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Програмне забезпечення для 3D-друку - Найпопулярніші застосунки - Нігерія
Програмне забезпечення для 3D-друку перетворює цифрові креслення у фізичні об’єкти за допомогою 3D-принтерів, діючи як посередник для перекладу дизайнів із програмного забезпечення для 3D-моделювання в дані для друку. Це включає розчленування складних моделей на керовані секції, що дозволяє принтеру створювати об’єкти шар за шаром з точністю. Серед важливих особливостей програмного забезпечення для 3D-друку є створення опорних структур для виступаючих елементів, які можуть поставити під сумнів можливості самого принтера. Крім того, шаблони заповнення, що налаштовуються, пропонують вибір дизайнів для заповнення внутрішнього простору об’єкта, надаючи контроль над міцністю та надійністю кінцевого відбитка. Ці можливості покращують якість і довговічність надрукованих об’єктів. Програмне забезпечення легко інтегрується з різними інструментами 3D-проектування, спрощуючи передачу дизайнів. Критично важливий для сумісності та точності, він надає параметри параметрів матеріалу та калібрування принтера. Крім того, функції попереднього перегляду та моделювання дозволяють проактивно виявляти потенційні проблеми перед початком процесу друку, забезпечуючи більш плавну роботу та кращі результати.
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Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad — це простий онлайн-інструмент для 3D-дизайну та 3D-друку для мас. Незалежно від того, чи ви дизайнер, хобі, вчитель чи дитина, ви можете використовувати Tinkercad для створення іграшок, прототипів, домашнього декору, моделей Minecraft, ювелірних виробів – список справді нескінченний!
Onshape
onshape.com
Onshape дає змогу найбільш інноваційним компаніям швидше розробляти кращі продукти. Onshape — це єдине хмарне рішення для розробки продуктів, яке об’єднує САПР, керування даними та аналітику на одній платформі. Onshape, лідер у сфері хмарних CAD і PDM, є єдиною системою, створеною для повного викори...
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint — це зручний веб-інтерфейс для вашого 3D-принтера.
SelfCAD
selfcad.com
Проблема: програмне забезпечення професійного рівня 3D важко освоїти, тоді як програмне забезпечення початкового рівня затримується та обмежене. І обидва вони вимагають кількох програм для виконання завдання 3D-друку. Рішення SelfCAD пропонує можливості професійного рівня, його легко освоїти, він шв...
Shapeways
shapeways.com
Shapeways — це провідна платформа, яка переосмислює створення продуктів за допомогою послуг з проектування, виробництва та продажу за допомогою 3D-друку.
BuildBee
buildbee.com
Хмарне програмне забезпечення для зрізів і керування з інтегрованим середовищем блокового кодування, базовими функціями моделювання, такими як генератор форм для печива та генератор літофану, а також спрощений робочий процес. Він має такі чудові функції, як автоматичний інструмент відновлення пошкод...
Altair One
altairone.com
Altair One™ пропонує динамічний спільний доступ до технології моделювання та аналізу даних, а також масштабованих HPC і хмарних ресурсів, усе в одному місці.
Fictiv
fictiv.com
Fictiv — це операційна система для виробництва на замовлення, яка дозволяє швидше, легше та ефективніше отримувати та постачати механічні частини. Наша інтелектуальна система, що підтримується найкращими в своєму класі спеціалістами з операцій, керує мережею перевірених і керованих партнерів по всьо...
Jiga
jiga.io
Постачання виготовлених деталей — процес дуже ручний і трудомісткий. З постійними зв’язками з постачальниками через електронні листи та електронні таблиці ланцюжки поставок стають неефективними, повільними та схильними до помилок. Jiga робить пошук запчастин швидким і безпроблемним. Використовуючи J...