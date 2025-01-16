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401(k) Програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Палау
Програмне забезпечення 401(k) дозволяє організаціям пропонувати та керувати пенсійними планами для своїх співробітників, забезпечуючи дотримання державних постанов. Ці платформи використовуються для розробки пенсійного плану компанії, вибору інвестиційних варіантів, залучення працівників, керування внесками та відстеження участі працівників через адміністративну панель. Вони також надають інтерфейс для співробітників, щоб керувати своїми внесками, приймати інвестиційні рішення та виконувати такі дії, як пролонгації, позики та розподіл. На відміну від пенсійних планів, які фінансуються роботодавцем і забезпечують гарантовану щомісячну виплату після виходу на пенсію, плани 401(k) включають внески працівників і дозволяють працівникам контролювати свої інвестиції.
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Betterment
betterment.com
Керувати 401(k) складно. Ось чому Betterment at Work дозволяє роботодавцям легко пропонувати високоякісні 401(k). Починаючи з постійної адміністративної підтримки та управління інвестиціями, розроблення індивідуального плану та спрощеної інтеграції нарахування заробітної плати – ми виконуємо важку роботу, щоб вам не довелося цього робити. Надайте своїм співробітникам доступ до простого у використанні, потужного рішення для інвестування та пенсійних заощаджень за допомогою настроюваних портфелів Betterment at Work, персоналізованих фінансових інструкцій, можливості підключення до зовнішніх облікових записів і різноманітних додаткових інструментів для нарощування капіталу, заощаджень та інвестування – усе це доступно через наш мобільний додаток. Завдяки Betterment at Work ваш 401(k) також може бути розширений новими функціями, як-от пропозиція 401(k) відповідності виплат студентської позики, а також додаткові фінансові переваги, як-от наше управління студентськими позиками, 529 заощаджень на освіту та фінансовий коучинг 1:1 переваги*. Завдяки цьому сучасному поєднанню 401(k) і фінансових пільг, а також доступної освіти та інструментів, Betterment at Work може допомогти вам залучити та утримати щасливих співробітників, надаючи їм переваги, необхідні для досягнення своїх фінансових цілей. * Управління студентськими позиками через Betterment at Work («SLM») надається у партнерстві зі Spinwheel. 529 облікових записів і їхніх планів утримуються та керуються адміністраторами та менеджерами програм за межами Betterment. Послуги SLM, 529s і фінансовий коучинг доступні лише як частина пакетної пропозиції з Betterment 401(k) у плані Pro або Flagship; за використання в плані Pro стягується додаткова плата, послуги недоступні в плані Essential.
Guideline
guideline.com
Плани Guideline із повним набором послуг 401(k) спрощують і роблять доступнішим для малих підприємств пропонувати своїм працівникам пенсійне забезпечення, на яке вони заслуговують.
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest Inc. — це доступний постачальник повного спектру послуг 401(k) і 403(b), який прагне полегшити малим і середнім підприємствам допомогу своїм співробітникам у інвестуванні на пенсію. Human Interest, заснована в 2015 році зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, допомагає працівникам усіх професій отримати доступ до пенсійного забезпечення та отримати шлях до фінансової незалежності. Наше рішення має на меті дати можливість компаніям пропонувати високоякісні 401(k)s як частину конкурентоспроможного пакету переваг, не покладаючи величезного адміністративного тягаря на відділ кадрів. Роботодавці можуть налаштувати та керувати планом 401(k) повністю онлайн, а також полегшити для працівників керування своїми пенсійними виплатами. * Доступно для відповідних учасників, які мають прибуток 60 тис. дол. США або менше та вносять принаймні 8% кожної зарплати до відповідного плану протягом 12-місячного періоду. Надішліть форму заявки на винагороду. Мінімальна винагорода становить 100 доларів США, максимальна – 250 доларів США. Перегляньте додаткові вимоги (humaninterest.com/legal/cashback-terms) і деталі програми (humaninterest.com/solutions/kickstart). Цю програму адмініструє та пропонує реєстратор Human Interest Inc.
Vestwell
vestwell.com
Vestwell — це абсолютно новий вид цифрової пенсійної платформи, яка змінює спосіб пропонування та адміністрування планів на користь консультантів, роботодавців і працівників.
Tantify
tantify.com
Tantify — американська компанія з понад 7 роками досвіду в цифровому маркетингу. Вона спеціалізується на наданні професіоналам з нерухомості першокласних послуг візуального маркетингу. Місія Tantify полягає в трансформації маркетингу цифрової нерухомості за допомогою цілісного підходу до створення видатних послуг віртуальної сцени та 3D-рендерінгу. Послуги Tantify включають: * Віртуальна інсценізація: перетворюйте порожні фотографії на складні зображення, замінюйте старі меблі, оновлюйте або будуйте об’єкти з нуля або створюйте захоплюючі 3D-тури. *Тривимірна архітектурна візуалізація: її високоякісні послуги тривимірної візуалізації дозволяють професіоналам з нерухомості демонструвати свою нерухомість у приголомшливому та фотореалістичному вигляді, полегшуючи покупцям візуалізацію простору. * Фотографія нерухомості: її досвідчені фотографи фіксують красу нерухомості, підкреслюючи її найкращі риси та створюючи привабливу атмосферу для потенційних покупців. * Відеозйомка: пропонує послуги відеозйомки нерухомості, щоб продемонструвати нерухомість у русі та забезпечити захоплюючий досвід для потенційних покупців. Tantify пишається тим, що надає зручну платформу, яка робить процес замовлення плавним і простим. Його команда підтримки з радістю допоможе вам розпочати роботу з віртуальною сценою, а його програма лояльності дозволяє клієнтам збільшувати особисту знижку та стежити за спеціальними пропозиціями.