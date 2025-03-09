Програмне забезпечення для керування даними облікового запису - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для керування даними облікових записів відіграє вирішальну роль в ефективному управлінні даними потенційних клієнтів протягом усього процесу маркетингу на основі облікових записів (ABM). Це гарантує, що відділи продажів і маркетингу мають доступ до цільових облікових записів у режимі реального часу, що дозволяє їм приймати обґрунтовані рішення та вживати відповідних заходів. Щоб стратегія ABM була успішною, продавці повинні мати чітке уявлення про те, де кожен потенційний клієнт стоїть на етапі розробки, і ймовірність того, що він перетвориться на клієнта. Системи керування даними облікових записів служать централізованою платформою для документування та передачі всієї відповідної інформації про облікові записи між відділами продажів і маркетингу. Це сприяє безперебійній співпраці та гарантує, що обидві команди узгоджуються у своїх зусиллях. Використовуючи програмне забезпечення для керування даними облікових записів, відділи маркетингу та продажів можуть максимально підвищити ефективність своїх маркетингових ініціатив. Це спрощує потік інформації, покращує комунікацію та, зрештою, призводить до більш ефективних маркетингових кампаній. Це програмне забезпечення діє як життєво важливий інструмент для оптимізації координації та синергії між відділами маркетингу та продажів, що зрештою сприяє кращим результатам для організації.
Запит на новий застосунок
LoneScale
lonescale.com
LoneScale допомагає командам із доходів створювати та закривати більше конвеєрів, надаючи найімовірніших покупців. Що стосується продажів, LoneScale автоматизує наміри продажів у масштабі в CRM, щоб надавати кваліфіковані конвеєри та точки продажу щодня, щоб представники бронювали більше зустрічей і збільшували дохід. Для маркетингу LoneScale фіксує всі ключові наміри та контакти, щоб автоматизувати високоефективні кампанії ABM, зменшити CAC і збільшити внесок у дохід. Використовуючи штучний інтелект, LoneScale автоматично підживлює CRM з покупцями, які відповідають вашим найкращим клієнтам. Це означає, що представники можуть зосередитися на продажах, а не на дослідженні даних. Компанії, що швидко розвиваються, довіряють LoneScale збільшити свої показники виграшів у 3 рази, заощадити +10 годин за повторення та збільшити свій конвеєр на 100 тис. $ ARR.
xiQ
xiqinc.com
Personality-driven Sales and Marketing Platform™ від xiQ поєднує нейронауку, психологію та штучний інтелект, щоб зрозуміти мислення покупців і фактори, які впливають на їхні рішення про покупку. Наша відзначена нагородами власна платформа штучного інтелекту надає вашій команді особисту інформацію, повну аналітику облікових записів і підібраний вміст у режимі реального часу, щоб вони могли зміцнювати довіру та швидше укладати угоди. Наші великі корпоративні клієнти залучили свою аудиторію в 10 разів краще порівняно з традиційними маркетинговими каналами, заощадили тисячі годин дослідницького часу та досягли на 24% вищих показників виграшу. Ключові можливості власної платформи xiQ на базі штучного інтелекту: * Індивідуальна інформація для індивідуальних продажів * SmartSourced Content™, що стимулює залучення в 10 разів* Дані про наміри першої сторони та розширена аналітика для індивідуалізації кожної взаємодії * Instasites (мікросайти, розроблені для індивідуального досвіду) * Комплексні профілі компанії, складені за лічені секунди * Ініціатори продажів і сповіщення в реальному часі безпосередньо у вашу папку вхідних повідомлень * Outlook, Salesforce, MS Teams та інтеграція соціальних мереж Спробуйте xiQ на xiQinc.com.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Keyplay
keyplay.io
Вибір облікового запису для амбітних команд GTM. Якщо ви робите щось на основі облікових записів, вам потрібні правильні облікові записи. Keyplay допомагає вам з точністю знаходити, вибирати та відстежувати ідеальні облікові записи. На відміну від складних і дорогих платформ ABM, ви можете почати роботу з Keyplay безкоштовно та інтегруватися з Salesforce або HubSpot CRM за лічені хвилини. Keyplay допомагає вам упорядкувати 3 основні завдання вибору облікових записів: 1.) ЗНАЙТИ нові облікові записи. Картуйте свій ринок за допомогою точних даних. Один робочий процес для виявлення, збереження та сегментування всього ринку. 2.) ВИБЕРІТЬ облікові записи для територій і ігор. Змоделюйте свій ICP за допомогою аналогів і сигналів. Автоматично оцінюйте та збагачуйте кожен обліковий запис. 3.) ТРЕК рахунків. Двостороння синхронізація з HubSpot або Salesforce CRM. 90-секундне налаштування з автоматичним створенням полів і постійною синхронізацією. Ваш ідеальний список облікових записів нарешті можливий.
Octane11
octane11.com
Octane11 — це орієнтована на B2B платформа аналітики даних і співпраці, яка поєднує платні, власні та зароблені дані про маркетинг, продажі та використання продуктів для досягнення реальних бізнес-результатів. Ми допомагаємо B2B-підприємствам із доходом понад 100 мільйонів доларів США інтегрувати, збагачувати та аналізувати дані команд, а також порівнювати ефективність із галузевими контрольними показниками. Клієнти використовують готові візуалізації Octane11 або передають розширені дані в інструмент BI, CDP, CRM або іншу кінцеву точку на свій вибір. Octane11 справді є тією відсутньою ланкою в стеку даних B2B, яка перетворює відокремлені дані в практичну інформацію та покращує продуктивність за частку часу та витрат.
CaliberMind
calibermind.com
Як стратегічний лідер B2B, ви повинні тримати великий палець на пульсі ринку. Але з усіма інструментами, якими користуються ваші команди, важко з’єднати крапки та визначити, чи ваше повідомлення резонує з потрібною аудиторією в ідеальний час. Платформа CaliberMind організовує та осмислює ваші дані, щоб ваші ідеї були чіткішими. Звичайно, ми робимо атрибуцію, оцінку залученості, аналітику послідовності тощо. Але справжній подарунок, який ми даємо лідерам доходів, — це здатність виявляти проблеми та тенденції раніше, ніж це зробить хтось інший.
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, створення та персоналізація цільових сторінок, захоплення попиту, збагачення, перевірені людьми потенційні клієнти, а також досвід на основі облікових записів. Ці інструменти дозволяють маркетологам створювати більш релевантний і привабливий досвід для своєї цільової аудиторії, що в кінцевому підсумку може сприяти досягненню кращих бізнес-результатів, таких як збільшення залучення, вищі коефіцієнти конверсії та більша лояльність клієнтів. Покупці отримують вигоду від динамічного, персоналізованого контенту та підключених цифрових технологій, які дають їм змогу отримати кращу освіту та швидше приймати обґрунтовані рішення.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з вашим веб-сайтом, сприяючи підвищенню ефективності бізнесу . Прискоріть свій процес і прибуток за допомогою персоналізації на основі атрибуції: - Подавайте кожному відвідувачу веб-сайту правильні повідомлення та ресурси, допомагаючи їм швидше стати вашими клієнтами. - Зрозумійте, як ваші маркетингові зусилля впливають на бізнес-цілі, і сплануйте шляхи своїх клієнтів від першого контакту до виграних угод. - Перетворіть відвідувачів на клієнтів, а не лише на потенційних клієнтів!
Propensity
propensity.com
Propensity — це єдина маркетингова платформа на основі облікових записів (ABM), створена для невеликих команд розвитку B2B. Ми спрощуємо використання даних про наміри для створення списків облікових записів і контактів на ринку, підігріваємо ці контакти за допомогою багатоканальних кампаній ABM і щоденно надаємо список висококваліфікованих потенційних клієнтів до продажів. Результатом є автоматизована, постійно ввімкнена система ABM, яка забезпечує потік MQA та 5-кратне залучення продажів порівняно з традиційною тактикою зростання B2B. Чому Propensity? - Створіть аудиторію за 5 хвилин, запустіть менше ніж за 2 тижні - Створення необмеженого списку облікових записів із даними про наміри - Повністю збагачені контакти для кожного списку облікових записів - Щотижневий список розігрітих облікових записів і контактів для продажу - Програмна медійна реклама - Розсилка маркетингової електронної пошти - Доступ до нашої бібліотеки підручників ABM - Генератор вмісту штучного інтелекту - Щотижневі зустрічі з Propensity CSM - Інтеграції, включаючи Hubspot і Salesforce - Рекордний час ROI — 30-180 днів залежно від вашої підручника Основні функції Propensity: Бібліотека підручників - Попередньо створені підручники від 30 до 90 днів Редактор Playbook - Легко редагуйте кожну п'єсу у вибраній користувачем playbook Audience Builder - Використовує ліцензовані сторонні дані про наміри на рівні облікового запису, щоб зрозуміти інтерес і поведінку покупця зі схильністю купувати моделі, побудовані в Buying Circles - Створення та керування цільовими контактами на основі намірів на рівні облікового запису. Менеджер каналів – оркестрування та активація міжканальної кампанії. Інформаційна панель ABM – вимірювання та аналітика облікового запису для кількісної оцінки зростання та ефективності. Інтеграція з маркетинговими технологіями та технологіями продажів.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допомагає вам ідентифікувати цільові облікові записи, залучати їх за допомогою цифрової реклами, веб-персоналізації, підписів електронної пошти та автоматизації продажів і, нарешті, вимірювати ефективність ваших програм. RollWorks — це незамінна платформа для великих і малих команд маркетингу та продажів, які вірять, що підхід на основі облікових записів — це просто хороший B2B маркетинг. Почніть вже сьогодні на www.rollworks.com.
Koncert
koncert.com
Koncert — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена для підвищення успіху продажів, надаючи набір інструментів для процесу продажів. Платформа включає Koncert Dialers, набір із чотирьох унікальних програм дозвону для продажу, адаптованих до потреб команди: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer і Click to Call Dialer. Ці номеронабирачі допомагають інтелектуально керувати фільтрацією, підключенням і відстеженням продажів. Платформа також представляє Koncert Cadence, який є багатоканальним секвенсором продажів, що працює в різних каналах, включаючи телефон, електронну пошту, відео та соціальні мережі для різноманітного охоплення. Крім того, Koncert має Remote Salesfloor, інтелектуальну функцію, розроблену для відтворення традиційного робочого простору торгового залу в цифровому форматі. Щоб оптимізувати вихідний набір, платформа оснащена Caller ID Management, новою функцією Heat Map для керування вихідними номерами дозвону. Він також пропонує бездоганну інтеграцію з попередньо інвестованими інструментами, покращуючи його зручність використання. Крім того, аспект машинного навчання Koncert допомагає шукати потенційні клієнти, пропонуючи можливість оцінювати та визначати пріоритети потенційних клієнтів. Він також містить унікальний інструмент навчання для менеджерів, Koncert Remote Coach. Концерт зосереджений на тому, щоб допомогти користувачам прискорити успіх продажів за допомогою системи набору номерів, удосконаленої ШІ, та інших функцій, орієнтованих на продажі.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft допомагає групам продажів і маркетингу B2B знаходити, визначати пріоритети, залучати та конвертувати компанії, які, швидше за все, купуватимуть їхні продукти за допомогою спеціального штучного інтелекту та глибоких приватних даних облікових записів. Ми даємо вам змогу знайти найкращі облікові записи серед десятків мільйонів компаній у всьому світі, орієнтуючись на впровадження технологій і сотні бізнес-атрибутів. Наша платформа AI передбачає, кому потрібні ваші технологічні продукти та коли вони готові їх купити. Більше того, Enlyft за лічені секунди надає вашим командам доступ до критично важливих даних про кожен обліковий запис для впевненого, цілеспрямованого та ефективного охоплення. Ми робимо це шляхом поєднання оптимізованих для продажів і маркетингу моделей штучного інтелекту з власними механізмами збору даних для створення найбагатшої, найнадійнішої та найновішої бази даних потенційних клієнтів на ринку. Enlyft є безперебійною частиною вашого робочого процесу завдяки простому у користуванні веб-сайту, плагіну, завантаженню даних, контактам LinkedIn, інтеграції CRM та багато іншого. Від Fortune 100 до стартапів – найпродуктивніші у світі команди продажів і маркетингу покладаються на генерацію попиту Enlyft, керовану штучним інтелектом, для забезпечення потужності та визначення пріоритетів у своїй перспективній діяльності та залучення більшого бізнесу – за частку свого бюджету.
Owler
owler.com
Owler – платформа бізнес-аналітики, що надає інформацію про компанії, конкурентів та ринкові тенденції для підтримки прийняття рішень у бізнесі.
MadKudu
madkudu.com
Система Revenue Automation Intelligence від MadKudu зосереджує увагу на командах доходів, прогнозуючи та встановлюючи пріоритети правильних дій для отримання прибутку. Завдяки автоматизації ключових робочих процесів, визначаючи пріоритети сигналів, що дають змогу діяти, і працюючи там, де вже є ваші команди, ви можете розблокувати свої команди з доходів, щоб повністю зосередитися на роботі та закритті конвеєра.
Ocean.io
ocean.io
Розумніша платформа даних для пошуку потенційних клієнтів, яка надає вам у 5 разів більше високоякісних потенційних клієнтів для швидшого та ефективнішого зростання доходу. Ocean.io's надає групам продажів і маркетингу B2B електронні адреси та номери телефонів для ПРАВИЛЬНИХ людей у ПРАВИЛЬНИХ компаніях.
CUFinder
companyurlfinder.com
Cufinder - це платформа для генерації ділових контактів та покращення даних, що автоматизує пошук і управління контактною інформацією.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly надає програмне забезпечення для маркетингу та продажів на основі облікових записів + експертів для створення попиту, залучення та прибутку від цільових облікових записів. Ви отримуєте поєднання людей, процесів і нашої платформи продажів Понад 400 організацій довірили Intandemly для стимулювання продажів. Програмне забезпечення на основі SaaS сьогодні використовується організаціями з чисельністю від 1 до 10 000 осіб. Identify: Intandemly пропонує розширення Chrome, яке робить ідентифікацію надзвичайно легкою, усуваючи введення даних для повторень. Досліджуйте свої облікові записи та потенційних клієнтів, отримуйте актуальні контактні дані та надсилайте їх у модуль «Потенційні клієнти». Потенційний клієнт: збільшуйте продажі за допомогою нашої вбудованої CRM, яка пропонує статистику, керування обліковим записом, дзвінки, автоматизацію електронної пошти тощо. Створіть робочий процес продажів, оптимізований, щоб допомогти вам укладати більше угод. Залучайте: створюйте аудиторію облікового запису та запускайте ігри через рекламу, Linkedin, пряму поштову розсилку та електронну пошту. Поєднайте маркетинг з рештою організації та охоплюйте клієнтів максимально персоналізованим способом.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — це платформа контактних даних Ultimata B2B для продавців, маркетологів і розробників. Отримайте доступ до високоякісних контактних даних за допомогою вбудованої перевірки електронної пошти в реальному часі, робочої електронної пошти, особистої електронної пошти та навіть мобільних номерів. Наш підхід до клієнта, стандартна опція білої мітки, план «все включено» з необмеженою кількістю користувачів і прагнення до високоякісних контактних даних — це те, що відрізняє нас. Спробуйте безкоштовно на www.nymblr.com
Openprise
openprisetech.com
Openprise сприяє революції в RevOps. Openprise автоматизує критично важливі процеси RevOps, щоб знищити розбіжності та узгодити спеціалістів із продажу та маркетингу та їхні технології для забезпечення вибухового зростання. Openprise — це єдина платформа без програмного коду, яка дає вам змогу спростити свій стек RevTech, швидше реагувати на зміни на вашому ринку та розширювати операції для досягнення ваших цілей доходу. Команди RevOps таких лідерів галузі, як UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler і Okta, покладаються на Openprise, щоб отримати ефективний і передбачуваний дохід. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.openprisetech.com.
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel - це платформа для управління та маршрутизації потенційних клієнтів, що інтегрується з CRM та підвищує ефективність продажів.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor - платформа для визначення анонімних відвідувачів веб-сайту, відстеження даних про наміри та управління продажами.
Bombora
bombora.com
Пропозиція Bombora визначає, які компанії зараз досліджують, які теми та інтенсивність цих зусиль. Він оцінює ці сигнали, щоб потім допомогти відділам продажів і маркетингу визначити пріоритети цільових облікових записів, налаштувати їх спілкування з ними та оптимізувати маркетингові зусилля. Bombora надає найбільшу цінність організаціям із понад 100 співробітниками.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic дає змогу найбільшим і швидкозростаючим компаніям швидше конвертувати свої найкращі облікові записи, знаходячи та взаємодіючи з найвпливовішими членами комітету із закупівель протягом усього шляху клієнта. Платформа ML, глобальна багатоканальна платформа медіаактивації та вимірювання ABM, дає змогу маркетологам у корпоративних організаціях використовувати унікальні власні дані для визначення облікових записів, які, швидше за все, купуватимуть, максимізувати взаємодію в кількох каналах і прискорити цикли продажів, щоб позитивно вплинути на рентабельність інвестицій.
People.ai
people.ai
People.ai - платформа для оптимізації процесу продажу, що використовує AI та автоматизацію для покращення управління обліковими записами та трубопроводами.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago - платформа автоматизації маркетингу для оптимізації взаємодії з клієнтами, персоналізації та підвищення показників електронної комерції.
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. Terminus — це платформа, створена для вашого успіху. Це допомагає вашій команді працювати з обліковими записами протягом усього життєвого циклу. Вам потрібна платформа, заснована на даних першої сторони, яка оточує покупців захоплюючим цифровим досвідом від придбання облікового запису до розширення та оновлення. Наша система створена для збільшення рентабельності інвестицій, мінімізації шахрайства, пріоритетності безпеки бренду та перетворення намірів у релевантну практичну інформацію для команд GTM.
UpLead
uplead.com
UpLead — це платформа пошуку потенційних клієнтів B2B, яка надає найвищу якість контактів і даних компанії B2B. Функції включають: перевірку електронної пошти в режимі реального часу, контакти по всьому світу в понад 200 країнах, понад 50 критеріїв пошуку, відстеження технологій, маркетинг на основі облікових записів, розвідку про конкурентів, розвідку про шаблони електронної пошти, посилання на соціальні профілі, інтеграцію Salesforce і 12 інших CRM, надійний API тощо. .
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Groove
groove.co
Groove, компанія Clari, є провідною ринковою платформою для залучення продажів, яка дозволяє лідерам продажів виконувати свою стратегію розумно, адаптивно. Завдяки Groove лідери доходів можуть використовувати автоматизацію, щоб робити більше з меншими витратами, підвищуючи ефективність і результативність протягом життєвого циклу клієнта. Groove дозволяє більш ніж 75 000 користувачів в ADP, Google, Uber, iHeartMedia, Capital One та інших великих підприємствах бути більш ефективними та ефективними. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://groove.co.
Influ2
influ2.com
Зробіть рекламу важливою частиною розмови про продажі. Influ2 — це персональна рекламна платформа, яка дозволяє охопити певних людей у цільових облікових записах і побачити, хто взаємодіє з вашими оголошеннями. Пропонуйте відповідний вміст ключовим особам, які приймають рішення, відстежуйте наміри на рівні контактів і надавайте продажам необхідний контекст для залучення цінних облікових записів. Завдяки рекламі Influ2, орієнтованій на людей, ви можете залучити в 2,26 рази більше конвеєра, залучаючи людей, які приймають рішення, протягом усього їхнього шляху.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
6sense
6sense.com
Переосмисліть спосіб, у який ваша компанія створює, керує та перетворює конвеєр на дохід. Наше програмне забезпечення ABM розкриває аналітичну інформацію про доходи, яка веде до високоякісного конвеєру, усуває здогади та надає вашій команді доходів необхідні дані та видимість.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампаній у кількох каналах. Ці інструменти кампанії та аналітика працюють на власному механізмі купівлі на основі штучного інтелекту, який оцінює зацікавленість облікового запису під час шляху до покупки. Foundry ABM може організовувати кампанії ABM, щоб підвищити обізнаність, залученість і реалізувати цільові облікові записи. Щоб дізнатися більше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примітка. Багато відгуків стосуються платформи Triblio, яка тепер називається Foundry ABM.
Metadata
metadata.io
Метадані усувають ручну та повторювану роботу, тому маркетологи B2B можуть нарешті зосередитися на стратегії, креативності та збільшенні прибутку.
N.Rich
nrich.ai
Збільште свій конвеєр, залишаючись у межах бюджету. Знаходьте облікові записи ICP із перевіреними намірами покупців, активуйте їх за допомогою багатоканальної цифрової реклами та доставляйте гарячі облікові записи до відділів продажів.
Folloze
folloze.com
Folloze - платформа для B2B-маркетингу, що дозволяє створювати персоналізований вміст і покращити залучення клієнтів за допомогою аналітики та інтеграцій.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.