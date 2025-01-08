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Програмне забезпечення для даних на основі облікових записів - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Програмне забезпечення даних на основі облікових записів (ABDS) — це складний інструмент, призначений для підтримки стратегічних ініціатив маркетингу на основі облікових записів (ABM), надаючи вичерпну аналітику даних і аналітику, адаптовану до конкретних цільових облікових записів. На відміну від традиційних платформ керування даними, ABDS зосереджується виключно на агрегуванні, аналізі та інтерпретації даних, пов’язаних з обліковими записами великої вартості, ідентифікованими компаніями. Це програмне забезпечення дозволяє організаціям централізувати та гармонізувати різні джерела даних, включаючи демографічні дані клієнтів, фірмові дані, дані про поведінку та показники залучення. Консолідуючи цю величезну кількість інформації, ABDS дає змогу маркетологам і відділам продажів отримати цілісне розуміння цільових облікових записів, їхніх проблемних точок і поведінки щодо купівлі. Основні функції програмного забезпечення для даних облікових записів включають: * Агрегація даних: ABDS збирає дані з різних внутрішніх і зовнішніх джерел, таких як системи CRM, платформи автоматизації маркетингу, соціальні медіа та сторонні бази даних, щоб створити уніфіковане уявлення про цільові облікові записи. * Збагачення даних: програмне забезпечення збагачує наявні дані облікового запису додатковими відомостями, такими як розмір компанії, галузеві тенденції, технічна інформація та сигнали намірів, щоб підвищити точність націлювання та можливості сегментації. * Прогнозна аналітика: використовуючи розширені алгоритми та моделі машинного навчання, ABDS прогнозує майбутню поведінку облікового запису, визначає схильність до покупок і визначає пріоритетність облікових записів на основі ймовірності конверсії. * Сегментація та персоналізація: ABDS дозволяє користувачам сегментувати цільові облікові записи в окремі групи на основі спільних характеристик або поведінки. Ця сегментація полегшує персоналізовані маркетингові кампанії, адаптовані до унікальних потреб і вподобань кожного облікового запису. * Глибокі звіти та візуалізація: програмне забезпечення пропонує інтуїтивно зрозумілі інформаційні панелі та настроювані звіти, які надають практичну інформацію про продуктивність облікового запису, ефективність кампанії та рентабельність інвестицій, надаючи користувачам можливість приймати рішення на основі даних. * Інтеграція з платформами ABM: ABDS легко інтегрується з платформами ABM та іншими маркетинговими технологіями, щоб організовувати скоординовані зусилля з маркетингу та продажів протягом усього життєвого циклу облікового запису. Загалом, програмне забезпечення для даних на основі облікових записів надає підприємствам інструменти, необхідні для виконання точно націлених стратегій ABM, стимулювання зростання доходів і налагодження тривалих відносин із ключовими клієнтами.
Запит на новий застосунок
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semrush пропонує компаніям аналітику та рішення для створення, керування та вимірювання кампаній у різних маркетингових каналах. Semrush із понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush у цифрах: - 808 млн профілів доменів для настільних комп'ютерів і 32,1 млн профілів доменів для мобільних пристроїв - Понад 43 трильйони зворотних посилань і понад 25 мільярдів URL-адрес, що скануються в середньому на день - Понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 мільйонів ідей для одного ключового слова - 30% компаній зі списку Fortune 500 використовують Semrush як основний маркетинговий інструмент
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd. – компанія, що займається розробкою програмного забезпечення та розробляє онлайн-інструменти для оптимізації пошукових систем та безкоштовні навчальні матеріали для професіоналів маркетингу. Універсальний набір інструментів Ahrefs SEO може допомогти вам у: - Дослідженні конкурентів: розкрийте органічні ключові слова ваших конкурентів, стратегії зворотних посилань і ключові слова PPC - Побудова посилань: знайдіть найпотужніші можливості зворотних посилань у вашій ніші - Дослідження ключових слів: отримайте максимум релевантних ідей щодо ключових слів і подивіться, як важко буде отримати рейтинг - Аудит веб-сайту: знайдіть, які проблеми з SEO є на вашому веб-сайті, і дізнайтеся, як їх виправити - Дослідження вмісту: знайдіть найпопулярніший вміст на будь-яку тему та знайдіть найкращі ідеї для свого власного вмісту - Відстеження рейтингу: відстежуйте свій пошуковий рейтинг разом із рейтингом своїх конкурентів - Моніторинг згадок: отримуйте сповіщення електронною поштою кожного разу, коли ви або ваш бренд згадуєтеся в Інтернеті. База даних Ahrefs містить понад 11 мільярдів ключових слів і понад 400 мільярдів проіндексованих сторінок. Саме тому Ahrefs може забезпечити максимальну точність даних для своїх користувачів.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 мільйонів+ учасників | Керуйте своєю професійною ідентичністю. Створюйте свою професійну мережу та співпрацюйте з нею. Отримайте доступ до знань, ідей і можливостей.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — це платформа для пошуку бізнес-інформації про приватні та державні компанії. Інформація Crunchbase включає інформацію про інвестиції та фінансування, членів-засновників і осіб на керівних посадах, злиття та поглинання, новини та галузеві тенденції. Веб-сайт Crunchbase, спочатку створений для відстеження стартапів, містить інформацію про державні та приватні компанії в глобальному масштабі. Crunchbase отримує свої дані чотирма способами: венчурна програма, машинне навчання, власна команда обробки даних і спільнота Crunchbase. Представники громадськості можуть надсилати інформацію до бази даних Crunchbase. Ці матеріали підлягають реєстрації, соціальній перевірці та часто переглядаються модератором перед тим, як їх прийняти до публікації. У березні 2019 року спільнота Вікіпедії відмовилася від її використання як джерела.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — це надійний набір інструментів для пошукової оптимізації, який найкраще підходить для малих і середніх агентств і внутрішніх команд. Унікальні та розширені набори даних допомагають SEO-професіоналам розробляти та впроваджувати ефективні стратегії SEO. SE Ranking пропонує спеціальні інструменти для автоматизації всіх основних завдань SEO, включаючи дослідження ключових слів і конкурентів, створення й оптимізацію контенту, технічний аудит веб-сайтів, оптимізацію на сторінці, аналіз і моніторинг зворотних посилань, відстеження позицій, локальне SEO тощо. SE Ranking використовує технології ШІ та НЛП, щоб надати користувачам унікальну інформацію та рекомендації. Надання високоякісних і точних даних є одним із головних пріоритетів SE Ranking, і команда SE Ranking постійно розширює свої набори даних і вдосконалює алгоритми обробки даних, щоб надавати дані, на які користувачі можуть покластися. Команди можуть скористатися перевагами автоматизованого звітування SE Ranking, White Label і спільного управління проектами. Більшість планів передплати включають додаткові користувацькі місця для членів команди та необмежену кількість проектів для задоволення всіх потреб клієнтів. Агентський пакет SE Ranking, розроблений спеціально для малих і середніх маркетингових агентств, надає необмежену кількість звітів, віджет для створення потенційних клієнтів, WL і додаткові клієнтські місця, щоб допомогти агентствам краще представити свої результати.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізований досвід і рекомендації в кожній точці взаємодії. Drift створює світ, де штучний інтелект працює для людей, перетворюючи розмови на стосунки. Drift допомагає тисячам клієнтів по всьому світу перетворити дані розмови та поведінку покупців у глибші стосунки, більше конвеєрів і більший дохід. Піонер у сфері розмовного маркетингу, компанія була заснована в 2015 році, щоб допомогти усунути тертя в процесі купівлі B2B. Оскільки очікування покупців продовжують зростати, а штучний інтелект стає центральним у забезпеченні значущої подорожі клієнтів у масштабі, Drift руйнує створену ним категорію.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
G2
g2.com
G2 — найбільший у світі ринок програмного забезпечення, якому найбільше довіряють. Понад 90 мільйонів людей щороку — включно з працівниками всіх компаній зі списку Fortune 500 — використовують G2 для прийняття розумніших програмних рішень на основі автентичних експертних оцінок. Тисячі компаній, які займаються програмним забезпеченням і послугами будь-якого розміру, співпрацюють із G2, щоб створити свою репутацію, керувати витратами на програмне забезпечення та розвивати свій бізнес.
Keyword.com
keyword.com
Раніше SerpBook.com – усе, що вам потрібно для відстеження, точного визначення та перевірки ваших зусиль з оптимізації пошукових систем. Демонструйте та повідомляйте людям, які мають значення.
Seobility
seobility.net
Seobility — це універсальний інструмент SEO для кращого рейтингу веб-сайтів. Seobility забезпечує комплексний аудит SEO на сторінці, аналіз зворотних посилань і інструменти для створення посилань, а також відстеження рейтингу. Додаткові інструменти, такі як інструмент TF*IDF для оптимізації вмісту та інструмент дослідження ключових слів, доповнюють комплексне програмне забезпечення Seobility для пошукових систем. SEO-аудит на сторінці: скануються всі пов’язані сторінки веб-сайту, а помилки або проблеми з оптимізацією на сторінці збираються та чітко відображаються. Кожен аналіз містить детальну інформацію та поради щодо вирішення проблем та оптимізації. Для постійного перегляду веб-сайту та відстеження прогресу оптимізації можна запланувати регулярне сканування. Seobility надає детальний звіт після кожного сканування та сповіщає користувача у разі серйозних проблем. Аналіз зворотних посилань: докладні звіти про зворотні посилання на веб-сайтах, прив’язні тексти, домени переходів тощо. Крім того, регулярно оновлювані звіти про нові зворотні посилання та втрачені зворотні посилання дають практичне розуміння цієї частини позасторінки SEO. Аналіз конкурентів і рекомендації щодо створення посилань завершують цей модуль. Відстеження рейтингу: щодня оновлювані дані рейтингу Google для настільних і мобільних пристроїв для ваших ключових слів. Використовуйте розширені функції, такі як теги ключових слів, напр. для аналізу категорій або локалізованих результатів. Стежте за своїми конкурентами, відстежуючи їх ефективність. Програмне забезпечення Seobility SEO розроблено з чітким акцентом на якості та зручності використання. Seobility підходить як для SEO-професіоналів, так і для новачків.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat виділяється як комплексний набір інструментів для оптимізації пошукових систем, що дає вам можливість ефективного контролю над видимістю в Інтернеті. Ключовий актив для зацікавлених підприємств, які прагнуть підвищити рейтинг і зміцнити комерційний слід онлайн. Завдяки потужному арсеналу, який налічує понад 50 потужних інструментів, Serpstat вирішує наступне: 🔍 Статистика конкурентів: розпізнавайте та оцінюйте ключових гравців на вашому ринку. 📊 Стратегія вмісту: оцінюйте та створюйте – отримуйте високоякісний контент, орієнтований на рейтинг. 🚀 Комплексний нагляд за SEO: комплексні інструменти для забезпечення першорядної позиції в Google. 🌐 Аналіз ринку та розвідка: зануртеся у свій домен і перейміть найкращі галузеві практики від лідерів. 💡 Реклама та платний пошук Intel: отримуйте інформацію від конкурентів, щоб удосконалити свої платні кампанії. ✍️ Створення та аналіз вмісту за допомогою штучного інтелекту: легко створюйте або переробляйте статті, створюйте мета-теги, уточнюйте граматику й орфографію та вилучайте ключові слова з тексту. Цілісна платформа SEO, яка містить усе необхідне для надійного маркетингового розширення. Гаряче оновлення: розкрийте потужну статистику SEO за допомогою плагіна Serpstat ChatGPT! 🔍 Відкрийте для себе цільові ключові слова SEO та порівняйте їх між регіонами. 📊 Аналізуйте ключові показники SEO та дані про зворотні посилання домену. ✍️ Використовуйте дані SEO та синергію ChatGPT для створення ефективного контенту та стратегій оптимізації. Оновіть свою гру SEO за допомогою ChatGPT сьогодні!
Data.ai
data.ai
data.ai — це найбільш надійна мобільна аналітична платформа в галузі. Отримайте повне уявлення про мобільний ландшафт, який вам потрібен, щоб залучати, утримувати та залучати клієнтів, визначати пріоритети своєї дорожньої карти, виходити на нові ринки та оптимізувати рентабельність інвестицій. За допомогою data.ai Intelligence ви можете: • Прискорити завантаження додатка та стратегію отримання прибутку • Покращити рейтинги додатка та заохочувати користувачів повертатися • Подивитись, як використання додатка відрізняється в 60+ країнах • Оптимізувати стратегію запуску та кампанії залучення • Порівняти продуктивність мобільних пристроїв проти конкурентів. Місія data.ai полягає в тому, щоб допомогти клієнтам створити виграшний мобільний досвід і досягти досконалості. Заснована в 2010 році, компанія запустила перше рішення для аналізу ринку мобільних пристроїв. У 2020 році data.ai запустила Ascend, рішення для рекламної аналітики, що зробило її першою компанією у своєму сегменті, яка запропонувала пліч-о-пліч перегляд аналізу ринку та власних даних компаній для підтримки критично важливих бізнес-рішень. Разом ці рішення складають найповнішу мобільну продуктивну платформу в галузі. Понад 1100 клієнтів і 1 мільйон з’єднань у всіх регіонах і галузях покладалися на data.ai для розвитку свого мобільного бізнесу. Штаб-квартира компанії розташована в Сан-Франциско з 12 офісами по всьому світу.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає маркетологам B2B SaaS підвищити рентабельність маркетингових інвестицій, заощадити час і зусилля на рутинному аналізі та надати критичну інформацію про маркетингову діяльність, яка впливає на конвеєр/дохід. По-перше, Factors об’єднує всі дані – дані про відвідувачів веб-сайту, CRM, рекламну платформу, Clearbit і дані Search Console із інтеграцією без коду. Після ідентифікації анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою CRM-контактів/потенційних клієнтів Factors надає уніфіковане уявлення про всі ваші маркетингові показники, мультитач-атрибуцію з аналізом рентабельності інвестицій, маркетингу та аналізу воронки продажів, а також автоматизовану статистику, створену спеціально для маркетологів B2B.
WebCEO
webceo.com
WebCEO — це платформа інтернет-маркетингу наступного покоління, яка надає вам 23 потужні інструменти для дослідження ключових слів, відстеження рейтингу, аналізу домену, аудиту SEO, аналізу внутрішніх посилань і відстеження зворотних посилань, керування соціальними медіа, керування платним пошуком, дослідження конкурентів тощо. Функції білої мітки Web CEO дають цифровим агентствам свободу налаштовувати звіти та робити їх професійними.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — це інструмент SEO для всіх маркетологів, які керуються даними. Отримайте цінну інформацію за допомогою понад 40 функцій, які допоможуть підвищити рейтинг вашого веб-сайту. Зручний інтерфейс і функції аналізу масових даних заощадять ваш час і зусилля. Збирайте цінні статистичні дані та аналізуйте до 100 000 ключових слів або URL-адрес одним натисканням, щоб покращити свою стратегію SEO. За допомогою Marketing Miner ви можете швидко виявити технічні проблеми на своєму сайті, дізнатися, які цільові сторінки та ключові слова приносять найбільше трафіку, провести комплексний технічний аудит SEO та аналіз конкурентів, відстежувати згадки вашого бренду та важливі ключові слова у вашій ніші, знаходити нові можливості побудови посилань для зміцнення вашого профілю зворотних посилань і розробки успішної стратегії контент-маркетингу. Популярні функції: - Дослідження ключових слів - SEO-аудит - Відстеження рейтингів - Аналіз конкурентів - Моніторинг брендів - Створення посилань - Масовий аналіз даних - API Чому вам сподобається Marketing Miner? Неймовірне співвідношення ціна-якість: вам не обов’язково вибирати дорогі інструменти, щоб отримати високий рейтинг. Marketing Miner надає високоякісні дані за доступними цінами. Повна інтеграція з іншими інструментами: якщо ви віддаєте перевагу роботі з великими обсягами даних у власних інструментах, вам сподобається універсальний і потужний REST API Marketing Miner для доступу до ваших даних без входу в систему! Масовий аналіз даних: інструменти Marketing Miner заощаджують багато часу та зусиль. Ви можете швидко аналізувати дані до 100 000 ключових слів, доменів або URL-адрес.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга, яка архівує дані соціальних медіа, щоб надати компаніям інформацію та засоби відстеження певних сегментів для аналізу присутності їхніх брендів в Інтернеті. Інструмент охоплює блоги, сайти новин, форуми, відео, огляди, зображення та соціальні мережі, включаючи Twitter, Facebook, Instagram і Reddit. Користувачі можуть шукати дані за допомогою пошуку тексту та зображень, а також використовувати діаграми, категоризацію, аналіз настроїв та інші функції для надання додаткової інформації та аналізу. Brandwatch має доступ до понад 80 мільйонів джерел.
RocketReach
rocketreach.co
Понад 18 мільйонів компаній у всьому світі довіряють RocketReach, зокрема Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook і 95% S&P 500. За допомогою RocketReach ви можете створювати списки контактів і компаній за допомогою найбільшої та найточнішої бази даних у світі. електронні листи та прямі номери. Вирішуйте широкий спектр бізнес-потреб, починаючи від націлювання реклами, контактної інформації, сегментації бази даних і найму персоналу. Спробуйте безкоштовно сьогодні.
WASK
wask.co
WASK; Програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, розроблене для підвищення якості ваших цифрових оголошень. WASK — це продукт SaaS, який зосереджується на допомозі цифровим рекламодавцям успішніше керувати своїми кампаніями та отримувати кращі результати без технічних знань. WASK допомагає рекламодавцям автоматично оптимізувати свої кампанії, щоб отримати більше клієнтів і користувачів, вимірювання відвідувачів і клієнтів на веб-сайтах/веб-додатках без сторонніх технологій cookie, моделювання поведінки відвідувачів на основі даних про відвідувачів і клієнтів і створення цільової аудиторії з цих моделей. Водночас WASK підтримує рекламодавців у звітності, розумних пропозиціях, створенні тексту кампанії на основі штучного інтелекту, щоб допомогти рекламодавцям у процесах керування кампаніями та заощадити час.
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальна платформа аналізу даних B2B. Заснована в 2020 році, AroundDeal є всесвітньо визнаною провідною платформою аналізу даних B2B в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC), якій довіряють понад 100 000 клієнтів і користувачів у всьому світі. Наша база даних містить понад 120 мільйонів контактів і 30 мільйонів компаній, надаючи вичерпні та точні дані, такі як електронні адреси та номери телефонів, а також цінні дані про компанію. AroundDeal не лише надає дані, але й пропонує інтелектуальну платформу. Наша мета — допомогти маркетологам, торговим представникам і рекрутерам швидко знаходити та налагоджувати цільові контакти, оцінювати конкурентне середовище, отримувати цінну бізнес-аналітику та можливості для зростання. 1. Prospector – знайдіть наступного клієнта за допомогою кращих даних. Швидко створюйте цільові списки потенційних клієнтів із понад 100 млн. контактних даних і отримуйте сповіщення, коли контакти змінюють роботу. 2. Залучення – автоматизуйте залучення до продажів. Створіть автоматизовані послідовності продажів і виведіть свої можливості продажів на новий рівень. 3. Розширення Chrome – знайдіть потенційних клієнтів скрізь. Отримуйте цільову контактну інформацію та інформацію про компанію безпосередньо на LinkedIn, веб-сайт компанії та CRM (Salesforce або HubSpot. 4. Збагачення – збагачуйте свої дані. Автоматично збагачуйте свої записи понад 50 фірмовими полями в базі даних AroundDeal, включаючи ділову електронну пошту, телефон, посаду, назву компанії тощо. 5. Відвідувачі. Перетворіть відвідувачів веб-сайту на кваліфікованих потенційних клієнтів Дізнайтеся, які компанії відвідують ваш веб-сайт, і залучайте їх належним чином у потрібний час.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI — це перша і єдина пошукова система в режимі реального часу для потенційних клієнтів із продажу B2B. Понад 350 000 користувачів і десятки тисяч лауреатів премії Президентського клубу використовують Seamless.AI, щоб знаходити перевірені мобільні телефони, електронні листи та прямі номери для будь-кого, кому вони мають продати. ЩОЙНО ОГОЛОШЕНО: Seamless.AI змінить наміри покупців і роботу! Seamless.AI щойно випустив дані про наміри покупців, щоб ви могли будувати конвеєр швидше, ніж будь-коли, звертаючись до облікових записів, які зараз є на ринку та готові придбати ваш продукт або послугу. Job Changes by Seamless.AI дає вам доступ до будь-кого, хто змінив свою посаду або перейшов у нову компанію, тож у цей критичний час ви можете зв’язатися з клієнтами та потенційними клієнтами, не втрачаючи зв’язку.
VisualPing
visualping.io
Visualping — найкращий інструмент для моніторингу змін на веб-сайті. Просто введіть URL-адресу, яку ви хочете контролювати, і виберіть область - ми повідомимо вас, коли буде виявлено зміну. У Visualping є сотні потенційних випадків використання. Ваш бізнес може використовувати Visualping для конкурентної розвідки, регулятивної розвідки, управління відповідністю, перевірки якості веб-сайту та виявлення регресії та багато іншого. Ви навіть можете використовувати Visualping у своєму особистому житті, щоб стежити за можливостями роботи, продуктами, яких немає в наявності, цінами, зустрічами, новинами та профілями в соціальних мережах.
Apptopia
apptopia.com
Достовірні дані для мобільного світу — ми надаємо дані про продуктивність кожного мобільного додатка та видавця у світі. Ці точки даних доступні через API та/або наш інтуїтивно зрозумілий веб-інструмент. Ми не просто надаємо вам дані, ми даємо вам відповіді. Наші доступні інструменти конкурентної розвідки щодня використовуються видавцями та розробниками мобільних пристроїв, постачальниками послуг та інвесторами, щоб розуміти та контролювати конкурентів, інформувати бізнес-стратегії та визначати нові споживчі інтереси та тенденції. Apptopia унікальна своєю здатністю також пропонувати розпізнавання та аналіз SDK, аналіз на рівні категорії та настроювані галузеві звіти. Ми також пропонуємо повний набір інструментів для залучення користувачів. Дані про ефективність (доступні для понад 50 країн) включають завантаження, DAU, MAU, сеанси, рейтинги, утримання користувачів, використання між програмами, аналіз SDK, дохід від покупки в додатку, дохід від реклами, покази реклами тощо.
Octane11
octane11.com
Octane11 — це орієнтована на B2B платформа аналітики даних і співпраці, яка поєднує платні, власні та зароблені дані про маркетинг, продажі та використання продуктів для досягнення реальних бізнес-результатів. Ми допомагаємо B2B-підприємствам із доходом понад 100 мільйонів доларів США інтегрувати, збагачувати та аналізувати дані команд, а також порівнювати ефективність із галузевими контрольними показниками. Клієнти використовують готові візуалізації Octane11 або передають розширені дані в інструмент BI, CDP, CRM або іншу кінцеву точку на свій вибір. Octane11 справді є тією відсутньою ланкою в стеку даних B2B, яка перетворює відокремлені дані в практичну інформацію та покращує продуктивність за частку часу та витрат.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower – це дослідницька компанія, яка винайшла Consumer Lifecycle Intelligence (CLI), нову різновиду ринкової інформації, яка допомагає організаціям залишатися в курсі ключових тактик і тенденцій. Наша платформа CLI показує брендам, як споживачі взаємодіють з компаніями в глобальній цифровій економіці, під час використання додатків, покупок, показів реклами тощо, включаючи мобільні програми, соціальні мережі, потокове медіа, веб-сайти, цифрові платежі тощо. Відповідально отримана інформація від Sensor Tower доповнює корпоративні дані перспективами «ззовні всередину» від реальних людей, відповідаючи на цінні запитання, на які корпоративні дані не можуть. Ці відомості допомагають формувати стратегії провідних компаній світу.
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. Terminus — це платформа, створена для вашого успіху. Це допомагає вашій команді працювати з обліковими записами протягом усього життєвого циклу. Вам потрібна платформа, заснована на даних першої сторони, яка оточує покупців захоплюючим цифровим досвідом від придбання облікового запису до розширення та оновлення. Наша система створена для збільшення рентабельності інвестицій, мінімізації шахрайства, пріоритетності безпеки бренду та перетворення намірів у релевантну практичну інформацію для команд GTM.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — це інструмент аналітики продажів, який дозволяє створювати списки потенційних клієнтів на основі розширених можливостей пошуку, як-от використовуваних технологій і звичайних практик, а також багатьох інших фільтрів, як-от місцезнаходження, розмір компанії, галузь тощо. Після створення списків ви зможете отримати доступ контактну інформацію (робочу електронну пошту та мобільний телефон) ключових осіб, які приймають рішення в цих компаніях, у масштабі та без проблем.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI створює програмне забезпечення та інструменти на основі великих даних, які дозволяють лідерам приймати кращі рішення та автоматизувати ініціативи та кампанії, щоб максимізувати ресурси для отримання найкращої прибутковості.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment миттєво додає понад 100 точок даних про компанію, її технології та її співробітників до кожного вашого запису, щоб ви могли швидше перетворити потенційних клієнтів на клієнтів. Ось як: • Бездоганно інтегрується з Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment тощо для автоматизації та оптимізації робочих процесів. • Не пропустіть цінні потенційні клієнти — за допомогою негайного контексту вам потрібно оцінити, визначити маршрут і пришвидшити шлях покупця. • Скоротіть форми: приховайте або автоматично заповнюйте відомі поля, щоб збільшити кількість переходів. • Використовуйте надійне та точне джерело: використовуйте свіжі бізнес-дані — оптимізовані за допомогою алгоритмів машинного навчання та висококваліфікованого контролю якості — не лише для набору Fortune 500, але й для кожної компанії, яка має веб-сайт.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — приватна технологічна компанія, яка надає набір програмних продуктів на основі хмари для компаній, розробників і брендів. Їхня основна увага — безпечне визначення ідентифікації та інтеграція API у режимі реального часу. Їхній набір пропозицій включає такі продукти, як Enrich, який використовує технологію для збільшення даних про клієнтів. Штаб-квартира FullContact розташована в Денвері, штат Колорадо, США, і має офіси в Далласі (США) та Кочі (Індія).
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ допомагає командам досягати своїх цілей прибутку з меншими ресурсами. Він використовує аналіз облікових записів, багату та надійну статистику на рівні облікового запису, щоб допомогти вам організовувати продажі та маркетингові кроки та впроваджувати релевантність у кожен етап купівлі B2B. Ви отримаєте єдине скло, яке об’єднує кожне джерело інформації та розуміння — і всі продажі та маркетинг — щоб ви раніше виявляли можливості, розумніше їх взаємодіяли та швидше укладали угоди. Створюйте точні аудиторії, використовуючи нашу аналітику облікового запису, дані CRM і MAP, сигнали намірів, технічні дані тощо. Потім скористайтеся додатковими можливостями для більшої точності та контролю: єдина B2B-рекламна платформа, оптимізована для охоплення цілих команд закупівель, збільшення конверсій на веб-сайті за допомогою персоналізації, координації значущої взаємодії з клієнтами у вашій екосистемі та каналах, а також вимірювання того, як діяльність у сфері маркетингу та продажів сприяє конвеєру та прибутку. Продавці можуть навіть використовувати свої CRM-додатки, щоб отримати інтелектуальну статистику щодо контактів і компаній і побачити активність і наміри Demandbase. За допомогою Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence ви можете координувати всі дії GTM для купівлі з низьким рівнем тертя.
Metadata
metadata.io
Метадані усувають ручну та повторювану роботу, тому маркетологи B2B можуть нарешті зосередитися на стратегії, креативності та збільшенні прибутку.
Act-On
act-on.com
Програмне забезпечення Act-On пропонує рішення, які дають змогу маркетологам залучати маркетингові цілі на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Act-On робить дані клієнтів придатними для дії, щоб маркетологи могли мріяти про великі мрії та створювати розумні та ефективні програми автоматизації маркетингу, щоб розвивати свій бізнес і підвищувати цінність клієнта – і все це з найшвидшим часом окупності. Отримайте демонстрацію: https://act-on.com/demo/ Act-On дає змогу маркетологам: • Розвивати та розширювати свій бізнес у великих масштабах за допомогою формування попиту B2B, продажів і транзакцій B2C, а також маркетингових функцій для клієнтів. Оркеструйте та оптимізуйте весь шлях клієнта — від обізнаності до захисту прав — шляхом створення постійної індивідуальної взаємодії, яка перетворює відвідувачів на потенційних клієнтів, потенційних клієнтів — на кваліфікованих потенційних клієнтів, а кваліфікованих потенційних клієнтів — на постійних клієнтів. • Забезпечуйте винятковий досвід роботи з брендом протягом усього життєвого циклу клієнта шляхом автоматизації шляхів до покупки, персоналізації комунікацій і кампаній, а також підвищення прихильності до бренду та лояльності. Використовуйте автоматизовані можливості Act-On для залучення нових потенційних клієнтів, залучення ваших контактів і спрямування потенційних клієнтів до більш частих і вигідніших рішень про покупку. • Стимулюйте вимірне впровадження продукту та утримання клієнтів шляхом виконання комплексних програм адаптації та навчання, впровадження продукту та стратегій утримання клієнтів, а також просування нових продуктів і послуг. Від нових контактів до лояльних партнерів, ви можете використовувати Act-On, щоб залучити свою аудиторію, перетворити їх на амбасадорів бренду та змусити їх повертатися за новими. Завдяки інтерактивним і динамічним звітам і аналітиці для оцінки, демонстрації та покращення ефективності платформа Act-On розроблена, щоб забезпечувати зростання маркетингової цінності для компаній і маркетологів будь-якого розміру, форми, розташування та масштабу. Функції платформи включають: • Автоматизовані та адаптовані шляхи купівлі • Глибока інтеграція з провідними системами CRM і веб-конференцій • Відстеження залучення відвідувачів веб-сайту та звітування про наміри • Динамічний підрахунок потенційних клієнтів, сегментація та підтримка • Прослуховування соціальних медіа, пошук, публікація та адвокація • Легкий розроблені веб-форми, цільові сторінки та шаблони електронної пошти • Надсилання електронною поштою за подіями та транзакціями • Активне ціноутворення на основі контактів для виставлення рахунків за фактичне використання Ми отримуємо маркетинг. Ми розуміємо ваші виклики. І ми тут, щоб допомогти вам досягти успіху з кожним клієнтом і кожною кампанією.
Selling.com
infotelligent.com
Infotelligent — це B2B-платформа інтелектуального аналізу контактів, заснована на машинному навчанні та ШІ. Ми підтримуємо маркетингові та продажні канали за допомогою сигналів намірів із кількох джерел, точних даних про мобільні телефони, перевірених контактів у реальному часі, моделювання Look-Alike за допомогою штучного інтелекту, неперевершеної фірмової та технологічної інформації про 35 мільйонів осіб, які приймають рішення. Infotelligent допомагає компаніям знаходити облікові записи, які мають більшу схильність до покупок, і збільшувати кількість бронювань за допомогою точної контактної інформації та блискавичної обробки даних.
Owler
owler.com
Owler — це платформа бізнес-аналітики з понад 5 мільйонами користувачів, яка надає інформацію про ваші ключові перспективи, облікові записи та клієнтів. Легко отримуйте доступ до даних у режимі реального часу з понад 15 мільйонів приватних і державних компаній, щоб ви випереджали конкурентів завдяки миттєвим оновленням даних про компанії в усіх галузях! Owler Max надає вам статистичні дані на рівні облікового запису, контактні дані та ініціатори продажів, необхідні для прискорення та оптимізації процесу продажів і отримання більшого доходу – все на одній платформі.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — це ваша універсальна платформа для порівняльного аналізу фінансів, конкурентного аналізу та моніторингу ефективності. Замініть здогадки стратегічною ідеєю та розблокуйте силу рішень на основі даних зараз. Ми допомагаємо вам досягти успіху, збираючи стратегічні дані з точних і актуальних джерел, очищаючи їх і збагачуючи додатковими джерелами, щоб надати вам історію, що виходить за межі цифр. Знайдіть усю важливу інформацію про конкурентоспроможність і готові до використання контрольні показники KPI для колег у галузі, постачальників і клієнтів на вашій спеціально створеній інформаційній панелі. Наша віддана команда експертів працює, щоб допомогти вам якнайкраще використати статистику, щоб ви завжди могли отримати потрібну резервну копію, коли вона вам потрібна.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — це платформа аналізу для виходу на ринок, яка допомагає командам відділів маркетингу, продажів і доходів забезпечити до 5-кратного підвищення ефективності конвеєра завдяки: - Виявленню ваших ідеальних клієнтів (ICP) серед 22 мільйонів облікових записів, профільованих за допомогою 300 мільйонів унікальних технологій. встановити точки даних. - Виявлення облікових записів, які активно купують ваш продукт або послугу, використовуючи найкращі у своєму класі наміри, новини компанії та дані веб-відвідувачів. - Надання підтвердженої контактної інформації особам, які приймають рішення, з нашої бази даних із понад 100 млн контактів із електронними адресами та номерами мобільних телефонів - Діючи як продовження вашої команди, щоб заповнити будь-які прогалини в контактних даних або даних облікового запису, використовуючи нашу дослідницьку команду з понад 2000 осіб - І все це, надаючи необмежений кредит Ціноутворення підтримується обслуговуванням клієнтів світового класу. Наші клієнти – це досвідчені команди доходів від провідних компаній, таких як ServiceTitan, ProGlove, Openprise та Veranex, які розуміють, що підвищення ефективності трубопроводів у складній сучасній економіці є ключовим фактором зростання доходів. Ми надаємо якісні дані галузі протягом понад 15 років і лише нещодавно зробили їх доступними для наших понад 800 клієнтів.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Потужна, доступна та проста у використанні платформа аналізу продажів. Ми робимо продажі B2B легшими. Допомога відділам продажів і маркетингу продавати більше за менший час. Наша платформа включає: - Дані про наміри покупців - Базу даних контактів B2B із понад 606 мільйонами контактів - Анонімну ідентифікацію відвідувачів веб-сайту - Відстеження електронної пошти/пропозицій Переваги нашої платформи включають: - Допомога вашим відділам продажів і маркетингу встановити перший контакт. 36% продажів припадає на постачальника, який відповідає першим. - Скоротіть час пошуку на цілих 80% Ми надаємо дані, необхідні для досягнення цієї складної перспективи. - Розкрийте свої приховані потенційні клієнти. Ми допомагаємо вам отримати більше потенційних клієнтів завдяки вже наявному трафіку. - Потенційні клієнти не відповідають? Ми дамо вам уявлення про те, що відбувається на стороні потенційних клієнтів. Заснована в 2009 році, ми маємо офіси в Джексонвіллі, Флорида, і Атланті, Джорджія. Маючи понад 2220 клієнтів і білих реселерів, Visual Visitor швидко стає платформою вибору для компаній, що розвиваються.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, перші та сторонні джерела з соціальних мереж, бази даних контактів і системи управління взаємовідносинами з клієнтами та платформи автоматизації маркетингу.
N.Rich
nrich.ai
Збільште свій конвеєр, залишаючись у межах бюджету. Знаходьте облікові записи ICP із перевіреними намірами покупців, активуйте їх за допомогою багатоканальної цифрової реклами та доставляйте гарячі облікові записи до відділів продажів.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics — це B2B програмне забезпечення для генерації потенційних клієнтів із турбонаддувом. Ідентифікуйте анонімних відвідувачів веб-сайту, контактні дані та збільште обсяг продажів».
Sopro
sopro.io
Sopro допомагає підприємствам виявляти та залучати кваліфікованих потенційних клієнтів. Наші експерти націлюють, досліджують і залучають потенційних клієнтів від імені вашої команди продажів. Потенційні клієнти спілкуються 1-на-1 за допомогою персоналізованих розмовних знайомств, розроблених таким чином, щоб вони природно влилися у ваш канал продажів. Ми надійні, бюджетні та масштабовані. Ласкаво просимо в майбутнє продажів B2B.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх стратегію ціноутворення на основі даних про конкурентів, включаючи ціни, запаси та асортимент. За допомогою PriceShape ви отримуєте повний огляд цін на продукцію конкурентів, який відображається на вашій персональній інформаційній панелі. Ми також спеціалізуємося на наданні нашим користувачам широкого спектру правил і стратегій динамічного ціноутворення, які відповідають будь-яким потребам. Використання цих функцій дає нашим клієнтам гнучкість ціноутворення, необхідну для покращення прийняття рішень на основі їх конкурентної ситуації. Крім того, ми надаємо вам можливість використовувати знання про конкурентоспроможні ціни у вашому каналі Google Shopping. За допомогою нашого редактора каналів можна вставляти цінники у свій канал, що дозволяє спрямовувати ваші витрати на рекламу на продукти, які є найбільш конкурентоспроможними, і отримувати хороший прибуток. Ця інтелектуальна сегментація ваших кампаній із CPC не дасть вам витрачати витрати на рекламу на продукти, які ви надто дорогі, і забезпечить величезне підвищення вашої ROAS.
Keyplay
keyplay.io
Вибір облікового запису для амбітних команд GTM. Якщо ви робите щось на основі облікових записів, вам потрібні правильні облікові записи. Keyplay допомагає вам з точністю знаходити, вибирати та відстежувати ідеальні облікові записи. На відміну від складних і дорогих платформ ABM, ви можете почати роботу з Keyplay безкоштовно та інтегруватися з Salesforce або HubSpot CRM за лічені хвилини. Keyplay допомагає вам упорядкувати 3 основні завдання вибору облікових записів: 1.) ЗНАЙТИ нові облікові записи. Картуйте свій ринок за допомогою точних даних. Один робочий процес для виявлення, збереження та сегментування всього ринку. 2.) ВИБЕРІТЬ облікові записи для територій і ігор. Змоделюйте свій ICP за допомогою аналогів і сигналів. Автоматично оцінюйте та збагачуйте кожен обліковий запис. 3.) ТРЕК рахунків. Двостороння синхронізація з HubSpot або Salesforce CRM. 90-секундне налаштування з автоматичним створенням полів і постійною синхронізацією. Ваш ідеальний список облікових записів нарешті можливий.
xiQ
xiqinc.com
Personality-driven Sales and Marketing Platform™ від xiQ поєднує нейронауку, психологію та штучний інтелект, щоб зрозуміти мислення покупців і фактори, які впливають на їхні рішення про покупку. Наша відзначена нагородами власна платформа штучного інтелекту надає вашій команді особисту інформацію, повну аналітику облікових записів і підібраний вміст у режимі реального часу, щоб вони могли зміцнювати довіру та швидше укладати угоди. Наші великі корпоративні клієнти залучили свою аудиторію в 10 разів краще порівняно з традиційними маркетинговими каналами, заощадили тисячі годин дослідницького часу та досягли на 24% вищих показників виграшу. Ключові можливості власної платформи xiQ на базі штучного інтелекту: * Індивідуальна інформація для індивідуальних продажів * SmartSourced Content™, що стимулює залучення в 10 разів* Дані про наміри першої сторони та розширена аналітика для індивідуалізації кожної взаємодії * Instasites (мікросайти, розроблені для індивідуального досвіду) * Комплексні профілі компанії, складені за лічені секунди * Ініціатори продажів і сповіщення в реальному часі безпосередньо у вашу папку вхідних повідомлень * Outlook, Salesforce, MS Teams та інтеграція соціальних мереж Спробуйте xiQ на xiQinc.com.
NetLine
netline.com
Успішні маркетологи B2B починають тут. NetLine дає можливість B2B-маркетологам збільшити дохід за допомогою комплексної платформи залучення покупців, яка надає неперевершені дані про наміри покупців і можливості для залучення... Показати більше. Керуючи єдиною платформою намірів на рівні покупців, INTENTIVE, яка надає статистику в реальному часі
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампаній у кількох каналах. Ці інструменти кампанії та аналітика працюють на власному механізмі купівлі на основі штучного інтелекту, який оцінює зацікавленість облікового запису під час шляху до покупки. Foundry ABM може організовувати кампанії ABM, щоб підвищити обізнаність, залученість і реалізувати цільові облікові записи. Щоб дізнатися більше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примітка. Багато відгуків стосуються платформи Triblio, яка тепер називається Foundry ABM.
Influ2
influ2.com
Зробіть рекламу важливою частиною розмови про продажі. Influ2 — це персональна рекламна платформа, яка дозволяє охопити певних людей у цільових облікових записах і побачити, хто взаємодіє з вашими оголошеннями. Пропонуйте відповідний вміст ключовим особам, які приймають рішення, відстежуйте наміри на рівні контактів і надавайте продажам необхідний контекст для залучення цінних облікових записів. Завдяки рекламі Influ2, орієнтованій на людей, ви можете залучити в 2,26 рази більше конвеєра, залучаючи людей, які приймають рішення, протягом усього їхнього шляху.
Crayon
crayon.co
Відзначена нагородами платформа конкурентного аналізу Crayon допомагає вашій організації бачити й використовувати можливості, щоб ви могли створити стійку бізнес-перевагу. Десятки тисяч команд використовують програмне забезпечення Crayon для автоматичного збирання та аналізу повної конкурентної інформації – зовнішніх повідомлень і позиціонування, змін у продуктах і ціноутвореннях, планів найму, стратегій виходу на ринок тощо – отриманих із сотень мільйонів джерел. Дослідження вручну займає не лише багато часу, але й ризиковано. Коли ви покладаєтеся на людські зусилля, ви вразливі до втрачених можливостей і невиявлених загроз. За допомогою Crayon ви можете автоматично фіксувати рухи ваших конкурентів у реальному часі. Користуйтеся більш ніж сотнею різних типів даних у мільйонах джерел конкурентної інформації, щоб бути в курсі оновлень продуктів, основних повідомлень, змін у керівній команді тощо.
Cognism
cognism.com
Cognism є лідером у сфері міжнародної аналітики продажів, що встановлює новий стандарт якості та відповідності даних, якому довіряють понад 1000 команд відділу доходів у всьому світі. Cognism допомагає компаніям зв’язатися з потенційними клієнтами, надаючи преміум-контакти, інформацію про компанії та події, включаючи фірмову графіку, технічні дані, події, що викликають продажі, дані про наміри, перевірені ділові електронні адреси та підтверджені номери мобільних телефонів. Наступний рівень відповідності вимогам GDPR і CCPA в поєднанні з інноваційними технологіями та інтеграцією з провідними партнерами з CRM і продажів робить Cognism вибором номер один для компаній, які прагнуть створити передбачуваний конвеєр, знайти свою наступну найкращу можливість для бізнесу та подолати глобальні бар’єри відповідності. Забронюйте демонстрацію сьогодні, щоб дізнатися більше про інтуїтивно зрозумілу платформу аналізу продажів Cognism, яка базується на провідних світових даних, відповідності та націлюванні.
Common Room
commonroom.io
Common Room допомагає створювати кращі продукти, поглиблювати стосунки та розвиватися швидше.
42matters
42matters.com
42matters є провідним постачальником інтелектуальних додатків для мобільного та підключеного телебачення (CTV). Наші найсучасніші алгоритми машинного навчання забезпечують повне уявлення про ринок додатків, дозволяючи організаціям будувати сильніші та інформованіші компанії. Ми відстежуємо понад 17 мільйонів опублікованих і неопублікованих програм у 12 провідних магазинах програм, включаючи Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV, Програми Samsung Smart TV, LG Content Store і програми Vizio SmartCast. У 42matters ми пропонуємо широкий вибір інструментів для дослідження ринку додатків. Наші API, дампи файлів (набори даних) і набір веб-дослідницьких платформ, включаючи 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer і 42matters App Watchlist, дозволяють компаніям визначати ринкові тенденції, створювати продукти та послуги, що відповідають потребам галузі, впроваджувати ефективніші ділові практики та інше. Ми надаємо критично важливу розвідку компаніям, які працюють у багатьох галузях. Наприклад, ми допомагаємо… – Компанії рекламних технологій покращують націлювання реклами, максимізують покази реклами та борються з рекламним шахрайством. – Команди продажів і маркетингу розширюють свої канали, збагачують дані, що зберігаються в системах CRM, і підтримують існуючі облікові записи. – Розробники додатків, ігор і SDK проводять порівняння з конкурентами та створюють плани з урахуванням ринку. – Фахівці з кібербезпеки вдосконалюють практики MAM і MDM, оптимізують виявлення зловмисного програмного забезпечення та виявляють шкідливі дозволи та інтегровані технології. Заснована в 2011 році, 42matters є приватною компанією зі штаб-квартирою в Цюріху, Швейцарія. Нас підтримують Gamma Capital Partners і Project A Ventures.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — це платформа аналітики продажів, яка дозволяє вийти на ринок за тиждень або менше. Дані про наміри, засіб відстеження використання технологій, підрахунок потенційних клієнтів, щоб дозволити маркетологам/продавцям B2B визначити свій адресний ринок. OceanFrogs пишається тим, що надає міжнародні дані (APAC, Японія, Індія та США). Ми відстежуємо понад 9000 технологій, 1000 тем намірів і понад 10 мільйонів компаній у всьому світі. OceanFrogs забезпечує пошук за командами, продуктами та послугами таким чином, щоб зосередити увагу на детальному списку компаній, які вам потрібні. Платформа OceanFrogs використовувалася для визначення потрібних клієнтів і (також) потрібних партнерів. Ви можете побудувати як партнерів, так і конвеєр клієнтів. Automation Anywhere, Wipro, Palo Alto, Enate, 42Gears, MontyCloud – деякі з наших клієнтів. Ми працюємо як з великими підприємствами, так і з невеликими компаніями. Ми почали в 2017 році. Ми обслуговували маркетинг/продажі в багатьох сферах, таких як хмара, RPA, інформаційна безпека, управління талантами та аналітика. Наші клієнти зосереджені на продуктах і компаніях, що надають послуги. Наші основні клієнти – це ті, які націлені на міжнародних клієнтів, хочуть зосередитися на персоналізованому охопленні.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius використовує машинне навчання та глобальну мережу дослідників, щоб допомогти групам продажів і маркетингу B2B масштабувати свої вихідні процеси. Компанії, що розвиваються найшвидше у світі, використовують LeadGenius для пошуку постійних клієнтів і зв’язку з ними. LeadGenius пропонує 3 основні послуги для відділів продажів і маркетингу B2B, які можна використовувати окремо або як одне наскрізне рішення: спеціальна генерація потенційних клієнтів, збагачення потенційних клієнтів і керована електронна пошта. За допомогою LeadGenius компанії можуть ідентифікувати нових клієнтів, оновлювати та покращувати існуючу базу даних потенційних клієнтів і виключати трудомісткі кроки з вихідної електронної пошти.
Ocean.io
ocean.io
Розумніша платформа даних для пошуку потенційних клієнтів, яка надає вам у 5 разів більше високоякісних потенційних клієнтів для швидшого та ефективнішого зростання доходу. Ocean.io's надає групам продажів і маркетингу B2B електронні адреси та номери телефонів для ПРАВИЛЬНИХ людей у ПРАВИЛЬНИХ компаніях.
Versium
versium.com
Versium – це компанія, що займається обробкою даних, яка дає змогу маркетологам краще визначати, розуміти та досягати своїх ідеальних потенційних клієнтів за допомогою багатьох цифрових точок контакту та маркетингових каналів. Провідний у галузі механізм визначення ідентифікації та аналізу Versium забезпечує набір рішень, які допомагають маркетологам значно покращити охоплення в 5 разів. Власні активи даних Versium включають понад 2 мільярди контактних точок і понад 2 трильйони атрибутів аналітичних даних, що створює найбагатшу в галузі структуру ідентифікації B2B2C і платформу технологій даних, яка дає змогу маркетологам залучати клієнтів.