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Програмне забезпечення 3PL
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Програмне забезпечення 3PL - Найпопулярніші застосунки

Стороннє програмне забезпечення для логістики (3PL) обслуговує функції ланцюга постачання, передані стороннім виконавцям, наприклад транспортування та складування. Для компаній, які не мають власних складів або автопарків, постачальники 3PL можуть керувати цими послугами від їхнього імені. Це програмне забезпечення дозволяє провайдерам 3PL планувати, планувати та контролювати операції ланцюжка поставок для своїх клієнтів, які також мають доступ до системи для забезпечення більшої прозорості. У той час як деякі програмні рішення 3PL розроблені спеціально для аутсорсингу, інші можуть використовуватися як постачальниками 3PL, так і компаніями, які керують власним ланцюгом поставок всередині себе. Програмне забезпечення 3PL, інтегроване в ширший пакет управління ланцюгом поставок компанії, працює разом із системами управління транспортуванням і складом. Крім того, із розвитком електронної комерції програмне забезпечення 3PL все більше потребує інтеграції з платформами електронної комерції.

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ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob - платформа для виконання замовлень, що забезпечує зберігання, упаковку та доставку товарів для бізнесу електронної комерції по всьому світу.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv — платформа для управління запасами, замовленнями та виконанням для бізнесів, які працюють у dropshipping та Amazon FBA, з інтеграцією в реальному часі.

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye - платформа для управління доставкою, що забезпечує відстеження, маршрутизацію та оптимізацію для підвищення ефективності логістики в останню милю.

Greenscreens.ai

Greenscreens.ai

greenscreens.ai

Greenscreens.ai - це додаток для розумного ціноутворення на ринку LSP, призначений для брокерів та 3PL з метою підвищення прибутковості.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.

ShipHero

ShipHero

shiphero.com

ShipHero - це рішення для управління складом та виконанням замовлень, що забезпечує точність доставки, автоматизацію і інтеграцію з платформами для електронної комерції.

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

Shipedge - веб-платформа для автоматизації управління замовленнями та складами в електронній комерції, що спрощує логістичні процеси.

uShip

uShip

uship.com

uShip - це додаток для організації доставки великих вантажів, що дозволяє порівнювати пропозиції від перевізників та обирати найкращий варіант.

Flowspace

Flowspace

flow.space

Flowspace - це програмне забезпечення для управління виконанням замовлень, що забезпечує видимість запасів та замовлень через єдину панель управління.

Rose Rocket

Rose Rocket

roserocket.com

Rose Rocket – це ERP програмне забезпечення для транспортних компаній, що automate ім управління логістикою, вантажами та відстеженням поставок.

Zenventory

Zenventory

zenventory.com

Zenventory - платформа для управління запасами, виконання замовлень та доставки, що інтегрується з електронною комерцією та автоматизує процеси.

ShipMonk

ShipMonk

shipmonk.com

ShipMonk - рішення для виконання замовлень в електронній торгівлі, яке оптимізує логістику та управління запасами, забезпечуючи ефективну доставку замовлень.

Airhouse

Airhouse

airhouse.io

Airhouse – це платформа для управління логістикою, що допомагає брендам з електронної комерції ефективно виконувати замовлення та управляти складами.

FreightPOP

FreightPOP

freightpop.com

FreightPOP - платформа для управління вантажами, яка спрощує процеси доставки та обробки фрахту з єдиним входом та інтеграцією з бізнес-системами.

OneRail

OneRail

onerail.com

OneRail - рішення для оптимізації доставки, що з'єднує підприємства з водіями у режимі реального часу для зменшення витрат і покращення швидкості обслуговування.

KleverCargo

KleverCargo

klevercargo.com

KleverCargo - веб-платформа для спрощення логістичних процесів, що об'єднує компанії, склади та замовників послуг у режимі реального часу.

WarehouseQuote

WarehouseQuote

warehousequote.com

WarehouseQuote - платформа для управління складськими операціями, яка дозволяє порівнювати цитати постачальників для оптимізації логістики.

It's here

It's here

itshere.com

It's Here – програма для оптимізації операцій у сфері електронної комерції, управління складами та доставки, полегшуючи управління ланцюгом постачання.

Fulfillrite

Fulfillrite

fulfillrite.com

Fulfillrite - це додаток для автоматизації виконання замовлень, який спрощує доставку, відстеження і управління інвентарем для бізнесу електронної комерції.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell - це платформа для управління логістикою, яка допомагає бізнесам оптимізувати відправлення, зменшити витрати та підвищити ефективність через інтеграцію та видимість.

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Blastramp HQ - це інструмент для управління запасами, що об'єднує всі канали продажів у одному центрі. Має функції управління замовленнями та інтеграції з ERP та платформами електронної комерції.

Etail Solutions

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions - платформа інтеграції електронної комерції для управління замовленнями, запасами та підвищення ефективності бізнесу в онлайн-продажах.

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