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Програмне забезпечення для 3D-друку перетворює цифрові креслення у фізичні об’єкти за допомогою 3D-принтерів, діючи як посередник для перекладу дизайнів із програмного забезпечення для 3D-моделювання в дані для друку. Це включає розчленування складних моделей на керовані секції, що дозволяє принтеру створювати об’єкти шар за шаром з точністю. Серед важливих особливостей програмного забезпечення для 3D-друку є створення опорних структур для виступаючих елементів, які можуть поставити під сумнів можливості самого принтера. Крім того, шаблони заповнення, що налаштовуються, пропонують вибір дизайнів для заповнення внутрішнього простору об’єкта, надаючи контроль над міцністю та надійністю кінцевого відбитка. Ці можливості покращують якість і довговічність надрукованих об’єктів. Програмне забезпечення легко інтегрується з різними інструментами 3D-проектування, спрощуючи передачу дизайнів. Критично важливий для сумісності та точності, він надає параметри параметрів матеріалу та калібрування принтера. Крім того, функції попереднього перегляду та моделювання дозволяють проактивно виявляти потенційні проблеми перед початком процесу друку, забезпечуючи більш плавну роботу та кращі результати.
Запит на новий застосунок
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint - веб-інтерфейс для віддаленого управління 3D-принтерами, що дозволяє моніторити та контролювати друк у реальному часі.
Altair One
altairone.com
Altair One ™ пропонує динамічний, спільний доступ до технології моделювання та аналітики даних та масштабованих HPC та хмарних ресурсів, все в одному місці.
Jiga
jiga.io
Постачання виготовлених деталей — процес дуже ручний і трудомісткий. З постійними зв’язками з постачальниками через електронні листи та електронні таблиці ланцюжки поставок стають неефективними, повільними та схильними до помилок. Jiga робить пошук запчастин швидким і безпроблемним. Використовуючи Jiga, ви: - Знаходите правильних перевірених постачальників - Спілкуєтеся з ними напряму - Усуваєте тертя щодо пропозицій і замовлень - Відстежуєте пропозиції, деталі, перегляди та замовлення Підтримувані виробничі послуги включають обробку з ЧПУ, 3D-друк, листовий метал, лиття під тиском, друковані плати на замовлення та більше.
Onshape
onshape.com
Onshape - це хмарна платформа для проектування CAD та управління даними PDM, що забезпечує спільну роботу та доступ до інструментів проектування в будь-якому місці.
Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad – це онлайн-інструмент для 3D-дизайну та друку, доступний для всіх, що дозволяє створювати моделі, прототипи та інші 3D-об'єкти.
Shapeways
shapeways.com
Shapeways - платформа для розробки, виробництва та продажу 3D-друкованих продуктів з можливістю завантаження дизайнів та управління інтелектуальною власністю.
Fictiv
fictiv.com
Fictiv — це операційна система для виробництва на замовлення, яка дозволяє швидше, легше та ефективніше отримувати та постачати механічні частини. Наша інтелектуальна система, що підтримується найкращими в своєму класі спеціалістами з операцій, керує мережею перевірених і керованих партнерів по всьому світу для швидкого, високоякісного виробництва, від пропозиції до доставки. На сьогоднішній день Fictiv виготовив понад 20 мільйонів деталей як для компаній на ранній стадії розвитку, так і для великих підприємств, допомагаючи їм швидко впроваджувати інновації та швидше виводити продукти на ринок.
BuildBee
buildbee.com
Хмарне програмне забезпечення для зрізів і керування з інтегрованим середовищем блокового кодування, базовими функціями моделювання, такими як генератор форм для печива та генератор літофану, а також спрощений робочий процес. Він має такі чудові функції, як автоматичний інструмент відновлення пошкоджених файлів, інструмент розбиття великих моделей на частини, які можна роздрукувати (з автоматично створеними роз’ємами), детальний переглядач g-коду, зворотний зв’язок із відеокамерою в реальному часі та чергування завдань. Він використовує машинне навчання, щоб давати вказівки щодо «придатності для друку» кожної моделі. Робочий процес дуже простий і легкий для освоєння, але він все ще має опцію детального керування налаштуваннями. Він дає дуже хороші стабільні результати друку та працює з більшістю принтерів FFF і деякими SLA. Він ідеально підходить для домашнього, навчального або корпоративного використання з інструментами керування автопарком і групами, а також можливістю повністю віддаленого або настільного підключення. Налаштуйте свій принтер один раз, а потім запустіть і відстежуйте його віддалено з програми Android або будь-якого браузера.
SelfCAD
selfcad.com
SelfCAD – програма для 3D-моделювання, що дозволяє створювати, редагувати та готувати моделі до 3D-друку без потреби в додатковому програмному забезпеченні.
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