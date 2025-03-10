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Програмне забезпечення для 3D-друку перетворює цифрові креслення у фізичні об’єкти за допомогою 3D-принтерів, діючи як посередник для перекладу дизайнів із програмного забезпечення для 3D-моделювання в дані для друку. Це включає розчленування складних моделей на керовані секції, що дозволяє принтеру створювати об’єкти шар за шаром з точністю. Серед важливих особливостей програмного забезпечення для 3D-друку є створення опорних структур для виступаючих елементів, які можуть поставити під сумнів можливості самого принтера. Крім того, шаблони заповнення, що налаштовуються, пропонують вибір дизайнів для заповнення внутрішнього простору об’єкта, надаючи контроль над міцністю та надійністю кінцевого відбитка. Ці можливості покращують якість і довговічність надрукованих об’єктів. Програмне забезпечення легко інтегрується з різними інструментами 3D-проектування, спрощуючи передачу дизайнів. Критично важливий для сумісності та точності, він надає параметри параметрів матеріалу та калібрування принтера. Крім того, функції попереднього перегляду та моделювання дозволяють проактивно виявляти потенційні проблеми перед початком процесу друку, забезпечуючи більш плавну роботу та кращі результати.
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Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad – це онлайн-інструмент для 3D-дизайну та друку, доступний для всіх, що дозволяє створювати моделі, прототипи та інші 3D-об'єкти.
Onshape
onshape.com
Onshape - це хмарна платформа для проектування CAD та управління даними PDM, що забезпечує спільну роботу та доступ до інструментів проектування в будь-якому місці.
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint - веб-інтерфейс для віддаленого управління 3D-принтерами, що дозволяє моніторити та контролювати друк у реальному часі.
SelfCAD
selfcad.com
SelfCAD – програма для 3D-моделювання, що дозволяє створювати, редагувати та готувати моделі до 3D-друку без потреби в додатковому програмному забезпеченні.
BuildBee
buildbee.com
BuildBee - хмарне програмне забезпечення для управління 3D-друком з можливістю блокового кодування, генерації моделей та моніторингу через Android або браузер.
Shapeways
shapeways.com
Shapeways - платформа для розробки, виробництва та продажу 3D-друкованих продуктів з можливістю завантаження дизайнів та управління інтелектуальною власністю.
Jiga
jiga.io
Jiga спрощує процес пошуку виробничих частин, дозволяючи знаходити постачальників, спілкуватися з ними та відстежувати замовлення без зайвих труднощів.
Altair One
altairone.com
Altair One - платформа для аналізу даних, що об'єднує інструменти аналітики та обчислювальні ресурси, забезпечуючи ефективне управління даними та співпрацю.
Fictiv
fictiv.com
Fictiv - операційна система для замовного виробництва, що спрощує процес постачання механічних частин за допомогою мережі перевірених партнерів.
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