkey.com
Розвивайте свій бізнес із маркетингом із вуст у вуста! Налаштуйте реферальні програми, партнерські програми, програми млм та лояльності для будь-якого веб-сайту чи мобільного додатка за допомогою нашої інтеграції (Zapier, Shopify та багато інших) або API.
Involve Asia
involve.asia
Involve Asia — це глобальна маркетингова технологічна компанія, яка надає брендам і рекламодавцям платформу для керування тисячами партнерств із творцями контенту, афілійованими особами та розробниками. Заснована в 2014 році, Involve Asia отримала підтримку великих компаній венчурного капіталу, таких як 500 Startups, OSK Technology Ventures і Cradle Seed Ventures, і має відомі офіси в Малайзії, Індонезії та Таїланді по всій Азії. На сьогоднішній день сотні брендів у секторі електронної комерції, подорожей і фінансів використовували платформу Involve для встановлення та розвитку партнерства з більш ніж 400 000 творцями контенту, розробниками та афілійованими особами Involve. Досягнення понад 1 мільярда доларів у транзакціях, 2 мільярди переглядів сторінок і 100 мільйонів відвідувачів для наших клієнтів.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуція є найповнішим і простим у впровадженні мультисенсорним рішенням атрибуції. Переглядайте свої витрати, відвідування, конверсії, дохід і рентабельність інвестицій у рекламу (ROAS) у одному простому поданні. Інтегрує вартість і автоматичні теги більшості основних рекламних платформ, включаючи Facebook, Google, Quora, Linkedin і Adroll. Інтеграція конверсії з Segment, Stripe, Salesforce, Hubspot, Marketo тощо! Атрибуція на рівні користувача ТА атрибуція на основі облікового запису. Когортні звіти, які показують рентабельність інвестицій у рекламу за каналом за днями, тижнями чи місяцями для отримання корисної інформації. Це система, яку ви шукали.
Awin
awin.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою глобальної мережі афілійованого маркетингу, яка надає маркетингові рішення для рекламодавців, агентств і видавців у всьому світі.
BrandChamp
brandchamp.io
Перетворіть своїх клієнтів на чемпіонів бренду за допомогою BrandChamp. BrandChamp оптимізує активацію та керування програмами захисту брендів, як ніколи раніше. Приєднуйтесь до брендів, що розвиваються найшвидше, у збільшенні продажів за рекомендаціями та стимулюванні створеного користувачами контенту за допомогою успішних ініціатив із пропаганди. Наша універсальна платформа бездоганно інтегрується з найкращими рішеннями електронної комерції, платформами соціальних медіа та торговими майданчиками.
FirstPromoter
firstpromoter.com
Відстеження партнерів і рефералів для SaaS. Запустіть власну партнерську та реферальну програму за лічені хвилини. Швидка інтеграція з Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee або з нашим API.
GrowSurf
growsurf.com
Розвивайте свій бізнес миттєво, щовечора. GrowSurf — це реферальне програмне забезпечення для технологічних стартапів. Наші клієнти бачать 300-1000% ROI + 9-40% щомісячного зростання.
LeadDyno
leaddyno.com
Розвивайте та керуйте своєю афілійованою, впливовою чи реферальною програмою. Синхронізація з інтеграціями Shopify, Stripe і 25+. Спробуйте наше афілійоване програмне забезпечення безкоштовно протягом 30 днів.
Marketcall
marketcall.com
Pay Per Call Affiliate Network Marketcall — найкращий вибір на ринку. Більше двохсот пропозицій Pay Per Call
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack — це комплексне рішення для партнерства. Платформа підтримує партнерський маркетинг, діяльність рефералів і торговельних посередників, а також вирішує питання керування додатками партнерів, залучення, атрибуції, освіти, виплат, дотримання вимог і додаткових потреб партнерського каналу. Компанії, які використовують PartnerStack, опублікували свою програму на ринку PartnerStack, відкриваючи свою програму для зростаючої мережі з +450 000 партнерів. Ці компанії бачать +30% збільшення доходів у своїх партнерських каналах завдяки партнерам, придбаним через мережу PartnerStack. Мережа дозволяє партнерам продавати кілька додатків SaaS з однієї платформи, що є необхідністю для інтегрованих рішень SaaS, які інвестують у канал.
Simplero
simplero.com
Simplero допомагає тренерам і розробникам знань будувати бізнес і життя, які вони люблять, спрощуючи стек програмного забезпечення до однієї веселої та легкої у використанні платформи, щоб вони могли розвивати значущі стосунки зі своїми клієнтами. Від створення курсів, створення веб-сайтів і надсилання електронних листів до продажу продуктів, керування партнерськими програмами та автоматизації. За допомогою Simplero ви можете вести свій онлайн-бізнес в одному місці, а не всюди. Simplero дає лідерам можливість створювати спільноти, які змінюють світ. - Чудова підтримка - Створення веб-сайтів і цільових сторінок - Управління партнерами - Маркетинг електронною поштою та автоматизація - Платежі та підписки - Курси та спільноти - Статистика клієнтів
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate подбає про всі ваші афілійовані та реферальні маркетингові потреби. Синхронізуйте Tapfiliate із Shopify, WooCommerce та понад 30 іншими інтеграціями.
BeMob
bemob.com
BeMob - потужний хмарний трекер для керування й оптимізації рекламних кампаній. Миттєві перенаправлення, розширене націлювання, детальна аналітика, захист від ботів і шпигунів, багатокористувацький доступ, спільні звіти, багатомовний інтерфейс користувача та команда підтримки з конкурентними цінами та безкоштовним тарифним планом роблять BeMob найкращим рішенням для відстеження реклами як для новачків, так і для професіоналів.
Offer18
offer18.com
Що таке Offer18? Платформа афілійованого маркетингу Offer18 дуже ефективно еволюціонувала за короткий проміжок часу і зараз займає помітне місце серед провідних у світі платформ афілійованого маркетингу. Offer18 користується довірою великої кількості афілійованих осіб/рекламодавців/агентств/рекламних мереж, і в найближчі дні їх ще багато, постійно наголошує на ефективності обслуговування клієнтів за допомогою найкращого інструменту афілійованого маркетингу. Чому Offer18 відрізняється від інших? Offer18 серед інших платформ відрізняється тим, що надає налаштовані функції з розширеним функціонуванням. Незалежно від того, чи йдеться про функції, пов’язані з безпекою, або розширені функції, API або Smart пропозиції, унікальні кліки або багаторазові конверсії, білий або чорний список IP-адрес, дозвіл або блокування певної країни, браузер, пристрої, Інтернет-провайдер тощо, динамічні токени та параметри, чудовий список моделей для запуску кампаній, впровадження посилань на покази, завантаження оголошень і багато іншого. Спеціальний менеджер по роботі з обліковим записом і цілодобова підтримка, незалежно від того, чи це нова рекламна мережа, чи топова афілійована мережа, отримають переваги, щоб вивести свій бізнес на високий рівень успіху в індустрії цифрового маркетингу. Offer18 добре обізнаний у представленні рекламних мереж із усім необхідним, а також на вимогу, додавання налаштованих функцій. якщо хтось новачок у світі партнерських мереж вирішить скористатися будь-якою платформою, то Offer18 — це найбільш підходяща платформа для цього. Список найкращих афілійованих маркетологів як клієнтів з усього світу збільшується, і очікується, що його буде набагато більше.
Voluum
voluum.com
Voluum — провідне програмне забезпечення для відстеження реклами. Завдяки розширеним аналітичним функціям і вбудованим інструментам оптимізації та автоматизації, Voluum рекламний трекер допоможе вам масштабувати й отримувати прибуток від ваших онлайн-маркетингових кампаній.
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Наша місія Rakuten Advertising — зробити Інтернет кращим. Місце, яке приносить актуальність, цінність і задоволення для всіх учасників – рекламодавців, видавців і споживачів. Як ми це робимо? Ніколи не сповільнюючись. Постійно впроваджуючи інновації. Поєднуючи засоби масової інформації, якими володіє та керує Rakuten, із нашим інноваційним штучним інтелектом і багатою інформацією про споживачів. Підключаючи міжнародні бренди до нашої провідної в галузі мережі видавців. Використовуючи стратегію, що змінює правила гри, сформовану десятиліттями навчання, щоб підірвати індустрію, якою ми її знаємо.
Tolt
tolt.io
Tolt пропонує програмне забезпечення для афілійованого маркетингу стартапам SaaS, допомагаючи їм створити та запустити власну партнерську програму. На відміну від інших рішень, Tolt має безкоштовний план і працює як зі Stripe, так і з Paddle прямо з коробки. Все, що допоможе вашому SaaS розвиватися за допомогою афілійованого маркетингу, включаючи автоматичні виплати, партнерський портал із білими мітками для афілійованих осіб, сторінку активів, комісію 0% тощо!
Roster
getroster.com
Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний набір інструментів Roster допомагає компаніям: (1) залучати, залучати та винагороджувати спільноту (2) підвищувати впізнаваність бренду (3) використовувати вміст, створений користувачами (4) збільшувати дохід із усної інформації.
Evolup
evolup.com
Evolup — це передова платформа, яка дає змогу людям легко створювати власні партнерські онлайн-магазини за допомогою потужної технології штучного інтелекту. Незалежно від того, чи ви досвідчений підприємець, чи тільки починаєте свою діяльність, Evolup пропонує простий і зручний інтерфейс, який дозволить вам швидко запустити свій магазин. З Evolup у вас є свобода вибору продуктів, які ви хочете рекламувати, з широкого спектру партнерських програм. Ви можете демонструвати продукти, які вам подобаються, і отримувати комісійні з кожного продажу, здійсненого через ваш магазин. А найкраща частина? Evolup обробляє все, від виконання замовлень до обслуговування клієнтів, тож ви можете зосередитися на розвитку свого бізнесу та максимізації прибутків. Окрім простоти та гнучкості, Evolup містить інноваційні інструменти, які допоможуть вам досягти успіху. Від розширених функцій SEO до синхронізації Amazon і персоналізованих рекомендацій щодо продукту на основі штучного інтелекту, Evolup має все необхідне, щоб вивести свій афілійований бізнес на новий рівень.
Rewardful
rewardful.com
Перетворіть своїх найбільших шанувальників на найкращих маркетологів. Rewardful — це простий спосіб для SaaS-компаній налаштувати афілійовані та реферальні програми за допомогою Stripe & Paddle. Просто підключіть свій обліковий запис і дозвольте нам відстежувати рефералів, знижки та комісії для вас!
Digital First AI
digitalfirst.ai
Digital First AI – це інструмент, розроблений для оптимізації маркетингових зусиль, демократизації процесу для окремих осіб і компаній, незалежно від рівня досвіду. Він надає допомогу у формулюванні маркетингових стратегій, рекомендуючи найкращі тактики на основі відповідей на вибрані запити про бізнес. Особливістю Digital First AI є його бібліотека тактик; ресурс, що містить стратегії популярних брендів і досвідчених маркетологів. Ці тактики служать стартовою площадкою для розробки персоналізованих маркетингових схем. Платформа використовує штучний інтелект для оптимізації різних маркетингових аспектів, від створення вмісту для блогів, соціальних медіа, веб-сайтів тощо, до пропозиції нових ринків і сегментів, пропозиції експериментів із продуктами та забезпечення постійного рекомендації щодо розвитку бізнесу. Більше того, інструмент підтримує компанії будь-яких форм і розмірів, щоб миттєво стати маркетинговими стратегами. Він працює поза тимчасовими технологіями чи тенденціями та спирається на процес прийняття рішень людиною. Ще однією ключовою особливістю є бібліотека тактик, керована спільнотою, яка містить понад 500 маркетингових тактик. Ці тактики прозоро описані та цілеспрямовані та орієнтовані на ефект, щоб забезпечити чіткі шляхи досягнення поставлених цілей. Крім того, інструмент також допомагає користувачам органічно створювати нові джерела доходу. Клієнти схвалюють ефективність і спільний характер Digital First AI, вказуючи на те, що інструмент змінює правила гри у формуванні маркетингових кампаній і формуванні стратегії, що призводить до значного зростання та покращення результатів.
Trackdesk
trackdesk.com
Безкоштовне програмне забезпечення для відстеження партнерів Збільште свій потік прибутку від філії за рахунок початкових інвестицій у 0 доларів США.
CJ
cj.com
CJ Affiliate — це найбільша партнерська мережа в світі. Маючи понад 20 років досвіду, CJ Affiliate є найнадійнішим і визнаним ім’ям у афілійованому маркетингу з досвідом постійного сприяння інтелектуальному зростанню наших клієнтів. Будучи частиною Publicis Groupe, спільно з Publicis Media, CJ використовує незрівнянні дані, щоб створити справді орієнтований на клієнта підхід до афілійованого маркетингу. Щомісяця CJ охоплює понад 1 мільярд цифрових споживачів у понад 240 країнах і територіях по всьому світу. CJ працює з найбільшою концентрацією 1000 найкращих роздрібних торговців ІР, і клієнти CJ мають удвічі більші продажі через Інтернет, ніж наступний найближчий афілійований постачальник. CJ сприяє постійному зростанню та прибутковості для клієнтів завдяки якісним партнерським відносинам із високоякісною, кураторською та прозорою мережею партнерів CJ. CJ надає передові інструменти та технології для легкого створення гнучких моделей компенсації та моніторингу ефективності програми; величезні дані про споживачів, канали та категорії, які розкривають приховану цінність для забезпечення розумного зростання та конкурентної переваги; і експертів, захоплених справою людей, які несуть досвід, якісні знання, стратегію та найкращі практики для всіх клієнтів у всьому, що вони роблять.
UpPromote
uppromote.com
UpPromote: Affiliate & Referral — це найкраще рекомендоване рішення для афілійованого маркетингу/рефералів у магазині додатків Shopify. Додаток забезпечує простий і зрозумілий процес реєстрації, а також пропонує потужні параметри, які допоможуть продавцям Shopify легко створювати партнерські програми та керувати ними. UpPromote підходить для будь-якого бізнесу з гнучкими варіантами ціноутворення від БЕЗКОШТОВНО до 199,99 доларів США на місяць. Крім того, UpPromote реалізує налаштування за запитом корпоративних клієнтів.
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro Лідер у програмному забезпеченні для партнерів Керуйте декількома партнерськими програмами та покращуйте ефективність свого партнера за допомогою Post Affiliate Pro.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart переосмислив виставлення рахунків за передплату та керування партнерами для онлайн-бізнесу, який хоче продавати розумніше, продавати простіше, продавати швидше та продавати більше. Збільшуйте продажі, утримуйте більше клієнтів і збільшуйте постійний дохід за допомогою вдосконалених готових інструментів, таких як настроювані параметри оформлення замовлення, керування нагадуваннями, відновлення кошика, інструменти перетворення тощо. Отримайте повну гнучкість і потужність для керування своїм бізнесом завдяки численним інтеграціям сторонніх розробників, надійному API та мобільному додатку.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize є лідером у автоматизації партнерства. Платформа Partnerize є єдиною у своєму роді, яка надає повністю інтегрований комплексний набір можливостей виявлення, найму, оптимізації, оплати, безпеки бренду та запобігання шахрайству для маркетологів, яким потрібна висока прозорість, масштабована субсидія, щоб зменшити тиск на економіку свого підрозділу як результат надмірної залежності від основних каналів збуту та маркетингу. Завдяки неперевершеному сервісу, включаючи єдину в цій категорії програму внутрішньої підтримки, за допомогою Partnerize ви контролюєте весь життєвий цикл маркетингу партнерства — усе на одній платформі. Partnerize отримала більше двох десятків нагород, включаючи найкращу технологію від International Performance Marketing Awards. Провідні світові компанії, у тому числі 63 провідні роздрібні продавці, 12 міжнародних авіакомпаній, 9 найбільших телекомунікаційних компаній і понад 1600 інших світових брендів, покладаються на Partnerize, щоб стимулювати та управляти продажами партнерів на суму понад 6 мільярдів доларів США та 700 мільйонів доларів США у партнерських платежах щороку. Partnerize зі штаб-квартирою в Нью-Йорку має офіси в Австралії, Великій Британії, Японії, Сан-Франциско, Філадельфії та Вілкс-Барре. Щоб дізнатися більше про те, як Partnerize допомагає перетворити ваше партнерство на центр прибутку, відвідайте https://partnerize.com/en.