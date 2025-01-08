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Програмне забезпечення 3PL - Найпопулярніші застосунки - Гамбія
Стороннє програмне забезпечення для логістики (3PL) обслуговує функції ланцюжка поставок, передані стороннім виконавцям, наприклад транспортування та складування. Для компаній, які не мають власних складів або автопарків, постачальники 3PL можуть керувати цими послугами від їхнього імені. Це програмне забезпечення дозволяє провайдерам 3PL планувати, планувати та контролювати операції ланцюжка поставок для своїх клієнтів, які також мають доступ до системи для забезпечення більшої прозорості. У той час як деякі програмні рішення 3PL розроблені спеціально для аутсорсингу, інші можуть використовуватися як постачальниками 3PL, так і компаніями, які керують власним ланцюгом поставок всередині себе. Програмне забезпечення 3PL, інтегроване в більш широкий пакет управління ланцюгом поставок компанії, працює разом із системами управління транспортуванням і управлінням складом. Крім того, із розвитком електронної комерції програмне забезпечення 3PL все більше потребує інтеграції з платформами електронної комерції.
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ShipBob
shipbob.com
ShipBob — це глобальна платформа виконання замовлення, яка підтримує понад 7000 брендів електронної комерції з глобальною мережею з понад 30 центрів виконання завдань у США, Канаді, Великобританії, ЄС та Австралії. Ми фізично зберігаємо товари наших продавців, а потім підбираємо, пакуємо та відправл...
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
Розумне ціноутворення для ринку LSP. Greenscreens.ai був створений для брокерів і 3PL, які хочуть отримати більше прибутків!
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — далекоглядний технологічний лідер, який зосереджений на створенні майбутнього багатоканального виконання. Завдяки нашій неперевершеній мережі з понад 1500 підключених 3PL і набору інтегрованих хмарних платформ для управління складами, замовленнями та запасами ми дозволяємо сучасним продав...
FarEye
fareye.com
Платформа управління доставкою FarEye перетворює доставку в конкурентну перевагу. Роздрібна торгівля, електронна комерція та сторонні логістичні компанії використовують унікальну комбінацію FarEye з оркестровки, видимості в режимі реального часу та фірмового досвіду клієнтів, щоб спростити складну л...
Transporeon
transporeon.com
Transporeon живе, дихає і мріє про транспорт і логістику. Наша платформа управління транспортуванням забезпечує роботу найдосвідченішої мережі вантажовідправників, експедиторів, перевізників, роздрібних продавців і одержувачів вантажів у світі. За допомогою наших центрів додатків ви можете оцифруват...
Flowspace
flow.space
Flowspace забезпечує незалежне виконання. Хмарне програмне забезпечення компанії OmniFlow забезпечує перегляд у режимі реального часу запасів, замовлень і активності виконання, централізуючи всі джерела замовлень на одній інформаційній панелі. Інтегрований у гнучку мережу з понад 150 центрів виконан...
uShip
uship.com
uShip робить доставку мотоциклів, човнів та інших великогабаритних предметів швидкою та доступною, підключаючи вас до нашої мережі перевізників, які змагаються за ваше відправлення.
ShipHero
shiphero.com
Швидка доставка через електронну комерцію коштує менше з ShipHero. Незалежно від того, чи хочете ви позбутися головного болю, пов’язаного з керуванням власним складом, або керувати власним складом краще й ефективніше, у ShipHero є рішення. Ви шукаєте: 99%+ Точність доставки На 30% Швидша доставка Зм...
Shipedge
shipedge.com
Shipedge - це модульне і масштабоване рішення для автоматизації складних операцій електронної комерції. Shipedge є повністю веб-базою, його основними модулями є системи управління замовленнями та управління складами для автоматизації операцій з електронної комерції. Ми допомагаємо компаніям створити...
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk керується єдиним керівним принципом: допомагати брендам електронної комерції розвиватися за допомогою технологічних рішень для виконання завдань, які дозволяють підприємцям менше напружуватися та більше розвиватися. У нас понад 2000 співробітників на 12 найсучасніших підприємствах у США, Ка...
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket — це програмне забезпечення ERP для автотранспортних компаній. Rose Rocket — це комплексна система управління транспортуванням (TMS) № 1, яка отримала найвищий рейтинг і відзначена нагородами, яка допомагає тисячам транспортних і логістичних компаній (брокерів, перевізників і вантажовід...
Airhouse
airhouse.io
Airhouse є постачальником послуг і логістики для швидкозростаючих брендів DTC. Ми керуємо глобальною мережею високопродуктивних складів, об’єднаних потужними технологіями. Масштабуйте з ефективністю найбільших світових брендів.
Zenventory
zenventory.com
Zenventory дасть вам більше грошей за ваші гроші, ніж будь-яке інше рішення на ринку. Ця зручна платформа легко керує запасами, виконує замовлення та обробляє доставку. Кожен план включає необмежену кількість користувачів – як це круто? Об’єднайте свою електронну комерцію, бухгалтерію, склад і доста...
OneRail
onerail.com
OneRail — це провідне багатоканальне рішення для виконання завдань, яке поєднує найкраще у своєму класі програмне забезпечення з логістикою як послугою, що забезпечує надійність і швидкість, щоб допомогти компаніям виконати свої обіцянки доставки. Завдяки підключеній у режимі реального часу мережі з...
KleverCargo
klevercargo.com
KleverCargo – це веб-платформа, яка об’єднує транспортні компанії, склади та тих, хто потребує їх послуг. Платформа пошуку партнерів для логістичної біржі в режимі реального часу, яка забезпечує швидке бронювання B2B, інтегровану документообіг і необмежений доступ на будь-якому пристрої.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote — це інтелектуальна складська платформа, що надає гнучкі та повністю керовані рішення для компаній, що швидко розвиваються.
It's here
itshere.com
Звичайно, Аміре. Ось оновлена відповідь, яка включає видимість та оптимізацію ланцюга постачання: It's Here Delivery — провідна компанія-розробник програмного забезпечення, що спеціалізується на технологіях ланцюга постачання. Ми пропонуємо комплексну платформу «все-в-одному», розроблену для оптим...
Fulfillrite
fulfillrite.com
Найнадійніше ім'я у виконанні замовлень. Підвищуйте рівень задоволеності клієнтів і швидше розширюйте свій бізнес разом із партнером із логістики, який буде продовженням вашої команди. Послуги включають доставку в той же день, відстеження замовлень і запасів у реальному часі, спеціальне обслуговуван...
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP спрощує логістику за допомогою одного входу для керування всіма перевезеннями, включаючи керування вхідними та вихідними вантажами між посилками, LTL, TL, океаном і міжнародним повітряним транспортом. FreightPOP пропонує бездоганну інтеграцію у ваш поточний стек технологій (ERP, WMS, CRM)...
Shipwell
shipwell.com
Платформа TMS від Shipwell — це комплексне рішення для управління транспортуванням, яке допомагає підприємствам будь-якого розміру оптимізувати свої транспортні операції, зменшити витрати та підвищити ефективність. Завдяки TMS від Shipwell компанії можуть керувати всіма видами транспорту, включаючи ...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — це простий бізнес-інструмент, який усуває головний біль бренду в управлінні запасами та об’єднує всі канали електронної комерції та оптових продажів в один централізований центр. Інтегруйте, оптимізуйте та плавно масштабуйте свій бренд за ціною, що залишить бюджет у вашому банку для і...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — це провідна платформа інтеграції комерції, яка з 2010 року вирішує деякі з найскладніших проблем інтеграції та автоматизації електронної комерції для брендів, 3PL і великих торгових посередників. Наша місія — зробити кожну транзакцію цифрової комерції ідеальною як для споживача, та...