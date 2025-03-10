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Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікових записів дозволяє компаніям генерувати індивідуальні, фірмові взаємодії в Інтернеті та контенті у великому масштабі, підвищуючи результати маркетингових ініціатив на основі облікових записів. Це програмне забезпечення дозволяє маркетологам створювати та розповсюджувати контент, адаптований до індивідуальних облікових записів, прискорюючи процес продажу. Це досягається шляхом налаштування тексту, елементів бренду, закликів до дії, зображень тощо, відображення характерного вмісту для кожного цільового облікового запису на веб-сайті компанії. Крім того, це програмне забезпечення допомагає маркетологам відстежувати перегляди сторінок і переходи на обліковий запис, надаючи цінну інформацію під час взаємодії з веб-сайтом і вмістом.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Warmly
warmly.ai
Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.
Folloze
folloze.com
Folloze - платформа для B2B-маркетингу, що дозволяє створювати персоналізований вміст і покращити залучення клієнтів за допомогою аналітики та інтеграцій.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip дозволяє створювати персоналізований контент для маркетингу та продажів, централізуючи вміст з різних джерел для кращої взаємодії з клієнтами.
xiQ
xiqinc.com
xiQ - це платформа для продажу та маркетингу, що використовує нейронауку, психологію та ШІ для аналізу поведінки покупців та оптимізації продажів.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.
Hushly
hushly.com
Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.
Foundry
foundryco.com
Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite - це програмне забезпечення для управління контентом та підтримки продажів, яке дозволяє зберігати, організовувати і відстежувати контент для маркетингових команд.
Propensity
propensity.com
Propensity — платформа для облікового маркетингу, що допомагає малим B2B-командам створювати списки потенційних клієнтів, запускати кампанії та генерувати ліди.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє створювати інтерактивний контент, як вікторини та калькулятори, без технічних знань, з аналізом даних для покращення залучення клієнтів.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory - платформа для оптимізації контенту в B2B, яка пропонує персоналізований досвід та аналітику для покращення продажів і залучення клієнтів.
Recotap
recotap.com
Recotap — це платформа ABM наступного покоління на базі штучного інтелекту, яка допомагає маркетологам B2B проводити цільові та персоналізовані кампанії залучення на основі облікових записів у великих масштабах. Recotap найкраще підходить для стартапів, що розвиваються, і підприємств, які прагнуть покращити свою маркетингову ефективність. Завдяки рекламному рішенню на основі облікового запису Recotap охоплює більше людей, які приймають рішення, і залишайтеся залученими, доки вони не перейдуть.
Proof
useproof.com
Доведено, що додавання Proof до вашої маркетингової воронки зміцнює довіру відвідувачів, викликає терміновість і збільшує кількість переходів на 10-15% на сторінку.
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