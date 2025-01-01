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Програмне забезпечення для тестування A/B
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Програмне забезпечення для тестування A/B - Найпопулярніші застосунки

Чи є продукт ефективним партнером у бізнес-операціях? Ключові чинники задоволення користувачів продуктами A/B Testing включають «Звітність і аналітику», «Можливості багатоваріантного тестування» та «ШІ/машинне навчання». Ці фактори визначаються за допомогою алгоритму, який вибирає атрибути, які з найбільшою вірогідністю прогнозують задоволеність користувачів у цій категорії.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels — це платформа для створення воронок продажу, що дозволяє без технічних навичок швидко виготовляти веб-сторінки для конвертації відвідувачів у клієнтів.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce - це конструктор цільових сторінок, який дозволяє користувачам створювати та оптимізувати сторінки для маркетингових кампаній.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Zoho PageSense - це платформа для веб-аналітики, яка допомагає оптимізувати сайти, аналізуючи поведінку відвідувачів і підвищуючи конверсії.

WebinarJam

WebinarJam

home.webinarjam.com

WebinarJam - це платформа для проведення вебінарів, що підтримує живі трансляції з інтерактивними функціями, такими як чат, опитування та повторні вебінари.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago - платформа автоматизації маркетингу для оптимізації взаємодії з клієнтами, персоналізації та підвищення показників електронної комерції.

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Амплітуда - це платформа для аналітики продуктів, яка допомагає підприємствам відстежувати взаємодію користувачів з продуктами та покращувати їх на основі отриманих даних.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia - це платформа пошуку на основі AI, що забезпечує швидкий та релевантний доступ до контенту для користувачів через різні пристрої.

PostHog

PostHog

posthog.com

PostHog - це відкритий інструмент для аналітики, тестування та управління функціями, що допомагає розробникам створювати кращі продукти.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat - аналітична платформа для реального часу, яка допомагає видавцям відстежувати взаємодію з контентом та приймати рішення щодо його оптимізації.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage - це платформа для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям здійснювати персоналізовану комунікацію через різні канали.

UserWise

UserWise

userwise.io

UserWise — це програма для управління операціями в іграх, що дозволяє студіям зберігати гравців за допомогою сегментації, календаря і побудови кампаній.

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Leadpages – це безкодовий конструктор вебсайтів і цільових сторінок, що допомагає малим підприємствам швидко залучати потенційних клієнтів.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Plerdy - це платформа для аналізу та оптимізації веб-сайтів, що включає інструменти A/B тестування, heatmaps, SEO аналіз та зворотний зв'язок від користувачів.

Omniconvert

Omniconvert

omniconvert.com

Omniconvert Explore - це інструмент для проведення експериментів і A/B тестування, що підходить для агенцій та маркетологів без активної підтримки ІТ-відділу.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra - це платформа для управління онлайн-продажами, маркетингом і створенням контенту, яка об'єднує інструменти для автоматизації і аналітики.

Fluid Ads

Fluid Ads

fluidads.com

Fluid Ads - це платформа для створення цифрових рекламоносіїв з можливістю таргетування аудиторії та керування рекламними кампаніями.

VWO

VWO

vwo.com

VWO — платформа для тестування веб-сайтів і оптимізації конверсій, що дозволяє бізнесам проводити експерименти та аналізувати поведінку користувачів.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider - це хмарна система пошуку, яка дозволяє створювати індивідуалізований пошук на вебсайтах для покращення результатів пошуку.

Kasplo

Kasplo

kasplo.com

Kasplo – платформа email-маркетингу для бізнесу, що надає інструменти для створення повідомлень, сегментації аудиторії та аналітики кампаній.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica - інструмент для аналітики мобільних додатків, що допомагає відстежувати поведінку користувачів та оптимізувати прибутки у реальному часі.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рішення для пошуку, управління контентом та автоматизації маркетингу.

WayMore

WayMore

waymore.io

WayMore – це платформа для омніканального маркетингу, яка об'єднує інструменти для збільшення продажів і зменшення витрат на маркетинг завдяки аналізу даних та автоматизації.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Crazy Egg — інструмент аналізу веб-сайтів, що дозволяє відслідковувати поведінку користувачів за допомогою теплових карт, записів сеансів та A/B тестування.

Splitbee

Splitbee

splitbee.io

Splitbee допомагає відстежувати та аналізувати продуктивність веб-сайтів, надаючи аналітику, можливості тестування та оптимізації.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku - це платформа для аналітики поведінки, що дозволяє отримувати зворотний зв'язок від користувачів, аналізувати кліки та покращувати взаємодію на веб-сайті.

Landingi

Landingi

landingi.com

Landingi - платформа для створення цільових сторінок з простим редактором, готовими шаблонами та інтеграціями для автоматизації маркетингових кампаній.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

Workbooks - це хмарне CRM-програмне забезпечення, що інтегрує управління продажами, маркетингом і обслуговуванням клієнтів для ефективного ведення бізнесу.

AB Tasty

AB Tasty

abtasty.com

AB Tasty - це платформа для A/B тестування, персоналізації та управління функціями, що покращує користувацький досвід та підвищує конверсію.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore Cloud - платформа для персоналізації взаємодії з клієнтами через аналітику, сегментацію та цифрові канали комунікацій.

Flagsmith

Flagsmith

flagsmith.com

Flagsmith - це служба управління прапорами функцій та віддаленими конфігураціями для веб, мобільних та серверних додатків.

Analytics Toolkit

Analytics Toolkit

analytics-toolkit.com

Інструментарій аналітики - це програма для автоматизації завдань Google Analytics, яка дозволяє аналізувати та оптимізувати маркетингові кампанії.

Eppo

Eppo

geteppo.com

Eppo - це платформа для проведення A/B тестів у сховищах даних, що забезпечує статистичну строгість та автоматизований аналіз результатів експериментів.

Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

Squeezely - застосунок для бізнесу, який збирає дані, сегментує їх та забезпечує персоналізовані досвіди через веб-сайти та електронну пошту.

AutoOptimize

AutoOptimize

autooptimize.ai

AutoOptimize автоматично проводить A/B тестування, пропонуючи 50 шаблонів тестів для підвищення конверсії до 30% за 90 днів.

DevCycle

DevCycle

devcycle.com

DevCycle – це платформа для управління функціями, що дозволяє розробникам контролювати випуски програмного забезпечення та оптимізувати їх за допомогою прапорів функцій.

Personizely

Personizely

personizely.net

Personizely — інструмент для маркетингу, що дозволяє створювати спливаючі вікна, персоналізувати контент і збільшувати обсяги продажів завдяки аналізу поведінки відвідувачів.

AdOptics

AdOptics

adoptics.com

AdOptics надає послуги покращення конверсії на рівні реклами, зокрема автоматизоване A/B тестування для Google Ads.

Upflowy

Upflowy

upflowy.com

Upflowy — це інструмент без коду, що дозволяє створювати та оптимізувати онлайн-взаємодії за допомогою перетягування, з можливостями A/B тестування та умовної логіки.

Convert.com

Convert.com

convert.com

Convert.com — це програма для тестування A/B, яка допомагає агентствам та компаніям eCommerce оптимізувати коефіцієнт конверсії за допомогою різних тестових методів.

Testeum

Testeum

testeum.com

Testeum - платформа для тестування веб і мобільних додатків, що пропонує паралельне виконання тестів та інтеграцію з іншими інструментами.

OptiMonk

OptiMonk

optimonk.com

OptiMonk - інструмент для оптимізації конверсій в електронній комерції. Дозволяє створювати спливаючі вікна, персоналізувати сайти та проводити A/B тестування.

Monetate

Monetate

monetate.com

Monetate - платформа для персоналізації електронної комерції, яка допомагає брендам створювати індивідуальний досвід для відвідувачів сайтів.

Optibase

Optibase

optibase.io

Optibase - це додаток для A/B тестування на Webflow, який дозволяє оптимізувати конверсію вашого сайту через тестування різних версій контенту та дизайну.

Ptengine

Ptengine

ptengine.com

Ptengine - це платформа для аналітики та маркетингу, яка допомагає зрозуміти користувачів, персоналізувати вміст та проводити A/B-тести.

Taplytics

Taplytics

taplytics.com

Taplytics - це платформа для аналітики мобільних додатків, що допомагає розробникам оптимізувати програми через A/B тестування та аналітику поведінки користувачів.

Nosto

Nosto

nosto.com

Nosto - платформа для автоматизації управління комерційним досвідом, що допомагає брендам персоналізувати онлайн-продажі та оптимізувати конверсії.

SplitMetrics

SplitMetrics

splitmetrics.com

SplitMetrics - платформа для оптимізації Apple Search Ads, A/B тестування та ASO, що допомагає покращити видимість і продуктивність мобільних додатків.

Intellimize

Intellimize

intellimize.com

Intellimize - це AI-платформа для персоналізації веб-сайтів і оптимізації конверсій, що дозволяє маркетологам тестувати та адаптувати користувацький досвід.

Justuno

Justuno

justuno.com

Justuno - платформа оптимізації конверсій, що забезпечує інструменти для збору даних, цільового маркетингу та аналітики для покращення досвіду користувачів.

GrowthBook

GrowthBook

growthbook.io

GrowthBook – це платформа з відкритим кодом для експериментів та функціонального позначення, що дозволяє розробникам проводити A/B тести та управляти функціями без потреби в додаткових запитах.

Apptimize

Apptimize

apptimize.com

Apptimize - платформа для тестування A/B та управління функціями, що покращує досвід користувачів на мобільних та веб додатках.

Statsig

Statsig

statsig.com

Statsig - платформа для експериментів з продуктами, яка допомагає командам оптимізувати розгортання функцій та аналізувати досвід користувачів.

SiteSpect

SiteSpect

sitespect.com

SiteSpect - платформа для A/B тестування та оптимізації, що дозволяє аналізувати і персоналізувати досвід користувачів на веб-сайтах.

Maxymizely

Maxymizely

maxymizely.com

Maxymizely - аналітична платформа для оптимізації веб-додатків, що дозволяє проводити A/B тести та аналізувати поведінку користувачів для підвищення ефективності.

Personyze

Personyze

personyze.com

Personyze - це інструмент для персоналізації веб-контенту, що дозволяє бізнесам націлюватися на користувачів за поведінкою та вподобаннями через адаптивні рекомендації.

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