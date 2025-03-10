Програмне забезпечення для тестування A/B - Найпопулярніші застосунки

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Чи є продукт ефективним партнером у бізнес-операціях? Ключові чинники задоволення користувачів продуктами A/B Testing включають «Звітність і аналітику», «Можливості багатоваріантного тестування» та «ШІ/машинне навчання». Ці фактори визначаються за допомогою алгоритму, який вибирає атрибути, які з найбільшою вірогідністю прогнозують задоволеність користувачів у цій категорії.
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels — це платформа для створення воронок продажу, що дозволяє без технічних навичок швидко виготовляти веб-сторінки для конвертації відвідувачів у клієнтів.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce - це конструктор цільових сторінок, який дозволяє користувачам створювати та оптимізувати сторінки для маркетингових кампаній.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense - це платформа для веб-аналітики, яка допомагає оптимізувати сайти, аналізуючи поведінку відвідувачів і підвищуючи конверсії.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago - платформа автоматизації маркетингу для оптимізації взаємодії з клієнтами, персоналізації та підвищення показників електронної комерції.
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam - це платформа для проведення вебінарів, що підтримує живі трансляції з інтерактивними функціями, такими як чат, опитування та повторні вебінари.
Amplitude
amplitude.com
Амплітуда - це платформа для аналітики продуктів, яка допомагає підприємствам відстежувати взаємодію користувачів з продуктами та покращувати їх на основі отриманих даних.
Algolia
algolia.com
Algolia - це платформа пошуку на основі AI, що забезпечує швидкий та релевантний доступ до контенту для користувачів через різні пристрої.
PostHog
posthog.com
PostHog - це відкритий інструмент для аналітики, тестування та управління функціями, що допомагає розробникам створювати кращі продукти.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat - аналітична платформа для реального часу, яка допомагає видавцям відстежувати взаємодію з контентом та приймати рішення щодо його оптимізації.
MoEngage
moengage.com
MoEngage - це платформа для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям здійснювати персоналізовану комунікацію через різні канали.
UserWise
userwise.io
UserWise — це програма для управління операціями в іграх, що дозволяє студіям зберігати гравців за допомогою сегментації, календаря і побудови кампаній.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages – це безкодовий конструктор вебсайтів і цільових сторінок, що допомагає малим підприємствам швидко залучати потенційних клієнтів.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy - це платформа для аналізу та оптимізації веб-сайтів, що включає інструменти A/B тестування, heatmaps, SEO аналіз та зворотний зв'язок від користувачів.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore - це інструмент для проведення експериментів і A/B тестування, що підходить для агенцій та маркетологів без активної підтримки ІТ-відділу.
Kartra
home.kartra.com
Kartra - це платформа для управління онлайн-продажами, маркетингом і створенням контенту, яка об'єднує інструменти для автоматизації і аналітики.
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads - це платформа для створення цифрових рекламоносіїв з можливістю таргетування аудиторії та керування рекламними кампаніями.
VWO
vwo.com
VWO — платформа для тестування веб-сайтів і оптимізації конверсій, що дозволяє бізнесам проводити експерименти та аналізувати поведінку користувачів.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider - це хмарна система пошуку, яка дозволяє створювати індивідуалізований пошук на вебсайтах для покращення результатів пошуку.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo – платформа email-маркетингу для бізнесу, що надає інструменти для створення повідомлень, сегментації аудиторії та аналітики кампаній.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica - інструмент для аналітики мобільних додатків, що допомагає відстежувати поведінку користувачів та оптимізувати прибутки у реальному часі.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рішення для пошуку, управління контентом та автоматизації маркетингу.
WayMore
waymore.io
WayMore – це платформа для омніканального маркетингу, яка об'єднує інструменти для збільшення продажів і зменшення витрат на маркетинг завдяки аналізу даних та автоматизації.
Hushly
hushly.com
Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg — інструмент аналізу веб-сайтів, що дозволяє відслідковувати поведінку користувачів за допомогою теплових карт, записів сеансів та A/B тестування.
Splitbee
splitbee.io
Splitbee допомагає відстежувати та аналізувати продуктивність веб-сайтів, надаючи аналітику, можливості тестування та оптимізації.
Howuku
howuku.com
Howuku - це платформа для аналітики поведінки, що дозволяє отримувати зворотний зв'язок від користувачів, аналізувати кліки та покращувати взаємодію на веб-сайті.
Landingi
landingi.com
Landingi - платформа для створення цільових сторінок з простим редактором, готовими шаблонами та інтеграціями для автоматизації маркетингових кампаній.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks - це хмарне CRM-програмне забезпечення, що інтегрує управління продажами, маркетингом і обслуговуванням клієнтів для ефективного ведення бізнесу.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty - це платформа для A/B тестування, персоналізації та управління функціями, що покращує користувацький досвід та підвищує конверсію.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud - платформа для персоналізації взаємодії з клієнтами через аналітику, сегментацію та цифрові канали комунікацій.
Flagsmith
flagsmith.com
Flagsmith - це служба управління прапорами функцій та віддаленими конфігураціями для веб, мобільних та серверних додатків.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Інструментарій аналітики - це програма для автоматизації завдань Google Analytics, яка дозволяє аналізувати та оптимізувати маркетингові кампанії.
Eppo
geteppo.com
Eppo - це платформа для проведення A/B тестів у сховищах даних, що забезпечує статистичну строгість та автоматизований аналіз результатів експериментів.
Squeezely
squeezely.tech
Squeezely - застосунок для бізнесу, який збирає дані, сегментує їх та забезпечує персоналізовані досвіди через веб-сайти та електронну пошту.
AutoOptimize
autooptimize.ai
AutoOptimize автоматично проводить A/B тестування, пропонуючи 50 шаблонів тестів для підвищення конверсії до 30% за 90 днів.
DevCycle
devcycle.com
DevCycle – це платформа для управління функціями, що дозволяє розробникам контролювати випуски програмного забезпечення та оптимізувати їх за допомогою прапорів функцій.
Personizely
personizely.net
Personizely — інструмент для маркетингу, що дозволяє створювати спливаючі вікна, персоналізувати контент і збільшувати обсяги продажів завдяки аналізу поведінки відвідувачів.
AdOptics
adoptics.com
AdOptics надає послуги покращення конверсії на рівні реклами, зокрема автоматизоване A/B тестування для Google Ads.
Upflowy
upflowy.com
Upflowy — це інструмент без коду, що дозволяє створювати та оптимізувати онлайн-взаємодії за допомогою перетягування, з можливостями A/B тестування та умовної логіки.
Convert.com
convert.com
Convert.com — це програма для тестування A/B, яка допомагає агентствам та компаніям eCommerce оптимізувати коефіцієнт конверсії за допомогою різних тестових методів.
Testeum
testeum.com
Testeum - платформа для тестування веб і мобільних додатків, що пропонує паралельне виконання тестів та інтеграцію з іншими інструментами.
Monetate
monetate.com
Monetate - платформа для персоналізації електронної комерції, яка допомагає брендам створювати індивідуальний досвід для відвідувачів сайтів.
Optibase
optibase.io
Optibase — це найкраща програма для тестування A/B для Webflow. Це дозволяє оптимізувати коефіцієнти конверсії на вашому сайті Webflow за допомогою точного A/B-тестування. Ви можете протестувати різні версії свого веб-сайту, від копії до дизайну до цілих сторінок, і знайти найефективніші версії. Він пропонує можливості роздільного тестування для прискорення зростання бізнесу, дозволяючи тестувати більші зміни дизайну, розділяючи трафік і аналізуючи ефективність. Optibase забезпечує багатоваріантне тестування, щоб знайти ідеальну комбінацію елементів на вашому веб-сайті. Ви можете створювати необмежену кількість комбінацій і відстежувати їх ефективність. Додаток бездоганно інтегрується з Webflow, дозволяючи налаштувати відстеження конверсій для будь-якого елемента на вашому сайті, від кліків до надсилання форм. Optibase розроблено таким чином, щоб не використовувати код і відповідати GDPR. Це не спричиняє мерехтіння та не впливає на роботу веб-сайту. Веб-сайт містить різноманітні ресурси, як-от посібники, бібліотеку ідей щодо тестування A/B та калькулятори, які допоможуть вам освоїти тестування A/B для вашого сайту Webflow.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine — це повна маркетингова й аналітична платформа. Ми допомагаємо вам по-справжньому зрозуміти своїх користувачів і вживати заходів, персоналізуючи вміст і запускаючи A/B-тести. Почати роботу можна безкоштовно, і ви готові за кілька хвилин.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — це набір інструментів для оптимізації конверсій, створений для зайнятих маркетологів. Він пропонує швидкі та прості у використанні рішення, які можуть допомогти вам збільшити продажі трьома способами: 1. Розумні спливаючі вікна електронної комерції допомагають швидше створювати списки, зменшити кількість залишень у кошику та збільшити продажі електронної комерції, як ніколи раніше. 2. Функції персоналізації веб-сайту дозволяють легко налаштувати ваш веб-сайт і повідомлення на цільовій сторінці кампанії для сегментів покупців для більш релевантного та значущого досвіду. 3. Просте у використанні тестування A/B дозволяє швидко налаштувати, протестувати та порівняти ефективність спливаючих вікон і персоналізованої цільової сторінки. Крім того, ви можете порівняти повну подорож покупця, щоб оцінити вплив на кінцевий результат.
Taplytics
taplytics.com
Сучасні команди розробників обирають Taplytics, щоб підвищити рентабельність інвестицій у функції, які вони випускають. Ми надаємо рішення для нульового роздування, крос-платформне AB-тестування та позначки функцій, які покращують роботу в провідних сучасних програмах і веб-сайтах. Taplytics сприяє цифровій трансформації підприємства. Ми працюємо з такими брендами, як Lookout, Grubhub і Crate&Barrel, щоб збільшити дохід за допомогою їхніх програм і веб-сайтів.
Nosto
nosto.com
Відчуйте інтелектуальну комерцію Nosto — це інтелектуальна платформа Commerce Experience Platform (CXP), яка надає брендам і роздрібним торговцям інтуїтивно зрозумілі інструменти для збільшення онлайн-доходу за допомогою наскрізного керування комерцією. За допомогою experience.AI Nosto допомагає брендам збагачувати та активувати дані про клієнтів, продукти та вміст у режимі реального часу за допомогою персоналізації, пошуку продуктів і створеного користувачами контенту, щоб забезпечити високоефективну комерцію в масштабі.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Екосистема продуктів і послуг для оптимізації Apple Search Ads, запуску програми, A/B-тестування, ASO та повністю керованого розвитку програми.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize — це платформа на основі штучного інтелекту, яка спеціалізується на персоналізації веб-сайтів і оптимізації коефіцієнта конверсії. Він надає маркетологам багатофункціональний простір для тестування, оптимізації та персоналізації веб-сайтів. Платформа має можливість запускати необмежену кількість варіацій, що сприяє швидкому тестуванню нових концепцій та ідей. Використовуючи генеративну технологію штучного інтелекту, він також пропонує рішення для блокування автора, надаючи пропозиції щодо копіювання. Найбільшою перевагою Intellimize є його здатність надавати персоналізацію 1:1 за допомогою оптимізації ШІ. Він демонструє унікальні варіанти веб-сайтів для кожного відвідувача на основі їхньої індивідуальної поведінки та вподобань, таким чином персоналізуючи взаємодію з користувачем без необхідності перших чи сторонніх даних. Платформа Intellimize підтримує широкий спектр галузей, включаючи, але не обмежуючись, SaaS та електронну комерцію. . Його можна використовувати для A/B-тестування, оптимізації цільової сторінки та спеціальної персоналізації для операцій електронної комерції та SaaS. Функція аналітики платформ надає розуміння впливу експериментів на різні сегменти, допомагаючи користувачам зрозуміти вплив їхніх стратегічних рішень. Слід зазначити, що Intellimize легко інтегрується з різними маркетинговими й аналітичними інструментами. Окрім технології штучного інтелекту, Intellimize пропонує професійні послуги, команду успіху клієнтів і кероване навчання. Команда професійних послуг є розширенням можливостей платформи та включає стратегічних та аналітичних експертів з CRO, щоб допомогти користувачам досягти своїх цілей оптимізації.
Justuno
justuno.com
Набір інструментів конверсії Justuno включає залучення потенційних клієнтів (SMS і електронна пошта), пропозиції виходу, залишення кошика, банери, рекомендації щодо продукту та багато іншого, щоб створити найкращий шлях конверсії, який доставляє правильне повідомлення потрібному покупцеві в потрібний час. - Збирайте більше нульових і власних даних і надсилайте їх у свої існуючі маркетингові інструменти (у нас є понад 100 інтеграцій і їх кількість постійно зростає) - Провідна в галузі фіксація потенційних клієнтів електронною поштою та SMS (двоетапне, торкніться до тексту тощо) для оптимального зростання - Понад 80 розширених правил націлювання, включаючи географічне націлювання (аж до поштового індексу), наміри виходу, вміст кошика, джерело трафіку тощо - Виконайте A/B-тести, щоб оптимізуйте кампанії - Використовуйте рекомендації щодо продукту будь-де на вашому сайті, включаючи додаткові продажі, перехресні продажі, бестселери, нещодавно переглянуті тощо - Отримайте доступ до попередньо створеної бібліотеки шаблонів для понад 200 дизайнів від провідних партнерів галузі та нас, щоб почати негайно. Шукаєте більше? - Збільште середню вартість замовлення: за допомогою динамічних банерів доставки, рекомендацій у кошику/оформлення замовлення тощо - Відстежуйте ефективність у режимі реального часу: інформаційна панель Justuno показує корисну статистику в режимі реального часу, щоб підтримувати ваші кампанії якнайкраще - Розширюйте списки електронної пошти та SMS: Інтеграція Justuno з провідними в галузі SMS і ESP дає змогу надсилати електронну пошту та SMS одночасно на ваші платформи а також створюйте двоетапні форми для потенційних клієнтів, використовуйте опції дотику до тексту на мобільних пристроях тощо - Створюйте зручні для мобільних пристроїв враження: перевертайте більше відвідувачів вашого веб-сайту з мобільних пристроїв за допомогою оптимізованих рекламних акцій для мобільних пристроїв, які відповідають найкращим практикам Google - Покращена рентабельність інвестицій у платні медіа : Функції Audience Sync від Justuno щогодини синхронізують ваші списки передплатників для останнього повторного націлювання та пошуку потенційних клієнтів для максимізації ефективності кампанії - Приховано Поля: Збирайте додаткову інформацію від відвідувачів, як-от дані UTM, IP-адресу, першу URL-адресу, на яку потрапили, використаний код купона тощо). Поєднайте це з опціями для максимальної персоналізації в автоматизованих потоках. - Шукаєте рішення для свого безголового магазину? Justuno підтримує безголові веб-сайти для брендів, яким потрібно створити найкращий зовнішній досвід. Зв'яжіться з нами для уточнення деталей!
GrowthBook
growthbook.io
GrowthBook — це найпопулярніша платформа для експериментів із відкритим кодом і позначення функцій. GrowthBook, створений у 2021 році, є сучасною платформою з широкими можливостями налаштування, яка працює з вашими унікальними потребами та структурами даних. Отримайте всю потужність спеціальної внутрішньої платформи без необхідності створювати її самостійно. GrowthBook містить високопродуктивні SDK на більшості популярних мов для прапорів функцій і розроблено таким чином, щоб не знаходитися в критичному шляху візуалізації. Наша платформа тестування A/B використовує наявне сховище даних і може бути повністю налаштована відповідно до ваших потреб у даних. Ми підтримуємо більшість популярних інструментів відстеження подій, а також спеціальну підтримку для більшості сховищ даних – ми навіть підтримуємо Mixpanel і Google Analytics. Без чорної скриньки! Отримайте повну прозорість своїх даних, переглядайте запити та навіть експортуйте їх у блокноти Jupyter.
Apptimize
apptimize.com
Apptimize - платформа для тестування A/B та управління функціями, що покращує досвід користувачів на мобільних та веб додатках.
Statsig
statsig.com
Statsig — це провідна платформа для експериментів із продуктами, яка допомагає компаніям використовувати дані для швидкої доставки та створення кращих продуктів. Такі компанії, як Microsoft, Figma, Notion, Flipkart, Eventbrite, Ancestry, Headspace і Univision, використовують Statsig для керування розгортанням функцій, автоматизації експериментів і прийняття рішень на основі показників ефективності. Заснована у 2021 році колишніми інженерами Facebook, Statsig підтримує тисячі експериментів, які впливають на понад мільярд кінцевих користувачів у всьому світі. Statsig демократизує експерименти, важливий аспект зниження ризиків розвитку, який раніше був доступний лише для великих технологічних компаній.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect — це рішення для A/B-тестування та оптимізації, за допомогою якого ви можете A/B-тестувати свої ідеї, знаходити статистику та персоналізувати весь шлях клієнта.
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely — це інноваційна платформа, орієнтована на відкриття, для мобільних і веб-додатків, яка поєднує аналіз великих даних із прогнозним моделюванням. За допомогою Maxymizely ви зможете підвищити рентабельність інвестицій для свого додатка, збільшити залученість користувачів і загальну цінність, визначити найуспішніші сегменти націлювання для ваших маркетингових кампаній і зменшити неефективність вашого додатка. Сьогодні ви можете зареєструватися на нашій аналітичній платформі та почати відстежувати дані користувачів у реальному часі. Існує понад 40 чудових аналітичних звітів, які можуть розкрити ключові тенденції серед користувачів вашого додатка. Завдяки нашій безкоштовній демонстраційній версії ви можете переглядати системні звіти та функції. 3D-аналітика Maxymizely – це абсолютно нова ідея оцінки користувачів. Використовуючи атрибути користувача та поведінку користувача в минулому як ключові елементи, алгоритми Maxymizely можуть «оцінити» користувача та показати вам кластери високоякісних користувачів (як і користувачів середньої та низької якості). Такий аналіз незамінний для виявлення вашої цільової аудиторії. Maximizely A/B і багатоваріантне тестування є ще одним боком нашої багатосторонньої функціональності. Ваші можливості безмежні з точки зору кількості варіацій та ідей, які можна втілити на вашому веб-сайті за допомогою нашого тестування. Наприкінці тестової кампанії наша система відображає статистику найбільш конвертованих варіантів. Таким чином, ви можете підтвердити або спростувати ідеї, які ви перевіряли реальними цифрами.
Personyze
personyze.com
Personyze — це комплексний набір інструментів персоналізації, який надає все необхідне для створення цікавого досвіду на вашому веб-сайті та в інших каналах, використовуючи потужну комбінацію поведінкового націлювання, рекомендацій на основі штучного інтелекту та персоналізованої електронної розсилки. Personyze працює на будь-якому веб-сайті незалежно від платформи та може інтегруватися з будь-якою CRM, будь-яким рішенням електронної пошти третьої сторони та будь-яким аналітичним рішенням, а також поставляється з інтеграцією Google Analytics і внутрішньою аналітикою з коробки. Перший компонент Personyze — це інструмент динамічного націлювання, який дозволяє вам визначати сегментацію відвідувачів і використовувати магію Personyze, щоб показувати їм будь-який вміст, який ви можете собі уявити, починаючи від простих візуальних редагувань на сайті до цільових електронних листів, спливаючих вікон або банерів. , орієнтований на використання будь-якої технологічно доступної поведінки або змінної користувача, включаючи поведінку на сайті, джерело переходів, цільову сторінку, інтегровані дані CRM, відомі інтереси тощо. Другий компонент — це динамічні рекомендації продукту/вмісту, створені штучним інтелектом, які відображаються будь-де на вашому сайті або у ваших електронних листах за допомогою повністю настроюваних віджетів відображення. За допомогою алгоритму для будь-якої ситуації ви можете об’єднати індивідуальні та натовпові дані, щоб представити рекомендації, як-от «Найпопулярніші з інтересів користувачів», «Переглянути знову», «Купити знову», «Ваш покинутий кошик» (електронною поштою чи на сайті), «Поповніть свій запас», «Останній вміст за вами». Улюблені автори та інше. Поєднайте це з можливістю надсилати цільові повідомлення електронної пошти з рекомендаціями щодо контенту/продукту, докладною внутрішньою аналітикою, звітністю та відстеженням KPI, тестуванням A/B, і ви отримаєте комплексне рішення для персоналізації.
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