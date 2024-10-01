Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для афілійованого маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Мозамбік
Програми афілійованого маркетингу пропонують дуже ефективний підхід до підвищення продажів і просування продуктів і послуг. Це дає можливість афілійованим особам отримати значний дохід, особливо якщо вони мають значну мережу чи аудиторію. Творці контенту, такі як блогери, впливові особи та інтернет-персони, часто використовують афілійований маркетинг як одну зі своїх стратегій монетизації. З точки зору рекламодавця, афілійовані маркетингові програми служать додатковим каналом для збільшення продажів і підвищення видимості бренду. Співпрацюючи з афілійованими компаніями, рекламодавці можуть залучити свою аудиторію та використати свій вплив для збільшення продажів і підвищення впізнаваності бренду. Загалом програми афілійованого маркетингу створюють взаємовигідні стосунки, де можуть процвітати як афілійовані особи, так і рекламодавці. Партнери мають потенціал для отримання значного доходу, тоді як рекламодавці можуть розширити своє охоплення та досягти своїх маркетингових цілей завдяки такому спільному підходу.
Запит на новий застосунок
ClickBank
clickbank.com
ClickBank є провідним світовим роздрібним продавцем із власним ринком. Ми дозволяємо продавцям і підприємцям збільшувати свої продажі за допомогою нашої глобальної партнерської мережі.
Impact
impact.com
Impact.com, провідна глобальна платформа управління партнерством, змінює спосіб, у який підприємства виявляють і керують усіма типами партнерств, включаючи афілійованих осіб, впливових осіб, видавців комерційного контенту, B2B тощо, з моменту свого заснування в 2008 році. Їхня потужна, цілеспрямован...
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate подбає про всі ваші афілійовані та реферальні маркетингові потреби. Синхронізуйте Tapfiliate із Shopify, WooCommerce та понад 30 іншими інтеграціями.
Simplero
simplero.com
Simplero допомагає тренерам і розробникам знань будувати бізнес і життя, які вони люблять, спрощуючи стек програмного забезпечення до однієї веселої та легкої у використанні платформи, щоб вони могли розвивати значущі стосунки зі своїми клієнтами. Від створення курсів, створення веб-сайтів і надсила...
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack — це комплексне рішення для партнерства. Платформа підтримує партнерський маркетинг, діяльність рефералів і торговельних посередників, а також вирішує питання керування додатками партнерів, залучення, атрибуції, освіти, виплат, дотримання вимог і додаткових потреб партнерського каналу. ...
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro Лідер у програмному забезпеченні для партнерів Керуйте декількома партнерськими програмами та покращуйте ефективність свого партнера за допомогою Post Affiliate Pro.
BrandChamp
brandchamp.io
Перетворіть своїх клієнтів на чемпіонів бренду за допомогою BrandChamp. BrandChamp оптимізує активацію та керування програмами захисту брендів, як ніколи раніше. Приєднуйтесь до брендів, що розвиваються найшвидше, у збільшенні продажів за рекомендаціями та стимулюванні створеного користувачами конте...
Digital First AI
digitalfirst.ai
Digital First AI – це інструмент, розроблений для оптимізації маркетингових зусиль, демократизації процесу для окремих осіб і компаній, незалежно від рівня досвіду. Він надає допомогу у формулюванні маркетингових стратегій, рекомендуючи найкращі тактики на основі відповідей на вибрані запити про бі...
Affiliatics
affiliatics.com
Програмне забезпечення для афілійованого маркетингу та відстеження афілійованих компаній для онлайн- та офлайн-бізнесу. Запустіть свою партнерську програму та збільште продажі. Спробуйте 30-денну безкоштовну пробну версію.
Rewardful
rewardful.com
Перетворіть своїх найбільших шанувальників на найкращих маркетологів. Rewardful — це простий спосіб для SaaS-компаній налаштувати афілійовані та реферальні програми за допомогою Stripe & Paddle. Просто підключіть свій обліковий запис і дозвольте нам відстежувати рефералів, знижки та комісії для вас...
Marketcall
marketcall.com
Pay Per Call Affiliate Network Marketcall — найкращий вибір на ринку. Більше двохсот пропозицій Pay Per Call
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...
Awin
awin.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою глобальної мережі афілійованого маркетингу, яка надає маркетингові рішення для рекламодавців, агентств і видавців у всьому світі.
Get4views
get4views.com
Get4views - легальний сервіс просування YouTube каналів і відео. Це допомагає блогерам отримати перегляди та підписників, а також допомагає підприємствам збільшити продажі та залучити відвідувачів веб-сайту.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart переосмислив виставлення рахунків за передплату та керування партнерами для онлайн-бізнесу, який хоче продавати розумніше, продавати простіше, продавати швидше та продавати більше. Збільшуйте продажі, утримуйте більше клієнтів і збільшуйте постійний дохід за допомогою вдосконалених гото...
Evolup
evolup.com
Evolup — це передова платформа, яка дає змогу людям легко створювати власні партнерські онлайн-магазини за допомогою потужної технології штучного інтелекту. Незалежно від того, чи ви досвідчений підприємець, чи тільки починаєте свою діяльність, Evolup пропонує простий і зручний інтерфейс, який дозво...
Admitad
admitad.com
Admitad — це партнерська маркетингова платформа, яка надає набір високотехнологічних рішень для рекламодавців, видавців і впливових осіб будь-якого розміру, щоб допомогти їм розвивати свій бізнес у всьому світі завдяки стратегічним партнерствам. Admitad об’єднує бренди та роздрібних торговців із пон...
Involve Asia
involve.asia
Involve Asia — це глобальна маркетингова технологічна компанія, яка надає брендам і рекламодавцям платформу для керування тисячами партнерств із творцями контенту, афілійованими особами та розробниками. Заснована в 2014 році, Involve Asia отримала підтримку великих компаній венчурного капіталу, таки...
Offer18
offer18.com
Що таке Offer18? Платформа афілійованого маркетингу Offer18 дуже ефективно еволюціонувала за короткий проміжок часу і зараз займає помітне місце серед провідних у світі платформ афілійованого маркетингу. Offer18 користується довірою великої кількості афілійованих осіб/рекламодавців/агентств/рекламни...
LeadDyno
leaddyno.com
Розвивайте та керуйте своєю афілійованою, впливовою чи реферальною програмою. Синхронізація з інтеграціями Shopify, Stripe і 25+. Спробуйте наше афілійоване програмне забезпечення безкоштовно протягом 30 днів.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуція є найповнішим і простим у впровадженні мультисенсорним рішенням атрибуції. Переглядайте свої витрати, відвідування, конверсії, дохід і рентабельність інвестицій у рекламу (ROAS) у одному простому поданні. Інтегрує вартість і автоматичні теги більшості основних рекламних платформ, включаючи...
Roster
getroster.com
Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний...
FirstPromoter
firstpromoter.com
Відстеження партнерів і рефералів для SaaS. Запустіть власну партнерську та реферальну програму за лічені хвилини. Швидка інтеграція з Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee або з нашим API.
GrowSurf
growsurf.com
Розвивайте свій бізнес миттєво, щовечора. GrowSurf — це реферальне програмне забезпечення для технологічних стартапів. Наші клієнти бачать 300-1000% ROI + 9-40% щомісячного зростання.
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компа...
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — це перша й найкраща пропозиція, яка ДОПОМАГАЄ БРЕНДАМ краще монетизувати своїх творців за допомогою вітрин Influencer Storefronts на УМОВАХ БРЕНДУ. LoudCrowd пропонує найкращі бренди в електронній комерції (Gymshark, boohoo тощо), рішення для авторської комерції, щоб фактично конкурува...
UpPromote
uppromote.com
UpPromote: Affiliate & Referral — це найкраще рекомендоване рішення для афілійованого маркетингу/рефералів у магазині додатків Shopify. Додаток забезпечує простий і зрозумілий процес реєстрації, а також пропонує потужні параметри, які допоможуть продавцям Shopify легко створювати партнерські програм...
BeMob
bemob.com
BeMob - потужний хмарний трекер для керування й оптимізації рекламних кампаній. Миттєві перенаправлення, розширене націлювання, детальна аналітика, захист від ботів і шпигунів, багатокористувацький доступ, спільні звіти, багатомовний інтерфейс користувача та команда підтримки з конкурентними цінами ...
LinkTrust
linktrust.com
Стійкий рок у постійно мінливому світі ефективного маркетингу. LinkTrust зі штаб-квартирою в самому центрі Silicon Slopes, штат Юта, має понад два десятиліття досвіду в галузі як платформи для тисяч компаній, філій, мереж і агентств, які використовують маркетинг, заснований на ефективності, для спри...
LinkMink
linkmink.com
Збільшуйте дохід від SaaS Не потрібні сервери чи код. Компанії, які використовують платіжні посилання Stripe, можуть почати відстежувати рефералів за 5 хвилин завдяки нашій інтеграції копіювати та вставляти!
Voluum
voluum.com
Voluum — провідне програмне забезпечення для відстеження реклами. Завдяки розширеним аналітичним функціям і вбудованим інструментам оптимізації та автоматизації, Voluum рекламний трекер допоможе вам масштабувати й отримувати прибуток від ваших онлайн-маркетингових кампаній.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize є лідером у автоматизації партнерства. Платформа Partnerize є єдиною у своєму роді, яка надає повністю інтегрований комплексний набір можливостей виявлення, найму, оптимізації, оплати, безпеки бренду та запобігання шахрайству для маркетологів, яким потрібна висока прозорість, масштабована...
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Наша місія Rakuten Advertising — зробити Інтернет кращим. Місце, яке приносить актуальність, цінність і задоволення для всіх учасників – рекламодавців, видавців і споживачів. Як ми це робимо? Ніколи не сповільнюючись. Постійно впроваджуючи інновації. Поєднуючи засоби масової інформації, якими володі...
FMTC Affiliates
fmtc.co
Спростіть свій бізнес. Використовуйте тисячі афілійованих програм через єдиний потік продукту API, який об’єднує ваші монетизовані посилання.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack — це вдосконалена платформа аналітики та автоматизації для світу без файлів cookie. За допомогою RedTrack ви можете отримувати точні дані про конверсії в реальному часі з ваших маркетингових каналів. Як маркетолог або керівник, ви можете отримати неупереджену інформацію про ефективність, за...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — це партнерський ринок, який допомагає брендам DTC залучати нових клієнтів і збільшувати продажі в кожному каналі. Ми пропонуємо комплексне наскрізне рішення для задоволення потреб цифрового маркетолога. Підключіть свій цифровий магазин, запустіть необмежену кількість кампаній, зв’яжіть...
Tolt
tolt.io
Tolt пропонує програмне забезпечення для афілійованого маркетингу стартапам SaaS, допомагаючи їм створити та запустити власну партнерську програму. На відміну від інших рішень, Tolt має безкоштовний план і працює як зі Stripe, так і з Paddle прямо з коробки. Все, що допоможе вашому SaaS розвиватися ...
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle — це потужне програмне забезпечення для партнерського маркетингу для рекламодавців, агентств і мереж. Це дозволяє вашій команді створювати, відстежувати, керувати, аналізувати та оптимізувати ваші партнерські програми. Платформа створена для ефективного керування всіма вашими партнерам...
Social Snowball
socialsnowball.io
Прості партнерські програми для ваших клієнтів і творців Стимулюйте, автоматизуйте та аналізуйте маркетинг із вуст в уста серед ваших клієнтів, творців і спільноти.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з уст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими кліє...
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect — це провідна комплексна платформа афілійованого маркетингу, мережа та агентство, спеціально створена для фінтех-компаній і банків. Завдяки Fintel фінансові бренди мають усе необхідне для збільшення залучення клієнтів за допомогою афілійованого та впливового маркетингу, включаючи спец...
CJ
cj.com
CJ Affiliate — це найбільша партнерська мережа в світі. Маючи понад 20 років досвіду, CJ Affiliate є найнадійнішим і визнаним ім’ям у афілійованому маркетингу з досвідом постійного сприяння інтелектуальному зростанню наших клієнтів. Будучи частиною Publicis Groupe, спільно з Publicis Media, CJ викор...
RefMonkey
refmonkey.com
Розвивайте свій бізнес із маркетингом із вуст у вуста! Налаштуйте реферальні програми, партнерські програми, програми млм та лояльності для будь-якого веб-сайту чи мобільного додатка за допомогою нашої інтеграції (Zapier, Shopify та багато інших) або API.
C3PA
c3pa.net
C3PA — це високотехнологічна мережа партнерських програм Pay-Per-Action. Ми швидко розвиваємося, надаючи нашим партнерам ексклюзивні пропозиції з індивідуальними умовами. Вертикалі, на яких ми спеціалізуємося: знайомства, тоталізатори та азартні ігри. Ви можете отримувати щотижневі виплати для катег...
MGID
mgid.com
Наше бачення полягає в тому, щоб розвивати новий рівень цифрових медіа, дозволяючи споживачам взаємодіяти з вмістом і спонсорованою рекламою однаково позитивно.
Performcb
performcb.com
Perform[cb] дає змогу брендам залучати нових клієнтів через додаткові цифрові канали за моделлю «оплата за результати». Наша запатентована технологія та ретельно підібраний партнерський ринок узгоджують ціноутворення «ціна за» з довгостроковою цінністю клієнта. Незалежно від того, чи є ви підприємце...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa — це програмне забезпечення корпоративного рівня для відстеження продуктивності, афілійованого та партнерського маркетингу. Phonexa Suite — це базова технологія, яка підтримує життєвий цикл потенційних споживачів і дзвінків, допомагаючи командам ефективного маркетингу підвищити рентабельніст...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прих...
Reditus
getreditus.com
Reditus — це інструмент керування партнерами для компаній B2B SaaS. Це допомагає компаніям залучати нових афілійованих осіб через свій ринок, допомагаючи їм розвиватися за межами власної мережі. Їх USP — це чистий інтерфейс користувача, підтримка в чаті та те, як вони приймають відгуки клієнтів. Ком...
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — це наскрізна платформа для керування корпоративними творцями для маркетингових команд, які прагнуть об’єднати під одним дахом амбасадорів, впливових осіб і афілійованих осіб. Бренди, орієнтовані на споживача, як-от Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff & Live Nation, усі використову...
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge — це програмне забезпечення відстеження преміум-класу для афілійованих компаній. Це стабільний і надійний продукт із першокласною допомогою, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і повним набором функцій, які дозволяють оптимізувати рекламні кампанії.
Metricks
metricks.io
Почніть розвивати свій бренд сьогодні. Рішення, необхідне для розвитку та масштабування афілійованого маркетингу.
Monetate
monetate.com
Monetate дає змогу маркетологам зробити так, щоб клієнти відчували, що їх розуміють і цінують на індивідуальному рівні. Monetate дає брендам змогу створювати повністю інтегровану стратегію персоналізації. Архітектура, орієнтована на продуктивність, забезпечує відомий простий у використанні інтерфейс...
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack — це комплексне рішення для афілійованого маркетингу, призначене для оптимізації діяльності афілійованих видавців. Завдяки wecantrack афілійовані видавці можуть без особливих зусиль консолідувати дані про продажі та конверсії з понад 350 афілійованих мереж в унікальну зручну платформу. Ця...
HOQU
hoqu.com
HOQU — це ефективна маркетингова платформа SaaS для створення мереж і керування, відстеження та оптимізації онлайн-рекламних кампаній. Користувачі HOQU отримують повний доступ до всіх основних функцій, що стосуються тарифного плану. Цінова політика заснована на конверсіях, а не на кліках - це дозвол...
Circlewise
circlewise.io
Partnership Hub від Circlewise — це повний набір інструментів для створення та керування вашими внутрішніми партнерськими програмами для всіх країн, пристроїв і галузей, включаючи електронну комерцію, фінансові технології, подорожі та послуги. Наш флагманський продукт надає нашим рекламодавцям насту...
Foxoffers
foxoffers.com
Завдяки Foxoffers ви отримуєте щоденні виплати в криптовалютах і фіатних валютах, користувацькі цільові сторінки та внутрішню команду закупівель медіа, яка допоможе вам на всьому шляху. Скажіть "так" маркетингу ефективності з Foxoffers!
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 — це швидкозростаюча мережа, зосереджена на довірі, ефективності та довготривалій цінності. Ми успішно об’єднуємо рекламодавців і партнерів з усього світу.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media — це глобальна афілійована мережа, яка дає змогу рекламодавцям і видавцям будь-якого розміру розвивати свій бізнес в Інтернеті. Наша мережа надає маркетингові рішення для наших партнерів і, крім того, ми пропонуємо глобальну спільноту людей, технологій і бізнес-аналітики. Незалежно в...