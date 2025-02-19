Програмне забезпечення для тестування A/B - Найпопулярніші застосунки - Чад

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Чи є продукт ефективним партнером у бізнес-операціях? Ключові чинники задоволення користувачів продуктами A/B Testing включають «Звітність і аналітику», «Можливості багатоваріантного тестування» та «ШІ/машинне навчання». Ці фактори визначаються за допомогою алгоритму, який вибирає атрибути, які з найбільшою вірогідністю прогнозують задоволеність користувачів у цій категорії.
Запит на новий застосунок
Eppo
geteppo.com
Eppo проводить надійні A/B-тести, створені для сховищ даних. Статистична точність світового рівня, керування функціями та звіти про експерименти – усе в одному інструменті.
Adalysis
adalysis.com
Adalysis — це преміум-інструмент для професіоналів PPC, який допоможе вам заощадити час і оптимізувати великі облікові записи, не докладаючи жодних зусиль! Ми стежимо за вашими обліковими записами 24 години на добу та надаємо вам важливі дані, щоб ви ніколи не втрачали жодних можливостей і могли негайно реагувати на будь-які проблеми, перш ніж вони розвиватимуться далі. Збільште свою продуктивність, отримайте бажані результати від своїх кампаній і зберігайте контроль над своїм обліковим записом! Підпишіться на безкоштовну 14-денну пробну версію на нашому веб-сайті.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo — це корпоративна маркетингова платформа електронної пошти, яка допомагає брендам збільшити продажі, утримати клієнтів і підвищити цінність клієнтів. Основні моменти включають простий у використанні конструктор електронної пошти з опціями перетягування, інструменти сегментації для адаптації ваших повідомлень до користувачів і створення різноманітних форм захоплення намірів. Як інтелектуальний інструментарій електронної пошти, компанії можуть використовувати Kasplo, щоб якнайкраще скористатися перевагами цієї економічно ефективної маркетингової платформи, що орієнтована на рентабельність інвестицій.
Taplytics
taplytics.com
Сучасні команди розробників обирають Taplytics, щоб підвищити рентабельність інвестицій у функції, які вони випускають. Ми надаємо рішення для нульового роздування, крос-платформне AB-тестування та позначки функцій, які покращують роботу в провідних сучасних програмах і веб-сайтах. Taplytics сприяє цифровій трансформації підприємства. Ми працюємо з такими брендами, як Lookout, Grubhub і Crate&Barrel, щоб збільшити дохід за допомогою їхніх програм і веб-сайтів.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — це розширений інструмент для експериментів, який переважно використовують агентства, команди розробників і продуктів, які хочуть запустити розширені експерименти, а також маркетологи, які мають мінімальну допомогу від ІТ-відділу. Ми виділяємося: ми справді дбаємо про наших клієнтів, роблячи додаткову милю з точки зору підтримки та надлишкових поставок, оскільки у нас також є власні експериментальні групи, CRO та експерти з обробки даних. Можливості: A/B-тестування: створюйте експерименти за допомогою одного з передових механізмів сегментації на ринку з 41 точкою даних: поведінка веб-сайту, джерело трафіку, дані CRM, GTM, API погоди тощо. Розширене звітування: > Байєсовська та частотна статистика > Відфільтруйте результати за конкретними цілями > Допоміжні конверсії або лінійний розподіл > Сукупний перегляд > Діліться зі своєю командою лише тим, що має значення: pdf-звіт > Відстежуйте будь-які події Опитування на сайті: > Ініціюються як спливаючі вікна або віджети > Під час прокручування, під час завантаження, тригери на виході > Логічне розгалуження > Багаторазовий вибір, унікальний вибір, сітка, NPS, CSAT тощо > Поведінка сегментації > Захоплення потенційних клієнтів > Розширені накладення звітів > Активація різних об’яв > Конструктор оголошень > на виході / під час завантаження / під час scroll Інтеграції: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
Convertful
convertful.com
Convertful — це програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів із найвищим рейтингом для перетворення ваших користувачів на нових передплатників електронної пошти або продажів.
Monetate
monetate.com
Monetate дає змогу маркетологам зробити так, щоб клієнти відчували, що їх розуміють і цінують на індивідуальному рівні. Monetate дає брендам змогу створювати повністю інтегровану стратегію персоналізації. Архітектура, орієнтована на продуктивність, забезпечує відомий простий у використанні інтерфейс із вибором потужних інструментів, що охоплюють створення ідей та перевірку, аж до надання масштабованих міжканальних інтерфейсів 1-до-1. Порадуйте споживачів винятковим досвідом, щоб збільшити залученість, кількість конверсій і, зрештою, загальну цінність клієнта. Monetate впливає на мільярди доларів річного доходу провідних брендів, таких як Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group та сотень інших лідерів ринку.
Nosto
nosto.com
Відчуйте інтелектуальну комерцію Nosto — це інтелектуальна платформа Commerce Experience Platform (CXP), яка надає брендам і роздрібним торговцям інтуїтивно зрозумілі інструменти для збільшення онлайн-доходу за допомогою наскрізного керування комерцією. За допомогою experience.AI Nosto допомагає брендам збагачувати та активувати дані про клієнтів, продукти та вміст у режимі реального часу за допомогою персоналізації, пошуку продуктів і створеного користувачами контенту, щоб забезпечити високоефективну комерцію в масштабі.
Upflowy
upflowy.com
Upflowy — це інструмент перетягування без коду для створення та оптимізації веб-досвіду. Простий A/B-тестовий процес реєстрації, воронки потенційних продажів, залучення клієнтів тощо. Upflowy надає вам усе, що вам потрібно, щоб створити історію, яку варто зацікавити, лише за кілька кліків.
AdOptics
adoptics.com
AdOptics надає послугу покращення конверсії, яка працює на рівні реклами. Основним компонентом сервісу є автоматизоване A/B тестування для Google Ads.
Yieldify
yieldify.com
Yieldify — це повністю керована наскрізна платформа персоналізації, яка допомагає компаніям електронної комерції отримувати більше доходу, залучаючи своїх клієнтів до персоналізованого досвіду. За останні 4 роки понад 1000 брендів електронної комерції в Північній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні отримали понад 2,5 мільярда доларів додаткового доходу завдяки команді та платформі Yieldify, що надає повний спектр послуг. За допомогою Yieldify ви можете надати кожному відвідувачу правильний досвід веб-сайту в потрібний час, незалежно від того, де вони знаходяться у вашій послідовності.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore пропонує Комплексний набір для залучення клієнтів і досвіду, який дає змогу маркетологам створювати персоналізовані умови для клієнтів. Його платформа дає змогу маркетологу об’єднувати дані клієнтів у різних каналах і системах, створювати цільові сегменти та забезпечувати значущий досвід через цифрові канали, такі як Інтернет, електронна пошта, сповіщення додатків, WhatsApp, SMS і RCS. Завдяки надійній аналітиці Netcore Cloud допомагає брендам краще розуміти свою аудиторію, забезпечуючи цільові маркетингові кампанії, які резонують із клієнтами на особистому рівні. Можливості штучного інтелекту та машинного навчання платформи гарантують, що кожна взаємодія з клієнтом оптимізована для залучення та конверсії, що робить кожну точку взаємодії можливістю вразити та утримати. Netcore довіряють понад 6500 брендів у таких секторах, як електронна комерція, роздрібна торгівля, банківські та фінансові послуги, медіа та розваги та подорожі, щоб забезпечити досвід роботи на основі ШІ. Деякі з його глобальних клієнтів включають Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's та багато інших. Netcore пишається тим, що шість років поспіль отримав сертифікат «Чудове місце для роботи» в Індії, підтверджуючи свою відданість винятковій культурі на робочому місці. Компанія має глобальну присутність у понад 20 офісах у Північній Америці, Південній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Netcore — це ОС Martech, яка допомагає бізнесу збільшувати доходи, максимізувати життєву цінність клієнта та прискорити його шлях до прибутковості.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit — це програмне забезпечення для веб-аналітики, створене для автоматизації щоденних завдань Google Analytics, налаштування, аудиту, обслуговування та аналізу для аналізу та оптимізації маркетингових кампаній в Інтернеті.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Екосистема продуктів і послуг для оптимізації Apple Search Ads, запуску програми, A/B-тестування, ASO та повністю керованого розвитку програми.
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, створення та персоналізація цільових сторінок, захоплення попиту, збагачення, перевірені людьми потенційні клієнти, а також досвід на основі облікових записів. Ці інструменти дозволяють маркетологам створювати більш релевантний і привабливий досвід для своєї цільової аудиторії, що в кінцевому підсумку може сприяти досягненню кращих бізнес-результатів, таких як збільшення залучення, вищі коефіцієнти конверсії та більша лояльність клієнтів. Покупці отримують вигоду від динамічного, персоналізованого контенту та підключених цифрових технологій, які дають їм змогу отримати кращу освіту та швидше приймати обґрунтовані рішення.
Landingi
landingi.com
Платформа пропонує різноманітні рішення для підтримки маркетологів на кожному кроці створення маркетингової кампанії за допомогою цільових сторінок: від дизайну до запуску кампанії, інтеграції, оптимізації та конверсії. Платформа Landingi має неймовірно інтуїтивно зрозумілий, ідеальний для пікселів редактор перетягування, за допомогою якого ви можете легко створювати красиві цільові сторінки, сторінки для мобільних пристроїв і воронки продажів. Завдяки 400+ готовим до використання шаблонам, створеним для різних галузей і цілям маркетингової кампанії, процес створення цільової сторінки з високою кількістю конверсій стає економним і плавним. Landingi пропонує понад 150 інтеграцій для автоматизації робочого процесу клієнтів, підвищення ефективності маркетингу та, зрештою, швидшого досягнення цілей.
Squeezely
squeezely.tech
Ми допомагаємо компаніям підвищити конверсію, перетворюючи взаємодію з клієнтами на персоналізований досвід, таким чином, щоб це міг зробити кожен. Squeezele CDP допомагає компаніям здійснювати масштабну персоналізацію за три прості кроки: Збір – збирайте дані з усіх джерел в одному місці. Перетворити – конвертувати дані в сегменти та дії, наприклад наші вбудовані інтелектуальні аудиторії та рекомендації продуктів. Capitalize – персоналізований досвід буде надано на вашому веб-сайті, у маркетингових та рекламних кампаніях електронною поштою. Сильні сторони Швидка інтеграція – Ви швидко почнете працювати Доступність даних у режимі реального часу – відсутність затримок Масштабна персоналізація – високорелевантний і автоматизований підхід до кожного окремого клієнта Передова технологія машинного навчання – для забезпечення найкращої продуктивності Чудова підтримка – Ми тут, щоб допомогти вам на шляху до досягнення ваших цілей. Перегляньте наші відео: https://www.youtube.com/channel/UCZlqrT5UzEtU96Q2XlEaJnA
AutoOptimize
autooptimize.ai
Оптимізуйте свій веб-сайт за допомогою автоматизованих тестів A/B. AutoOptimize надає вам 50 високоефективних шаблонних тестів A/B, які, як доведено, підвищують коефіцієнт конверсії до 30% протягом 90 днів.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Ми допомагаємо компаніям збільшити кількість онлайн-конверсій, дозволяючи експериментувати без обмежень. Завдяки нашому простому підходу та провідним на ринку технологіям ми вдосконалюємо цифровий досвід, завжди зосереджуючись на клієнті. Наша технологія була створена в 2000 році, це перше рішення для тестування та націлювання на ринку. Відтоді платформа зросла в геометричній прогресії та ще швидше після придбання Webtrends Optimize у серпні 2018 року британською компанією Accelerate Group Ltd. Усе, що ми робимо, зосереджено на тому, щоб отримати віддачу від інвестицій клієнта. Це вимірюється та повідомляється в кожному тесті, який ми проводимо. У нас є повний набір інструментів і функцій для тестування, аналізу та персоналізації. Включно з тестуванням AB, ABN, MVT і спліт-тестуванням, двигунами Social Proof і Product Recommendation, накладаннями намірів виходу та безліч інших інструментів. Доступне тестування на стороні клієнта або сервера, а також вибір SDK для оптимізації мобільних додатків.
Optibase
optibase.io
Optibase — це найкраща програма для тестування A/B для Webflow. Це дозволяє оптимізувати коефіцієнти конверсії на вашому сайті Webflow за допомогою точного A/B-тестування. Ви можете протестувати різні версії свого веб-сайту, від копії до дизайну до цілих сторінок, і знайти найефективніші версії. Він пропонує можливості роздільного тестування для прискорення зростання бізнесу, дозволяючи тестувати більші зміни дизайну, розділяючи трафік і аналізуючи ефективність. Optibase забезпечує багатоваріантне тестування, щоб знайти ідеальну комбінацію елементів на вашому веб-сайті. Ви можете створювати необмежену кількість комбінацій і відстежувати їх ефективність. Додаток бездоганно інтегрується з Webflow, дозволяючи налаштувати відстеження конверсій для будь-якого елемента на вашому сайті, від кліків до надсилання форм. Optibase розроблено таким чином, щоб не використовувати код і відповідати GDPR. Це не спричиняє мерехтіння та не впливає на роботу веб-сайту. Веб-сайт містить різноманітні ресурси, як-от посібники, бібліотеку ідей щодо тестування A/B та калькулятори, які допоможуть вам освоїти тестування A/B для вашого сайту Webflow.
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely — це інноваційна платформа, орієнтована на відкриття, для мобільних і веб-додатків, яка поєднує аналіз великих даних із прогнозним моделюванням. За допомогою Maxymizely ви зможете підвищити рентабельність інвестицій для свого додатка, збільшити залученість користувачів і загальну цінність, визначити найуспішніші сегменти націлювання для ваших маркетингових кампаній і зменшити неефективність вашого додатка. Сьогодні ви можете зареєструватися на нашій аналітичній платформі та почати відстежувати дані користувачів у реальному часі. Існує понад 40 чудових аналітичних звітів, які можуть розкрити ключові тенденції серед користувачів вашого додатка. Завдяки нашій безкоштовній демонстраційній версії ви можете переглядати системні звіти та функції. 3D-аналітика Maxymizely – це абсолютно нова ідея оцінки користувачів. Використовуючи атрибути користувача та поведінку користувача в минулому як ключові елементи, алгоритми Maxymizely можуть «оцінити» користувача та показати вам кластери високоякісних користувачів (як і користувачів середньої та низької якості). Такий аналіз незамінний для виявлення вашої цільової аудиторії. Maximizely A/B і багатоваріантне тестування є ще одним боком нашої багатосторонньої функціональності. Ваші можливості безмежні з точки зору кількості варіацій та ідей, які можна втілити на вашому веб-сайті за допомогою нашого тестування. Наприкінці тестової кампанії наша система відображає статистику найбільш конвертованих варіантів. Таким чином, ви можете підтвердити або спростувати ідеї, які ви перевіряли реальними цифрами.
Fluid Ads
fluidads.com
У Fluid Ads ми пропонуємо два варіанти обслуговування, кожен із яких включає наступні переваги. Fluid Ads надає можливість: - Створювати приголомшливі цифрові медійні реклами за допомогою нашого інструменту конструктора реклами. - Точне націлювання на аудиторію, яку ви хочете охопити в будь-якій точці світу в будь-який час за допомогою нашої провідної в галузі системи географічного націлювання та геозонування. - Вибирайте та керуйте каналами та веб-сайтами, на яких ви хочете показувати свою рекламу, і ретельно контролюйте свій бюджет. - Повністю зрозумійте ефективність вашої рекламної кампанії за допомогою нашого комплексу поглиблених звітів, що дає вам практичну інформацію. Повністю керована послуга Ми заощаджуємо ваш час і гроші, керуючи всіма аспектами вашої рекламної кампанії за вас, від створення привабливих оголошень до націлювання, де вони відображаються, до надання даних, які вам потрібні для того, щоб знати, як ефективна ваша кампанія. Наші досвідчені менеджери цифрових рекламних кампаній постійно забезпечуватимуть оптимізацію вашої кампанії, щоб максимізувати віддачу від інвестицій (ROI). Самообслуговування Використовуючи нашу інноваційну платформу самообслуговування, ви можете самостійно керувати своєю рекламною кампанією. Ви можете просто створити власну рекламу з нуля або скористатися одним із наших численних шаблонів реклами, вибрати спосіб їх націлювання, вибрати канали та сайти, на яких ви хочете, щоб вони з’являлися, і переглянути результати в розділі звітності. Який би варіант ви не вибрали, ви отримаєте все необхідне для досягнення кращих результатів від вашої онлайн-рекламної кампанії.
Personyze
personyze.com
Personyze — це комплексний набір інструментів персоналізації, який надає все необхідне для створення цікавого досвіду на вашому веб-сайті та в інших каналах, використовуючи потужну комбінацію поведінкового націлювання, рекомендацій на основі штучного інтелекту та персоналізованої електронної розсилки. Personyze працює на будь-якому веб-сайті незалежно від платформи та може інтегруватися з будь-якою CRM, будь-яким рішенням електронної пошти третьої сторони та будь-яким аналітичним рішенням, а також поставляється з інтеграцією Google Analytics і внутрішньою аналітикою з коробки. Перший компонент Personyze — це інструмент динамічного націлювання, який дозволяє вам визначати сегментацію відвідувачів і використовувати магію Personyze, щоб показувати їм будь-який вміст, який ви можете собі уявити, починаючи від простих візуальних редагувань на сайті до цільових електронних листів, спливаючих вікон або банерів. , орієнтований на використання будь-якої технологічно доступної поведінки або змінної користувача, включаючи поведінку на сайті, джерело переходів, цільову сторінку, інтегровані дані CRM, відомі інтереси тощо. Другий компонент — це динамічні рекомендації продукту/вмісту, створені штучним інтелектом, які відображаються будь-де на вашому сайті або у ваших електронних листах за допомогою повністю настроюваних віджетів відображення. За допомогою алгоритму для будь-якої ситуації ви можете об’єднати індивідуальні та натовпові дані, щоб представити рекомендації, як-от «Найпопулярніші з інтересів користувачів», «Переглянути знову», «Купити знову», «Ваш покинутий кошик» (електронною поштою чи на сайті), «Поповніть свій запас», «Останній вміст за вами». Улюблені автори та інше. Поєднайте це з можливістю надсилати цільові повідомлення електронної пошти з рекомендаціями щодо контенту/продукту, докладною внутрішньою аналітикою, звітністю та відстеженням KPI, тестуванням A/B, і ви отримаєте комплексне рішення для персоналізації.
ABlyft
ablyft.com
ABlyft — це платформа A/B-тестування, створена для розробників. Функції спеціально розроблені для досвідчених користувачів і агентств – неймовірно швидкі та надзвичайно гнучкі. Якщо ви звикли до A/B-тестування в JavaScript і CSS, це ваш інструмент! Кожен, хто вже мав справу з веб-експериментами, знає, що більшість релевантних експериментів не можна створити за допомогою a
Ptengine
ptengine.com
Ptengine — це повна маркетингова й аналітична платформа. Ми допомагаємо вам по-справжньому зрозуміти своїх користувачів і вживати заходів, персоналізуючи вміст і запускаючи A/B-тести. Почати роботу можна безкоштовно, і ви готові за кілька хвилин.
Personizely
personizely.net
Personizely — це інструментарій конверсійного маркетингу, який використовується для отримання максимальної користі від кожного відвідувача веб-сайту, збираючи його контактну інформацію, збільшуючи середню вартість замовлення та збільшуючи продажі за допомогою цільових спливаючих вікон. Це спрощує створення спливаючого вікна з високою кількістю конвертацій за допомогою простого у використанні конструктора, який дає вам повну свободу дизайну. Тоді як за допомогою інструмента персоналізації веб-сайту ви можете легко редагувати свій веб-сайт відповідно до історії активності відвідувача, джерела переходу, геолокації, пристрою, вартості кошика, історії замовлень та багато іншого, розділяючи веб-сайт на варіанти за допомогою візуального редактора на сайті.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — це набір інструментів для оптимізації конверсій, створений для зайнятих маркетологів. Він пропонує швидкі та прості у використанні рішення, які можуть допомогти вам збільшити продажі трьома способами: 1. Розумні спливаючі вікна електронної комерції допомагають швидше створювати списки, зменшити кількість залишень у кошику та збільшити продажі електронної комерції, як ніколи раніше. 2. Функції персоналізації веб-сайту дозволяють легко налаштувати ваш веб-сайт і повідомлення на цільовій сторінці кампанії для сегментів покупців для більш релевантного та значущого досвіду. 3. Просте у використанні тестування A/B дозволяє швидко налаштувати, протестувати та порівняти ефективність спливаючих вікон і персоналізованої цільової сторінки. Крім того, ви можете порівняти повну подорож покупця, щоб оцінити вплив на кінцевий результат.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize — це платформа на основі штучного інтелекту, яка спеціалізується на персоналізації веб-сайтів і оптимізації коефіцієнта конверсії. Він надає маркетологам багатофункціональний простір для тестування, оптимізації та персоналізації веб-сайтів. Платформа має можливість запускати необмежену кількість варіацій, що сприяє швидкому тестуванню нових концепцій та ідей. Використовуючи генеративну технологію штучного інтелекту, він також пропонує рішення для блокування автора, надаючи пропозиції щодо копіювання. Найбільшою перевагою Intellimize є його здатність надавати персоналізацію 1:1 за допомогою оптимізації ШІ. Він демонструє унікальні варіанти веб-сайтів для кожного відвідувача на основі їхньої індивідуальної поведінки та вподобань, таким чином персоналізуючи взаємодію з користувачем без необхідності перших чи сторонніх даних. Платформа Intellimize підтримує широкий спектр галузей, включаючи, але не обмежуючись, SaaS та електронну комерцію. . Його можна використовувати для A/B-тестування, оптимізації цільової сторінки та спеціальної персоналізації для операцій електронної комерції та SaaS. Функція аналітики платформ надає розуміння впливу експериментів на різні сегменти, допомагаючи користувачам зрозуміти вплив їхніх стратегічних рішень. Слід зазначити, що Intellimize легко інтегрується з різними маркетинговими й аналітичними інструментами. Окрім технології штучного інтелекту, Intellimize пропонує професійні послуги, команду успіху клієнтів і кероване навчання. Команда професійних послуг є розширенням можливостей платформи та включає стратегічних та аналітичних експертів з CRO, щоб допомогти користувачам досягти своїх цілей оптимізації.
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon дозволяє брендам покращувати свої продукти та цифрову взаємодію, забезпечуючи унікальне рішення для оптимізації, яке поєднує в собі веб-експерименти, експерименти з функціями та функції персоналізації на основі штучного інтелекту в рамках єдиної згуртованої платформи, яка задовольняє потреби експериментування всіх команд. Kameleoon, створений для підтримки менеджерів із продуктів, маркетологів і розробників із їхніми різними потребами в експериментах і управлінні функціями, підходить для будь-якого технологічного стеку, маючи понад 50 інтеграцій і з можливістю будь-якої індивідуальної інтеграції. Будучи уніфікованою платформою, Kameleoon дозволяє командам створювати експерименти, дозволяючи їм використовувати веб-дані для націлювання, аналітики та активації в тестах на стороні сервера, не потребуючи розробника. Kameleoon, сумісний із HIPAA, GDPR і CCPA, добре підходить для суворо регульованих галузей, таких як охорона здоров’я, банківська справа та страхування. Понад 1000 компаній середнього та корпоративного розміру вже використовують багатофункціональну та безпечну платформу Kameleoon, щоб покладатися на високоточні дані експериментів. Команди Toyota, Providence, Direct Line Group, Canada Goose, Loblaw і Cerebral використовують Kameleoon. Відвідайте www.kameleoon.com, щоб дізнатися більше.
Testeum
testeum.com
Покращте утримання користувачів, UX і зручність використання з веб-сайту або мобільного додатка. Отримайте тестування користувачів від глобальної мережі пристрасних краудтестерів. Оптимізуйте свій веб-сайт або мобільний додаток для бездоганної роботи.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider надає точні результати пошуку за допомогою хмарної корпоративної пошукової системи. За допомогою Keyspider ви можете створити свій власний налаштований пошук веб-сайту без додаткових витрат часу чи коштів. Keyspider розуміє вимоги клієнтів і надає правильні результати за їхніми пошуковими запитами. Рішення для веб-сайтів, яке прокладає шлях до кращого пошуку та покращення конверсій. Він має намір змінити спосіб навігації клієнтів веб-сайтами клієнтів за допомогою пошуку як послуги, яка не залишає каменя на камені. Підвищте релевантність серед засобів за допомогою спеціального пошуку.
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr є світовим лідером у галузі поведінкової персоналізації в Інтернеті, штучного інтелекту та конфіденційності користувачів, щоб дозволити компаніям підвищити рівень конверсії та дохід, залучити більше потенційних клієнтів і перенацілити відвідувачів за допомогою персоналізованих рекомендацій під час і після покупки.
WayMore
waymore.io
WayMore — це інноваційна багатоканальна маркетингова хмарна платформа «все в одному», яка складається з безлічі різних інструментів, спрямованих на збільшення продажів і зниження маркетингових витрат. Високі технології платформи базуються на зборі даних, аналітиці, автоматизації та цифровому маркетингу. WayMore призначений для всіх компаній, незалежно від галузі чи розміру. Простий дизайн платформи робить роботу користувача дуже легкою. як? * Помістіть своїх клієнтів у центр комплексного підходу. * Консолідуйте всі свої джерела даних. Аналізуйте дані за допомогою штучного інтелекту, щоб краще зрозуміти свою аудиторію. * Мікросегментуйте свою аудиторію, щоб максимізувати рівень залучення. * Спілкуйтеся з кожним сегментом аудиторії за допомогою потрібного каналу, у потрібний момент і з потрібним вмістом. * Впроваджуйте автоматизацію, щоб уникнути ручних завдань. чому * Перетворення потенційних клієнтів призводить до лояльних клієнтів. * Економте час і зусилля.
CustomFit.ai
customfit.ai
CustomFit.ai — це улюблена серед маркетологів платформа для персоналізації веб-сайтів і A/B-тестування без використання коду. Він відмінно розпізнає та адаптує вміст веб-сайту для кожного відвідувача, фактично подвоюючи коефіцієнти конверсії. Визначною особливістю платформи є її здатність надавати персоналізований досвід, не вимагаючи складного кодування чи технічної експертизи. За допомогою CustomFit.ai маркетологи можуть легко оптимізувати свої веб-сайти та запустити їх протягом двох хвилин, що робить його швидким і ефективним рішенням для збільшення конверсій. CustomFit.ai надає маркетологам інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і надійний набір функцій. Налаштування A/B-тестів, створення динамічних варіацій вмісту та відстеження показників продуктивності в реальному часі стало простим, що забезпечує швидкі ітерації та оптимізацію. Можливості інтелектуальної персоналізації платформи гарантують, що відвідувачі веб-сайту отримають персоналізовані повідомлення, які відповідають їхнім уподобанням і потребам, що призводить до значного збільшення конверсій. CustomFit.ai — це доступне рішення, яке обслуговує маркетологів будь-якого рівня кваліфікації, що робить його ідеальним вибором для компаній, які прагнуть максимізувати продуктивність веб-сайту та досягти вражаючих результатів.
Figpii
figpii.com
FigPii — це платформа для оптимізації конверсій, яка дозволяє вам визначати проблемні області на вашому сайті та тестувати свої рішення, щоб переконатися, що вони збільшують конверсії. Платформа включає теплові карти, відео повтору сеансу, онлайн-опитування та тестування AB Більше конверсій. Вищий дохід. Кращий досвід клієнтів. Отримайте повну картину взаємодії користувачів, усуньте розчарування клієнтів, запустіть тести та розкрийте невикористаний потенціал прибутку свого веб-сайту.
DevCycle
devcycle.com
DevCycle дає змогу командам розробників легко керувати розгортанням коду та випусками функцій. Наше гнучке та інтегроване рішення для керування функціями, спеціально розроблене для розробників, надає командам повний контроль над їх позначками функцій, одночасно запобігаючи накопиченню технічної заборгованості. Завдяки нашій масштабованій та економічно ефективній платформі команди можуть зосередитися на справді важливому — створенні виняткового програмного забезпечення — не занурюючись у складне керування функціями. Раніше відомі як Taplytics, народжені в Y Combinator у Силіконовій долині як рішення для тестування та експериментування A/B для продуктових і маркетингових команд, ми перетворилися на DevCycle, надійне рішення для керування функціями, яке використовують деякі з найбільших світових брендів. Обслуговуючи мільйони кінцевих користувачів і запускаючи мільярди подій, ми розуміємо вимоги до масштабних операцій.
PostHog
posthog.com
PostHog — це універсальна платформа з відкритим кодом, яка допомагає інженерам створювати кращі продукти. Ми дозволяємо командам програмного забезпечення фіксувати події, виконувати аналітику, записувати сеанси користувачів, проводити експерименти та розгортати нові функції на одній платформі. - КРАЩИЙ ДИЗАЙН: надійна аналітика продукту. Багатоваріантні A/B експерименти. Сегментація користувачів і 50+ інтеграцій. PostHog має все необхідне для створення кращих продуктів. - СТВОРЮЙТЕ КРАЩЕ: безпечно розгортайте нові функції за допомогою позначок функцій, вирішуйте проблеми із записами сеансів і плануйте нові функції за допомогою кореляційного аналізу — усе це в PostHog. - РОЗРОБЛЯЙТЕСЯ КРАЩЕ: очікуйте SDK, API, конвеєри подій, SQL-подібний синтаксис для глибокого аналізу та платформу додатків із відкритим кодом. - КРАЩИЙ МАСШТАБ: доступний хостинг у США чи ЄС на основі ClickHouse. Усе сертифіковане SOC2, готове до GDPR та HIPAA. PostHog можна масштабувати для команд будь-якого розміру та ціни залежно від використання. Це повністю відкритий вихідний код, тож ви можете перевіряти кожен рядок коду, вносити пропозиції чи навіть створювати безпосередньо поверх продукту, додаючи нові функції та інтеграції.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, а офіси – в Амстердамі, Нідерланди, Кельні, Німеччина, Лондоні, Великобританія, та Сіднеї, Австралія. .
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це багатоканальна платформа для залучення клієнтів, створена для маркетологів і власників продуктів, які цінують гнучкість, а не громіздку складність. Ми допомагаємо споживчим брендам швидко адаптуватися до мінливих очікувань клієнтів за допомогою статистичних даних у реальному часі та персоналізованих міжканальних комунікацій. MoEngage довіряють понад 1200 світових споживчих брендів, зокрема Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom і Airtel. Маючи офіси в десяти країнах, MoEngage підтримується Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast і Helion Ventures. Опис продукту: * Міжканальний маркетинг Сегментуйте та взаємодійте зі своїми клієнтами в реальному часі через їхній бажаний канал у бажаний час на основі їхніх дій, поведінки, атрибутів і вподобань. MoEngage дозволяє залучати клієнтів через одинадцять каналів на веб-сайті, в електронній пошті, мобільному додатку, SMS, WhatsApp і соціальних мережах. * Статистика клієнтів Перенесіть дані своїх клієнтів у MoEngage та використовуйте Sherpa, наш механізм штучного інтелекту, щоб отримати уявлення про поведінку та вподобання клієнтів. Легко сегментуйте та залучайте клієнтів за допомогою єдиної інформаційної панелі. Лише кілька кліків, і все готово! * Персоналізація Інтернету та додатків Порадуйте відвідувачів свого веб-сайту та додатка персоналізованим вмістом, пропозиціями та рекомендаціями на основі їхніх уподобань, уподобань, етапів подорожі та стилю життя. * Сповіщення про транзакції в реальному часі MoEngage Inform забезпечує уніфіковану інфраструктуру для керування критичними сповіщеннями через канали та постачальників за допомогою єдиного API.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® — це веб-сайт і конструктор цільових сторінок без коду, призначений для того, щоб допомогти малим підприємствам швидко й легко вийти в Інтернет. Оснащена повним набором інструментів для перетворення, платформа спрощує процес створення потенційних клієнтів, щоб ви могли масштабувати та розвивати свій онлайн-бізнес. Незалежно від того, чи ви технічно підкований маркетолог, чи новачок у веб-дизайні, Leadpages допоможе вам створити онлайн-присутність, яка сподобається вам і вашій аудиторії. Компанія Leadpages, яка є надійним лідером з 2013 року, підтримується командою майстрів конверсійного маркетингу, а також найдружнішою командою технічної підтримки на планеті. Чому варто вибрати Leadpages для розвитку свого онлайн-бізнесу? Тому що вам потрібен веб-сайт, який працює для вашого бізнесу та працює так само важко, як і ви. За допомогою Leadpages кожна сторінка, яку ви публікуєте, ретельно оптимізована для збору потенційних клієнтів і закриття продажів. Не потрібно ніяких клопотів і технічних навичок. Просто виберіть шаблон професійного дизайну, скористайтеся Drag & Drop Builder, щоб зробити його своїм, натисніть «Опублікувати», а потім поділіться ним зі світом.
Howuku
howuku.com
Howuku — це рішення для аналітики поведінки, яке допомагає стартапам отримати цінні відгуки клієнтів і статистику за допомогою теплових карт, тестування AB та опитувань. Він допомагає маркетологам оцінювати поведінку клієнтів за допомогою візуального представлення того, де вони натискають і прокручують веб-сайт. A/B-тестування дозволяє командам покращити взаємодію з контентом і визначити сторінки з недостатньою продуктивністю. Власники продуктів можуть отримувати відгуки в режимі реального часу, порівнювати зчеплення на кількох пристроях, визначати ключові сегменти користувачів і спостерігати за увагою користувачів для оптимізації маркетингової стратегії.
GrowthBook
growthbook.io
GrowthBook — це найпопулярніша платформа для експериментів із відкритим кодом і позначення функцій. GrowthBook, створений у 2021 році, є сучасною платформою з широкими можливостями налаштування, яка працює з вашими унікальними потребами та структурами даних. Отримайте всю потужність спеціальної внутрішньої платформи без необхідності створювати її самостійно. GrowthBook містить високопродуктивні SDK на більшості популярних мов для прапорів функцій і розроблено таким чином, щоб не знаходитися в критичному шляху візуалізації. Наша платформа тестування A/B використовує наявне сховище даних і може бути повністю налаштована відповідно до ваших потреб у даних. Ми підтримуємо більшість популярних інструментів відстеження подій, а також спеціальну підтримку для більшості сховищ даних – ми навіть підтримуємо Mixpanel і Google Analytics. Без чорної скриньки! Отримайте повну прозорість своїх даних, переглядайте запити та навіть експортуйте їх у блокноти Jupyter.
Flagsmith
flagsmith.com
Позначка функції та служба віддаленого налаштування. Випуск функцій з упевненістю; керувати прапорцями функцій у веб-, мобільних і серверних програмах. Використовуйте наш розміщений API, розгортайте у своїй приватній хмарі або запускайте локально.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це найкраще у світі доступне комплексне програмне забезпечення CRM для маркетингу, продажів і підтримки, яке підтримує понад 29500 компаній, що розвиваються, у всьому світі. EngageBay допомагає компаніям залучати, залучати, розвивати веб-відвідувачів і перетворювати їх на щасливих клієнтів і розвивати свій бізнес у 5 і більше разів. EngageBay пропонує низку функцій, зокрема: - Просту та потужну систему CRM "все в одному" - Просте у використанні програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Маркетинг електронною поштою - Безкоштовне програмне забезпечення для чату в режимі реального часу - Потужне програмне забезпечення служби підтримки - Послідовності електронних листів - Цільові сторінки - Веб-форми для збору потенційних клієнтів в Інтернеті - 360-градусний огляд клієнтів у відділах маркетингу, продажів і підтримки - Програмне забезпечення для планування зустрічей - Програмне забезпечення для керування контактами - Безкоштовне програмне забезпечення CRM та багато іншого.
Proof
useproof.com
Доведено, що додавання Proof до вашої маркетингової воронки зміцнює довіру відвідувачів, викликає терміновість і збільшує кількість переходів на 10-15% на сторінку.
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels — це одна з найпопулярніших у світі платформ воронки онлайн-продажів, де користувачі можуть швидко й легко створювати красиві сторінки продажів, які перетворюють відвідувачів на потенційних клієнтів і платоспроможних клієнтів. Досвід у техніці, дизайні чи кодуванні не потрібен. Сотні шаблонів plug n’play у вас під рукою. Або налаштуйте власні воронки. Clickfunnels включає навчання, навчальні посібники та безперебійну інтеграцію сторонніх програм, електронної пошти та платежів. Користувачі побудували робочі воронки всього за 10 хвилин!
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і інформаційних організацій для відстеження користувачів, щоб монетизувати залучення аудиторії та показники лояльності, щоб вони могли приймати рішення щодо вмісту для публікації та просування на своїх веб-сайтах. . У серпні 2010 року компанія була відокремлена від Betaworks як окрема юридична особа. Chartbeat одночасно хвалили та критикували як альтернативу Google Analytics для отримання даних у реальному часі.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — це найкраща у світі хмара Commerce Experience Cloud, яка дає змогу брендам надавати клієнтам настільки персоналізовані шляхи, що вони здаються магічними. Він пропонує набір продуктів, які сприяють справжній персоналізації та зростанню цифрової комерції, зокрема: Discovery, що пропонує пошук і продаж на основі штучного інтелекту; Контент, що пропонує безголову CMS; і Engagement, пропонуючи провідні CDP і рішення для автоматизації маркетингу. Разом ці рішення поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнтів і продукти зі швидкістю та масштабом оптимізації штучного інтелекту, забезпечуючи прибуткову цифрову комерцію, яка приносить конверсії на будь-якому каналі та в кожній подорожі. Bloomreach обслуговує понад 850 світових брендів, включаючи Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München і Marks & Spencer. Для отримання додаткової інформації відвідайте Bloomreach.com. (Exponea була придбана компанією Bloomreach у 2021 році.)
Apptimize
apptimize.com
Apptimize, компанія Airship, допомагає брендам швидко ітерувати, щоб створювати неймовірні враження від користувачів у всіх своїх цифрових каналах за допомогою A/B-тестування та керування випуском функцій за допомогою об’єктива, орієнтованого на мобільні пристрої. Оскільки Apptimize походить від мобільних пристроїв, ми маємо особливу позицію, щоб рухатися швидко, долати серйозні інженерні проблеми та думати про взаємодію з користувачами з урахуванням унікальних користувачів. Наші користувачі надзвичайно інноваційні та розумні. Ми дозволяємо їм впроваджувати інновації швидко, легко та дешево, усуваючи перешкоди та ризики, щоб вони могли створювати кращі програми для своїх користувачів. Ми вважаємо, що експеримент є ключем до відкриття істини. У Apptimize ми постійно сумніваємося в своїх переконаннях і любимо отримувати відгуки.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica — це доступний і надійний (так, це можливо) універсальний інструмент аналітики мобільних додатків, який забезпечує всебічний аналіз поведінки користувачів мобільних додатків, доходів у додатках, кампаній із залучення мобільних пристроїв і crashlytics. Запущений у 2013 році, він дає змогу понад 60 000 мобільних додатків, як-от Azur Games, METRO, Burger King, Brave Stars у всьому світі, отримувати корисну інформацію та максимізувати дохід від своїх програм. AppMetrica використовується групами із залучення користувачів, менеджерами з продуктів, менеджерами з доходів і експертами з аналітики в багатьох галузях. Навіщо переходити на AppMetrica: - Вам потрібно більше функцій від поточного інструменту аналітики продукту, тобто послідовності, сегментація та дані на рівні користувача. – Ви розширюєте свої кампанії із залучення користувачів за межі Google Ads і потребуєте MMP. - Ваша поточна аналітика продукту або MMP занадто дорога. - Ви переповнені даними та хочете отримати простий спосіб знайти статистику для розвитку вашої програми. - Ви цінуєте якісну підтримку 24/7. Зрештою, не потрібно перемикатися, ви можете використовувати AppMetrica як альтернативне джерело правди. Просто створіть безкоштовний обліковий запис. Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://appmetrica.com
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — це платформа аналітики продуктів, яка допомагає компаніям відстежувати відвідувачів за допомогою спільної аналітики. Платформа використовує звіти про поведінку, щоб зрозуміти взаємодію користувачів із продуктами, і надає статистику для прискорення роботи в режимі реального часу.
Algolia
algolia.com
Algolia — це єдина в світі наскрізна платформа для пошуку та виявлення штучного інтелекту. Наші інженери винайшли революційний спосіб використання штучного інтелекту для експоненціально кращого пошуку та відкриття. Наша запатентована технологія NeuralSearch поєднує векторну обробку природної мови та підбір ключових слів в одному API. Algolia обробляє 1,75 трильйона пошукових запитів на рік або понад 30 мільярдів на тиждень, що дозволяє більш ніж 17 000 клієнтів у 150+ країнах створювати неймовірно швидкий і релевантний пошук і пошук для своїх користувачів у програмі та/або відвідувачів онлайн (за допомогою будь-якого веб-сайту, мобільний або голосовий пристрій) – миттєво показуючи потрібний вміст у масштабі. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.algolia.com.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Збільште свої продажі та відвідуваність за допомогою єдиної системи вебінарів, яка створює повну пряму трансляцію події від реєстрації до повтору. WebinarJam має більше можливостей, не потребує завантажень і є найзначнішим удосконаленням трансляції в прямому ефірі, потокової трансляції подій і трансляції вебінарів, коли-небудь доступних для громадськості. Довіряють понад 50 000 клієнтів.
Kartra
home.kartra.com
Kartra — це більше, ніж просто платформа; це партнер у вашій підприємницькій подорожі, надаючи все: від цільових сторінок і веб-сайтів із високою кількістю конверсій до складних маркетингових рішень електронною поштою, сайтів членства тощо. Платформа Kartra створена для стимулювання продажів, пропонуючи потужне комплексне рішення, яке спрощує процеси цифрового маркетингу та продажів, дозволяючи вам зосередитися на тому, що ви вмієте найкраще – створенні та забезпеченні цінності для вашої аудиторії. * Створюйте з легкістю: залучайте свою аудиторію за допомогою захоплюючих веб-сайтів, відео та вебінарів. Пропонуйте трансформаційне членство або онлайн-курси та керуйте своїм розкладом і виставленням рахунків за допомогою інтегрованих інструментів. * Ринок із точністю: розширюйте охоплення за допомогою вдосконалених методів захоплення потенційних клієнтів і заохочуйте потенційних клієнтів за допомогою цільових кампаній і послідовностей. Ефективно надсилайте свої пропозиції електронною поштою чи SMS і обробляйте платежі за допомогою настроюваних кас. * Масштабуйте своє бачення: використовуйте розширені теги та повідомлення на основі поведінки, щоб удосконалити свої маркетингові стратегії. Автоматизуйте свій розвиток і приймайте обґрунтовані рішення за допомогою глибокої аналітики.
Crazy Egg
crazyegg.com
Використовуйте Crazy Egg, щоб дізнатися, що цікаво, а що ні, і дізнатися, що ваші веб-відвідувачі роблять із такими інструментами, як теплові карти, записи, опитування, тестування A/B тощо.
Convert.com
convert.com
Програмне забезпечення для A/B-тестування Convert.com — найкраще рішення для агентств і компаній електронної комерції, які зосереджуються на оптимізації рівня конвертації за допомогою програмного забезпечення для A/B-тестування, програмного забезпечення для багатоваріантного тестування або програмного забезпечення для розділеного тестування.
Justuno
justuno.com
Набір інструментів конверсії Justuno включає залучення потенційних клієнтів (SMS і електронна пошта), пропозиції виходу, залишення кошика, банери, рекомендації щодо продукту та багато іншого, щоб створити найкращий шлях конверсії, який доставляє правильне повідомлення потрібному покупцеві в потрібний час. - Збирайте більше нульових і власних даних і надсилайте їх у свої існуючі маркетингові інструменти (у нас є понад 100 інтеграцій і їх кількість постійно зростає) - Провідна в галузі фіксація потенційних клієнтів електронною поштою та SMS (двоетапне, торкніться до тексту тощо) для оптимального зростання - Понад 80 розширених правил націлювання, включаючи географічне націлювання (аж до поштового індексу), наміри виходу, вміст кошика, джерело трафіку тощо - Виконайте A/B-тести, щоб оптимізуйте кампанії - Використовуйте рекомендації щодо продукту будь-де на вашому сайті, включаючи додаткові продажі, перехресні продажі, бестселери, нещодавно переглянуті тощо - Отримайте доступ до попередньо створеної бібліотеки шаблонів для понад 200 дизайнів від провідних партнерів галузі та нас, щоб почати негайно. Шукаєте більше? - Збільште середню вартість замовлення: за допомогою динамічних банерів доставки, рекомендацій у кошику/оформлення замовлення тощо - Відстежуйте ефективність у режимі реального часу: інформаційна панель Justuno показує корисну статистику в режимі реального часу, щоб підтримувати ваші кампанії якнайкраще - Розширюйте списки електронної пошти та SMS: Інтеграція Justuno з провідними в галузі SMS і ESP дає змогу надсилати електронну пошту та SMS одночасно на ваші платформи а також створюйте двоетапні форми для потенційних клієнтів, використовуйте опції дотику до тексту на мобільних пристроях тощо - Створюйте зручні для мобільних пристроїв враження: перевертайте більше відвідувачів вашого веб-сайту з мобільних пристроїв за допомогою оптимізованих рекламних акцій для мобільних пристроїв, які відповідають найкращим практикам Google - Покращена рентабельність інвестицій у платні медіа : Функції Audience Sync від Justuno щогодини синхронізують ваші списки передплатників для останнього повторного націлювання та пошуку потенційних клієнтів для максимізації ефективності кампанії - Приховано Поля: Збирайте додаткову інформацію від відвідувачів, як-от дані UTM, IP-адресу, першу URL-адресу, на яку потрапили, використаний код купона тощо). Поєднайте це з опціями для максимальної персоналізації в автоматизованих потоках. - Шукаєте рішення для свого безголового магазину? Justuno підтримує безголові веб-сайти для брендів, яким потрібно створити найкращий зовнішній досвід. Зв'яжіться з нами для уточнення деталей!
Plerdy
plerdy.com
Plerdy CRO, SEO & A/B Testing Tools – комплексний набір для підвищення конверсії, покращення взаємодії з користувачем та оптимізації роботи вашого онлайн-магазину. 🚀 Інструмент тестування A/B. Представляємо безкоштовний інструмент тестування A/B від Plerdy - ретельно розроблений для електронної комерції та онлайн-бізнесу з метою покращити взаємодію з користувачами та конверсії. Легко налаштовуйте, виконуйте й аналізуйте A/B-тести, щоб приймати рішення на основі даних. Переглядайте результати в реальному часі та отримуйте корисну інформацію для оптимізації свого веб-сайту. 🌟 Варіанти використання - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 Розкрийте весь потенціал свого веб-сайту за допомогою Plerdy. Від аналізу джерел трафіку, відстеження глибини прокручування до визначення найбільш інтерактивних елементів на вашому сайті та проблем із зручністю використання – Plerdy — це ваше універсальне рішення. 🔥 Теплові карти Розширте свою стратегію за допомогою динамічних теплових карт Plerdy. Фіксуйте поведінку користувачів у реальному часі, включаючи глибину прокручування, наведення курсора, виділення тексту тощо. Розбивайте дані за джерелами трафіку або пристроями та приймайте зважені рішення, щоб підвищити зручність використання та залучення. 💬 Спливаючі форми та NPS Використовуйте універсальні спливаючі форми Plerdy для отримання відгуків, інформування клієнтів або збору потенційних клієнтів. Маючи понад 25 варіантів налаштування, адаптуйте свої повідомлення до певних сегментів аудиторії та оптимізуйте залучення. 🔍 SEO Checker Підвищте свій SEO без навантаження на сайт. SEO Checker від Plerdy забезпечує щоденний автоматизований аналіз, докладні звіти та статистичні дані на основі алгоритму індексування мобільних пристроїв Google для підвищення видимості та ефективності вашого сайту. 🎥 Відтворення сеансу Пориньте глибоко в шаблони навігації користувача за допомогою відтворення сеансу Plerdy. Сегментуйте записи за каналами трафіку або пристроями, позначайте відео тегами та виявляйте приховану статистику, щоб оптимізувати шлях користувача. 📊 Коефіцієнт конверсії та події Ніколи не пропускайте події за допомогою автоматичного відстеження Plerdy. Створюйте конверсії, аналізуйте точки виходу користувачів і оптимізуйте шлях, щоб збільшити кількість конверсій. 💼 Ефективність продажів (відстеження електронної комерції) Покращуйте свою стратегію електронної комерції за допомогою аналізу ефективності продажів Plerdy. Аналізуйте взаємодію продуктів, виявляйте неефективні елементи та адаптуйте свої пропозиції, щоб максимізувати продажі та прибутковість. 🛠 Налаштування та інтеграція Plerdy легко налаштовується та плавно інтегрується у вашу існуючу екосистему, забезпечуючи плавний та ефективний процес оптимізації. Вирушайте в подорож бездоганної оптимізації та підвищеної продуктивності з Plerdy. Ваш шлях до розширених конверсій, взаємодії з користувачем і оптимізації пошукових систем знаходиться лише за один клік. Досліджуйте, експериментуйте та Excel! ✨
UserWise
userwise.io
UserWise — це найдосконаліший механізм liveops, доступний для ігор, що дозволяє студіям утримувати своїх гравців на все життя. UserWise дає владу у ваші руки за допомогою розширених інструментів сегментації, інтуїтивно зрозумілого календаря liveops, візуального конструктора кампаній і настроюваних фреймворків.
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