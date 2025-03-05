Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
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Бухгалтерське програмне забезпечення дає змогу як окремим особам, так і підприємствам ефективно обробляти свої фінансові операції, записи та операції. На великих підприємствах він розширює свою корисність для оптимізації функцій відділу кадрів і заробітної плати, управління юридичними процесами, полегшення створення рахунків-фактур, ведення бухгалтерських книг і складання документів. Його поява суттєво звела до мінімуму використання електронних таблиць Excel і ручних записів у касовій книзі для зберігання фінансової інформації. Крім того, він легко інтегрується з різними іншими інструментами, такими як програмне забезпечення для управління персоналом, системи нарахування заробітної плати, інструменти бюджетування та прогнозування, платформи звірки банківських рахунків, рішення для автоматизації кредиторської заборгованості та програмне забезпечення для виставлення рахунків, що дозволяє користувачам отримати повний огляд своїх фінансових показників.
Запит на новий застосунок
Asana
asana.com
Asana - це веб -та мобільний додаток, призначений для того, щоб допомогти командам організувати, відстежувати та керувати своєю роботою. Forrester, Inc. повідомляє, що "Asana спрощує управління роботою на базі команди". Він виробляється однойменною компанією. (Asana, Inc.) Він був заснований у 2008 році співзасновником Facebook Дастіном Московіцом та екс-Гаугле, екс-інженером-фейском Джастіном Розенштейном, який обидва працював над підвищенням продуктивності працівників у Facebook. Продукт запустив комерційно у квітні 2012 року. У грудні 2018 року компанія оцінювалася в 1,5 мільярда доларів.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — це гнучка та масштабована фінансова платформа, яка надає широкі можливості бухгалтерського обліку тисячам компаній у всьому світі. Sage Intacct надає набір основних бухгалтерських програм, таких як головна книга, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, управління готівкою та керування замовленнями для будь-якого бухгалтерського відділу чи фінансової групи. Він також підтримує функції для вбудованих інформаційних панелей, звітності в реальному часі, керування часом і витратами, бухгалтерського обліку проектів, управління доходами та глобальної консолідації для кількох організацій. Програмне забезпечення можна використовувати в багатьох галузях як горизонтальну систему бухгалтерського обліку, а також надає спеціалізовані функції для таких галузей: некомерційні організації, програмне забезпечення та SaaS, професійні послуги, фінансові послуги, охорона здоров’я, готельний бізнес, оптова торгівля, будівництво та нерухомість .
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks — це зручна бухгалтерська програма, призначена для спрощення виставлення рахунків і фінансового менеджменту для малих підприємств і фрілансерів. Пропонуючи такі функції, як настроювані шаблони рахунків-фактур, збір онлайн-платежів і просте відстеження кредиторської та дебіторської заборгованості, ProfitBooks допомагає користувачам оптимізувати свої облікові процеси та покращити грошові потоки — і все це безкоштовно.
TopNotepad
topnotepad.com
TopNotepad — це надзвичайно просте хмарне програмне забезпечення для виставлення рахунків, бухгалтерського обліку та CRM для фрілансерів і малого бізнесу. Багатофункціональне доступне програмне забезпечення «все-в-одному».
Crunch
crunch.co.uk
Ідеальне поєднання простого бухгалтерського програмного забезпечення, експертних порад і чудових послуг від дипломованих сертифікованих бухгалтерів для фрілансерів, підрядників і малого бізнесу.
Wave
waveapps.com
Wave - це компанія, яка надає фінансові послуги та програмне забезпечення для малого бізнесу. Штаб -квартира хвиля знаходиться в мікрорайоні Леслівілл у Торонто, Канада. Першим продуктом компанії було безкоштовне програмне забезпечення для бухгалтерського обліку в Інтернеті, призначене для підприємств з 1-9 працівниками, а потім-виставлення рахунків, особистих фінансів та програмного забезпечення для сканування отримання (OCR). У 2012 році Wave розпочала розгалуження фінансових послуг, спочатку з виплатами хвилі (обробка кредитних карток) та заробітної плати за хвилею, а потім кредитування хвилею в лютому 2017 року, яка з тих пір припинилася.
Wafeq
wafeq.com
Потужне бухгалтерське програмне забезпечення для перспективного бізнесу. Надсилайте рахунки-фактури та замовлення на купівлю, керуйте своїми запасами та платіжною відомістю, отримуйте десятки фінансових звітів, запрошуйте необмежену кількість користувачів. Все в одному програмному забезпеченні.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інтегровану, просту у використанні платформу. Від контрактів, пропозицій і управління проектами до виставлення рахунків клієнтам, відстеження доходів і управління ресурсами. Управління проектами Призначайте проекти та завдання своїй команді, визначайте пріоритети свого тижня та точно спостерігайте за прогресом ваших проектів. Встановіть бюджет проекту та уникайте неочікуваних витрат. Перегляд Kanban, вбудований таймер для легкого виставлення рахунків і співпраця із зовнішніми партнерами для ефективної роботи. Відстеження робочого часу команди Отримуйте миттєвий звіт про відстежені години вашої команди за допомогою точних табелів і миттєво дивіться, хто перевищив робочі місця. Слідкуйте за використанням вашого бізнесу та отримуйте чіткі відомості про ефективність і прибутковість вашої команди. Заздалегідь плануйте свої ресурси, щоб ваші проекти відповідали плану та бюджету. CRM Керуйте своїми клієнтами та їхніми проектами в одному місці. Створюйте унікальні профілі клієнтів із усіма своїми нотатками, контактами, тарифами та тегами. Запросіть своїх клієнтів на свій фірмовий портал клієнтів, де вони зможуть отримати доступ до проектів, документів і посилань, якими ви з ними поділилися.
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks - це бухгалтерський програмний пакет, розроблений та проданий Intuit. Продукти QuickBooks орієнтовані в основному на невеликий та середній бізнес та пропонують локальні бухгалтерські програми, а також хмарні версії, які приймають бізнес-платежі, керують та оплачують рахунки та функції оплати праці.
Xero
xero.com
Xero - це новозеландська компанія, що проживає громадські технології, перелічена на Австралійській фондовій біржі. Xero-це хмарна платформа бухгалтерського забезпечення для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нап'єр), шість офісів в Австралії (Мельбурн, Сідней, Канберра, Аделаїда, Брісбен та Перт), три офіси у Великобританії (Лондон, Манчестер і Мілтон Кейнс), три Офіси в США (Денвер, Сан -Франциско та Нью -Йорк), а також офіси в Канаді, Сінгапурі, Гонконзі та Південному Продукти Africa.xero засновані на програмному забезпеченні як модель сервісу (SaaS) та продаються підпискою на основі типу та кількості організацій компанії, якими керують абонент. Його продукція використовується в понад 180 країнах.
Vic.ai
vic.ai
Vic.ai — це програмне забезпечення штучного інтелекту, призначене для оптимізації операцій з бухгалтерського обліку та кредиторської заборгованості. Його головні функції включають автономну обробку рахунків-фактур, яка використовує штучний інтелект для виведення обробки кредиторської заборгованості на наступний рівень, сприяючи значному підвищенню продуктивності. Програмне забезпечення також включає потоки затвердження та зіставлення замовлень на купівлю (PO), що підвищує ефективність шляхом виявлення розбіжностей у багаторядкових рахунках-фактурах і PO. Vic.ai також пропонує платіжні функції, які можуть перетворити відділи кредиторської заборгованості на центри прибутку, пропонуючи економію часу, потенціал для знижок і зниження ризику шахрайства. Програмне забезпечення пропонує інтеграцію з ERP, що дозволяє отримувати основні дані та іншу інформацію з будь-якої системи ERP через відкритий API і загальні моделі даних. Це дає фінансовим керівникам можливість інтегрувати Vic.ai у свої робочі процеси. Vic.ai оснащений аналітичною обробкою даних, яка в режимі реального часу надає аналітичну інформацію про процеси кредиторської заборгованості, бізнес-тенденції та продуктивність команди, що дозволяє приймати обґрунтовані рішення. Він приваблює як корпоративний, так і середній бізнес у різних галузях, включаючи бізнес, страхування, гостинність, нерухомість та освіту. Ця адаптивність говорить про універсальність інструментів.
Vencru
vencru.com
Розрахуйте свої прибутки без складних електронних таблиць. Vencru — це безкоштовне програмне забезпечення для виставлення рахунків і бухгалтерського обліку, яке дає вам простий огляд ваших продажів, клієнтів, інвентаризації та бізнес-звітів — усе в одному місці.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — це хмарне, надійне, масштабоване, гнучке, доступне та повнофункціональне рішення FaaS із CRM, ERP, HCM, управлінням проектами, службою підтримки та іншими SaaS, які потрібні вашій компанії, за цінами FOSS для експоненційного зростання та розвитку. Ми сповнені рішучості обслуговувати 95% малих і середніх підприємств у всьому світі розумним, доступним, гнучким і безпечним рішенням CRM, яке забезпечить стабільне зростання. Обслуговування світового класу за прийнятними цінами є нашим USP, і ми дотримуємося своїх обіцянок.
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger забезпечує перегляд важливих фінансових даних у реальному часі. Наше хмарне програмне забезпечення та API допомагають організаціям керувати своїми розподіленими операціями та активами. Це включає повнофункціональну головну книгу, дебіторську та кредиторську заборгованість, управління запасами, керування криптоактивами тощо.
TrulySmall
trulysmall.com
Бухгалтерська програма, що заощаджує час, автоматизує бухгалтерські завдання для власників малого бізнесу. Використовуючи машинне навчання, Kashoo класифікує та звіряє витрати з транзакціями банків і кредитних карток, а також надає точні, повні звіти в реальному часі в один клік. На додаток до автоматичного узгодження, Kashoo також забезпечує оптичне розпізнавання та зіставлення квитанцій. Просто опустіть зображення квитанції в папку «Вхідні», і Kashoo автоматично зіставить його з транзакцією.
Striven
striven.com
Ваш бізнес у найкращому вигляді. Striven — це комплексне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке містить усе необхідне для збільшення прибутку, ефективної роботи та покращення операцій. Striven — це комплексне програмне рішення — ми об’єднали всі основні функції, необхідні для бухгалтерського обліку, продажів, проектів, управління та звітності, в одну просту систему. Спростіть, уніфікуйте, процвітайте. Завдяки Striven вам більше ніколи не знадобляться окремі та непов’язані програми. Нарешті, ви можете керувати своїм бізнесом з будь-якого місця та на будь-якому пристрої.
Xledger
xledger.net
Xledger — це найбільш автоматизоване фінансове ERP-рішення на ринку, яким користуються понад 10 000 компаній у 60 країнах. Xledger на 100% базується на хмарі та призначений для амбітних організацій, які хотіли б скористатися найкращими практиками та автоматизацією для покращення своїх бізнес-процесів. Xledger відрізняється автоматизацією, масштабованістю та бізнес-розумінням. Засновники Xledger прагнули спростити управління бізнесом і зменшити складність, запропонувавши готове рішення, яке можна конфігурувати відповідно до потреб кожного клієнта та базується на найкращих практиках. Xledger базується на конфігурації, а не на налаштуванні, що означає, що кожен клієнт плавно оновлюється до останньої версії системи. Xledger забезпечує основну бухгалтерію (GL, AP, AR), обробку платежів (друк чеків, ACH, банківський переказ), управління готівкою, виставлення рахунків і рахунків, табелі обліку робочого часу, звіти про витрати, бюджетування та прогнозування, визнання доходу, облік основних засобів, управління запасами , закупівлі, управління донорами, облік проектів, облік коштів, CRM, нарахування заробітної плати, управління документами та можливості фінансової звітності. Користувачі мають доступ до аналізу GL, можливості деталізації, звітності в реальному часі, графіків, інформаційних панелей, ключових показників ефективності та різноманітних інструментів бізнес-аналітики та аналітики.
Zybra
zybra.in
Швидке та просте програмне забезпечення для бухгалтерського обліку GST для вашого бізнесу. Бухгалтерське програмне забезпечення та додаток для ММСБ, що розвивається найшвидше в Індії.
Munim
themunim.com
Мета Муніма — полегшити життя бізнесмена, звільнившись від метушливого управління фінансами через паперову роботу. Завдяки простому та легкому у використанні інтерфейсу Munim підходить для всіх видів бізнесу, включаючи малі та середні підприємства (МСП), великі підприємства та навіть стартапи. Ви можете створювати різних користувачів в одному обліковому записі та призначати їм різні дозволи відповідно до їхніх ролей у бізнес-організації.
TaxBit
taxbit.com
Безкоштовні крипто податкові форми для фізичних осіб. Форма 1099 рішення для установ. Перше в історії ERP-рішення класу Великої четвірки для обліку цифрових активів. Ми забезпечуємо та забезпечуємо дотримання нормативних вимог.
KolayBi
kolaybi.com
Існує простий спосіб розвинути свій бізнес за допомогою програми попереднього обліку! Процеси попереднього обліку вашого стартапу, малого та середнього бізнесу чи приватного підприємця легші, ніж будь-коли. Багато функцій, які прискорять ваші фінансові операції, є в веб-бухгалтерській програмі KolayBi! Просто полегшіть собі роботу, і ваш час буде витрачено на розвиток вашого бізнесу. Розвивайте свій бізнес за допомогою бухгалтерського програмного забезпечення KolayBi! Бухгалтерський облік легше, ніж будь-коли, для вашого стартапу, малого та середнього бізнесу чи приватної компанії. KolayBi', технологія SaaS нового покоління, пропонує багато функцій для прискорення ваших фінансових операцій! Заощадьте дорогоцінний час і використайте його для розвитку свого бізнесу.
InformerOnline
informer.eu
InformerOnline: Розумна бухгалтерська програма для Австрії - Рахунок-фактура ✓ Виставлення рахунків ✓ Оцифруйте квитанції ✓ Спробуйте безкоштовно!
LedgerSync
ledgersync.com
LEDGERSYNC для бухгалтерів і бухгалтерів підключається до каналів кредитної картки клієнта та банківських каналів, що дозволяє отримувати повну колекцію транзакцій, зображень чеків, депозитів, квитанцій і виписок на одній інформаційній панелі.
AccountBerry
accountberry.com
Ми хочемо, щоб власники компаній і бухгалтери були впевнені в тому, що цілісність бухгалтерського обліку компанії зберігається. Ось чому ми вдосконалюємо бізнес-процеси, щоб допомогти користувачам заощадити час на виконання завдань, маючи під рукою суттєву інформацію про бізнес. Ми дуже пишаємося тим, що ми найприємніше програмне забезпечення для бухгалтерського обліку на ринку.
Nubooks
nubooks.io
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Dappr
dappr.com
Почніть і керуйте своїм бізнесом в одному місці з Dappr. Створіть ТОВ або С-корпорацію, отримайте поточний рахунок, налаштуйте бухгалтерський облік, розраховуйте зарплату, надсилайте рахунки-фактури та багато іншого. Dappr — це єдина платформа, яка вам потрібна!
bluesheets
bluesheets.ai
Bluesheets розміщується поверх ваших бізнес-систем, з’єднує їх із вашим обліковим інструментом і автоматизує існуючі робочі процеси. Вам не потрібно нічого міняти.
Binery
binery.co
BINERY — це технологічне бухгалтерське рішення для стартапів і малих і середніх підприємств, яке пропонує безпроблемний і доступний досвід. Завдяки бухгалтерським послугам BINERY ми надамо вам звіт про прибутки та збитки та баланс наприкінці кожного місяця. BINERY також оновить ваші фінансові записи від аналізу банківських виписок до звірки ваших рахунків.
Tripletex
tripletex.no
Відчуйте переваги розумної, повної та онлайн-програми бухгалтерського обліку. ✓ Повністю інтегровані модулі ✓ Підтримка включена ✓ Спробуйте безкоштовно сьогодні!
Reviso
reviso.com
Reviso — це хмарне бухгалтерське програмне забезпечення для малого бізнесу та бухгалтерів. Виставляйте рахунки онлайн, звіряйте банківські дані та ведіть бухгалтерський облік. Скористайтеся безкоштовною пробною версією зараз.
Enterpryze
enterpryze.com
Enterpryze є глобальним розробником, новатором і постачальником рішень для управління бізнесом для малих і середніх підприємств. Усі інструменти, необхідні для прибуткового розвитку вашого бізнесу: * Enterpryze дає змогу вести облік, інвентар, CRM, керування послугами тощо з одного місця * Керуйте запасами, клієнтами та постачальниками в одному місці * Інтегрований та автоматизований облік для точних звітів * Простота налаштування. Зареєструйтеся та почніть користуватися
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook — це індійське просте програмне забезпечення для виставлення рахунків, виставлення рахунків і запасів для малого бізнесу. Програмне забезпечення повністю налаштовується, і його функції відповідають різноманітним потребам будь-якого бізнесу.
Finaloop
finaloop.com
Finaloop повністю автоматизує бухгалтерський облік для брендів електронної комерції. Ми є ЄДИНИМ рішенням для ведення бухгалтерського обліку в режимі реального часу та на 100% точним, адаптованим до електронної комерції, яке дозволяє вам назавжди попрощатися зі своїм бухгалтером.
Moneypex
moneypex.com
Moneypex — це хмарне бухгалтерське програмне забезпечення, розроблене для всіх ваших бізнес-потреб. Його розширені функції керування витратами допоможуть вам керувати своєю компанією як професіонал. ✓ Необмежена кількість безкоштовних рахунків-фактур ✓ Створення звітів ✓ Банківська звірка ✓ Надсилання нагадувань про оплату ✓ Декларації ПДВ, сумісні з MTD ✓ Очищення звітів про доходи ✓ Сканування та завантаження масових рахунків-фактур ✓ Керування фінансуванням проектів ✓ Надсилання регулярних рахунків і рахунків-фактур ✓ Професійні шаблони рахунків-фактур
CheckMark
checkmark.com
CheckMark Multiledger — це багатокористувацьке міжплатформне бухгалтерське програмне забезпечення для Mac і Windows. Він простий у використанні та доступний для малого бізнесу. З CheckMark Multiledger ви можете витрачати менше часу на ведення бухгалтерії та більше часу на ведення свого бізнесу. Завдяки повному набору функцій бухгалтерського обліку, включаючи дебіторську, кредиторську заборгованість та інвентаризацію, CheckMark Multiledger дозволяє підприємствам витрачати менше часу на ведення бухгалтерського обліку та більше часу, зосередженого на веденні бізнесу. CheckMark Multiledger зберігає повну історію транзакцій за минулий рік і дозволяє змінювати транзакції та коригувати будь-який місяць поточного року. Він також містить набір фінансових звітів, таких як план рахунків, пробний баланс, баланс, звіт про прибутки та збитки тощо. Багатокористувацькі можливості CheckMark Multiledger дозволяють до 10 користувачів отримувати доступ до файлів компанії на спільному томі. CheckMark MultiLedger — це комплексне бухгалтерське програмне забезпечення для малого бізнесу, яке надає все необхідне для ефективного та ефективного управління своїми операціями. Настав час оновити свій бізнес і вивести його на новий рівень за допомогою MultiLedger.
Cryptoworth
cryptoworth.com
Cryptoworth допомагає компаніям будь-якого розміру автоматизувати завдання криптобліку в бек-офісах. Синхронізує понад 130 блокчейнів і ще 1000 джерел. Розблокуйте надійний фінансовий контроль цифрових активів. Оптимізуйте керування криптоактивами без зусиль. Cryptoworth пропонує: - Рішення для криптообліку - Рішення для управління цифровими активами - Рішення DeFi - Рішення NFT - Рішення для ставки - Рішення AR/AP - Рішення GameFi - Рішення API
Vyapar
vyaparapp.in
Керуйте своїм бізнесом професійно з Vyapar. Використання найкращого програмного забезпечення для ваших потреб у виставленні рахунків, інвентаризації та обліку. Станьте частиною 1 Cr+ МСП в Індії, які довіряють Vyapar.
Rillet
rillet.com
Rillet — це бухгалтерська система для компаній середнього ринку програмного забезпечення. Він має вбудовані рахунки-фактури, визнання доходу (фіксованого та використання) і ключові звіти SaaS, такі як ARR, NRR або прибутки та збитки SaaS. Rillet також інтегрується в стек за допомогою власних підключень до Stripe, Salesforce, Hubspot та багатьох інших за рахунок, банк, заробітна плата та податкова сторона.
FloQast
floqast.com
FloQast, постачальник платформи для фінансових і бухгалтерських операцій, створений бухгалтерами для бухгалтерів, дозволяє організаціям реалізувати досконалий бухгалтерський облік. FloQast, якому довіряють понад 2600 бухгалтерських команд, включаючи Twilio, Los Angeles Lakers, Zoom і Snowflake, покращує роботу бухгалтерських команд, дозволяючи клієнтам оптимізувати та керувати фінансовими операціями, фінансовими й бухгалтерськими операціями та програмами відповідності. За допомогою FloQast команди можуть використовувати найновіші досягнення в технології штучного інтелекту, щоб керувати кожним аспектом закриття місяця, зменшити тягар відповідності, бути готовим до аудиту та покращити точність, видимість і співпрацю в усій фінансовій функції. FloQast незмінно займає перше місце на всіх сайтах із відгуками користувачів. Дізнайтеся більше на FloQast.com.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — це програмне забезпечення для керування онлайн, створене для VSE/SME. Економте час за допомогою простого у використанні рішення для управління, яке відповідає всім вашим потребам: виставлення рахунків, управління продажами, бухгалтерський облік, управління взаємовідносинами з клієнтами, управління проектами, управління запасами.
Zahir Software
zahiraccounting.com
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CashCtrl
cashctrl.com
Хмарне рішення для бухгалтерського обліку, обробки замовлень, керування адресами тощо для малого та середнього бізнесу, бухгалтерів і фрілансерів.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks - це онлайн -платформа для бухгалтерського обліку та виставлення рахунків, яка економить ваш час, автоматизує адміністратора та підтримує свої книги, а ваш бізнес виглядає професіонал. FreshBooks вважає, що фінансові записи повинні бути легкими та швидкими, але все -таки докладно детально, щоб задовольнити свого бухгалтера. Спробуйте свіжі книги безкоштовно протягом 30 днів.
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent — це програмне забезпечення онлайн-обліку, яке було відзначене багатьма нагородами, розроблене спеціально для задоволення потреб малих підприємств, фрілансерів та їхніх бухгалтерів. FreeAgent допомагає компаніям піклуватися про повсякденне адміністрування, починаючи від управління витратами та ведення повністю сумісного з RTI нарахування заробітної плати до створення та надсилання професійно виглядаючих оцінок і рахунків-фактур. Це також дозволяє підприємствам відслідковувати свій грошовий потік і прибутковість, показуючи, хто їм винен грошей і скільки!. FreeAgent також має персоналізовану «Податкову шкалу» з наступними термінами та сумами до сплати, а також функціональність для легкого подання податкової декларації з ПДВ, RTI та (для приватних підприємців і директорів компаній з обмеженою відповідальністю) податкових декларацій для самостійного оцінювання безпосередньо до HMRC. Близько 100 000 клієнтів наразі використовують FreeAgent для простого керування своїми бізнес-рахунками, без плутанини в бухгалтерському жаргоні та з командою доброзичливих бухгалтерів, які допомагають їм залишатися на шляху.
Enerpize
enerpize.com
Enerpize пропонує промислове програмне забезпечення ERP для вирішення проблем малого та середнього бізнесу та допомагає їм ефективно керувати своїми підприємствами.
e-conomic
e-conomic.com
Багатомовне онлайн-бухгалтерське програмне забезпечення з безпечним доступом для сторонніх бухгалтерів для малих і середніх компаній.
Deskera
deskera.com
Deskera-це нагородна інтегрована платформа, яка дозволяє SMB швидше масштабуватись з меншою кількістю інструментів. Від магазинів зручностей до виробничих установок, сотні тисяч малих та середніх підприємств використовують Deskera для управління бухгалтерським обліком, запасами, оплатою праці, продажами та автоматизацією маркетингу.
Crunched
crunched.io
Хмарне бухгалтерське програмне забезпечення, розроблене, щоб допомогти власникам бізнесу заощаджувати час і приймати розумніші бізнес-рішення. Виставляйте рахунки та збирайте платежі, відстежуйте витрати, налаштовуйте звіти та працюйте зі своїм бухгалтером. Спробуйте безкоштовно сьогодні!
Clear Books
clearbooks.co.uk
Бухгалтерське онлайн-програмне забезпечення, яке дає британським малим підприємствам холодне, спокійне та контрольоване відчуття. Clear Books надає простіший спосіб керувати фінансами вашого бізнесу. Це просте у користуванні бухгалтерське онлайн-програмне забезпечення, розроблене для британських малих підприємств, підрядників, фрілансерів і приватних підприємців.
Cashflow
cashflow.do
Універсальна бухгалтерська програма в хмарі для малого бізнесу. Чудово підходить для роздрібної, оптової торгівлі, інвентаризації, обслуговування або проектного бізнесу. Спробуйте безкоштовно!
GenieBooks
geniebooks.com
Комплексне бухгалтерське рішення для вашого бізнесу! Високоавтоматизоване виставлення рахунків, повний життєвий цикл продажів і покупок.
Bearbook
bearbook.com
Онлайн-додаток для бухгалтерського обліку, який допомагає вашому бізнесу керувати продажами, запасами та обліком.
Bean Cruncher
beancruncher.com
Онлайн-бухгалтерське програмне забезпечення Bean Cruncher є доступним, простим у використанні, працює на ПК, Mac, iPad, Android і Blackberry, а також підтримує ведення бухгалтерського обліку та податкову декларацію. Призначений для будівельних компаній, професіоналів, професіоналів, наукових і високотехнологічних фірм, а також служб охорони здоров’я. Необмежений ріст. Так, справді безмежно. Включно з необмеженою кількістю користувачів, компаній тощо! Абсолютна безпека: 256-бітне шифрування SSL, без використання відкритого коду, і у нас цілодобова безпека на сайті.
Aliaddo
aliaddo.com
Наша пропозиція хмарних програмних послуг надала багатьом компаніям з різних секторів і розмірів відмінну конкурентну перевагу. Aliaddo піклується про підтримку найкращих рівнів у всіх процесах проектування та створення нашого програмного забезпечення, щоб запропонувати послуги світового класу. Він також встановив політику якості підтримки та супроводу в усіх процесах впровадження та післяпродажного обслуговування щоб наші клієнти мали необхідну підтримку технологічної компанії, яка підтримує їх у зростанні день у день.
Akounto
akounto.com
Akounto — це хмарне програмне забезпечення для бухгалтерського обліку та бухгалтерського обліку, призначене для допомоги та керування фінансовими даними підприємств. Управління своїми фінансами може бути справді надзвичайно важкою справою - і для цього Akounto вас підтримує! З Akounto слідкуйте за своїми грошовими потоками навіть у дорозі та насолоджуйтеся безперебійним зв’язком із вашим бізнесом, просто зв’язавши свій банківський рахунок із панеллю інструментів Akounto. Akounto — ваш надійний партнер для вирішення всіх ваших потреб і рішень у сфері бухгалтерського обліку.
Akaunting
akaunting.com
Akaunting — це безкоштовне бухгалтерське онлайн-програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом для малого бізнесу та фрілансерів. Від виставлення рахунків до відстеження витрат і бухгалтерського обліку, Akaunting має всі необхідні інструменти, щоб безкоштовно керувати своїми грошима онлайн. Завдяки своїй модульній структурі Akaunting забезпечує чудовий App Store для користувачів і розробників. ОСОБЛИВОСТІ - Управління клієнтами - Управління постачальниками - Управління запасами - Легке виставлення рахунків - Оплачувані витрати - Управління запасами - Банківські рахунки - Мультивалютність - Багатокомпанія - Потужна звітність - Портал для клієнтів - Необмежена кількість вкладень - Категорії транзакцій - Ставки податків - App Store - Багатомовний Панель – детальні дозволи
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, заснована в 2008 році, є постачальником технологій, який розробляє програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) у хмарі та браузері для малого та середнього бізнесу (SMB). Штаб-квартира компанії розташована в Белв'ю, штат Вашингтон (столичний район Сіетла). Acumatica Cloud ERP пропонує найкращу у своєму класі функціональність для малого та середнього бізнесу, щоб процвітати в цифровій економіці. Його робочі процеси охоплюють повний набір додатків для керування бізнесом, і він побудований на основі відкритих API для швидкої інтеграції з іншим критичним програмним забезпеченням. Її ліцензування на основі споживання стягує плату за використані ресурси, а не за кожного користувача, а її перспективна платформа підвищує цінність і забезпечує гнучкість, ефективність і віддалену співпрацю.
AccountsIQ
accountsiq.com
Відзначене нагородами хмарне бухгалтерське програмне забезпечення середнього рівня AccountsIQ використовується 4000 компаніями по всьому світу та такими бухгалтерськими практиками, як PwC, BDO та Grant Thornton. AccountsIQ спрощує те, як фінансові функції фіксують, обробляють і звітують про результати діяльності компаній, що працюють у кількох місцях. Створений для хмари, AccountsIQ ідеально підходить для динамічного бізнесу, який розвивається на місцевому чи міжнародному рівнях через дочірні компанії, придбання або франчайзингову модель, забезпечуючи обробку в будь-який час і в будь-якому місці, одночасно дозволяючи легкий централізований контроль і консолідовану звітність про результати. Його унікальний механізм консолідації разом із можливістю інтеграції з іншими програмами полегшує масштабування. Короткий огляд функцій: - Потужна 3-рівнева структура GL - Багатовимірний аналіз (звіт до 6 вимірів, наприклад відділ, сектор, проект тощо) - Деталізація до рівня транзакцій - Багатофункціональний менеджер журналу, дебіторська та кредиторська заборгованості - Повна консолідація для груп і організацій - Повна дебіторська та кредиторська заборгованість, консолідовані продажі та покупки - Реєстр основних засобів - Автоматизація кредиторської заборгованості - Міжфірмові транзакції, поповнення та мультивалютний облік - Затвердження цифрового робочого процесу за допомогою мобільного додатка - Набір із 250 звітів із параметрами, які можна редагувати - Управління Пакети звітів і інформаційні панелі Відповідність вимогам - Оцифровування податків: у тому числі групові декларації з ПДВ - Повне профілювання користувачів і контрольний журнал за кожним користувачем - Безпечні платежі - Управління періодами. Цифровий зв'язок - Подача виписок і автоматичне узгодження - Відкритий API - Автоматизовані пакетні платежі зі схваленням - Excel Add- З’єднання In & Power BI для індивідуального аналізу
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