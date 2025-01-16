Програмне забезпечення прямої поштової розсилки на основі облікового запису - Найпопулярніші застосунки - Португалія

Printfection

printfection.com

Printfection — це платформа для управління товарами, яка спрощує купівлю, керування та розповсюдження товарних знаків і фірмових товарів. Такі клієнти, як Zendesk, BetterHelp, Hinge і Gusto, використовують нас, щоб легко доставляти товари клієнтам, потенційним клієнтам, співробітникам і подіям. Це підтримує ваші зусилля з ABM, і ми можемо заощадити ваш час на управлінні товарами, допомагаючи вам усвідомити та виміряти більшу рентабельність інвестицій від ваших маркетингових заходів. ЩО ВІДДРІЗНЯЄ НАС ВІД ІНШИХ КОМПАНІЙ SWAG Існують буквально сотні компаній і веб-сайтів SWAG. Більшість пропонує прості послуги друку та розповсюдження рекламної продукції, тобто ви можете наклеїти свій логотип на кілька кухлів і пару футболок, а потім надіслати їх до офісу. Більшість із цих компаній, що займаються продажем товарів, НЕ надають жодних технологій. Немає способу стратегічно дарувати подарунки клієнтам або потенційним клієнтам, немає інтеграції з Salesforce (чи будь-якою іншою CRM) і немає зв’язків із інструментами автоматизації маркетингу, такими як Marketo, HubSpot, Zapier тощо. Printfection — це повний комплекс послуг, повний пакет подарунків Платформа управління та реалізації, де ви можете не лише брендувати тисячі справді креативних предметів, але й стратегічно відправляти цей товар у будь-яку точку світу через наявний стек технологій. Кожен клієнт також отримує спеціального менеджера облікового запису та команду успіху swag, де ми регулярно ділимося інформацією про те, які swag найкраще підходять для подій, подарунків, винагород для клієнтів тощо, і інформуємо вас про найновіші та найкращі продукти. Ми надаємо послугу продажу товарів, яку раніше мало хто з компаній. СТВОРЕННЯ SWAG Перегляньте наш обширний каталог із сотнями й сотнями чудових рекламних продуктів або надішліть запит на дослідження товару. Ми постійно додаємо нові позиції в каталог відповідно до потреб клієнтів. Наш процес налаштування предметів неймовірно спрощує розміщення вашого логотипу та корпоративних зображень практично на будь-чому: футболках, толстовках, комбінезонах, кухлях, пляшках з водою, колонках, технічних виробах, пазлах, наборах Jenga тощо. Ми можемо брендувати по-справжньому веселі, креативні предмети, як-от піньати, масажні столи – продовжуйте і думайте нестандартно! ЗБЕРІГАННЯ ТА СКЛАДСТВО ТОВАРІВ Ми, звичайно, можемо надіслати товар безпосередньо до вашого офісу чи в будь-яке інше місце, але справжня перевага Printfection полягає в тому, що ми зберігатимемо всі ваші товари для вас! Більше ніяких брудних офісних шаф чи підземель. Щойно ви замовите свій товар, товари будуть доставлені до нашого центру виконання. Потім ви можете увійти на платформу та переглянути весь свій інвентар у режимі реального часу. Якщо ви хочете надіслати подарунок працівникам, потенційним клієнтам, клієнтам, партнерам або на подію, достатньо лише кількох клацань, і ми доставимо та виконаємо всі замовлення за вас. Це так просто. ПОСЛУГИ ДОПРИГРУПКИ ТА ДРУКУ ФУТБОЛОК Хоча ми брендуємо сотні товарів, у нас є клієнти, які часто починають із корпоративних футболок. Ми можемо надрукувати ваш логотип і малюнок на багатьох різних типах футболок, включаючи будь-які розміри та тканини. Ми також можемо відправляти будь-який тип одягу на замовлення, зокрема толстовки, штани, комбінезони тощо. Ми є однією з найбільш гнучких компаній з доставки футболок. ВИКОНАННЯ SWAG Ще ніколи не було простіше донести ваші корпоративні товари до ваших потенційних клієнтів, клієнтів і співробітників. Ви можете відправляти власний товар на наш склад для використання в кампаніях, і будь-який новий товар, який ви замовляєте, зберігатиметься для вас. Лише кількома клацаннями миші ви можете відправити будь-який предмет у будь-яку точку світу; будь то важливий обліковий запис, який ви намагаєтеся закрити, чи лояльний клієнт, який щойно поновив або допоміг вам із прикладом. СПЕЦІАЛЬНЕ УПАКОВКА ТА НАБОРИ Ми спрощуємо створення дивовижних індивідуальних наборів для залучення нових клієнтів, використання у ваших зусиллях з ПРО або задоволення нових наймів. Індивідуальне комплектування дає змогу брендувати пакувальні коробки своїми нестандартними творами мистецтва, додавати спеціальні вставки та наповнювачі та акуратно розташовувати будь-які предмети на ваш вибір. Ідеально підходить для забезпечення найвищого досвіду розпакування! ДРОПШИППІНГ ЗАХОДІВ (ДОСТАВКА ПРОМОЦІЙНИХ ПРОДУКЦІЙ) Ми неймовірно легко доставляємо товари та рекламні товари до подій. Ви можете відправити будь-які предмети, які хочете. Наша функція «Пакування на події» означає, що всі ваші предмети одягу прибудуть акуратно згорнутими та позначеними розміром і статтю, тому все, що вам потрібно зробити, це дістати сорочки з коробки на своєму стенді, і ви готові до показу. Коли ваша подія закінчиться, ви можете просто надіслати будь-які невикористані подарунки назад до нашого центру виконання, суттєво скоротивши марні витрати. Якщо ви обираєте гарантовану доставку, ваші товари прибудуть у певну дату. Вам більше ніколи не доведеться кидатися, щоб отримати подарунок на подію та назад! ІНТЕГРАЦІЯ З МАРКЕТИНГОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ SALESFORCE Дозвольте вашим торговим представникам запитувати товар безпосередньо через Salesforce. Або автоматизуйте дарування подарунків через Marketo, HubSpot, Intercom або будь-яку кількість інструментів, які використовують нашу інтеграцію Zapier. Ви також можете створити фірмовий магазин товарів, використовуючи нашу інтеграцію Shopify. Printfection — це найпростіший спосіб відправити товар будь-кому в будь-яку точку світу.