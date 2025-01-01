Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення рекламної мережі - Найпопулярніші застосунки - Оман

Рекламні мережі зв’язують рекламодавців із веб-видавцями та видавцями додатків, консолідуючи рекламний інвентар із цих платформ і узгоджуючи його з попитом рекламодавців, щоб спростити процес придбання цифрової реклами. Це пропонує рекламодавцям єдине джерело потенційних місць розміщення реклами та надає видавцям можливість монетизації їхніх веб-сайтів. Для рекламодавців рекламні мережі відображають доступний інвентар для покупки. Для видавців вони упаковують рекламний ресурс, щоб максимізувати його привабливість і прибутковість для рекламодавців. Діючи як посередники, рекламні мережі з’єднують керування кампаніями рекламодавців із програмним забезпеченням для керування рекламою видавців, забезпечуючи інтеграцію обох систем із рекламною мережею.