Програмне забезпечення рекламної мережі - Найпопулярніші застосунки

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Рекламні мережі зв’язують рекламодавців із веб-видавцями та видавцями додатків, консолідуючи рекламний інвентар із цих платформ і узгоджуючи його з попитом рекламодавців, щоб спростити процес придбання цифрової реклами. Це пропонує рекламодавцям єдине джерело потенційних місць розміщення реклами та надає видавцям можливість монетизації їхніх веб-сайтів. Для рекламодавців рекламні мережі відображають доступний інвентар для покупки. Для видавців вони упаковують рекламний ресурс, щоб максимізувати його привабливість і прибутковість для рекламодавців. Діючи як посередники, рекламні мережі з’єднують керування кампаніями рекламодавців із програмним забезпеченням для керування рекламою видавців, забезпечуючи інтеграцію обох систем із рекламною мережею.
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Beehiiv
beehiiv.com
Beehiiv - платформа для керування та розвитку бюлетенів, що надає інструменти для створення контенту, монетизації і аналізу аудиторії.
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty - провідна мережа CPA, яка з'єднує рекламодавців з філіями та оптимізує партнерські маркетингові кампанії.
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking – це платформа для управління рекламою, яка дозволяє адаптувати та аналізувати рекламні кампанії в різних онлайн-каналах.
EX.CO
ex.co
EX.CO — платформа для створення інтерактивного контенту, що дозволяє компаніям легко залучати аудиторію через персоналізовані досвіди на вебсайті.
PubScale
pubscale.com
PubScale – єдина панель для мобільних видавців, що допомагає залучати користувачів та монетизувати додатки через рекламу.
Foundry
foundryco.com
Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.
Performcb
performcb.com
Performcb - платформа для партнерського маркетингу, що з'єднує видавців із рекламодавцями та дозволяє заробляти на основі конкретних дій користувачів.
Adapex
adapex.io
Adapex - платформа для монетизації рекламних інвентарів видавців, що пропонує інструменти для управління доходами і дотримання політики конфіденційності.
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD - рекламна мережа для Азії та світу, що пропонує різноманітні формати реклами та гнучке таргетування для покращення онлайн-продажів.
AdPushup
adpushup.com
AdPushup — це платформа для оптимізації доходів від реклами, яка допомагає видавцям покращити свій рекламний дохід за допомогою технологій та аналітики.
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla — це високотехнологічна рекламна мережева платформа самообслуговування, яка забезпечує якісний трафік із системами захисту від шахрайства та спаму. Мережа надає послуги рекламодавцям і видавцям. Створення рекламної кампанії займає лише кілька кліків - зручний інтерфейс дуже інтуїтивно зрозумілий, модерація кампанії займає до 10 хвилин, а команда підтримки працює 24/7, щоб вирішити будь-які проблеми. Щодня ClickAdilla забезпечує своїм користувачам понад 4,5 мільярда показів, охоплюючи 240+ GEO, включаючи Tier 1. Щодня ми надаємо трафік понад 15 000 клієнтам. Traffic DSP — це служба, яка дозволяє рекламодавцям інтегрувати сторонні джерела трафіку та керувати своїми рекламними обліковими записами через інтерфейс ClickAdilla. Єдиний зручний інтерфейс ClickAdilla дозволяє переглядати прозору статистику, оптимізувати та отримувати всю інформацію про ефективність кампанії. Використовуючи Traffic DSP, ви отримуєте трафік прямо з джерел, не переплачуючи маржу.
Publift
publift.com
Ваш веб-сайт унікальний. Ваша рекламна стратегія та технологія також повинні бути такими. За допомогою Publift обмінюйте ті самі підходи до формування печива на глибоку й персоналізовану рекламну стратегію, адаптовану спеціально для вашого сайту. Ваш сайт унікальний. Ваша рекламна стратегія та технологія також повинні бути такими. Обмінюйтеся підходами до вирізання печива та самокеруванням для глибокої та персоналізованої рекламної стратегії. Спеціально для ваших користувачів, каналів, зростання та планів.
Viztrade
viztrade.com
Viztrade робить складну цифрову рекламу простою. Наша рекламна платформа самообслуговування, яка повністю настроюється, дозволяє легко продавати рекламний ресурс. Ми працюємо з медіавласниками по всьому світу, щоб спростити процес продажу реклами. Ми автоматизуємо створення замовлень оголошень на рекламному сервері власників медіа, ми дозволяємо рекламодавцям створювати власні креативні ресурси, ми надаємо детальну аналітику для кожної кампанії та зменшуємо кількість ресурсів, необхідних для рекламних операцій. Viztrade усуває всі громіздкі завдання, пов’язані зі створенням цифрових кампаній, щоб власники ЗМІ могли зосередитися на отриманні прибутку.
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