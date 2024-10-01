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401(k) Програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Намібія
Програмне забезпечення 401(k) дозволяє організаціям пропонувати та керувати пенсійними планами для своїх співробітників, забезпечуючи дотримання державних постанов. Ці платформи використовуються для розробки пенсійного плану компанії, вибору інвестиційних варіантів, залучення працівників, керування внесками та відстеження участі працівників через адміністративну панель. Вони також надають інтерфейс для співробітників, щоб керувати своїми внесками, приймати інвестиційні рішення та виконувати такі дії, як пролонгації, позики та розподіл. На відміну від пенсійних планів, які фінансуються роботодавцем і забезпечують гарантовану щомісячну виплату після виходу на пенсію, плани 401(k) включають внески працівників і дозволяють працівникам контролювати свої інвестиції.
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Betterment
betterment.com
Керувати 401(k) складно. Ось чому Betterment at Work дозволяє роботодавцям легко пропонувати високоякісні 401(k). Починаючи з постійної адміністративної підтримки та управління інвестиціями, розроблення індивідуального плану та спрощеної інтеграції нарахування заробітної плати – ми виконуємо важку р...
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest Inc. — це доступний постачальник повного спектру послуг 401(k) і 403(b), який прагне полегшити малим і середнім підприємствам допомогу своїм співробітникам у інвестуванні на пенсію. Human Interest, заснована в 2015 році зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, допомагає працівникам усіх про...
Vestwell
vestwell.com
Vestwell — це абсолютно новий вид цифрової пенсійної платформи, яка змінює спосіб пропонування та адміністрування планів на користь консультантів, роботодавців і працівників.
Guideline
guideline.com
Плани Guideline із повним набором послуг 401(k) спрощують і роблять доступнішим для малих підприємств пропонувати своїм працівникам пенсійне забезпечення, на яке вони заслуговують.
Tantify
tantify.com
Tantify — це віртуальна компанія, яка пропонує чудові рендеринги та просту у використанні платформу.