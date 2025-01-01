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Програмне забезпечення для реклами на основі облікових записів
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Програмне забезпечення для реклами на основі облікових записів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для реклами на основі облікових записів дає можливість компаніям зв’язуватися з потенційними покупцями за допомогою точно налаштованої цифрової реклами. Ця реклама налаштована спеціально для впливових осіб, які приймають рішення, у визначених цільових облікових записах. Реклама на основі облікових записів служить життєздатним підходом до реалізації в рамках загальної маркетингової стратегії на основі облікових записів, надаючи маркетологам засоби для ефективного охоплення бажаних облікових записів. Інші методи виконання в рамках цієї стратегії можуть включати пряму поштову розсилку на основі облікового запису, а також адаптований веб-інтерфейс і контент. Компанії мають можливість вибрати та застосувати одну або комбінацію цих тактик виконання. Щоб полегшити рекламну стратегію на основі облікового запису, підприємства можуть отримувати контакти зі свого програмного забезпечення CRM або програмного забезпечення для автоматизації маркетингу. Крім того, вони можуть підбирати списки контактів, щоб безперешкодно використовувати цільовий рекламний підхід.

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ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI - це платформа, що використовує ШІ для автоматизації продажів і маркетингу, допомагаючи бізнесу ефективно взаємодіяти з цільовими клієнтами.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze - платформа для B2B-маркетингу, що дозволяє створювати персоналізований вміст і покращити залучення клієнтів за допомогою аналітики та інтеграцій.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.

Metadata

Metadata

metadata.io

Metadata автоматизує ручну роботу для B2B маркетологів, дозволяючи їм зосередитись на стратегії та творчості.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

N.Rich - це додаток для знаходження цільових клієнтів, активації їх за допомогою цифрової реклами та передачі готових лідів командам продажу.

Opensense

Opensense

opensense.com

Opensense дозволяє централізовано керувати підписами електронної пошти на всіх пристроях, підтримуючи Office 365, G-Suite, Salesforce та інші.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.

Albacross

Albacross

albacross.com

Albacross - це інструмент для визначення і взаємодії з потенційними клієнтами, які відвідують веб-сайти, інтегруючись з CRM-системами та оптимізуючи процеси продажів.

Influ2

Influ2

influ2.com

Influ2 - платформа персоналізованої реклами, що дозволяє B2B-компаніям націлюватися на ключових осіб у цільових рахунках та аналізувати їх взаємодію з рекламою.

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence — це платформа для B2B маркетингу, яка аналізує дані для точного націлення й взаємодії з клієнтами.

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity — платформа для облікового маркетингу, що допомагає малим B2B-командам створювати списки потенційних клієнтів, запускати кампанії та генерувати ліди.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks - платформа для B2B компаній, що допомагає ідентифікувати, залучати та аналізувати цільові облікові записи в рамках маркетингу та продажів.

6sense

6sense

6sense.com

6Sense - платформа ABM для B2B, що використовує AI для аналізу сигналів про наміри та покращення маркетингу і взаємодії з потенційними клієнтами.

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap – це платформа для управління маркетингом на основі акаунтів, що допомагає B2B-компаніям запускати персоналізовані рекламні кампанії.

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

Madison Logic - платформа, що допомагає брендам ідентифікувати та взаємодіяти з потенційними клієнтами для покращення маркетингу та збільшення продажів.

Advertaze

Advertaze

advertaze.com

Advertaze - це додаток для створення персоналізованих реклам для цільових компаній, які бачать лише їх команди купівлі.

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