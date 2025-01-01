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Стороннє програмне забезпечення для логістики (3PL) обслуговує функції ланцюга постачання, передані стороннім виконавцям, наприклад транспортування та складування. Для компаній, які не мають власних складів або автопарків, постачальники 3PL можуть керувати цими послугами від їхнього імені. Це програмне забезпечення дозволяє провайдерам 3PL планувати, планувати та контролювати операції ланцюжка поставок для своїх клієнтів, які також мають доступ до системи для забезпечення більшої прозорості. У той час як деякі програмні рішення 3PL розроблені спеціально для аутсорсингу, інші можуть використовуватися як постачальниками 3PL, так і компаніями, які керують власним ланцюгом поставок всередині себе. Програмне забезпечення 3PL, інтегроване в ширший пакет управління ланцюгом поставок компанії, працює разом із системами управління транспортуванням і складом. Крім того, із розвитком електронної комерції програмне забезпечення 3PL все більше потребує інтеграції з платформами електронної комерції.
Запит на новий застосунок
ShipBob
shipbob.com
ShipBob - платформа для виконання замовлень, що забезпечує зберігання, упаковку та доставку товарів для бізнесу електронної комерції по всьому світу.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — платформа для управління запасами, замовленнями та виконанням для бізнесів, які працюють у dropshipping та Amazon FBA, з інтеграцією в реальному часі.
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
Greenscreens.ai - це додаток для розумного ціноутворення на ринку LSP, призначений для брокерів та 3PL з метою підвищення прибутковості.
FarEye
fareye.com
FarEye - платформа для управління доставкою, що забезпечує відстеження, маршрутизацію та оптимізацію для підвищення ефективності логістики в останню милю.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.
Flowspace
flow.space
Flowspace - це програмне забезпечення для управління виконанням замовлень, що забезпечує видимість запасів та замовлень через єдину панель управління.
ShipHero
shiphero.com
ShipHero - це рішення для управління складом та виконанням замовлень, що забезпечує точність доставки, автоматизацію і інтеграцію з платформами для електронної комерції.
Shipedge
shipedge.com
Shipedge - веб-платформа для автоматизації управління замовленнями та складами в електронній комерції, що спрощує логістичні процеси.
uShip
uship.com
uShip - це додаток для організації доставки великих вантажів, що дозволяє порівнювати пропозиції від перевізників та обирати найкращий варіант.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket – це ERP програмне забезпечення для транспортних компаній, що automate ім управління логістикою, вантажами та відстеженням поставок.
Zenventory
zenventory.com
Zenventory - платформа для управління запасами, виконання замовлень та доставки, що інтегрується з електронною комерцією та автоматизує процеси.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk - рішення для виконання замовлень в електронній торгівлі, яке оптимізує логістику та управління запасами, забезпечуючи ефективну доставку замовлень.
OneRail
onerail.com
OneRail - рішення для оптимізації доставки, що з'єднує підприємства з водіями у режимі реального часу для зменшення витрат і покращення швидкості обслуговування.
KleverCargo
klevercargo.com
KleverCargo - веб-платформа для спрощення логістичних процесів, що об'єднує компанії, склади та замовників послуг у режимі реального часу.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote - платформа для управління складськими операціями, яка дозволяє порівнювати цитати постачальників для оптимізації логістики.
It's here
itshere.com
It's Here – програма для оптимізації операцій у сфері електронної комерції, управління складами та доставки, полегшуючи управління ланцюгом постачання.
Fulfillrite
fulfillrite.com
Fulfillrite - це додаток для автоматизації виконання замовлень, який спрощує доставку, відстеження і управління інвентарем для бізнесу електронної комерції.
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP - платформа для управління вантажами, яка спрощує процеси доставки та обробки фрахту з єдиним входом та інтеграцією з бізнес-системами.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell - це платформа для управління логістикою, яка допомагає бізнесам оптимізувати відправлення, зменшити витрати та підвищити ефективність через інтеграцію та видимість.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ - це інструмент для управління запасами, що об'єднує всі канали продажів у одному центрі. Має функції управління замовленнями та інтеграції з ERP та платформами електронної комерції.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse – це платформа для управління логістикою, що допомагає брендам з електронної комерції ефективно виконувати замовлення та управляти складами.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions - платформа інтеграції електронної комерції для управління замовленнями, запасами та підвищення ефективності бізнесу в онлайн-продажах.
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