Програмне забезпечення рекламної мережі - Найпопулярніші застосунки

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Рекламні мережі зв’язують рекламодавців із веб-видавцями та видавцями додатків, консолідуючи рекламний інвентар із цих платформ і узгоджуючи його з попитом рекламодавців, щоб спростити процес придбання цифрової реклами. Це пропонує рекламодавцям єдине джерело потенційних місць розміщення реклами та надає видавцям можливість монетизації їхніх веб-сайтів. Для рекламодавців рекламні мережі відображають доступний інвентар для покупки. Для видавців вони упаковують рекламний ресурс, щоб максимізувати його привабливість і прибутковість для рекламодавців. Діючи як посередники, рекламні мережі з’єднують керування кампаніями рекламодавців із програмним забезпеченням для керування рекламою видавців, забезпечуючи інтеграцію обох систем із рекламною мережею.
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Beehiiv
beehiiv.com
Beehiiv - платформа для керування та розвитку бюлетенів, що надає інструменти для створення контенту, монетизації і аналізу аудиторії.
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty - провідна мережа CPA, яка з'єднує рекламодавців з філіями та оптимізує партнерські маркетингові кампанії.
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking – це платформа для управління рекламою, яка дозволяє адаптувати та аналізувати рекламні кампанії в різних онлайн-каналах.
EX.CO
ex.co
EX.CO — платформа для створення інтерактивного контенту, що дозволяє компаніям легко залучати аудиторію через персоналізовані досвіди на вебсайті.
PubScale
pubscale.com
PubScale – єдина панель для мобільних видавців, що допомагає залучати користувачів та монетизувати додатки через рекламу.
Foundry
foundryco.com
Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.
Performcb
performcb.com
Performcb - платформа для партнерського маркетингу, що з'єднує видавців із рекламодавцями та дозволяє заробляти на основі конкретних дій користувачів.
Adapex
adapex.io
Adapex - платформа для монетизації рекламних інвентарів видавців, що пропонує інструменти для управління доходами і дотримання політики конфіденційності.
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD - рекламна мережа для Азії та світу, що пропонує різноманітні формати реклами та гнучке таргетування для покращення онлайн-продажів.
AdPushup
adpushup.com
AdPushup — це платформа для оптимізації доходів від реклами, яка допомагає видавцям покращити свій рекламний дохід за допомогою технологій та аналітики.
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla - це рекламна платформа, яка пропонує інтуїтивний інтерфейс для керування кампаніями та забезпечує якісний трафік з антипіратськими системами.
Publift
publift.com
Publift - платформа для оптимізації рекламного доходу, що надає інструменти для управління рекламою та звітності для видавців.
Viztrade
viztrade.com
Viztrade спрощує процес продажу реклами через автоматизацію створення замовлень та аналітики, дозволяючи медіа-власникам зосередитися на доходах.
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