Програмне забезпечення 3PL - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

OneRail — це провідне багатоканальне рішення для виконання завдань, яке поєднує найкраще у своєму класі програмне забезпечення з логістикою як послугою, що забезпечує надійність і швидкість, щоб допомогти компаніям виконати свої обіцянки доставки. Завдяки підключеній у режимі реального часу мережі з 12 мільйонів водіїв OneRail підбирає потрібний транспортний засіб для правильної доставки, щоб бренди зменшили витрати та збільшили потужність для швидкого масштабування свого бізнесу. Цей підхід, що включає людей і платформу, включає цілодобову команду винятків у США, яка забезпечує своєчасну доставку на 99%. OneRail нещодавно було визнано журналом Inc. Best Workplaces 2023, посіла 23 місце в списку найкращих стартапів Америки Forbes і 48 місце в рейтингу Inc. 5000. Щоб дізнатися більше про OneRail, відвідайте OneRail.com.