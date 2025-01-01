Магазин вебзастосунків Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

Пошук

✨ WebCatalog Desktop ✨ Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop — вашого універсального інструменту для керування застосунками та обліковими записами. Перемикайтесь між кількома акаунтами, впорядковуйте застосунки за робочим процесом і отримуйте доступ до відібраного каталогу застосунків для Mac і Windows. Завантажити WebCatalog Desktop Дізнатися більше

Найпопулярніші Нещодавно додані Академічне консультування програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки

Академічне консультування програмного забезпечення підтримує консультантів як у вищій освіті, так і в умовах K - 12, допомагаючи їм розробити академічні програми та спрямовуючи студентів до майбутніх цілей. Шкільні консультанти використовують це програмне забезпечення для створення персоналізованих планів ступеня та відстеження прогресу учнів до вимог до закінчення навчання. Радники коледжів та університету використовують ці інструменти для покращення утримання студентів, визначивши тих, хто може потребувати додаткової допомоги. Зазвичай програмне забезпечення для академічного консультування включає функції, які спрощують різні завдання для радників, такі як планування зустрічей, розробка планів курсу, моніторинг навчальних показників через інформаційні панелі та надсилання сповіщень для студентів з ризиком. Крім того, ці інструменти пропонують можливості для запису, що дозволяє радникам задокументувати зустрічі, відстежувати прогрес учнів та планувати подальші дії. Крім академічного планування, консультанти також можуть використовувати це програмне забезпечення для надання допомоги студентам у своїх довгострокових прагненнях, за допомогою інструментів планування кар'єри, які узгоджують свої сили з потенційними шляхами кар’єри, а також функціями відповідності в коледжі, щоб допомогти старшокласникам знайти правильні коледжі та університети.